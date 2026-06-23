Акциите на „Газпром“ паднаха под 100 рубли за първи път от 2009 година

Котировките на Газпром се понижиха с 5,82% по време на търговията в понеделник, 22 юни, достигайки 98,41 рубли за акция. Данните на Московската фондова борса показват, че цената на акциите е паднала под психологическата граница от 100 рубли, предава News.bg.

Според информацията, цитирана от РБК, това е първият случай от 23 януари 2009 г., когато акциите на компанията се търгуват под това ниво.

Директорът по стратегиите във финансовата група Финам Ярослав Кабаков заявява, че руският фондов пазар остава под натиск, като все повече се натрупват негативни новини, свързани с геополитическата обстановка.

По думите му именно геополитическите фактори са сред основните причини за слабостта на пазара.

Анализаторът от Freedom Global Наталия Милчакова отбелязва, че допълнителен риск за руския пазар може да се окаже понижението на цените на петрола след отварянето на Ормузкия пролив. Според нея това може да повлияе върху по-нататъшната динамика на борсовата търговия в Русия.

Развитието на енергийните пазари и състоянието на големите енергийни компании се следят внимателно и в България заради значението им за региона. Промените в цените на природния газ и петрола могат да окажат влияние върху енергийните пазари в Европа, включително върху икономическата среда и енергийната сигурност в България и Югоизточна Европа.