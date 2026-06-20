Новини
Свят »
Франция »
Филипо: Да се прекрати помощта за Киев след скандала в Полша

Филипо: Да се прекрати помощта за Киев след скандала в Полша

20 Юни, 2026 15:05 1 851 31

  • франция-
  • полша-
  • украйна-
  • флориан филипо

Лидерът на партията „Френски патриоти“ заяви: Разбира се, това отличие е трябваше да бъде отнето

Филипо: Да се прекрати помощта за Киев след скандала в Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Флориан Филипо, лидерът на партията „Френски патриоти“, призова Европа да прекрати военната и финансовата помощ за Украйна, след като Полша лиши Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел.

„Разбира се, това отличие е трябвало да бъде отнето, но също така трябва да спрем да предоставяме всякакви оръжия или средства на тази страна възможно най-скоро!“, написа политикът на страницата си във Facebook, коментирайки новината, че полският президент Карол Навроцки е лишил Зеленски от полското му държавно отличие.

По-рано Навроцки обяви, че е решил да лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на републиката – Ордена на Белия орел, във връзка с решението на последния да присъди името „Герои на УПА“ (Украинската бунтовническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия) на подразделение от украинските въоръжени сили.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    31 8 Отговор
    Да им прекрати помощите и им върне имигрантите.

    15:08 20.06.2026

  • 2 Христо

    43 7 Отговор
    Имало и нормални политици в Европа..

    15:09 20.06.2026

  • 3 Филипо ли!

    7 41 Отговор
    Руският приятел Филипо е патриот, колкото аз съм трамвай!

    Коментиран от #29

    15:11 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    8 31 Отговор
    Гладна путлерова кокошка, просо сънува.

    "призовава"... тоест само търси някакви политически дивиденти. ХАХАХА

    15:13 20.06.2026

  • 6 Маринов

    37 8 Отговор
    Зеленият наркоман надскочи себе си. Направи това, което е безразсъдно и беше наказан. Все по открито се показва като фашист, отколкото като националист. Ще си плати за това. Ще му дойде времето. И наглостта има граници.

    15:14 20.06.2026

  • 7 Вввв

    31 6 Отговор
    Така е зеля вече не знае какво прави Русия да си я взима тая мафиотска държава.

    15:15 20.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    35 8 Отговор
    Рано или късно и най-глъмавите в европа ще загреят, че руснаците са прави и Украйна е нацистки кочак! Това се лекува само с напалм!

    Коментиран от #21

    15:15 20.06.2026

  • 9 Кобзон рекърдс

    5 18 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    15:15 20.06.2026

  • 10 Без име

    11 4 Отговор
    3 и 5 са на едно и също "лице". Давай, още можеш!

    15:16 20.06.2026

  • 11 смях в залата

    4 18 Отговор
    Това е италиансия копейкин хахах

    15:16 20.06.2026

  • 12 Без име

    10 3 Отговор
    8 е на същоти "лице".

    15:17 20.06.2026

  • 13 хаха

    6 23 Отговор
    Да не се забравя, че алкохолизираните въшлясали ватенките са първите съюзници на Адолф.

    Късопаметни ватнишки подлоги охвърляни. ХАХАХА

    15:17 20.06.2026

  • 14 Хахахаха

    5 24 Отговор
    Ужас. Копейките се активизираха. Руската пропаганда се събуди.

    Коментиран от #17

    15:18 20.06.2026

  • 15 Без име

    13 0 Отговор
    Еееее, само един дежурен днес.

    15:18 20.06.2026

  • 16 Поздравления👍!

    25 5 Отговор
    Може да е бавно...,но все пак почнахте да стопляте,че Зеленски е фашист и нацист...!

    15:19 20.06.2026

  • 17 Без име

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Лице е трудно да се каже за теб, но се позна.

    15:19 20.06.2026

  • 18 Тома

    22 4 Отговор
    И поляците накрая разбраха че зеле и хунтата му направиха Украйна фашистка.

    15:21 20.06.2026

  • 19 ЯВАШ ЯВАШ МАЛКО

    16 3 Отговор
    ПО МАЛКО ЕВРОПАТА ЩЕ СТАНЕ МЪЖКА. ИМА ИСТИНСКИ МЪЖЕ КОИТО СА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА. А ОРБАН БЕШЕ ПЪРВИ СРЕД ВСИЧКИ. РАДЕВ ПОВЕДЕ И ВЗЕ ЩАФЕТАТА.

    15:23 20.06.2026

  • 20 По-лошо!

    4 17 Отговор
    Кремълското жуже не е фашист, а е комунист!

    15:24 20.06.2026

  • 21 Европеец

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си, така е..... Но либералния Путин не го разбира това нещо..... Четвърта година как се мота с донецка област, А за това време мустакатия грузинец от Москва стигна до Берлин....

    15:24 20.06.2026

  • 22 Истината

    3 21 Отговор
    Всеки ден руската пропаганда се чуди каква гадост да измисли за Украйна. Това руско зло трябва да бъде унищожено веднъж завинаги.

    15:25 20.06.2026

  • 23 Взеха

    10 1 Отговор
    Да стоплят.

    15:30 20.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 много важно

    2 9 Отговор
    Крайно време е да се разбие най-глупавата опорка на копейките и русофилите, че Брюксел ни карал насила да пращаме оръжие на Украйна и че целият Европейски съюз ни вкарвал във война. Това е абсолютна лъжа, защото в ЕС няма абсолютно никаква автоматична или задължителна военна помощ и всичко е въпрос на суверенно решение. Австрия, Ирландия и Малта не са изпратили и един патрон, а Унгария категорично отказва всякаква подкрепа и никой не ги е изхвърлил или наказал. Освен това помощта за Украйна изобщо не е някакъв проект на ЕС, а глобална коалиция от десетки свободни държави по целия свят. Огромни суми, техника и оръжия изпращат страни извън Европа като САЩ, Канада, Великобритания и Австралия, а Япония и Южна Корея крепят икономиката им. Истината е, че в самата Европа тежестта се носи от ядро от около десетина държави, които помагат напълно доброволно, защото мислят с главите си и виждат заплахата от Кремъл. Това са Германия, Великобритания, Франция, Дания, Швеция, Нидерландия, Норвегия, Полша и балтийските страни, които дават всичко от себе си. Така че стига с тия евтини манипулации за заробването от Брюксел. Помощта за Украйна е цивилизационен избор на независими нации срещу бруталната руска агресия.

    15:49 20.06.2026

  • 29 Здравей трамвай

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Филипо ли!":

    В какво състояние ти е умственият багаж.

    15:50 20.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Истината

    4 0 Отговор
    Злото за Европа е киевската хунта със златните тоалетни построени с с еврото на Европейския данъкоплатец. Мястото на зеленски е в затвора!

    16:06 20.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания