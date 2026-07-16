Турски геолог и сеизмолог: Очакваме много скоро голямо земетресение

Авторитетният турски геолог и сеизмолог д-р Наджи Гьорюр предупреди за скорошна вероятност от силно земетресение в района на Мраморно море, съобщи информационният сайт „Сон Дакика“, цитиран от БТА.
След земетресение наскоро с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер в квартал Айваджък в Чанаккале, на Дарданелите, известният геолог проф. д-р Наджи Гьорюр отправи предупреждение, обръщайки внимание на разлома, където е възникнал трусът, добавя медията.
Гьонгюр отбелязва, че регионът на Мраморно море е под напрежение заявявайки: „Очакваме много скоро голямо земетресение“.
Коментирайки труса чрез профила си в социалните медии, Гьонгюр обръща внимание на техническите подробности около земетресението и неговото значение за региона. Като отбеляза, че последното земетресение е станало по разлома Кючуккую, Гьорюр поясни, че това е плитък и слаб трус, но, че тази активност е част от по-голяма картина.
Геологът посочва южния клон на Северноанадолската разломна линия като зона в Мраморно море под напрежение и заявява, че много скоро може да се очаква голямо земетресение в северния клон на разлома, отбелязва „Сон Дакика“.
В заключение Гьорюр за пореден път подчертава, че е необходимо по-голямо внимание към предупрежденията за очаквана сеизмична активност и че подготовката за очакваното голямо земетресение в региона на Мраморно море трябва да се ускори без забавяне.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #10, #14
20:24 16.07.2026
2 Последния Софиянец
20:26 16.07.2026
3 Туркия ке потъне
20:26 16.07.2026
4 хаха
20:27 16.07.2026
5 русяфилтуркофил
20:28 16.07.2026
6 пръц
20:28 16.07.2026
7 Нещо
20:30 16.07.2026
8 А как така турция е неутрална 2СВ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А СССР обявява война на Царство България което пък обявява война на САЩ и Великобритания и след това 45 години социализъм и 36 години разграден стан
Коментиран от #15
20:30 16.07.2026
9 И Киев е Руски
Депутатът цитира официални данни, според които населението на България е само 6 423 207 души, в сравнение с над 8,6 милиона в началото на 1990 г. Той заяви, че за едно поколение България е загубила над 2,2 милиона свои граждани
Коментиран от #13
20:33 16.07.2026
10 А "ТЕБОКАН"
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":взе Ли!? Нещо историята Ти хептен се обърна...
Коментиран от #18
20:34 16.07.2026
11 Владимир Путин, президент
Се свърши с таз мъка нечовешка и страна залупена 🙏😄
20:36 16.07.2026
12 Хавзис
20:38 16.07.2026
13 Читател
До коментар #9 от "И Киев е Руски":Даже сме много по малко защото в избирателните списъци все още гласуват хора които са се споминали.
20:38 16.07.2026
14 Миролюб Войнов, историк
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"...що Турция ни е била съюзник 1 СВ.."
Пратурците / тюрките е родствено на прабългарите племе. Нормално е да сме съюзници 👆
20:38 16.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "А как така турция е неутрална 2СВ":МИ щот рашаните са боклуци , и наистина не струват договор ,на който са оставили отпечатъка на пръста си
20:39 16.07.2026
16 Доротея
Коментиран от #19, #23
20:39 16.07.2026
17 Читател
20:39 16.07.2026
18 пръц
До коментар #10 от "А "ТЕБОКАН"":Най-добре е котето да смени дилъра коментарите му в по-голямата си част са грешни..
20:40 16.07.2026
19 Божидар Искренов, Гибона
До коментар #16 от "Доротея":Моля те !!!
Не се слагай в А-група при България.
Рашистан е с Пакистан, Габон и Джабути.
Там си пишете руснаците 👈
20:42 16.07.2026
20 Алекс
Коментиран от #21
20:44 16.07.2026
21 Таня
До коментар #20 от "Алекс":Нека да е 10-ка
20:48 16.07.2026
22 Кухоглава копейка
20:48 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дано има
И в Бункера.
21:23 16.07.2026