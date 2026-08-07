От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции, съобщават от БТА. Пенсионерите ще могат да получат средствата си до 20 август (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
Изплащането през пощите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 SOS жега е
07:20 07.08.2026
2 Студопор
Това се случва всеки месец между 6ти и 7ми. Как така е новина??
Коментиран от #5
07:31 07.08.2026
3 Дрът пръч
Проблем е ,че си лягам с баба.
07:37 07.08.2026
4 Харно !
Ще Има пенсии !
08:03 07.08.2026
5 Ами ! и и и и !
До коментар #2 от "Студопор":В България !
Може и Да Не Изгрее !
Тук !
Всичко Е !
Възможно !
08:05 07.08.2026
6 личности от миналия век
08:45 07.08.2026
7 само в колония със затихващи функции
08:59 07.08.2026
8 в кратце
14:47 07.08.2026