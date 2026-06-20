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Иранска делегация, водена от Галибаф и Арагчи, замина за Цюрих. Ванс потвърди, че може да тръгне "още утре"

Иранска делегация, водена от Галибаф и Арагчи, замина за Цюрих. Ванс потвърди, че може да тръгне "още утре"

20 Юни, 2026 20:44, обновена 20 Юни, 2026 20:54 932 10

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Пакистанското външно министерство обяви, че техническите преговори между САЩ и Иран ще се проведат в Бюргенщок, Швейцария, на 21 юни като част от мирния меморандум

Иранска делегация, водена от Галибаф и Арагчи, замина за Цюрих. Ванс потвърди, че може да тръгне "още утре" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранска делегация за преговори, включваща министъра на външните работи Абас Арагчи, замина за Цюрих, Швейцария.

Новината съобщи председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф в Telegram.

Сред останалите делегати, освен Арагчи и Галибаф, са заместник-министърът по международните въпроси в секретариата на Висшия съвет за национална сигурност Али Багери, управителят на Централната банка Абдолнасер Хемати, заместник-министърът на петрола и ръководител на Националната иранска петролна компания Хамид Борд, заместник-министрите на външните работи Казем Гарибабади и Исмаил Багаей и други.

Пътуването е насочено към наблюдение на изпълнението на задълженията на другата страна, добави Галибаф. Той добави, че Иран вече се е поучил от опита на другата страна да не изпълнява задълженията си и следователно трябва да изисква тя да изпълни ангажиментите си.

Вечерта на 20 юни вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс обяви, че може да пътува до Швейцария „още утре“.

След подписването на меморандум за разбирателство на 18 юни, който трябваше да бъде първата стъпка към прекратяване на въоръжения конфликт между двете страни, САЩ и Иран трябваше да проведат мирни преговори в Швейцария на 19 юни. Срещата обаче беше отложена след серия от израелски удари в Ливан.

На 20 юни иранското външно министерство обяви, че срещата е отменена, тъй като споразумението между страните е било подписано дигитално.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посочи, че може да посети Швейцария, за да се подготви за преговори с Иран, предаде Fox News.

„Планирам да замина през следващите два дни“, каза той пред телевизията

И добави, че американската страна ще започне да планира срещата на върха след пристигането на представители на Иран, както и на правителствата на Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите.

„Може да се случи още утре, но тези неща винаги се променят малко“, каза той.

Ванс също така отбеляза, че плановете му за пътуване, представляващи „деликатен координационен танц“, са били коригирани няколко пъти през последната седмица. Вицепрезидентът отдаде тези промени отчасти на „дипломатически протоколи“.

Междувременно CNN отбелязва, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, вече са на място, „занимавайки се с техническите аспекти на преговорите“.

Пакистанското външно министерство обяви, че техническите преговори между САЩ и Иран ще се проведат в Бюргенщок, Швейцария, на 21 юни като част от мирния меморандум.

Първоначално преговорите бяха насрочени за 19 юни, но след като пътуването на Ванс до Швейцария беше отменено, срещата беше отложена. Според Financial Times и CNN отлагането се дължи на израелските удари срещу Ливан. Тогава Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване и предупреди за възможни по-нататъшни стъпки, ако атаките продължат.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шперца

    3 0 Отговор
    Тия ни правят ега си и шоуто ежедневно... всички

    Коментиран от #8

    20:58 20.06.2026

  • 3 Българин

    1 1 Отговор
    Най-добре, евреоте да свалят самолета!

    21:23 20.06.2026

  • 4 да внимават

    1 2 Отговор
    Да внимават при завръщането си в Иран, че последния път....

    21:25 20.06.2026

  • 5 Дзак

    3 1 Отговор
    Дано се разберат. Шериф трябва да получи нобелова награда!

    21:30 20.06.2026

  • 6 Иди ми дойди ми

    2 4 Отговор
    Моркова, тоягата и ИИ в ръцете на Бай Дончо са страшна сила. Сега след спорузамението с чалмите, пътьом ще намине към Куба както са загряли. Путин безпомощно цъка като развален часовник виждайки как прокситата му си отиват безнадежно. Скоро и РФ.

    21:33 20.06.2026

  • 7 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Снимката е силна.
    КСИР диктуват кво ще е.
    Нетаняху му направи мръсно на Тръмп и той едва ли ще се оправи от тва.
    Всичките емирати и саудити вече не вярват на Щатите и се договарят с персите.
    Засега им возят $ кеш със самолети.

    21:47 20.06.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шперца":

    Заври си го!

    21:58 20.06.2026

  • 9 Дрисула

    1 0 Отговор
    Заради Израел нищо няма да се постигне, или ако има споразумение, ще е временно...Трябва да се озапти нетаняху и хунтата му, за да има мир..Да дадеш на евреин ядрено оръжие е все едно да дадеш на луд картешница)))

    22:05 20.06.2026

  • 10 ОРМУЗ

    0 0 Отговор
    пак е затворен!

    22:19 20.06.2026

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