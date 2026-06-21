Нетаняху: Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан

Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан и няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху.
„Ние ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Северен Израел. Като министър-председател на Израел, заемам твърда позиция по този въпрос, която нищо няма да промени“, каза Нетаняху, цитиран от неговият офис.
„Относно Иран: независимо какво се случва на дипломатическия фронт, няма да позволя на Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Докато съм министър-председател на Израел, това няма да се случи“, добави израелският премиер.
Нетаняху отбеляза също, че Израел „проведе две монументални операции“ срещу Иран през последната година. „Започнахме тези операции, за да предотвратим непосредствената заплаха от унищожение, надвиснала над нас от режима в Иран. Ако не бяхме действали, този режим вече щеше да има ядрени бомби и щеше да ги използва“, заключи Нетаняху.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
21:11 21.06.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
21:12 21.06.2026
3 Робот
21:12 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
21:13 21.06.2026
6 Садисти
21:14 21.06.2026
7 Ейййй това зло човече
21:14 21.06.2026
8 Хахаха
21:15 21.06.2026
9 Ами
да търси къде да заселва израелците, просто
щял да остави тази работа за персите :)
21:16 21.06.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #22
21:17 21.06.2026
11 пешо
21:19 21.06.2026
12 Кан Кубрат
21:20 21.06.2026
13 пешо
Коментиран от #28
21:21 21.06.2026
14 Рано или късно
Коментиран от #21
21:21 21.06.2026
15 руззззНациии
Коментиран от #16
21:25 21.06.2026
16 Кво ти е толкова чудно
До коментар #15 от "руззззНациии":Хитлер като всеки човек си е имал положителни и отрицателни качества
21:28 21.06.2026
17 Д-р Ментал
21:28 21.06.2026
18 И кво прайм?
21:28 21.06.2026
19 Факт
21:30 21.06.2026
20 ЕДИН
21:31 21.06.2026
21 Ами
До коментар #14 от "Рано или късно":Те арабите и евреите са от едно котило.
Но в Израел почти няма евреи, там над 90% са хазари.
И всичко това е доказано от генетични изследвания.
Коментиран от #23
21:31 21.06.2026
22 Пилотът Гошу
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Тц, в морето. Без лодки.
21:35 21.06.2026
23 Пилотът Гошу
До коментар #21 от "Ами":Да, с оригиналните евреи. Сегашните, както и ти каза, нямат общо... Те са заселници...
21:37 21.06.2026
24 Обективни истини
21:38 21.06.2026
25 Алекс
Това е факт неуспорим!!!
21:45 21.06.2026
26 наблюдател
21:47 21.06.2026
27 ЦРУ срещу МОСАД
Коментиран от #29
21:54 21.06.2026
28 Госあ
До коментар #13 от "пешо":Абсолютно ! Що му трябваше да тръгва към Русия…
22:04 21.06.2026
29 Ку-ку
До коментар #27 от "ЦРУ срещу МОСАД":А откъде си толкова сигурен, че след Нетаняху няма да дойде някой още по от него.....🤣
22:10 21.06.2026