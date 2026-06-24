Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
РИА Новости: Г-7 вече е предоставила 45,5 милиарда долара заеми на Украйна от замразени руски активи
  Тема: Украйна

РИА Новости: Г-7 вече е предоставила 45,5 милиарда долара заеми на Украйна от замразени руски активи

24 Юни, 2026 05:29, обновена 24 Юни, 2026 05:34 737 10

  • руски активи-
  • украйна-
  • европейски съюз

Изчисленията са базирани на официални данни от Министерството на финансите в Киев по линия на международния механизъм за подкрепа

РИА Новости: Г-7 вече е предоставила 45,5 милиарда долара заеми на Украйна от замразени руски активи - 1
Снимка: enlargement.ec
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от Г-7 (Групата на седемте) вече са превели на Киев заеми на обща стойност 45,5 милиарда долара, обезпечени с приходите от замразените на Запад руски суверенни активи, предаде РИА Новости.

Това показва изчисление на руската държавна информационна агенция РИА Новости, съпоставила данните от официалните отчети на Министерството на финансите на Украйна.

Още новини от Украйна

Сумата представлява огромната част от одобрения пакет за финансова помощ на стойност 50 милиарда долара, договорен в рамките на инициативата за Извънредно ускоряване на приходите за Украйна (ERA). Според публикуваните разчети:

  • Европейският съюз остава най-големият донор, като е превел своите траншове чрез механизмите за макрофинансова помощ.
  • Съединените щати и останалите партньори от Г-7 (Канада, Великобритания и Япония) са покрили останалата част от отпуснатите кредитни линии.

Припомняме, че според споразумението на лидерите от Г-7, тези средства се отпускат под формата на заеми, които обаче няма да бъдат връщани от украинските данъкоплатци. Те се обслужват директно от лихвите и генерираните печалби от блокираните над 260 милиарда евро средства на Руската централна банка, по-голямата част от които се намират в европейски депозитари.

Москва многократно е дефинирала тези действия като „незаконна експроприация“ и заплашва със съдебни дела и ответни мерки. Партньорите от Г-7 обаче потвърдиха, че руските активи ще останат замразени, докато Кремъл не спре военните действия и не компенсира изцяло щетите, нанесени на Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конго

    8 0 Отговор
    Всичките ще ви вземат.

    05:39 24.06.2026

  • 2 Румянцев

    7 8 Отговор
    А Радев Плашливия не смее да пипне администрацията и олигарси.

    Коментиран от #7

    05:41 24.06.2026

  • 3 Гориил

    8 5 Отговор
    Досега депозитарът на Eutoclear и европейските банки не са емитирали нито един евроцент за тези средства. Защо тогава заблуждавате и дезинформирате читателите си? Аз също бих могъл да декларирам, че разходите за летния ми круиз са платени от Българската народна банка, и пак да не получа нищо.

    06:01 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    3 2 Отговор
    Радев напира да реформира Съдебната система в България която била "Завладяна",но не е споменавал че ще реформира и Европейската.Е КАК тогава Русия ще води Успешни дела за да си върне "Национализирани" пари?

    06:05 24.06.2026

  • 6 От замразени

    2 5 Отговор
    пари никой няма нужда! Движение на финансиите трябва ! В скоро време и останалите двеста милярда ще се раздвижат.

    06:11 24.06.2026

  • 7 Ма наф

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Румянцев":

    Ей, розово конче, не се намесвай в мъжките работи, а иди на пазар, купи си най-голямата краставица, че да се успокоиш.

    06:21 24.06.2026

  • 8 Боруна Лом

    3 4 Отговор
    ПУТИН НЕ ГИ ЖАЛИ ВЕЧЕ!КАЧИХА ТИ СЕ НА ГЛАВАТА

    06:27 24.06.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    " Руснаците винаги се връщат за своето ." Ото фон Бисмарк . пруски и по-късно германски държавен деец, първи канцлер на единна Германия.

    06:33 24.06.2026

  • 10 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 2 Отговор
    Спарите на Путин
    По главата на Путин.

    06:40 24.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания