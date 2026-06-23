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Броят на активните разломи в Турция е достигнал до 700

Броят на активните разломи в Турция е достигнал до 700

23 Юни, 2026 09:30 575 2

  • сеизмология-
  • земетресение-
  • турция-
  • разлом

В старата версия на картата отпреди 13 години разломите са били 485

Броят на активните разломи в Турция е достигнал до 700 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на активните разломи в Турция е достигнал до 700 според актуализираната сеизмологична карта на страната, съобщи информационният канал на Турското радио и телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Агенцията за проучване и търсене на полезни изкопаеми (MTA), предаде БТА.

Според генералния директор на агенцията Ведат Янък благодарение на натрупаните данни картата е била актуализирана, а в старата ѝ версия отпреди 13 години разломите са били 485.

„Тази карта и цифровата база данни, която подготвихме, ще бъдат основен източник на информация за анализите на сеизмичните рискове, определянето на инвестициите в критична инфраструктура и националните ни политики за намаляване на щетите“, посочи Янък.

По повод 91-ата годишнина на МТА, основана през 1935 г. от Кемал Ататюрк, Янък подчерта и нейната стратегическа стойност и авторството ѝ на много открития. Сред по-значимите от тях са нефтеното находище в Батман, стратегическите находища на редкоземни елементи в Ескишехир - Бейликова, медните залежи в районите на Елязъг, Синоп и Кахраманмараш.


Турция
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