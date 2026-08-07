Криза в Сеута: Стотици непълнолетни мигранти са на улицата

Повече от седмица след безпрецедентния миграционен натиск над испанския анклав Сеута в Северна Африка, градът е изправен пред тежка хуманитарна извънредна ситуация.

Стотици непридружени непълнолетни мигранти остават по улиците, плажовете и в изоставени индустриални зони, тъй като местните центрове за настаняване са напълно препълнени. Към тази сутрин ситуацията е критична и динамична.

Според официални данни на местните власти, капацитетът на специализираните заведения в Сеута е надхвърлен многократно. Официално Националната полиция на Испания е идентифицирала над 520 непълнолетни, но хуманитарни организации на терен съобщават, че реалният брой на децата и младежите без придружаващ възрастен надхвърля 1100 души. Според репортажи на afp.com, много от тях спят на открито при екстремни летни температури, без постоянен достъп до храна, вода и санитарни условия.

Законови пречки пред депортацията и политически сблъсък

Испанското законодателство категорично забранява експулсирането по бързата процедура на непридружени лица под 18 години. Те трябва да преминат през детайлен процес на идентификация, оценка на нуждите от международна закрила и търсене на семействата им в страната на произход.

Ръководителят на местното правителство в Сеута, Хуан Хесус Вивас, направи официално обръщение пред Европейския парламент, излъчено по испанската обществена телевизия RTVE. Вивас призова за спешно и солидарно разпределяне на непълнолетните мигранти в останалите автономни области на Испания. По думите му, местната система за защита на децата е "напълно парализирана и колабирала".

Въпреки отпуснатите от централното правителство в Мадрид спешни 25 милиона евро за справяне с кризата, планът за релокация на децата среща остра политическа съпротива. Регионите, управлявани от дясната Народна партия (PP) и крайнодясната формация Vox, вече обявиха, че ще обжалват пред съда всяко решение за принудително разпределяне на мигранти на техните територии. Те настояват, че Мароко трябва да поеме отговорност и децата да бъдат върнати по домовете им.

Дезинформация и риск от нова вълна на 15 август

Настоящата криза бе провокирана в края на юли, когато между 50 000 и 72 000 мигранти щурмуваха границата на Сеута, преплувайки зоните около граничните заграждения. Голяма част от тях вече са върнати обратно в Мароко, но в града остават между 3000 и 5000 души, търсещи убежище.

Анализ на международната организация „Save the Children“ предупреждава за сериозни рискове от насилие, трафик и експлоатация спрямо децата, останали без подслон по улиците на анклава. Още по-тревожни са данните на испанските разузнавателни служби, за които съобщи местното издание „El Faro de Ceuta“ . Според разследването, в социалните мрежи масово се разпространяват нови фалшиви слухове за „отваряне на границите“, като се организира следващ масов щурм на Сеута, планиран за 15 август. Властите в Испания и ЕС са в повишена готовност, за да предотвратят нов ескалиращ натиск на външната граница.