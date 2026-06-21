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Иран няма да налага мита в Ормузкия проток в продължение на 60 дни

Иран няма да налага мита в Ормузкия проток в продължение на 60 дни

21 Юни, 2026 17:11 749 7

  • ормузки проток-
  • мита-
  • иран

Пакистанският външен министър Исхак Дар подчерта, че ситуацията в пролива „трябва да се върне към това, което беше преди войната“

Иран няма да налага мита в Ормузкия проток в продължение на 60 дни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран няма да налага транзитни мита на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, през следващите 60 дни. Пакистанският външен министър Ишар Дар обяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Al Arabiya.

„През 60-дневния период в Ормузкия проток няма да бъдат налагани транзитни мита“, каза министърът.

Той подчерта, че ситуацията в пролива „трябва да се върне към това, което беше преди войната“. Пакистанският външен министър добави още, че Китай подкрепя свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток в двете посоки без мита.

По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. От ведомството уточниха, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Масква Горит!!

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  • 3 Бога ми дано не се разпадне Русия

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    17:15 21.06.2026

  • 4 Милена Богданова е руски Отпадък

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  • 5 Курти

    3 2 Отговор
    Копеи затегайте гащите

    17:22 21.06.2026

  • 6 Казашкая фланкировка

    1 1 Отговор
    Иран и Русия бяха ритнати от петролния пазар,от по малки пазари като ашкабад и Астана им взеха пазарите

    17:33 21.06.2026

  • 7 Ачо

    1 1 Отговор
    След 60 дни пак ще ви бомбардират.Само да се заредят резервите и ще видите колко струва думата на едино говедо.Будали!Поставете условие да се махат от Залива!Анадънму абдал!

    17:44 21.06.2026

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