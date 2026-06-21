Иран няма да налага мита в Ормузкия проток в продължение на 60 дни

Иран няма да налага транзитни мита на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, през следващите 60 дни. Пакистанският външен министър Ишар Дар обяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Al Arabiya.

„През 60-дневния период в Ормузкия проток няма да бъдат налагани транзитни мита“, каза министърът.

Той подчерта, че ситуацията в пролива „трябва да се върне към това, което беше преди войната“. Пакистанският външен министър добави още, че Китай подкрепя свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток в двете посоки без мита.

По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. От ведомството уточниха, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.