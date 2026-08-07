Криза в Сеута: Стотици непълнолетни мигранти са на улицата

Повече от седмица след безпрецедентния миграционен натиск над испанския анклав Сеута в Северна Африка, градът е изправен пред тежка хуманитарна извънредна ситуация.
Стотици непридружени непълнолетни мигранти остават по улиците, плажовете и в изоставени индустриални зони, тъй като местните центрове за настаняване са напълно препълнени. Към тази сутрин ситуацията е критична и динамична.
Според официални данни на местните власти, капацитетът на специализираните заведения в Сеута е надхвърлен многократно. Официално Националната полиция на Испания е идентифицирала над 520 непълнолетни, но хуманитарни организации на терен съобщават, че реалният брой на децата и младежите без придружаващ възрастен надхвърля 1100 души. Според репортажи на afp.com, много от тях спят на открито при екстремни летни температури, без постоянен достъп до храна, вода и санитарни условия.
Законови пречки пред депортацията и политически сблъсък
Испанското законодателство категорично забранява експулсирането по бързата процедура на непридружени лица под 18 години. Те трябва да преминат през детайлен процес на идентификация, оценка на нуждите от международна закрила и търсене на семействата им в страната на произход.
Ръководителят на местното правителство в Сеута, Хуан Хесус Вивас, направи официално обръщение пред Европейския парламент, излъчено по испанската обществена телевизия RTVE. Вивас призова за спешно и солидарно разпределяне на непълнолетните мигранти в останалите автономни области на Испания. По думите му, местната система за защита на децата е "напълно парализирана и колабирала".
Въпреки отпуснатите от централното правителство в Мадрид спешни 25 милиона евро за справяне с кризата, планът за релокация на децата среща остра политическа съпротива. Регионите, управлявани от дясната Народна партия (PP) и крайнодясната формация Vox, вече обявиха, че ще обжалват пред съда всяко решение за принудително разпределяне на мигранти на техните територии. Те настояват, че Мароко трябва да поеме отговорност и децата да бъдат върнати по домовете им.
Дезинформация и риск от нова вълна на 15 август
Настоящата криза бе провокирана в края на юли, когато между 50 000 и 72 000 мигранти щурмуваха границата на Сеута, преплувайки зоните около граничните заграждения. Голяма част от тях вече са върнати обратно в Мароко, но в града остават между 3000 и 5000 души, търсещи убежище.
Анализ на международната организация „Save the Children“ предупреждава за сериозни рискове от насилие, трафик и експлоатация спрямо децата, останали без подслон по улиците на анклава. Още по-тревожни са данните на испанските разузнавателни служби, за които съобщи местното издание „El Faro de Ceuta“ . Според разследването, в социалните мрежи масово се разпространяват нови фалшиви слухове за „отваряне на границите“, като се организира следващ масов щурм на Сеута, планиран за 15 август. Властите в Испания и ЕС са в повишена готовност, за да предотвратят нов ескалиращ натиск на външната граница.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
Коментиран от #8
06:46 07.08.2026
2 Хаха
Коментиран от #6, #27, #29
06:49 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мамун
06:52 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 не може
До коментар #2 от "Хаха":срещу "доктУри и инженери"..те са бъдещо на ЕС..
06:55 07.08.2026
7 Анонимен
06:56 07.08.2026
8 гледай
До коментар #1 от "хмм":като огладнеят как грабят и убиват..тези идват точно за това..пари, квартира, бели момичета и терор..само последен кретен може да помисли че идват да работят..за жалост такива кретени има..те ги посрещат с цветя и бисквити...
06:57 07.08.2026
9 Гост
06:58 07.08.2026
10 Баба Гошка
06:58 07.08.2026
11 Прекрасни
07:02 07.08.2026
12 Баба Гошка
07:03 07.08.2026
13 30 годишен непълнолетен мигрант
07:11 07.08.2026
14 Баш софиянец
2. Как тези непълнолетни (всичките са момчета, как пък няма момичета) са се озовали там? Кой е организирал непълнолетни да правят това? Честна казано не са за жалене въобще.
3. Просто да се връщат при семействата си. Те са извършили престъплание, атакувайки и преминавайки граница нелегално. Да не говорим за хулиганствата и безчинствата им из Сеута. Така че никаква хуманитарна криза няма. Товарят ги на същите камиони, с които ги докараха и обратно.
4. Какво правят близките им в момента? Не ги ли търсят, те искат ли да се приберат у дома, тревожат ли се да тях ( та те са момчета, нямат пари, нямат дори резервни дрехи). Близките им не трябва ли са си ги приберат?
07:14 07.08.2026
15 Ха ха ха
07:18 07.08.2026
16 Бай Догай
Докато Европа говори за хуманитарна криза тия ще идват. Оставете ги на плажа без вода и храна и ще изчезнат от самосебе си. Обявяват се за терористи и или се прибират сами или да мрат от жажда и глад, ако решат да буйстват по израелски бум бум и няма терористи.
07:24 07.08.2026
17 Ха ха
07:39 07.08.2026
18 Мюмю
08:00 07.08.2026
19 Стратега
Това е като заплаха за бомбен атантат!
Интернета отвори “кутията на Пандора”!
08:25 07.08.2026
20 Не подлежи на спор
08:29 07.08.2026
21 Обратно при мама и тате
08:38 07.08.2026
22 Абе еййй
08:40 07.08.2026
23 Кой ми се накака в гащите
08:43 07.08.2026
24 аха
Охх, забравих, Сорос и сие са платили само в едната посока.
08:56 07.08.2026
25 мдаа
08:59 07.08.2026
26 Леле, леле...
09:04 07.08.2026
27 Моряка
До коментар #2 от "Хаха":Да стреляш срещу скакалец?Ти на хахо ли ще не правиш?За тази цел си има препарати.
09:43 07.08.2026
28 АМИ НЯМА ГРИЖИ
ДА ВИДИМ КО ША ПРАЯТ АНГЛЕТАТА
НА ОЦЕЛЕЛИТЕ БРИТАНСКИ ПАСПОРТ
09:45 07.08.2026
29 факуса
До коментар #2 от "Хаха":това е позволено само на богонасраните евреи,те така стрелят,имаше и клип,неколко откоса пред мигрантите
09:53 07.08.2026
30 От една страна
10:24 07.08.2026