Повече от 15 000 земетресения са обхванали турския град Съндъргъ през последните 3 месеца

Повече от 15 000 земетресения са обхванали турския град Съндъргъ в окръг Балъкесир през последните три месеца, съобщи експертът по управления на бедствия и преподавател от университета „Гази“ в Анкара Бюлент Йозмен, цитиран от ТРТ Хабер, предаде БТА.

По думите на Йозмен броят на земетресенията, които са обхванали Съндъргъ през този период, се равнява на 60 процента от средното ниво за страната – около 25 000 труса на година. Експертът отбелязва още, че вследствие на множеството трусове, които науката определя като „земетръсна буря“, и най-вече на двата труса „близнаци" с магнитуд 6,1 по Рихтер на 10 август и на 27 октомври т.г. в засегнатия район са се появили подземни пукнатини с обща дължина от над 30 километра.

Двете силни земетресения, които бяха усетени в повечето окръзи в Западна Турция, предизвикаха срутването на десетки сгради и раниха множество граждани от района на Съндъргъ, а при силния трус през август двама души изгубиха живота си.

Според Йозмен вторичните трусове в района на Съндъргъ ще продължат и през следващите месеци, като по думите му най-силното земетресение, което може да възникне в разлома Симав, към който спада и Съндъргъ, би било с магнитуд 7 по скалата на Рихтер.

Екпертът отбеляза още, че обявяването на града за „зона на бедствия, засягащи всички аспекти на живота“ е от изключително значение за безопасността на хората, които живеят там, тъй като чрез въвеждането на тази мярка институциите имат възможност да реагират много по-ефективно при възникването на екстрени ситуации.