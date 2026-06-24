САЩ изграждат два иновативни полигона, за да симулират бойните условия от войната в Украйна

Сухопътните сили на САЩ (US Army) започват мащабна модернизация на своите основни учебни бази, за да пресъздадат с максимална точност специфичните и изключително тежки условия на бойното поле в Украйна, предаде CBS News.

Проектът предвижда създаването на два специализирани тренировъчни полигона, на които американските военнослужещи и техните съюзници ще се подготвят за конфликти от ново поколение срещу технологично напреднали противници.

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Новата реалност: Дронове и окопи

Учебните центрове ще интегрират ключовите тактически уроци, събрани от фронтовата линия в Източна Европа. За разлика от мисиите в Ирак и Афганистан, които бяха фокусирани върху борбата с партизански формирования, новите полигони ще симулират широкомащабна конвенционална война.

Акцентът ще бъде поставен върху:

Окопна война и укрепени линии: Изграждане на сложни лабиринти от отбранителни съоръжения, в които войниците ще отработват щурмови и дефанзивни операции.

Изграждане на сложни лабиринти от отбранителни съоръжения, в които войниците ще отработват щурмови и дефанзивни операции. Постоянен въздушен натиск: Повсеместно използване на разузнавателни и FPV (камикадзе) дронове, които да държат обучаващите се под непрекъснато наблюдение и заплаха от въздушни удари.

Повсеместно използване на разузнавателни и FPV (камикадзе) дронове, които да държат обучаващите се под непрекъснато наблюдение и заплаха от въздушни удари. Електронна война (EW): Пълно заглушаване на GPS сигналите и комуникациите, което ще принуди частите да оперират в условия на пълно информационно затъмнение.

Къде ще бъдат разположени?

Модернизацията се извършва в ключови стратегически бази на САЩ, като се предвижда адаптация както на съоръжения на американска земя – например Националния тренировъчен център (NTC) във Форт Ирвин, Калифорния, така и на ключови съюзнически полигони в Европа, където американските сили и техните НАТО партньори провеждат редовни учения за съвместна съвместимост. На територията на базите симулативните вражески сили вече говорят на езика на потенциалния противник и използват фалшиви кампании в социалните мрежи, за да тестват психологическата устойчивост на войниците.

„Войната в Украйна промени всичко, което знаехме за модерния конфликт. Прозрачността на бойното поле, осигурена от безпилотните апарати, прави концентрирането на техника изключително опасно“, коментират военни анализатори, наблюдаващи процесите на трансформация в структурите на НАТО.

Очаква се новите полигони да влязат в пълна експлоатация в най-кратки срокове, превръщайки се в гръбнака на новата доктрина за отбрана на Алианса.