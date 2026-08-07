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Сблъсъци в Аржентина: Петима ранени на протест

Сблъсъци в Аржентина: Петима ранени на протест

7 Август, 2026 06:16, обновена 7 Август, 2026 06:19 1 366 7

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Хиляди излязоха срещу спорния закон за частната собственост на Хавиер Милей, полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци в Аржентина: Петима ранени на протест - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозни безредици и ожесточени сблъсъци избухнаха пред сградата на Сената в аржентинската столица Буенос Айрес.

По време на мащабен протест срещу новия законопроект за частната собственост се стигна до физически сблъсъци между демонстранти и силите на реда. Според първоначалните данни на местните спасителни служби и медиите, най-малко петима души са ранени, сред които трима служители на полицията и двама протестиращи, а десетки бяха арестувани.

Ескалация на напрежението в Буенос Айрес

Хиляди граждани, мобилизирани от леви движения и синдикати, се събраха на площад „Конгрес“ въпреки лошото и бурно време. Недоволството е насочено срещу проектозакона „Неприкосновеност на частната собственост“, внесен от либертарианското правителство на президента Хавиер Милей.

Към края на демонстрацията ситуацията рязко ескалира. Групи от протестиращи започнаха да замерват полицията с камъни, бутилки и пиротехнически средства. В отговор силите за борба с масовите безредици предприеха действия за разпръскване на тълпата, като използваха сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия.

Защо протестират в Аржентина?

Опозицията, синдикатите и екологичните организации твърдят, че реформата крие сериозен риск от „колонизация и разпокъсване на родината“. Основните опасения са свързани със:

  • Оптимизиране и улесняване на процедурите по принудително извеждане от имоти .
  • Промяна на правилата за ползване на земеделските земи в селските райони.
  • Ограничаване на възможностите на държавата да придобива собственост.

Въпреки че правителството на Милей направи отстъпки в Сената и премахна спорната точка, която щеше да вдигне лимита за продажба на земя на чужденци от 15% на 25%, демонстрантите останаха по улиците с лозунги „Родината не се продава“. Според данни на Университета в Буенос Айрес, близо 5% от територията на страната вече е чужда собственост, като в някои ключови региони, богати на вода и минерали, този лимит отдавна е надхвърлен.

Правителството от своя страна защитава реформата с аргумента, че тя ще създаде стабилна правна рамка, необходима за привличането на чуждестранни инвестиции и съживяването на икономиката.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американска пионка

    17 3 Отговор
    Милей явно го е закъсал, щом е променил закона за собствеността и е тръгнал да разпродава страната си. Беше наскоро на инструктаж в САЩ, американците само чакат законът да бъде приет и техните фондове ще започнат мащабни придобивания. На кой му пука за страната и народа.

    06:25 07.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    АРЖЕНТИНА Е ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО КЪДЕТ БОЧКАТА , ШИШИ И СИКАДЖИИТЕ
    МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ И НИКОЙ НЯМА ДА ГИ ПРИТЕСНЯВА :.)

    06:36 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 златен

    8 4 Отговор
    век ще настъпи в Аржентина...защото ако слушате Милей..с този закон който позволява продажба да земя ще даде поле за изява на инвеститори..но всички знаят кой ще дойде..и с какви намерения..най отровните предприятия които ги гонат нормални държави ще акостират в тази държава..схема е ясна като бял ден вижте България..станала депо за боклуци за цял свят..Дори имаме заведени дела за такива бизнесмени..В БГ нпо-та агитераха за такива закони..нека чужденци купуват, продават и ще видите как българи ще влязат в Клуба на идиотите--поредни излъгани...

    Коментиран от #7

    07:08 07.08.2026

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 0 Отговор
    Ромса му работа !!!

    07:30 07.08.2026

  • 6 Реалист

    4 0 Отговор
    И там евреите изкупиха всичко.

    08:17 07.08.2026

  • 7 Оооо

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "златен":

    Ами, като не можеш да пишеш на български, пиши си на руски бе, коопейко вредна!

    08:51 07.08.2026

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