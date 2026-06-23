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Търговският трафик през Ормузкия проток се засилва на фона на разговорите между САЩ и Иран

Търговският трафик през Ормузкия проток се засилва на фона на разговорите между САЩ и Иран

23 Юни, 2026 08:32, обновена 23 Юни, 2026 08:32 752 4

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  • разговори-
  • сащ-
  • търговски трафик

Над 20 кораба са преминали през стратегическия воден път за последното денонощие, а Техеран се съгласи на механизъм за координация при инциденти

Търговският трафик през Ормузкия проток се засилва на фона на разговорите между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 24 търговски кораба са преминали през Ормузки проток през последното денонощие, докато са се водили преговори между САЩ и Иран, съобщава CNN, позовавайки се на данни от компания за проследяване на морския трафик, предава Фокус.

Сред преминалите плавателни съдове са осем танкера и два контейнеровоза, напуснали Персийски залив, както и осем танкера и шест товарни кораба, влезли в него.

Данните показват засилване на търговското корабоплаване в района, след като движението беше затруднено от военните действия през последните месеци. Според информацията бойните действия са довели и до сериозни смущения на GPS сигналите над Персийския залив, което е затруднявало проследяването на корабите. През последните дни тези смущения са намалели значително.

Междувременно Иран се е съгласил да създаде специална „гореща телефонна линия“ за Ормузкия проток с цел предотвратяване и разрешаване на евентуални недоразумения със САЩ или други държави при преминаването на кораби през водния път.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заявява, че Иран и САЩ са постигнали споразумение за създаване на механизми за координация, включително телефонна линия и комуникационен център. По думите му при възникване на неяснота или проблем корабите ще могат да осъществяват връзка с този център.

Галибаф допълва, че Техеран възнамерява да спазва международните закони и да реагира бързо при възникване на недоразумения, свързани с корабоплаването през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни ресурси. Всяко развитие, което води до по-нормално функциониране на корабоплаването в района, се следи внимателно и в Европа, включително в България, тъй като може да окаже влияние върху международните енергийни пазари и доставките в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За сега са предимно само ирански танкери

    0 1 Отговор
    и такива на приятелски на Иран страни.

    Не, че не е разрешено и за другите, но още не могат да се оправят със застрахователите си.

    Коментиран от #2

    08:48 23.06.2026

  • 2 Проблема е, че и нови танкери

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "За сега са предимно само ирански танкери":

    от неприятелските, не смеят да влязат в залива за зареждане, защото не знаят утре какво ще стане

    08:51 23.06.2026

  • 3 Хм...

    1 2 Отговор
    Ми те иранците си го казват в прав текст. Китайски, индийски, руски, пакистански кораби си минават през ормуз безплатно, когато и както си поискат. ПiHд0cTaHckи и иcpahellckи изобщо не преминават. Всички останали цакат по $2млн в юани или риали и си минават по живо, по здраво.
    Какво неясно има?

    08:58 23.06.2026

  • 4 Добра новина

    0 0 Отговор
    За страни като България.

    09:31 23.06.2026

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