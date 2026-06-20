Филипо: Да се прекрати помощта за Киев след скандала в Полша

Флориан Филипо, лидерът на партията „Френски патриоти“, призова Европа да прекрати военната и финансовата помощ за Украйна, след като Полша лиши Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел.

„Разбира се, това отличие е трябвало да бъде отнето, но също така трябва да спрем да предоставяме всякакви оръжия или средства на тази страна възможно най-скоро!“, написа политикът на страницата си във Facebook, коментирайки новината, че полският президент Карол Навроцки е лишил Зеленски от полското му държавно отличие.

По-рано Навроцки обяви, че е решил да лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на републиката – Ордена на Белия орел, във връзка с решението на последния да присъди името „Герои на УПА“ (Украинската бунтовническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия) на подразделение от украинските въоръжени сили.