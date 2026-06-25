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Броят на жертвите на двете земетресения във Венецуела е „потресаващ“

Броят на жертвите на двете земетресения във Венецуела е „потресаващ“

25 Юни, 2026 08:05, обновена 25 Юни, 2026 09:43 4 028 25

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  • каракас

Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви, написа Тръмп

Броят на жертвите на двете земетресения във Венецуела е „потресаващ“ - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап, съобщи БТА.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.

Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700, предаде БТА.

"Разрушени са десетки сгради, в момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора", каза в обръщение към нацията по националната телевизия около 1:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.) Родригес, която заради трусовете обяви извънредно положение в страната.

"Искам да кажа, че това е огромна трагедия. Оттук отправяме нашето послание за солидарност и изказваме съболезнованията си на семействата на жертвите, като им засвидетелстваме своята подкрепа в този тежък час", каза президентката.

Тя обяви и че движението в метрото и по железопътната мрежа в страната е преустановено. "Взехме това решение, за да улесним спасителните дейности", посочи Родригес.

Жертви има най-малко в два квартала на столицата Каракас, информираха властите. Трима души са мълтви в "Барута" след срутването на две сгради, обявиха в социалните медии от районната кметска управа. Един човек е намерил смъртта си в напълно разрушена от трусовете сграда в "Чакао", информира тамошният местен кмет Густаво Дуке, цитиран от Ройтерс.

"Мобилизирали сме за спасително-издирвателните операции всички ресурси, с които разполагаме", каза министърът на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабельо.

"Когато бягахме по стълбите, минавахме през сцени като от филм на ужасите", заявява за световната агенция жителката на Каракас Мария Алехандра.

От друга страна, в телевизионното си обръщение Делси Родригес благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигуряването на независимостта на страната от Испания.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас, предаде БТА.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

Силните трусове, с епицентър западно от столицата Каракас, разтърсиха близките райони, като причиниха срутването на сгради, затрупали хора. Експертите предупредиха за потенциално голям брой жертви, които може да варират между 10 000 и 100 000, както и широкомащабни разрушения.

Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви в Екс, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.

"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за "издирване и спасяване", хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.

Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наказание

    34 15 Отговор
    за дето легнаха на еврея без битка

    08:08 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Феичка

    10 6 Отговор
    Поразена съм, и трудно вярвам и осмислям! Който е чел, Каракас беше поименно споменат от Маг!

    Коментиран от #19, #23

    08:11 25.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 14 Отговор
    Две силни земетресения в рамките на секунди не е естествено.И точно на Денят на независимостта на Венецуела.

    Коментиран от #14, #17

    08:11 25.06.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    32 5 Отговор
    Голям лицемер .Убиец!

    08:11 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 456

    24 2 Отговор
    Гоуема помощ- подържат връзка! 🤣
    На хората им трябва ИСТИНСКА ПОМОЩ.

    08:15 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя има венуцуела като соцствен щат

    28 3 Отговор
    Дано му приседне
    Убиеца на ръководктвото и на ирансщи деца

    08:20 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 18 Отговор

    До коментар #9 от "Бонев":

    Тук пишем само прогресивни и демократични българи.Затова е жалко,че няма загинали българи,за да се прославим по света. 😎😪😎

    08:25 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Посочи ми нещо което да естествено при земетресенията

    08:28 25.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Газовоз

    19 2 Отговор
    Там където се добива нефт и газ стават често такива земетресения!

    08:50 25.06.2026

  • 17 Вярно

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Пукнаха в някой голям разлом някоя малка бобмбичка.. Бог помогне на венецуелците...!

    08:54 25.06.2026

  • 18 Съжалително

    8 0 Отговор
    Злото никога не идва само.

    09:01 25.06.2026

  • 19 Потресаващи глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Феичка":

    Жертвите към момента са 32 човека и около 700 ранени. Бог да упокои душите на загиналите!

    09:19 25.06.2026

  • 20 Коста

    6 0 Отговор
    Венецуелци, не допускайте помощ от САЩ! Ще ви излезе скъпо и прескъпо! Дедо Тчръмпи лудото куче само краде и убива!

    09:27 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 скарлет

    3 0 Отговор
    Рижавото псе, с харпс, рекетира целия свят ❗️❗️❗️

    09:36 25.06.2026

  • 23 Ами ...

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Феичка":

    Поинтересувайте се кой стои зад този псевдоним и откъде му дават информацията.
    За мен обяснението изобщо не е свръхестествено!

    09:39 25.06.2026

  • 24 Хааххх

    2 0 Отговор
    Давайте нефета иначе ще има още ХАРП - откачения дончо

    09:47 25.06.2026

  • 25 ганю

    0 0 Отговор
    май е Време и за някой небесен камънак
    по големичък да ни прасне докато се карате
    за пертолче литийче и дуги там подобни
    та да ви намести акъла
    Дали тогава нема да се светнете
    че сте за кратичко на земята и не това е важното
    бая леш ще има там.като не слушкате така е

    Благодаря ти Господи че в Безкрайната си мъдрост
    Ти направи всички смъртни.

    09:54 25.06.2026