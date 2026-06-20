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Земетресение от 4.2 по Рихтер разтърси гръцкия туристически район Лептокариа

Земетресение от 4.2 по Рихтер разтърси гръцкия туристически район Лептокариа

20 Юни, 2026 10:15 507 5

  • земетресение-
  • гърция-
  • туризъм-
  • лептокария

Няма данни за пострадали

Земетресение от 4.2 по Рихтер разтърси гръцкия туристически район Лептокариа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,2 беше усетено в гръцкия туристически район Лептокариа, където в този период там почиват стотици българи и сърби.

Няма данни за пострадали хора, няколко от по-старите сгради са с напукани стени, уточнява БНР.

Според хотелиерите, след земетресението много от туристите са останали на брега на морето.

От Атинския институт по геодинамика съобщават за вторични, по-слаби трусове.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасссс...

    3 1 Отговор
    На почиващите българи са им изпопадали бурканите с лютениците...

    10:21 20.06.2026

  • 2 Георги

    2 0 Отговор
    жалък опит. С и без земетресение там пак е по-добре от измекяроморието.

    10:23 20.06.2026

  • 3 спонтанен сарказъм

    2 0 Отговор
    при нас това не може да се случи защото черноморието ни е БЕТОН!

    10:24 20.06.2026

  • 4 там е супер

    0 0 Отговор
    И камъни да падат пак ще е по-добре от заграбеното ни черноморие.

    10:39 20.06.2026

  • 5 Алибегов

    2 0 Отговор
    От дълбините на морето са излезли митични чудовища които разкъсват българските туристи, изяждат децата им и обладават жените им. Не ходете в Гърция, харчете колкото се може повече по черноморието, насочили сме балтиите и ви очакваме с традиционното лошо обслужване и безумни цени

    10:46 20.06.2026

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