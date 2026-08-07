САЩ разследват самоубийства в Киберкомандването

Киберкомандването на САЩ (US Cyber Command) започна официално разследване на необичайно висок брой смъртни случаи, настъпили в резултат на самоубийства сред неговия състав.
Тревожната серия от трагични инциденти се е разиграла в рамките на едномесечен период през лятото на 2026 г., съобщава Bloomberg. Данните предизвикаха сериозно безпокойство сред висшите военни лидери и американските конгресмени.
Какво разкрива разследването?
Според вътрешни документи и източници от Пентагона, цитирани от АПА Нюз, най-малко петима служители, работещи директно в или в тясно сътрудничество с киберсилите на САЩ, са отнели живота си между началото на юни и началото на юли 2026 г..
Случаите повдигнаха дългогодишни въпроси относно психичното здраве на „военните хакери“ на Америка. Основният фокус на текущото разследване е да се определят факторите, довели до тази фатална вълна.
Хронично претоварване и глобални конфликти
Експертите свързват кризата с рязкото нарастване на работното натоварване през последната година. Причините за ескалиращия оперативен темп включват:
- Интензивни задгранични мисии: Активно участие в дигитални военни операции, включително противодействие на заплахи от Иран.
- Глобални киберконфликти: Непрекъсната защита на критичната компютърна инфраструктура на САЩ от чуждестранни субекти.
- Недостиг на кадри: Хроничен дефицит на квалифицирани ИТ специалисти на ключови позиции, което прехвърля огромно напрежение върху настоящия състав.
Спешни мерки за психично здраве
Пентагонът вече предприема стъпки за овладяване на ситуацията. Още през май 2026 г. Киберкомандването започна да внедрява клинични специалисти по психично здраве директно в централата си във Форт Мийд.
Въпреки това, последните доклади на Правителствената служба за отчетност (gao.gov) показват, че Министерството на отбраната все още изпитва системни трудности при ефективното проследяване и оценка на програмите за превенция на самоубийствата в отделните армейски структури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами, като гледат
Коментиран от #3
06:31 07.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НАИСТИНА СИ Е БРОЙКА
06:31 07.08.2026
3 Айрес бе
До коментар #1 от "Ами, като гледат":Направо са ги самоубили , явно са станали неудобни
06:42 07.08.2026
4 Фалирала кравария
06:45 07.08.2026
5 Сега като се
06:54 07.08.2026
6 На хората им се е.е те ги карат да пазят
Търсете жената
Шарше ла фамИлия
07:06 07.08.2026
7 Фейк - либераст
Коментиран от #20
07:11 07.08.2026
8 Механик
Не случайно се стрелят като на сафари.
07:41 07.08.2026
9 Хи хи хи
"Уморените коне ги убиват, нали"
08:06 07.08.2026
10 Ъперкът
08:14 07.08.2026
11 Руснак
08:15 07.08.2026
12 Интересно
Коментиран от #14
08:17 07.08.2026
13 ФАЩ
08:25 07.08.2026
14 Единственото инфо
До коментар #12 от "Интересно":…….Национална сигурност:
Тъй като става въпрос за Киберкомандването на САЩ (US Cyber Command) и военни хакери с високо ниво на достъп до класифицирана информация в базата Форт Мийд, имената и конкретните им длъжности се считат за чувствителна както и начина по който са починали…..
08:32 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Укротрола да го хване скоротечен рак!
08:32 07.08.2026
17 Последния Софиянец
08:38 07.08.2026
18 8888
да, на всякъде има лошо и добро, нищо че пропагандата ви кара да мислите че едните са много лоши, другите много добри.
08:53 07.08.2026
19 Явно
09:54 07.08.2026
20 милко
До коментар #7 от "Фейк - либераст":Това което син написал го приемам за вярно --даже да не - защото от тези престъпници всичко може да се очаква и мисля, че не е далеч денят който ще бъде причина за самоунищожението на човечеството . Имам предвид AL ще бъде причина за голям военен конфликт-Китайска ,Руска или Иранска , С. Корейска МБР летят зада унищожат Америка тези хиляди вражески ракети са заплаха за Националната Безопасност за Англосаксонските престъпници ще прибегнат към Ядрената си Триада без да ги интересува за последствията който ще се разрасне в ТСВ която ще е и последната за човечество.
10:34 07.08.2026
21 Сандо
11:07 07.08.2026