Хърватия ще внася работници от Узбекистан

Секцията на работодателите в строителството към Хърватската асоциация на работодателите подписа меморандум за разбирателство с Конфедерацията на работодателите на Узбекистан, с който се създава стратегическа рамка за дългосрочно сътрудничество и устойчиво наемане на работници от Узбекистан, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Меморандумът има за цел да подпомогне задоволяването на нуждите на Хърватия от квалифицирана работна ръка, като същевременно гарантира защитата на правата и достойнството на узбекските работници. Той също така е насочен към улесняване на наемането на квалифицирани кадри в Хърватия и разработването на програми за професионално обучение, съобразени с европейските стандарти в строителството.

Узбекските работници ще преминават интензивно практическо обучение в модерни учебни центрове, ще получават международно признати квалификации и структурирано обучение по хърватски език преди започване на работа.

Партньорството има за цел и да премахне посредниците в процеса на наемане чрез пряко сътрудничество с узбекските работодателски организации. По този начин се намаляват разходите за хърватските работодатели и се елиминира рискът работниците да плащат такси за посредничество при наемането.

Хърватия продължава да се сблъсква с остър недостиг на работна ръка поради неблагоприятни демографски тенденции и продължаваща емиграция. Сред най-засегнатите сектори са строителството, преработвателната промишленост, логистиката, транспортът, туризмът и хотелиерството, посочва ХИНА.

По данни в хърватски медии през 2025 г. Хърватия е издала над 160 000 разрешителни за работа на чужденци. Сред основните държави източници вече фигурира и Узбекистан наред с Непал, Индия, Филипините и Египет.

Към април 2026 г. в страната са регистрирани над 105 000 чуждестранни работници с валидни разрешителни за пребиваване и работа. Най-голямо е търсенето в строителството и туризма.