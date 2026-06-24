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САЩ изграждат два иновативни полигона, за да симулират бойните условия от войната в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ изграждат два иновативни полигона, за да симулират бойните условия от войната в Украйна

24 Юни, 2026 05:39, обновена 24 Юни, 2026 05:43 727 7

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  • полигони-
  • бойни действия

Пентагонът адаптира тренировъчните си центрове към реалностите на модерния конфликт, залагайки на окопна война, масирана употреба на дронове и интензивно електронно заглушаване

САЩ изграждат два иновативни полигона, за да симулират бойните условия от войната в Украйна - 1
Снимка: defenseone.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сухопътните сили на САЩ (US Army) започват мащабна модернизация на своите основни учебни бази, за да пресъздадат с максимална точност специфичните и изключително тежки условия на бойното поле в Украйна, предаде CBS News.

Проектът предвижда създаването на два специализирани тренировъчни полигона, на които американските военнослужещи и техните съюзници ще се подготвят за конфликти от ново поколение срещу технологично напреднали противници.

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Новата реалност: Дронове и окопи

Учебните центрове ще интегрират ключовите тактически уроци, събрани от фронтовата линия в Източна Европа. За разлика от мисиите в Ирак и Афганистан, които бяха фокусирани върху борбата с партизански формирования, новите полигони ще симулират широкомащабна конвенционална война.

Акцентът ще бъде поставен върху:

  • Окопна война и укрепени линии: Изграждане на сложни лабиринти от отбранителни съоръжения, в които войниците ще отработват щурмови и дефанзивни операции.
  • Постоянен въздушен натиск: Повсеместно използване на разузнавателни и FPV (камикадзе) дронове, които да държат обучаващите се под непрекъснато наблюдение и заплаха от въздушни удари.
  • Електронна война (EW): Пълно заглушаване на GPS сигналите и комуникациите, което ще принуди частите да оперират в условия на пълно информационно затъмнение.

Къде ще бъдат разположени?

Модернизацията се извършва в ключови стратегически бази на САЩ, като се предвижда адаптация както на съоръжения на американска земя – например Националния тренировъчен център (NTC) във Форт Ирвин, Калифорния, така и на ключови съюзнически полигони в Европа, където американските сили и техните НАТО партньори провеждат редовни учения за съвместна съвместимост. На територията на базите симулативните вражески сили вече говорят на езика на потенциалния противник и използват фалшиви кампании в социалните мрежи, за да тестват психологическата устойчивост на войниците.

„Войната в Украйна промени всичко, което знаехме за модерния конфликт. Прозрачността на бойното поле, осигурена от безпилотните апарати, прави концентрирането на техника изключително опасно“, коментират военни анализатори, наблюдаващи процесите на трансформация в структурите на НАТО.

Очаква се новите полигони да влязат в пълна експлоатация в най-кратки срокове, превръщайки се в гръбнака на новата доктрина за отбрана на Алианса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точна статия

    3 1 Отговор
    Добро утро!

    Коментиран от #2, #3

    05:51 24.06.2026

  • 2 Кво му плащаш в раша

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    Малко над 5 лв.е дизела...За техните заплати е нищо...

    06:04 24.06.2026

  • 3 Фейкнюз

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    Полигоните и ученията са на балканите, ще ви изтрепят като паразити.

    06:15 24.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Американците тренират за СВО в Сибир !!!
    Къде са приятелския дух и договорки от Ънкоридж ? Комай меня пак обманули ☝️

    06:21 24.06.2026

  • 5 палантир

    0 0 Отговор
    тя цялата полигон

    06:42 24.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Ще тренират в духа на новите условия,
    а уж НАТьО и ШАШт водят все ОТБРАНИТЕЛНИ ВОЙНИ ❗

    06:45 24.06.2026

  • 7 Свободен

    0 0 Отговор
    Украйна стана водеща технологична военна сила и най-боеспособната армия в света!
    Ще учи всички на съвременна война и ще произвежда най-ефективните оръжия!
    А само преди пет години тренираха с дървени пушки!
    Зад този невероятен успех стои един малък и невзрачен страхлив човечец - Владимир Владимирович Путин!

    06:50 24.06.2026