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Криза в Сеута: Стотици непълнолетни мигранти са на улицата
  Тема: Кризата с бежанците

Криза в Сеута: Стотици непълнолетни мигранти са на улицата

7 Август, 2026 06:37, обновена 7 Август, 2026 06:41 2 154 30

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  • испания-
  • мароко-
  • мигранти

Испанският анклав е пред хуманитарен колапс след безпрецедентната бежанска вълна; властите спешно търсят помощ от Мадрид

Криза в Сеута: Стотици непълнолетни мигранти са на улицата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от седмица след безпрецедентния миграционен натиск над испанския анклав Сеута в Северна Африка, градът е изправен пред тежка хуманитарна извънредна ситуация.

Стотици непридружени непълнолетни мигранти остават по улиците, плажовете и в изоставени индустриални зони, тъй като местните центрове за настаняване са напълно препълнени. Към тази сутрин ситуацията е критична и динамична.

Според официални данни на местните власти, капацитетът на специализираните заведения в Сеута е надхвърлен многократно. Официално Националната полиция на Испания е идентифицирала над 520 непълнолетни, но хуманитарни организации на терен съобщават, че реалният брой на децата и младежите без придружаващ възрастен надхвърля 1100 души. Според репортажи на afp.com, много от тях спят на открито при екстремни летни температури, без постоянен достъп до храна, вода и санитарни условия.

Законови пречки пред депортацията и политически сблъсък

Испанското законодателство категорично забранява експулсирането по бързата процедура на непридружени лица под 18 години. Те трябва да преминат през детайлен процес на идентификация, оценка на нуждите от международна закрила и търсене на семействата им в страната на произход.

Ръководителят на местното правителство в Сеута, Хуан Хесус Вивас, направи официално обръщение пред Европейския парламент, излъчено по испанската обществена телевизия RTVE. Вивас призова за спешно и солидарно разпределяне на непълнолетните мигранти в останалите автономни области на Испания. По думите му, местната система за защита на децата е "напълно парализирана и колабирала".

Въпреки отпуснатите от централното правителство в Мадрид спешни 25 милиона евро за справяне с кризата, планът за релокация на децата среща остра политическа съпротива. Регионите, управлявани от дясната Народна партия (PP) и крайнодясната формация Vox, вече обявиха, че ще обжалват пред съда всяко решение за принудително разпределяне на мигранти на техните територии. Те настояват, че Мароко трябва да поеме отговорност и децата да бъдат върнати по домовете им.

Дезинформация и риск от нова вълна на 15 август

Настоящата криза бе провокирана в края на юли, когато между 50 000 и 72 000 мигранти щурмуваха границата на Сеута, преплувайки зоните около граничните заграждения. Голяма част от тях вече са върнати обратно в Мароко, но в града остават между 3000 и 5000 души, търсещи убежище.

Анализ на международната организация „Save the Children“ предупреждава за сериозни рискове от насилие, трафик и експлоатация спрямо децата, останали без подслон по улиците на анклава. Още по-тревожни са данните на испанските разузнавателни служби, за които съобщи местното издание „El Faro de Ceuta“ . Според разследването, в социалните мрежи масово се разпространяват нови фалшиви слухове за „отваряне на границите“, като се организира следващ масов щурм на Сеута, планиран за 15 август. Властите в Испания и ЕС са в повишена готовност, за да предотвратят нов ескалиращ натиск на външната граница.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    42 1 Отговор
    Като огладнеят сами ще се приберат

    Коментиран от #8

    06:46 07.08.2026

  • 2 Хаха

    42 2 Отговор
    Започнете да стреляте срещу скакалците и ще спрат да прииждат.

    Коментиран от #6, #27, #29

    06:49 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мамун

    36 1 Отговор
    вече не иска да живее на клон.

    06:52 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 не може

    36 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    срещу "доктУри и инженери"..те са бъдещо на ЕС..

    06:55 07.08.2026

  • 7 Анонимен

    38 1 Отговор
    Бой и връщане в Мароко! За да знаят и следващите!

    06:56 07.08.2026

  • 8 гледай

    48 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    като огладнеят как грабят и убиват..тези идват точно за това..пари, квартира, бели момичета и терор..само последен кретен може да помисли че идват да работят..за жалост такива кретени има..те ги посрещат с цветя и бисквити...

    06:57 07.08.2026

  • 9 Гост

    36 1 Отговор
    Връщат ги в Мароко и всичко свършва

    06:58 07.08.2026

  • 10 Баба Гошка

    38 1 Отговор
    Това не са деца. Това са окупатори пре зрени, мръссни, доллни

    06:58 07.08.2026

  • 11 Прекрасни

    36 1 Отговор
    закони има в ЕС. Влезе ли ти в двора непридружени непълнолетен, нямаш право да го гониш, задължен си да му даваш подслон, храна и вода докато не стане пълнолетен. После минава на социални помощи и ако желае може да се движи в целия ЕС и да доведе не придружилите го родители, брата, сестри и братовчеди.

    07:02 07.08.2026

  • 12 Баба Гошка

    29 2 Отговор
    На тези им дават апартаменти да живеят и пари в джоба по хилядарка на месец уж да се адаптирали в обшеството. Но понеже искат и луксове като апълтелефони, ходят да бии ятт възрастни испанки на улицата да огг рабят 10 евро отгоре

    07:03 07.08.2026

  • 13 30 годишен непълнолетен мигрант

    14 1 Отговор
    Умрех от глад!

