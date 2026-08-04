Иран иска контрол върху корабоплаването при влизането в Ормузкия проток

Техеран обсъжда с Оман план за отваряне на стратегическия воден маршрут, като предвижда наблюдение на трафика и възможност за намеса при необходимост, предава БТА.
Иран иска да контролира корабоплаването при влизане в Ормузкия проток от Персийския залив, като освен това наблюдава трафика при излизане към Индийския океан през Оманския залив, с възможност за намеса при необходимост. Това заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.
Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут, уточни представителят, който говори пред агенцията.
Източникът, участващ в преговорите с Оман, заяви, че това е „генералната идея, която се обсъжда в момента“. По думите му изходящият коридор ще следва маршрут между Иран и Оман, като разрешителните за преминаване ще бъдат издавани от Маскат след уведомяване на Техеран.
„Техеран едва ли ще промени позицията си“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:45 04.08.2026
2 Сатана Z
13:50 04.08.2026
3 Укротрола да хвене скоротечен рак!
13:53 04.08.2026
4 Васил
13:56 04.08.2026
5 Зальохана кАпейка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Редно е по-заможните от вас да плащате повече. Нали имате ресторанти в София. Като наказание, че не сте се съпротивлявали докрай с американският враг.
80 години до последния си правнук, който ще се пръкне от такъв умен прародител 😁😉
14:46 04.08.2026