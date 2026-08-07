Прощаваме се с журналиста и писател Димитър Шумналиев

Поклонението пред журналиста и писател Димитър Шумналиев ще се състои на 7 август от 12.00 часа в храм „Преображение Господне“ в столичния квартал „Лозенец“, съобщават от БГНЕС
Димитър Шумналиев почина на 79-годишна възраст.
Той е роден на 3 март 1947 г. Завършва българска филология в Софийския университет, а впоследствие дипломира писателската програма на университета в Айова, САЩ. Специализира френска литература в университета в град По, Южна Франция. Член е на Съюза на българските писатели.
Шумналиев е носител на международната литературна награда „Балканика“ (2004 г.) и лауреат на Голямата литературна награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2010 година.
Освен с журналистиката и литературата, през последните години той се посвещава и на живописта. Сред творческите личности, оказали влияние върху развитието му като художник, са Светлин Русев, Сули Сеферов и Михаил Лалов.
„Човек цял живот може да бъде бохем, ако не си намери някое по-сериозно занимание“, казваше приживе Димитър Шумналиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Казват
08:24 07.08.2026
3 Сила
"Най - големия проблем на българската журналистика е българската филология !"
думи на известен вестникар ( вече покойник ) , един от малкото професионални журналисти в България завършил факултета по журналистика на СУ по времето на НРБ !!!
11:45 07.08.2026