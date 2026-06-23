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Акциите на „Газпром“ паднаха под 100 рубли за първи път от 2009 година

Акциите на „Газпром“ паднаха под 100 рубли за първи път от 2009 година

23 Юни, 2026 07:19 396 9

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Книжата на руския газов гигант поевтиняха с близо 6% на фона на геополитическа несигурност и опасения за енергийните пазари

Акциите на „Газпром“ паднаха под 100 рубли за първи път от 2009 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Котировките на Газпром се понижиха с 5,82% по време на търговията в понеделник, 22 юни, достигайки 98,41 рубли за акция. Данните на Московската фондова борса показват, че цената на акциите е паднала под психологическата граница от 100 рубли, предава News.bg.

Според информацията, цитирана от РБК, това е първият случай от 23 януари 2009 г., когато акциите на компанията се търгуват под това ниво.

Директорът по стратегиите във финансовата група Финам Ярослав Кабаков заявява, че руският фондов пазар остава под натиск, като все повече се натрупват негативни новини, свързани с геополитическата обстановка.

По думите му именно геополитическите фактори са сред основните причини за слабостта на пазара.

Анализаторът от Freedom Global Наталия Милчакова отбелязва, че допълнителен риск за руския пазар може да се окаже понижението на цените на петрола след отварянето на Ормузкия пролив. Според нея това може да повлияе върху по-нататъшната динамика на борсовата търговия в Русия.

Развитието на енергийните пазари и състоянието на големите енергийни компании се следят внимателно и в България заради значението им за региона. Промените в цените на природния газ и петрола могат да окажат влияние върху енергийните пазари в Европа, включително върху икономическата среда и енергийната сигурност в България и Югоизточна Европа.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    В нефт до колене гази, кола бута !!!
    Що е то ? 😁

    Коментиран от #3

    07:28 23.06.2026

  • 2 Приятни вести

    3 3 Отговор
    Кочината пред разпад.

    07:31 23.06.2026

  • 3 Виждащ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    В най-плодородната земя в Европа живее 80% от храните внася. Познай кой тъпан е това.

    07:32 23.06.2026

  • 4 оня с коня

    1 2 Отговор
    сега е момента да купуваме защото после ще се вдигнат

    Коментиран от #7

    07:37 23.06.2026

  • 5 Бангаранга

    2 2 Отговор
    В Москва движухата е на мах.

    07:38 23.06.2026

  • 6 Презвитер Козма

    2 2 Отговор
    За нашите копейки това няма значение - те са цървули неудачници и нямат възможност да си купят акции. Затова мразят богатите и успешни западняци

    07:39 23.06.2026

  • 7 Купи

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ши вече? Или само нас съветваш да купим?

    Коментиран от #9

    07:40 23.06.2026

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    Няма нищо страшно в това ,че Акциите са паднали под Психолог. Граница "100 рубли"- достатъчно е тя да бъде коригирана на 50 рубли примерно от Специалният Държавен Орган в Русия,който се занимава точно с "Изменение и Контрол на Психолог Граници".

    07:43 23.06.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Купи":

    Бе той дори Ник няма и пише с моя,ти ще търсиш у него Пари за Акции...

    07:50 23.06.2026

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