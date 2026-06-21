Ванс: САЩ са готови „фундаментално да трансформират“ отношенията си с Иран

Току-що чухме някои забележки от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс преди срещата на високо ниво – и с висок залог – с Иран, на която той заяви, че САЩ са готови „фундаментално да трансформират“ отношенията си със страната.
„Никога преди иранското и американското ръководство не са се срещали на толкова високо ниво“, започна Ванс, цитиран от CNN.
„Това, което президентът ни помоли да направим, е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем протегната ръка, която казва на народа на Иран, че ако вашето ръководство е готово да се откаже да бъде двигател на регионална нестабилност, ако е готово да се откаже от амбициите за ядрени оръжия в дългосрочен план, тогава САЩ са готови да трансформират фундаментално отношенията си с тази страна“, добави той. „Това със сигурност е нашата цел.“
„Вече постигнахме голям напредък само през последните няколко часа и очаквам, че ще постигнем допълнителен напредък в следващите часове.“
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс влезе в стая в швейцарския планински курорт Бюргенщок, където поздравява множество високопоставени лица, които ще участват в днешните преговори между Съединените щати и Иран.
Видео показва как Ванс разговаря с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и началника на армията Сайед Асим Мунир. В ъгъла на стаята стоят знамена на САЩ и Иран, както и на посредниците Катар и Пакистан.
Присъстват и пратеникът на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зетят на президента Доналд Тръмп.
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