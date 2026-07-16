Турски геолог и сеизмолог: Очакваме много скоро голямо земетресение

Авторитетният турски геолог и сеизмолог д-р Наджи Гьорюр предупреди за скорошна вероятност от силно земетресение в района на Мраморно море, съобщи информационният сайт „Сон Дакика“, цитиран от БТА.

След земетресение наскоро с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер в квартал Айваджък в Чанаккале, на Дарданелите, известният геолог проф. д-р Наджи Гьорюр отправи предупреждение, обръщайки внимание на разлома, където е възникнал трусът, добавя медията.

Гьонгюр отбелязва, че регионът на Мраморно море е под напрежение заявявайки: „Очакваме много скоро голямо земетресение“.

Коментирайки труса чрез профила си в социалните медии, Гьонгюр обръща внимание на техническите подробности около земетресението и неговото значение за региона. Като отбеляза, че последното земетресение е станало по разлома Кючуккую, Гьорюр поясни, че това е плитък и слаб трус, но, че тази активност е част от по-голяма картина.

Геологът посочва южния клон на Северноанадолската разломна линия като зона в Мраморно море под напрежение и заявява, че много скоро може да се очаква голямо земетресение в северния клон на разлома, отбелязва „Сон Дакика“.

В заключение Гьорюр за пореден път подчертава, че е необходимо по-голямо внимание към предупрежденията за очаквана сеизмична активност и че подготовката за очакваното голямо земетресение в региона на Мраморно море трябва да се ускори без забавяне.