Страните от Г-7 (Групата на седемте) вече са превели на Киев заеми на обща стойност 45,5 милиарда долара, обезпечени с приходите от замразените на Запад руски суверенни активи, предаде РИА Новости.

Това показва изчисление на руската държавна информационна агенция РИА Новости, съпоставила данните от официалните отчети на Министерството на финансите на Украйна.

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Сумата представлява огромната част от одобрения пакет за финансова помощ на стойност 50 милиарда долара, договорен в рамките на инициативата за Извънредно ускоряване на приходите за Украйна (ERA). Според публикуваните разчети:

Европейският съюз остава най-големият донор, като е превел своите траншове чрез механизмите за макрофинансова помощ.

остава най-големият донор, като е превел своите траншове чрез механизмите за макрофинансова помощ. Съединените щати и останалите партньори от Г-7 (Канада, Великобритания и Япония) са покрили останалата част от отпуснатите кредитни линии.

Припомняме, че според споразумението на лидерите от Г-7, тези средства се отпускат под формата на заеми, които обаче няма да бъдат връщани от украинските данъкоплатци. Те се обслужват директно от лихвите и генерираните печалби от блокираните над 260 милиарда евро средства на Руската централна банка, по-голямата част от които се намират в европейски депозитари.

Москва многократно е дефинирала тези действия като „незаконна експроприация“ и заплашва със съдебни дела и ответни мерки. Партньорите от Г-7 обаче потвърдиха, че руските активи ще останат замразени, докато Кремъл не спре военните действия и не компенсира изцяло щетите, нанесени на Украйна.