Сблъсъци в Аржентина: Петима ранени на протест

Сериозни безредици и ожесточени сблъсъци избухнаха пред сградата на Сената в аржентинската столица Буенос Айрес.
По време на мащабен протест срещу новия законопроект за частната собственост се стигна до физически сблъсъци между демонстранти и силите на реда. Според първоначалните данни на местните спасителни служби и медиите, най-малко петима души са ранени, сред които трима служители на полицията и двама протестиращи, а десетки бяха арестувани.
Ескалация на напрежението в Буенос Айрес
Хиляди граждани, мобилизирани от леви движения и синдикати, се събраха на площад „Конгрес“ въпреки лошото и бурно време. Недоволството е насочено срещу проектозакона „Неприкосновеност на частната собственост“, внесен от либертарианското правителство на президента Хавиер Милей.
Към края на демонстрацията ситуацията рязко ескалира. Групи от протестиращи започнаха да замерват полицията с камъни, бутилки и пиротехнически средства. В отговор силите за борба с масовите безредици предприеха действия за разпръскване на тълпата, като използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия.
Защо протестират в Аржентина?
Опозицията, синдикатите и екологичните организации твърдят, че реформата крие сериозен риск от „колонизация и разпокъсване на родината“. Основните опасения са свързани със:
- Оптимизиране и улесняване на процедурите по принудително извеждане от имоти .
- Промяна на правилата за ползване на земеделските земи в селските райони.
- Ограничаване на възможностите на държавата да придобива собственост.
Въпреки че правителството на Милей направи отстъпки в Сената и премахна спорната точка, която щеше да вдигне лимита за продажба на земя на чужденци от 15% на 25%, демонстрантите останаха по улиците с лозунги „Родината не се продава“. Според данни на Университета в Буенос Айрес, близо 5% от територията на страната вече е чужда собственост, като в някои ключови региони, богати на вода и минерали, този лимит отдавна е надхвърлен.
Правителството от своя страна защитава реформата с аргумента, че тя ще създаде стабилна правна рамка, необходима за привличането на чуждестранни инвестиции и съживяването на икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американска пионка
06:25 07.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ И НИКОЙ НЯМА ДА ГИ ПРИТЕСНЯВА :.)
06:36 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 златен
Коментиран от #7
07:08 07.08.2026
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
07:30 07.08.2026
6 Реалист
08:17 07.08.2026
7 Оооо
До коментар #4 от "златен":Ами, като не можеш да пишеш на български, пиши си на руски бе, коопейко вредна!
08:51 07.08.2026