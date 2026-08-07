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САЩ разследват самоубийства в Киберкомандването

САЩ разследват самоубийства в Киберкомандването

7 Август, 2026 06:20, обновена 7 Август, 2026 06:23 2 247 21

  • сащ-
  • киберкомандване-
  • разследване-
  • самоубийства

Военното звено за кибервойна се бори с безпрецедентен психологически натиск

САЩ разследват самоубийства в Киберкомандването - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киберкомандването на САЩ (US Cyber Command) започна официално разследване на необичайно висок брой смъртни случаи, настъпили в резултат на самоубийства сред неговия състав.

Тревожната серия от трагични инциденти се е разиграла в рамките на едномесечен период през лятото на 2026 г., съобщава Bloomberg. Данните предизвикаха сериозно безпокойство сред висшите военни лидери и американските конгресмени.

Какво разкрива разследването?

Според вътрешни документи и източници от Пентагона, цитирани от АПА Нюз, най-малко петима служители, работещи директно в или в тясно сътрудничество с киберсилите на САЩ, са отнели живота си между началото на юни и началото на юли 2026 г..

Случаите повдигнаха дългогодишни въпроси относно психичното здраве на „военните хакери“ на Америка. Основният фокус на текущото разследване е да се определят факторите, довели до тази фатална вълна.

Хронично претоварване и глобални конфликти

Експертите свързват кризата с рязкото нарастване на работното натоварване през последната година. Причините за ескалиращия оперативен темп включват:

  • Интензивни задгранични мисии: Активно участие в дигитални военни операции, включително противодействие на заплахи от Иран.
  • Глобални киберконфликти: Непрекъсната защита на критичната компютърна инфраструктура на САЩ от чуждестранни субекти.
  • Недостиг на кадри: Хроничен дефицит на квалифицирани ИТ специалисти на ключови позиции, което прехвърля огромно напрежение върху настоящия състав.

Спешни мерки за психично здраве

Пентагонът вече предприема стъпки за овладяване на ситуацията. Още през май 2026 г. Киберкомандването започна да внедрява клинични специалисти по психично здраве директно в централата си във Форт Мийд.

Въпреки това, последните доклади на Правителствената служба за отчетност (gao.gov) показват, че Министерството на отбраната все още изпитва системни трудности при ефективното проследяване и оценка на програмите за превенция на самоубийствата в отделните армейски структури.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами, като гледат

    38 0 Отговор
    Какви ги вършат в киберпространството, някой хора избират самоубийство. Много е възможно и да не им е била представена друга алтернатива при опит за напускане. Появата на новия Сноудън е въпрос на време.

    Коментиран от #3

    06:31 07.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 0 Отговор
    5 ПАРЧЕТА ЗА 30 ДНИ ...
    .... НАИСТИНА СИ Е БРОЙКА

    06:31 07.08.2026

  • 3 Айрес бе

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами, като гледат":

    Направо са ги самоубили , явно са станали неудобни

    06:42 07.08.2026

  • 4 Фалирала кравария

    22 1 Отговор
    изтече в канала, хахаха

    06:45 07.08.2026

  • 5 Сега като се

    22 0 Отговор
    настанят в Безмер, бройката много бързо ще нарастне.

    06:54 07.08.2026

  • 6 На хората им се е.е те ги карат да пазят

    2 1 Отговор
    Родното небе
    Търсете жената
    Шарше ла фамИлия

    07:06 07.08.2026

  • 7 Фейк - либераст

    14 0 Отговор
    Изкуствения интелект е поел командването на КИБЕРКОМАНДВАНЕТО на САЩ и е достигнал до извода, че човешкия фактор е излишен и е пуснал заповед да самоликвидирането му!

    Коментиран от #20

    07:11 07.08.2026

  • 8 Механик

    21 0 Отговор
    В САЩ няма психически нормални хора. От най-ранна детска възраст ги подкарват по психиатри и на антидепресанти. Към това като се добавят ипотеките на родителите им, собствените ипотеки, нескончаемите съдебни дела които водят цял живот и то става направо ад. Отделно умишленото затъпяване което им причинява учебната система, промивката на мозъка от медиите и лошото, но безкрайно скъпо здравеопазване и всичко си идва на мястото.
    Не случайно се стрелят като на сафари.

    07:41 07.08.2026

  • 9 Хи хи хи

    17 0 Отговор
    Спомняте ли си филма на Сидни Полак с участието на Джейн Фонда

    "Уморените коне ги убиват, нали"

    08:06 07.08.2026

  • 10 Ъперкът

    12 0 Отговор
    Прилича малко на нашия Петрохан, но ЦРУ пипат доста чисто. Причината ще е самоубийство, доказана от “експертите”.

    08:14 07.08.2026

  • 11 Руснак

    8 0 Отговор
    Как и говорили в России. После ударов по командный пунктам ракетами в у НАТО идёт волна самоубийств офицеров.

    08:15 07.08.2026

  • 12 Интересно

    10 0 Отговор
    Не казаха колко са паднали от прозореца или простреляли два пъти в главата. Ще потърся в нета.

    Коментиран от #14

    08:17 07.08.2026

  • 13 ФАЩ

    7 0 Отговор
    Методиката на “самоубийство” е първото на което учат курсантите в ЦРУ. Обучението, овладяването и прилагането е национална тайна. Първенците заемат високи длъжностни позиции, стиснати здраво в подчинение на държавния апарат.

    08:25 07.08.2026

  • 14 Единственото инфо

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно":

    …….Национална сигурност:
    Тъй като става въпрос за Киберкомандването на САЩ (US Cyber Command) и военни хакери с високо ниво на достъп до класифицирана информация в базата Форт Мийд, имената и конкретните им длъжности се считат за чувствителна както и начина по който са починали…..

    08:32 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Укротрола да го хване скоротечен рак!

    3 0 Отговор
    Укротрола да го хване скоротечен рак!

    08:32 07.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    През юли Изкуственият интелект избяга в интернет и оттам ги избива.

    08:38 07.08.2026

  • 18 8888

    3 0 Отговор
    ако Путин ги хвърля през прозореца, Сащ как ли самоубива следващия сноудън???
    да, на всякъде има лошо и добро, нищо че пропагандата ви кара да мислите че едните са много лоши, другите много добри.

    08:53 07.08.2026

  • 19 Явно

    2 1 Отговор
    им е изтекъл срока на годност !

    09:54 07.08.2026

  • 20 милко

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    Това което син написал го приемам за вярно --даже да не - защото от тези престъпници всичко може да се очаква и мисля, че не е далеч денят който ще бъде причина за самоунищожението на човечеството . Имам предвид AL ще бъде причина за голям военен конфликт-Китайска ,Руска или Иранска , С. Корейска МБР летят зада унищожат Америка тези хиляди вражески ракети са заплаха за Националната Безопасност за Англосаксонските престъпници ще прибегнат към Ядрената си Триада без да ги интересува за последствията който ще се разрасне в ТСВ която ще е и последната за човечество.

    10:34 07.08.2026

  • 21 Сандо

    1 0 Отговор
    Козячета защо мълчите,къде са вашите коментари и версии?Поне един няма ли да напише,че лично Путин е заповядал самоубийствата?

    11:07 07.08.2026