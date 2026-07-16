Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Турски геолог и сеизмолог: Очакваме много скоро голямо земетресение

Турски геолог и сеизмолог: Очакваме много скоро голямо земетресение

16 Юли, 2026 20:20 1 636 24

  • сеизмология-
  • мраморно море-
  • земетресение-
  • турция-
  • наджи гьорюр

Турски геолог предупреди за възможно силно земетресение в района на Мраморно море

Турски геолог и сеизмолог: Очакваме много скоро голямо земетресение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Авторитетният турски геолог и сеизмолог д-р Наджи Гьорюр предупреди за скорошна вероятност от силно земетресение в района на Мраморно море, съобщи информационният сайт „Сон Дакика“, цитиран от БТА.

След земетресение наскоро с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер в квартал Айваджък в Чанаккале, на Дарданелите, известният геолог проф. д-р Наджи Гьорюр отправи предупреждение, обръщайки внимание на разлома, където е възникнал трусът, добавя медията.

Гьонгюр отбелязва, че регионът на Мраморно море е под напрежение заявявайки: „Очакваме много скоро голямо земетресение“.

Коментирайки труса чрез профила си в социалните медии, Гьонгюр обръща внимание на техническите подробности около земетресението и неговото значение за региона. Като отбеляза, че последното земетресение е станало по разлома Кючуккую, Гьорюр поясни, че това е плитък и слаб трус, но, че тази активност е част от по-голяма картина.

Геологът посочва южния клон на Северноанадолската разломна линия като зона в Мраморно море под напрежение и заявява, че много скоро може да се очаква голямо земетресение в северния клон на разлома, отбелязва „Сон Дакика“.

В заключение Гьорюр за пореден път подчертава, че е необходимо по-голямо внимание към предупрежденията за очаквана сеизмична активност и че подготовката за очакваното голямо земетресение в региона на Мраморно море трябва да се ускори без забавяне.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 22 Отговор
    аре някоя копейка да обясни , как Раша е била против Съединението , и що Турция ни е била съюзник 1 СВ

    Коментиран от #8, #10, #14

    20:24 16.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    ,,Стрелите на Бога,, Американска сателитна програма от 2000 г.

    20:26 16.07.2026

  • 3 Туркия ке потъне

    16 7 Отговор
    И черно и средиземно море ще се влеят едно в друго

    20:26 16.07.2026

  • 4 хаха

    12 6 Отговор
    А дано.

    20:27 16.07.2026

  • 5 русяфилтуркофил

    7 5 Отговор
    вайвай

    20:28 16.07.2026

  • 6 пръц

    13 0 Отговор
    Да питат бг.-Алерт они знаят точната дата, час и магнитута на всяко земетресение.

    20:28 16.07.2026

  • 7 Нещо

    8 0 Отговор
    взех да не вярвам на тези прогнози. Да Турция е в зона в която две "плочи" се сблъскват но !? Истанбул е все още непокътнат а чакаха 7+ по Рихтер...

    20:30 16.07.2026

  • 8 А как така турция е неутрална 2СВ

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А СССР обявява война на Царство България което пък обявява война на САЩ и Великобритания и след това 45 години социализъм и 36 години разграден стан

    Коментиран от #15

    20:30 16.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    „Докато населението на света продължава да расте, България е изправена пред една от най-сериозните демографски кризи в съвременната си история“, заяви от парламентарната трибуна по случай Световния ден на населението (11 юли) депутатът от партия „Прогресивна България“ Иван Янев.

    Депутатът цитира официални данни, според които населението на България е само 6 423 207 души, в сравнение с над 8,6 милиона в началото на 1990 г. Той заяви, че за едно поколение България е загубила над 2,2 милиона свои граждани

    Коментиран от #13

    20:33 16.07.2026

  • 10 А "ТЕБОКАН"

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    взе Ли!? Нещо историята Ти хептен се обърна...

    Коментиран от #18

    20:34 16.07.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    А дано Господи удари в Русия !!!
    Се свърши с таз мъка нечовешка и страна залупена 🙏😄

    20:36 16.07.2026

  • 12 Хавзис

    2 1 Отговор
    Няма се плашите . Ще дойдем да помогнем после и от неговата уста в ушите на оня дето не се споменава. От сега отивам при ходжата да се помолим и така на ката 4-5 часа като се качи на минарето.

    20:38 16.07.2026

  • 13 Читател

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Даже сме много по малко защото в избирателните списъци все още гласуват хора които са се споминали.

    20:38 16.07.2026

  • 14 Миролюб Войнов, историк

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "...що Турция ни е била съюзник 1 СВ.."

    Пратурците / тюрките е родствено на прабългарите племе. Нормално е да сме съюзници 👆

    20:38 16.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "А как така турция е неутрална 2СВ":

    МИ щот рашаните са боклуци , и наистина не струват договор ,на който са оставили отпечатъка на пръста си

    20:39 16.07.2026

  • 16 Доротея

    7 6 Отговор
    Може да се подценявате, но снощи ако срещу Аржентина бе Българският национален тим, щеше да се представи много по добре от страхливите англета! Нима не играхме по достойно в минали световни първенства точно срещу тези гаучаги!

    Коментиран от #19, #23

    20:39 16.07.2026

  • 17 Читател

    7 0 Отговор
    Освен това това са всички и тези които са в чужбина а те са около 2 милиона

    20:39 16.07.2026

  • 18 пръц

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "А "ТЕБОКАН"":

    Най-добре е котето да смени дилъра коментарите му в по-голямата си част са грешни..

    20:40 16.07.2026

  • 19 Божидар Искренов, Гибона

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Доротея":

    Моля те !!!
    Не се слагай в А-група при България.
    Рашистан е с Пакистан, Габон и Джабути.
    Там си пишете руснаците 👈

    20:42 16.07.2026

  • 20 Алекс

    4 7 Отговор
    А дано да удари 9-ка.

    Коментиран от #21

    20:44 16.07.2026

  • 21 Таня

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    Нека да е 10-ка

    20:48 16.07.2026

  • 22 Кухоглава копейка

    3 4 Отговор
    Ще се мриееее.

    20:48 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дано има

    1 1 Отговор
    Земетресение
    И в Бункера.

    21:23 16.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания