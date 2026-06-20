Земетресение от 4.2 по Рихтер разтърси гръцкия туристически район Лептокариа

Земетресение с магнитуд 4,2 беше усетено в гръцкия туристически район Лептокариа, където в този период там почиват стотици българи и сърби.

Няма данни за пострадали хора, няколко от по-старите сгради са с напукани стени, уточнява БНР.

Според хотелиерите, след земетресението много от туристите са останали на брега на морето.

От Атинския институт по геодинамика съобщават за вторични, по-слаби трусове.