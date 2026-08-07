Новини
България »
Всички градове »
Започва изплащането на пенсиите

Започва изплащането на пенсиите

7 Август, 2026 07:10 875 8

  • пенсии-
  • изплащане-
  • август

Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Започва изплащането на пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции, съобщават от БТА. Пенсионерите ще могат да получат средствата си до 20 август (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Изплащането през пощите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SOS жега е

    3 2 Отговор
    Започва изпращането на пенсиите.

    07:20 07.08.2026

  • 2 Студопор

    7 0 Отговор
    Също така - слънцето изгря.
    Това се случва всеки месец между 6ти и 7ми. Как така е новина??

    Коментиран от #5

    07:31 07.08.2026

  • 3 Дрът пръч

    4 1 Отговор
    Не е проблем,че съм дядо.
    Проблем е ,че си лягам с баба.

    07:37 07.08.2026

  • 4 Харно !

    2 0 Отговор
    И Тоя Месец !

    Ще Има пенсии !

    08:03 07.08.2026

  • 5 Ами ! и и и и !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Студопор":

    В България !

    Може и Да Не Изгрее !

    Тук !

    Всичко Е !

    Възможно !

    08:05 07.08.2026

  • 6 личности от миналия век

    2 1 Отговор
    Известна боркиня на пенсионния фронт е Долорес Ибарури. Дадено ù е прозвището Пенсионария заради племенния ù лозунг: "Няма да ни минат"

    08:45 07.08.2026

  • 7 само в колония със затихващи функции

    6 1 Отговор
    изплащането на пенсии може да е новина от национално значение

    08:59 07.08.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Те едни пенсии,маааа,да ти фръкне шапката!

    14:47 07.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол