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Хърватия ще внася работници от Узбекистан

Хърватия ще внася работници от Узбекистан

24 Юни, 2026 10:12 545 15

  • хърватия-
  • узбекистан-
  • работа-
  • работници-
  • работна ръка

Меморандумът има за цел да подпомогне задоволяването на нуждите на Хърватия от квалифицирана работна ръка

Хърватия ще внася работници от Узбекистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Секцията на работодателите в строителството към Хърватската асоциация на работодателите подписа меморандум за разбирателство с Конфедерацията на работодателите на Узбекистан, с който се създава стратегическа рамка за дългосрочно сътрудничество и устойчиво наемане на работници от Узбекистан, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Меморандумът има за цел да подпомогне задоволяването на нуждите на Хърватия от квалифицирана работна ръка, като същевременно гарантира защитата на правата и достойнството на узбекските работници. Той също така е насочен към улесняване на наемането на квалифицирани кадри в Хърватия и разработването на програми за професионално обучение, съобразени с европейските стандарти в строителството.

Узбекските работници ще преминават интензивно практическо обучение в модерни учебни центрове, ще получават международно признати квалификации и структурирано обучение по хърватски език преди започване на работа.

Партньорството има за цел и да премахне посредниците в процеса на наемане чрез пряко сътрудничество с узбекските работодателски организации. По този начин се намаляват разходите за хърватските работодатели и се елиминира рискът работниците да плащат такси за посредничество при наемането.

Хърватия продължава да се сблъсква с остър недостиг на работна ръка поради неблагоприятни демографски тенденции и продължаваща емиграция. Сред най-засегнатите сектори са строителството, преработвателната промишленост, логистиката, транспортът, туризмът и хотелиерството, посочва ХИНА.

По данни в хърватски медии през 2025 г. Хърватия е издала над 160 000 разрешителни за работа на чужденци. Сред основните държави източници вече фигурира и Узбекистан наред с Непал, Индия, Филипините и Египет.

Към април 2026 г. в страната са регистрирани над 105 000 чуждестранни работници с валидни разрешителни за пребиваване и работа. Най-голямо е търсенето в строителството и туризма.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    На Мария Луиза пред паспортната служба има тълпи индийци с чалми.

    Коментиран от #9

    10:14 24.06.2026

  • 2 Трол

    1 6 Отговор
    Узбеките са братски съветски народ.

    10:17 24.06.2026

  • 3 Има нужда ,

    3 2 Отговор
    плаща и внася !

    10:17 24.06.2026

  • 4 Булпсихопатъ

    9 0 Отговор
    Край вземаха ни шофьорите и докторите. Сега и филипинските чистачки ще ни дръпнат и съвсем го закършихме.

    10:18 24.06.2026

  • 5 НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ НЕ ИСКАТ ДА РАЖДАТ

    6 1 Отговор
    НО ИНАЧЕ СМЕ НАЙ НАЙ.ЗЛАТНИЯ МИЛИАРД.КИТАЕЦА РАБОТИ , НИЕ ЛЕЖИМ.АМА Е ДО ВРЕМЕ

    10:18 24.06.2026

  • 6 Хахаххахаха

    9 0 Отговор
    И тук в Кауфланда докараха узбеки да работят в склада преди 3 години, обаче вече всички се разбягаха. Един не остана

    10:20 24.06.2026

  • 7 никой не внася украински работници

    3 1 Отговор
    мързеливи и необразовани . а ще ги присъединяват към евро съюза . ненужни хора . и у нас малко се хващат на работа . по проста и за малко пари . така слагат децата на училище . свободно обикалящите в съюза не са добре финансово . или се дрогират и крякат или работят на 2 места кат роби .

    Коментиран от #10

    10:21 24.06.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    1 1 Отговор
    а от бегестан що не внесе добитьк

    10:22 24.06.2026

  • 9 има ги

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    навсякъде..в БГ..първа работа да се съберат в една тълпа и да оставят боклуци след себе си..

    10:30 24.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "никой не внася украински работници":

    ей копей! в БГ само избягали руснаци с укр. паспорти има! а ТИ специално се хващай отрано на сериозна работа , че скоро ви спират рублите!

    10:32 24.06.2026

  • 11 А пък

    1 0 Отговор
    А хърватите ще си пекат кълките на плажа, блазе им, ха ха ха

    10:35 24.06.2026

  • 12 Анонимен

    1 0 Отговор
    На меркел и урсула бежанците явно не стават.

    10:45 24.06.2026

  • 13 1984

    1 0 Отговор
    Честити да са им! Особено на хърватките. Следват пакистанци, непалци, тия с чалми по 1 метър и уга-буги. Също като в БГ. "Демокрацията" и "свободния пазар" са смъртна присъда за всяка нация, рано или късно

    10:49 24.06.2026

  • 14 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Халал да им са узбеките. При нас работиха по два три месеца и вдигнаха гълъбите към Европа.

    10:51 24.06.2026

  • 15 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Да ги взимат направо от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико! Достатъчно има, като публика!

    10:54 24.06.2026

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