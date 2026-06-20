Филипо: Да се прекрати помощта за Киев след скандала в Полша

Флориан Филипо, лидерът на партията „Френски патриоти“, призова Европа да прекрати военната и финансовата помощ за Украйна, след като Полша лиши Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел.
„Разбира се, това отличие е трябвало да бъде отнето, но също така трябва да спрем да предоставяме всякакви оръжия или средства на тази страна възможно най-скоро!“, написа политикът на страницата си във Facebook, коментирайки новината, че полският президент Карол Навроцки е лишил Зеленски от полското му държавно отличие.
По-рано Навроцки обяви, че е решил да лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на републиката – Ордена на Белия орел, във връзка с решението на последния да присъди името „Герои на УПА“ (Украинската бунтовническа армия, определена като екстремистка и забранена в Русия) на подразделение от украинските въоръжени сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
15:08 20.06.2026
2 Христо
15:09 20.06.2026
3 Филипо ли!
Коментиран от #29
15:11 20.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
"призовава"... тоест само търси някакви политически дивиденти. ХАХАХА
15:13 20.06.2026
6 Маринов
15:14 20.06.2026
7 Вввв
15:15 20.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Коментиран от #21
15:15 20.06.2026
9 Кобзон рекърдс
15:15 20.06.2026
10 Без име
15:16 20.06.2026
11 смях в залата
15:16 20.06.2026
12 Без име
15:17 20.06.2026
13 хаха
Късопаметни ватнишки подлоги охвърляни. ХАХАХА
15:17 20.06.2026
14 Хахахаха
Коментиран от #17
15:18 20.06.2026
15 Без име
15:18 20.06.2026
16 Поздравления👍!
15:19 20.06.2026
17 Без име
До коментар #14 от "Хахахаха":Лице е трудно да се каже за теб, но се позна.
15:19 20.06.2026
18 Тома
15:21 20.06.2026
19 ЯВАШ ЯВАШ МАЛКО
15:23 20.06.2026
20 По-лошо!
15:24 20.06.2026
21 Европеец
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Прав си, така е..... Но либералния Путин не го разбира това нещо..... Четвърта година как се мота с донецка област, А за това време мустакатия грузинец от Москва стигна до Берлин....
15:24 20.06.2026
22 Истината
15:25 20.06.2026
23 Взеха
15:30 20.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 много важно
15:49 20.06.2026
29 Здравей трамвай
До коментар #3 от "Филипо ли!":В какво състояние ти е умственият багаж.
15:50 20.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Истината
16:06 20.06.2026