САЩ изграждат два иновативни полигона, за да симулират бойните условия от войната в Украйна

Сухопътните сили на САЩ (US Army) започват мащабна модернизация на своите основни учебни бази, за да пресъздадат с максимална точност специфичните и изключително тежки условия на бойното поле в Украйна, предаде CBS News.
Проектът предвижда създаването на два специализирани тренировъчни полигона, на които американските военнослужещи и техните съюзници ще се подготвят за конфликти от ново поколение срещу технологично напреднали противници.
Новата реалност: Дронове и окопи
Учебните центрове ще интегрират ключовите тактически уроци, събрани от фронтовата линия в Източна Европа. За разлика от мисиите в Ирак и Афганистан, които бяха фокусирани върху борбата с партизански формирования, новите полигони ще симулират широкомащабна конвенционална война.
Акцентът ще бъде поставен върху:
- Окопна война и укрепени линии: Изграждане на сложни лабиринти от отбранителни съоръжения, в които войниците ще отработват щурмови и дефанзивни операции.
- Постоянен въздушен натиск: Повсеместно използване на разузнавателни и FPV (камикадзе) дронове, които да държат обучаващите се под непрекъснато наблюдение и заплаха от въздушни удари.
- Електронна война (EW): Пълно заглушаване на GPS сигналите и комуникациите, което ще принуди частите да оперират в условия на пълно информационно затъмнение.
Къде ще бъдат разположени?
Модернизацията се извършва в ключови стратегически бази на САЩ, като се предвижда адаптация както на съоръжения на американска земя – например Националния тренировъчен център (NTC) във Форт Ирвин, Калифорния, така и на ключови съюзнически полигони в Европа, където американските сили и техните НАТО партньори провеждат редовни учения за съвместна съвместимост. На територията на базите симулативните вражески сили вече говорят на езика на потенциалния противник и използват фалшиви кампании в социалните мрежи, за да тестват психологическата устойчивост на войниците.
„Войната в Украйна промени всичко, което знаехме за модерния конфликт. Прозрачността на бойното поле, осигурена от безпилотните апарати, прави концентрирането на техника изключително опасно“, коментират военни анализатори, наблюдаващи процесите на трансформация в структурите на НАТО.
Очаква се новите полигони да влязат в пълна експлоатация в най-кратки срокове, превръщайки се в гръбнака на новата доктрина за отбрана на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точна статия
Коментиран от #2, #3
05:51 24.06.2026
2 Кво му плащаш в раша
До коментар #1 от "Точна статия":Малко над 5 лв.е дизела...За техните заплати е нищо...
06:04 24.06.2026
3 Фейкнюз
До коментар #1 от "Точна статия":Полигоните и ученията са на балканите, ще ви изтрепят като паразити.
06:15 24.06.2026
4 Владимир Путин, президент
Къде са приятелския дух и договорки от Ънкоридж ? Комай меня пак обманули ☝️
06:21 24.06.2026
5 палантир
06:42 24.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а уж НАТьО и ШАШт водят все ОТБРАНИТЕЛНИ ВОЙНИ ❗
06:45 24.06.2026
7 Свободен
Ще учи всички на съвременна война и ще произвежда най-ефективните оръжия!
А само преди пет години тренираха с дървени пушки!
Зад този невероятен успех стои един малък и невзрачен страхлив човечец - Владимир Владимирович Путин!
06:50 24.06.2026