Иран няма да налага мита в Ормузкия проток в продължение на 60 дни

Иран няма да налага транзитни мита на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, през следващите 60 дни. Пакистанският външен министър Ишар Дар обяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Al Arabiya.
„През 60-дневния период в Ормузкия проток няма да бъдат налагани транзитни мита“, каза министърът.
Той подчерта, че ситуацията в пролива „трябва да се върне към това, което беше преди войната“. Пакистанският външен министър добави още, че Китай подкрепя свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток в двете посоки без мита.
По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. От ведомството уточниха, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванка Манолова
Вчера Москва беше в Руини
Кримският полуостров е без гориво, само за военните е разрешено да зарежда
В москва и Петербург са разрешават по 20 литра на седмица разпределят се със купони
АЗ ЛИ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАМ ТЕЗИ НОВИНИ ИЛИ РЕДАКТИРЪТ ???
17:12 21.06.2026
2 Масква Горит!!
Новите дронове са със обхват 3800 километра
Честито на Великият стратег
17:15 21.06.2026
3 Бога ми дано не се разпадне Русия
17:15 21.06.2026
4 Милена Богданова е руски Отпадък
Но скоро ще има отрезвителен Шамар
17:19 21.06.2026
5 Курти
17:22 21.06.2026
6 Казашкая фланкировка
17:33 21.06.2026
7 Ачо
17:44 21.06.2026