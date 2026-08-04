Иран иска контрол върху корабоплаването при влизането в Ормузкия проток

Техеран обсъжда с Оман план за отваряне на стратегическия воден маршрут, като предвижда наблюдение на трафика и възможност за намеса при необходимост, предава БТА.

Иран иска да контролира корабоплаването при влизане в Ормузкия проток от Персийския залив, като освен това наблюдава трафика при излизане към Индийския океан през Оманския залив, с възможност за намеса при необходимост. Това заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут, уточни представителят, който говори пред агенцията.

Източникът, участващ в преговорите с Оман, заяви, че това е „генералната идея, която се обсъжда в момента“. По думите му изходящият коридор ще следва маршрут между Иран и Оман, като разрешителните за преминаване ще бъдат издавани от Маскат след уведомяване на Техеран.

„Техеран едва ли ще промени позицията си“, добави той.