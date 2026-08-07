Сблъсъци в Аржентина: Петима ранени на протест

Сериозни безредици и ожесточени сблъсъци избухнаха пред сградата на Сената в аржентинската столица Буенос Айрес.

По време на мащабен протест срещу новия законопроект за частната собственост се стигна до физически сблъсъци между демонстранти и силите на реда. Според първоначалните данни на местните спасителни служби и медиите, най-малко петима души са ранени, сред които трима служители на полицията и двама протестиращи, а десетки бяха арестувани.

Ескалация на напрежението в Буенос Айрес

Хиляди граждани, мобилизирани от леви движения и синдикати, се събраха на площад „Конгрес“ въпреки лошото и бурно време. Недоволството е насочено срещу проектозакона „Неприкосновеност на частната собственост“, внесен от либертарианското правителство на президента Хавиер Милей.

Към края на демонстрацията ситуацията рязко ескалира. Групи от протестиращи започнаха да замерват полицията с камъни, бутилки и пиротехнически средства. В отговор силите за борба с масовите безредици предприеха действия за разпръскване на тълпата, като използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия.

Защо протестират в Аржентина?

Опозицията, синдикатите и екологичните организации твърдят, че реформата крие сериозен риск от „колонизация и разпокъсване на родината“. Основните опасения са свързани със:

Оптимизиране и улесняване на процедурите по принудително извеждане от имоти .

Промяна на правилата за ползване на земеделските земи в селските райони.

Ограничаване на възможностите на държавата да придобива собственост.

Въпреки че правителството на Милей направи отстъпки в Сената и премахна спорната точка, която щеше да вдигне лимита за продажба на земя на чужденци от 15% на 25%, демонстрантите останаха по улиците с лозунги „Родината не се продава“. Според данни на Университета в Буенос Айрес, близо 5% от територията на страната вече е чужда собственост, като в някои ключови региони, богати на вода и минерали, този лимит отдавна е надхвърлен.

Правителството от своя страна защитава реформата с аргумента, че тя ще създаде стабилна правна рамка, необходима за привличането на чуждестранни инвестиции и съживяването на икономиката.