От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции, съобщават от БТА. Пенсионерите ще могат да получат средствата си до 20 август (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Изплащането през пощите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.