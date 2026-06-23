Търговският трафик през Ормузкия проток се засилва на фона на разговорите между САЩ и Иран

Най-малко 24 търговски кораба са преминали през Ормузки проток през последното денонощие, докато са се водили преговори между САЩ и Иран, съобщава CNN, позовавайки се на данни от компания за проследяване на морския трафик, предава Фокус.

Сред преминалите плавателни съдове са осем танкера и два контейнеровоза, напуснали Персийски залив, както и осем танкера и шест товарни кораба, влезли в него.

Данните показват засилване на търговското корабоплаване в района, след като движението беше затруднено от военните действия през последните месеци. Според информацията бойните действия са довели и до сериозни смущения на GPS сигналите над Персийския залив, което е затруднявало проследяването на корабите. През последните дни тези смущения са намалели значително.

Междувременно Иран се е съгласил да създаде специална „гореща телефонна линия“ за Ормузкия проток с цел предотвратяване и разрешаване на евентуални недоразумения със САЩ или други държави при преминаването на кораби през водния път.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заявява, че Иран и САЩ са постигнали споразумение за създаване на механизми за координация, включително телефонна линия и комуникационен център. По думите му при възникване на неяснота или проблем корабите ще могат да осъществяват връзка с този център.

Галибаф допълва, че Техеран възнамерява да спазва международните закони и да реагира бързо при възникване на недоразумения, свързани с корабоплаването през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни ресурси. Всяко развитие, което води до по-нормално функциониране на корабоплаването в района, се следи внимателно и в Европа, включително в България, тъй като може да окаже влияние върху международните енергийни пазари и доставките в региона.