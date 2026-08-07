САЩ разследват самоубийства в Киберкомандването

Киберкомандването на САЩ (US Cyber Command) започна официално разследване на необичайно висок брой смъртни случаи, настъпили в резултат на самоубийства сред неговия състав.

Тревожната серия от трагични инциденти се е разиграла в рамките на едномесечен период през лятото на 2026 г., съобщава Bloomberg. Данните предизвикаха сериозно безпокойство сред висшите военни лидери и американските конгресмени.

Какво разкрива разследването?

Според вътрешни документи и източници от Пентагона, цитирани от АПА Нюз, най-малко петима служители, работещи директно в или в тясно сътрудничество с киберсилите на САЩ, са отнели живота си между началото на юни и началото на юли 2026 г..

Случаите повдигнаха дългогодишни въпроси относно психичното здраве на „военните хакери“ на Америка. Основният фокус на текущото разследване е да се определят факторите, довели до тази фатална вълна.

Хронично претоварване и глобални конфликти

Експертите свързват кризата с рязкото нарастване на работното натоварване през последната година. Причините за ескалиращия оперативен темп включват:

Интензивни задгранични мисии: Активно участие в дигитални военни операции, включително противодействие на заплахи от Иран.

Активно участие в дигитални военни операции, включително противодействие на заплахи от Иран. Глобални киберконфликти: Непрекъсната защита на критичната компютърна инфраструктура на САЩ от чуждестранни субекти.

Непрекъсната защита на критичната компютърна инфраструктура на САЩ от чуждестранни субекти. Недостиг на кадри: Хроничен дефицит на квалифицирани ИТ специалисти на ключови позиции, което прехвърля огромно напрежение върху настоящия състав.

Спешни мерки за психично здраве

Пентагонът вече предприема стъпки за овладяване на ситуацията. Още през май 2026 г. Киберкомандването започна да внедрява клинични специалисти по психично здраве директно в централата си във Форт Мийд.

Въпреки това, последните доклади на Правителствената служба за отчетност (gao.gov) показват, че Министерството на отбраната все още изпитва системни трудности при ефективното проследяване и оценка на програмите за превенция на самоубийствата в отделните армейски структури.