    07:11 07.08.2026

  • 14 Баш софиянец

    40 1 Отговор
    1. Това не са мигранти. Това е организиран щурм, атака.
    2. Как тези непълнолетни (всичките са момчета, как пък няма момичета) са се озовали там? Кой е организирал непълнолетни да правят това? Честна казано не са за жалене въобще.
    3. Просто да се връщат при семействата си. Те са извършили престъплание, атакувайки и преминавайки граница нелегално. Да не говорим за хулиганствата и безчинствата им из Сеута. Така че никаква хуманитарна криза няма. Товарят ги на същите камиони, с които ги докараха и обратно.
    4. Какво правят близките им в момента? Не ги ли търсят, те искат ли да се приберат у дома, тревожат ли се да тях ( та те са момчета, нямат пари, нямат дори резервни дрехи). Близките им не трябва ли са си ги приберат?

    07:14 07.08.2026

  • 15 Ха ха ха

    28 1 Отговор
    Докато знаят че законите в безумно управлявания либерастки Евросъюз са на тяхна страна и ще ги хрантутят и обгрижват, навлеците няма да спрат да прииждат. Трябват нови закони спешно, стрелба по границите на суверенните държави подложени на инвазия от чужденци и най- важното , че всеки все пак проникнал навлек трябва да знае че никой няма да го храни и подслонява и всеки влязъл нелегално никога няма да има право да получи статут за пребиваване.Никога!

    07:18 07.08.2026

  • 16 Бай Догай

    24 1 Отговор
    Като гледам снимката тия не са мароканци, а са някакви африкански мизерници.
    Докато Европа говори за хуманитарна криза тия ще идват. Оставете ги на плажа без вода и храна и ще изчезнат от самосебе си. Обявяват се за терористи и или се прибират сами или да мрат от жажда и глад, ако решат да буйстват по израелски бум бум и няма терористи.

    07:24 07.08.2026

  • 17 Ха ха

    22 1 Отговор
    ."...нямали постоянен достъп до храна,вода,здравни услуги."Че кой испанец има постоянен достъп до храна и медицинско обслужване?Храна-ако работиш,ако не -когато ти дойде редът.За преглед при лекар- чакай 2-3 месеца.

    07:39 07.08.2026

  • 18 Мюмю

    17 0 Отговор
    доста ядрени физици виждам. а, отзаде са инженерите. лекарите не са се събрали в снимката.

    08:00 07.08.2026

  • 19 Стратега

    7 0 Отговор
    Затвор за тези който по интернет предизвкват метежи!
    Това е като заплаха за бомбен атантат!
    Интернета отвори “кутията на Пандора”!

    08:25 07.08.2026

  • 20 Не подлежи на спор

    8 1 Отговор
    Всеки непълнолетен или малолетен закононарушител трябва дабъде върнат при семейството си.

    08:29 07.08.2026

  • 21 Обратно при мама и тате

    9 0 Отговор
    Бедата е там, че при умишлено разпалване на гражданска война, точно такива хлапаци се радикализират и тръгват "с рогата напред" без да си дават сметка за много неща. Който ги е подкокоросал да се юрнат към испанския анклав, си е направил добре сметката.

    08:38 07.08.2026

  • 22 Абе еййй

    2 0 Отговор
    Нали са се върнали 48 к .

    08:40 07.08.2026

  • 23 Кой ми се накака в гащите

    3 0 Отговор
    И накрая на някой нервак като Брайвик не му издържат нервите, а обществото, търпящо неразумните закони се вайка и вика "Олеле!"

    08:43 07.08.2026

  • 24 аха

    8 0 Отговор
    Камионите дето ги докараха могат лесно да ги върнат обратно.
    Охх, забравих, Сорос и сие са платили само в едната посока.

    08:56 07.08.2026

  • 25 мдаа

    6 1 Отговор
    Сатаняху предложил ( с лека иронична усмивка) Испания да прибере също така и населението на Газа. Не всичкото разбира се, само колкото са останали след израелските бомби.

    08:59 07.08.2026

  • 26 Леле, леле...

    7 1 Отговор
    Значи циганина където ми е прескочил ограда, трябва да го настанят при роднини!? Путин да им мета атома на скапания Запад и да се свършва с тази гавра.

    09:04 07.08.2026

  • 27 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Да стреляш срещу скакалец?Ти на хахо ли ще не правиш?За тази цел си има препарати.

    09:43 07.08.2026

  • 28 АМИ НЯМА ГРИЖИ

    2 0 Отговор
    КАРАТ ГИ ПРЕД ГИБРАЛТАР И ГИ ПУСКАТ
    ДА ВИДИМ КО ША ПРАЯТ АНГЛЕТАТА
    НА ОЦЕЛЕЛИТЕ БРИТАНСКИ ПАСПОРТ

    09:45 07.08.2026

  • 29 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    това е позволено само на богонасраните евреи,те така стрелят,имаше и клип,неколко откоса пред мигрантите

    09:53 07.08.2026

  • 30 От една страна

    1 0 Отговор
    знам, как държавите им са разграбвани хиляди години от колонизатори и робовладелци, от друга - да се връщат обратно и да се борят за държавите си ! Отделно, "елитите" имат нужда от тях, за да ги сбълскват с местното население - така, първо, се отклонява фокуса от истинските проблеми, хората мислят, че имат нужда от "елитите", които да ги защитават, оправдават се парите за милитаризация, която всъщност пази ,САМО, "елитите" от обиковените хора !

    10:24 07.08.2026

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