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Иран иска контрол върху корабоплаването при влизането в Ормузкия проток

Иран иска контрол върху корабоплаването при влизането в Ормузкия проток

4 Август, 2026 13:43, обновена 4 Август, 2026 13:44 625 5

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  • корабоплаване

Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут

Иран иска контрол върху корабоплаването при влизането в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Техеран обсъжда с Оман план за отваряне на стратегическия воден маршрут, като предвижда наблюдение на трафика и възможност за намеса при необходимост, предава БТА.

Иран иска да контролира корабоплаването при влизане в Ормузкия проток от Персийския залив, като освен това наблюдава трафика при излизане към Индийския океан през Оманския залив, с възможност за намеса при необходимост. Това заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут, уточни представителят, който говори пред агенцията.

Източникът, участващ в преговорите с Оман, заяви, че това е „генералната идея, която се обсъжда в момента“. По думите му изходящият коридор ще следва маршрут между Иран и Оман, като разрешителните за преминаване ще бъдат издавани от Маскат след уведомяване на Техеран.

„Техеран едва ли ще промени позицията си“, добави той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #5

    13:45 04.08.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    По—скоро Китай иска

    13:50 04.08.2026

  • 3 Укротрола да хвене скоротечен рак!

    1 0 Отговор
    Укротрола да хвене скоротечен рак!

    13:53 04.08.2026

  • 4 Васил

    4 4 Отговор
    Иранците може и да искат много неща даже и такса при преминаване през Марс ама така не седят нещата.

    13:56 04.08.2026

  • 5 Зальохана кАпейка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Редно е по-заможните от вас да плащате повече. Нали имате ресторанти в София. Като наказание, че не сте се съпротивлявали докрай с американският враг.
    80 години до последния си правнук, който ще се пръкне от такъв умен прародител 😁😉

    14:46 04.08.2026

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