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Прощаваме се с журналиста и писател Димитър Шумналиев

Прощаваме се с журналиста и писател Димитър Шумналиев

7 Август, 2026 07:27 921 3

  • димитър шумналиев-
  • поклонение

Поклонението ще се състои на 7 август от 12.00 часа в храм „Преображение Господне“ в столичния квартал „Лозенец“

Прощаваме се с журналиста и писател Димитър Шумналиев - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поклонението пред журналиста и писател Димитър Шумналиев ще се състои на 7 август от 12.00 часа в храм „Преображение Господне“ в столичния квартал „Лозенец“, съобщават от БГНЕС

Димитър Шумналиев почина на 79-годишна възраст.

Той е роден на 3 март 1947 г. Завършва българска филология в Софийския университет, а впоследствие дипломира писателската програма на университета в Айова, САЩ. Специализира френска литература в университета в град По, Южна Франция. Член е на Съюза на българските писатели.

Шумналиев е носител на международната литературна награда „Балканика“ (2004 г.) и лауреат на Голямата литературна награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2010 година.

Освен с журналистиката и литературата, през последните години той се посвещава и на живописта. Сред творческите личности, оказали влияние върху развитието му като художник, са Светлин Русев, Сули Сеферов и Михаил Лалов.

„Човек цял живот може да бъде бохем, ако не си намери някое по-сериозно занимание“, казваше приживе Димитър Шумналиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Казват

    1 0 Отговор
    че бил от другия бряг. Ама то си му личи и по физиономията.

    08:24 07.08.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Там наблизо е ателието дето му го подари Янчулев за да си води М.Баджева да я "обучава " в тънкостите на мисирщината ....
    "Най - големия проблем на българската журналистика е българската филология !"
    думи на известен вестникар ( вече покойник ) , един от малкото професионални журналисти в България завършил факултета по журналистика на СУ по времето на НРБ !!!

    11:45 07.08.2026

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