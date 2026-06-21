Нетаняху: Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан

Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Южен Ливан и няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Ние ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим жителите на Северен Израел. Като министър-председател на Израел, заемам твърда позиция по този въпрос, която нищо няма да промени“, каза Нетаняху, цитиран от неговият офис.

„Относно Иран: независимо какво се случва на дипломатическия фронт, няма да позволя на Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Докато съм министър-председател на Израел, това няма да се случи“, добави израелският премиер.

Нетаняху отбеляза също, че Израел „проведе две монументални операции“ срещу Иран през последната година. „Започнахме тези операции, за да предотвратим непосредствената заплаха от унищожение, надвиснала над нас от режима в Иран. Ако не бяхме действали, този режим вече щеше да има ядрени бомби и щеше да ги използва“, заключи Нетаняху.