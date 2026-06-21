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Нетаняху: Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан

Нетаняху: Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан

21 Юни, 2026 21:05, обновена 21 Юни, 2026 21:09 908 29

  • израел-
  • нетаняху-
  • ливан-
  • хизбула-
  • иран

Няма да позволим и на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, категоричен е израелският премиер

Нетаняху: Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан и няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Ние ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Северен Израел. Като министър-председател на Израел, заемам твърда позиция по този въпрос, която нищо няма да промени“, каза Нетаняху, цитиран от неговият офис.

„Относно Иран: независимо какво се случва на дипломатическия фронт, няма да позволя на Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Докато съм министър-председател на Израел, това няма да се случи“, добави израелският премиер.

Нетаняху отбеляза също, че Израел „проведе две монументални операции“ срещу Иран през последната година. „Започнахме тези операции, за да предотвратим непосредствената заплаха от унищожение, надвиснала над нас от режима в Иран. Ако не бяхме действали, този режим вече щеше да има ядрени бомби и щеше да ги използва“, заключи Нетаняху.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    31 6 Отговор
    Евреите няма да липсват и на майките си,а те пък на никой в познатата вселена...

    21:11 21.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 4 Отговор
    Биби ме кефи,същият е като един австрийски художник от миналия век!😎🦍🥳🤣👍

    21:12 21.06.2026

  • 3 Робот

    23 6 Отговор
    На тоз чукан му свършиха бомбите...!

    21:12 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    Тръмп е толкова жалък.сега се срещна с тия дето трябваше.особено евреите никак ама никак не ги интерасува мнението на рижавия.

    21:13 21.06.2026

  • 6 Садисти

    34 4 Отговор
    Много сълзи са се излели за евреите, но нито една явно не си е заслужавала!

    21:14 21.06.2026

  • 7 Ейййй това зло човече

    21 4 Отговор
    Не изчезна ли най - после

    21:14 21.06.2026

  • 8 Хахаха

    23 4 Отговор
    Оранжевата маймуна 🐒, която е слуга на Сатаняхуй е разчекната н/ Израел и Иран. Побъркаха го

    21:15 21.06.2026

  • 9 Ами

    14 3 Отговор
    Тръмп е казал на зет си, че вече няма смисъл
    да търси къде да заселва израелците, просто
    щял да остави тази работа за персите :)

    21:16 21.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    Кога светът ще се събуди ,и натика всичко от това прокълнато племе в гета

    Коментиран от #22

    21:17 21.06.2026

  • 11 пешо

    12 2 Отговор
    Милене , Израел агресор ли е или не

    21:19 21.06.2026

  • 12 Кан Кубрат

    17 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    21:20 21.06.2026

  • 13 пешо

    15 3 Отговор
    само още една година да беше жив Хитлер и тия проблеми нямаше да ги има

    Коментиран от #28

    21:21 21.06.2026

  • 14 Рано или късно

    15 4 Отговор
    Арабите ще се опомнят и ще съсипят еврейската територия от бомби и самоубийствени атентати. Това е неминуемо и ще бъде напълно заслужено.

    Коментиран от #21

    21:21 21.06.2026

  • 15 руззззНациии

    6 10 Отговор
    Много ме кефят родните мурзики. Хем са фенове на Хитлер, че избивал евреите, хем са върли антихитлеристи и антифашисти:)))))))

    Коментиран от #16

    21:25 21.06.2026

  • 16 Кво ти е толкова чудно

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "руззззНациии":

    Хитлер като всеки човек си е имал положителни и отрицателни качества

    21:28 21.06.2026

  • 17 Д-р Ментал

    14 2 Отговор
    Биби не иска да спре да се бие, идват избори и му трябва подкрепа. Никой няма да му уйдисва на ъкъла освен Тръмп който не знае къде се намира

    21:28 21.06.2026

  • 18 И кво прайм?

    18 2 Отговор
    Заради тоя ид’от всичко поскъпна двойно

    21:28 21.06.2026

  • 19 Факт

    1 1 Отговор
    И на теб .... ...

    21:30 21.06.2026

  • 20 ЕДИН

    11 2 Отговор
    УШАТ ЗЛО ДЕЙ

    21:31 21.06.2026

  • 21 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Рано или късно":

    Те арабите и евреите са от едно котило.
    Но в Израел почти няма евреи, там над 90% са хазари.
    И всичко това е доказано от генетични изследвания.

    Коментиран от #23

    21:31 21.06.2026

  • 22 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Тц, в морето. Без лодки.

    21:35 21.06.2026

  • 23 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Да, с оригиналните евреи. Сегашните, както и ти каза, нямат общо... Те са заселници...

    21:37 21.06.2026

  • 24 Обективни истини

    6 4 Отговор
    Боби, чуй това ти си чудовище и ще гниеш в пъкала. Ти и зеленски не заслужавате да дишате въздуха ми.

    21:38 21.06.2026

  • 25 Алекс

    5 2 Отговор
    От много години евреите си намират или създават причини за изтребване на Християните.
    Това е факт неуспорим!!!

    21:45 21.06.2026

  • 26 наблюдател

    1 1 Отговор
    Точен!

    21:47 21.06.2026

  • 27 ЦРУ срещу МОСАД

    5 1 Отговор
    Израел има нужда от вътрешна цветна революция. Докога ще търпят полуделия Нетаняху или са им промили мозъците на 70% че единствения начин за Израел е непрестанната война?

    Коментиран от #29

    21:54 21.06.2026

  • 28 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    Абсолютно ! Що му трябваше да тръгва към Русия…

    22:04 21.06.2026

  • 29 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЦРУ срещу МОСАД":

    А откъде си толкова сигурен, че след Нетаняху няма да дойде някой още по от него.....🤣

    22:10 21.06.2026