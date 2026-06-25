Венецуела под руините на двойния трус, в ход е тежка спасителна операция ВИДЕО

Венецуела е в състояние на пълна хуманитарна и инфраструктурна криза след двата последователни опустошителни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер, които удариха северното крайбрежие на страната в рамките на секунди, предават местните власти, цитирани от Reuters и Associated Press.

Епицентърът е бил в района на Морон / Сан Фелипе (Северно крайбрежие) .Най-засегнати зони са Каракас, Миранда, Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон

Към 06:30 часа българско време официалните власти умишлено се въздържат от съобщаване на конкретен брой на загиналите, докато спасителните операции в най-тежко засегнатите градски райони продължават в условия на пълен мрак.

Геоложката служба на САЩ (USGS) актуализира прогнозата си през системата PAGER, оценявайки на 41% до 44% вероятността общият брой на жертвите да достигне между 10 000 и 100 000 души поради изключително плиткия характер на трусовете и уязвимото местно строителство. Тъй като бедствието удари по време на официален национален празник, огромна част от населението е била по домовете си в момента на срутванията.

Какво знаем за пострадалите и спасените към момента:

Локализиран епицентър на щетите: Вътрешният министър Диосдадо Кабело потвърди, че столичните квартали Алтамира и Лос Палос Грандес са най-тежко засегнати , като там има най-много срутени жилищни структури.

Вътрешният министър Диосдадо Кабело потвърди, че столичните квартали , като там има най-много срутени жилищни структури. Първи масови спасявания: Кметът на столичната община Чакао, Густаво Дуке, обяви, че най-малко 18 оцелели са били извадени изпод отломките на единична срутена сграда. Броят на ранените в целия град обаче нараства лавинообразно.

Кметът на столичната община Чакао, Густаво Дуке, обяви, че на единична срутена сграда. Броят на ранените в целия град обаче нараства лавинообразно. Болниците на предела: Персоналът на голямата болница Hospital de Clínicas в Каракас е мобилизиран на двойни нощни смени. Лекарите оказват спешна помощ в полутъмни коридори и при полеви условия поради частично паднали тавани и прекъснато електрозахранване.

Персоналът на голямата болница Hospital de Clínicas в Каракас е мобилизиран на двойни нощни смени. Лекарите оказват спешна помощ в полутъмни коридори и при полеви условия поради частично паднали тавани и прекъснато електрозахранване. Тежки разрушения в предградията: Официално се съобщава за масивни структурни щети и срутвания на високи сгради в югоизточен Каракас, както и по северното крайбрежие в Катия Ла Мар, където сериозно е пострадала Военната академия на Боливарския флот.

Ситуацията с инфраструктурата в страната

Пълни комуникационни затъмнения: Мониторинговата група NetBlocks потвърди драстичен спад в интернет свързаността и пълно прекъсване на комуникациите и тока в щатите Миранда, Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Това блокира достъпа до навременна информация от hot-spot зоните.

Мониторинговата група NetBlocks потвърди и пълно прекъсване на комуникациите и тока в щатите Миранда, Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Това блокира достъпа до навременна информация от hot-spot зоните. Транспортен блокаж: Международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия остава напълно затворено за полети поради срутени тавани в терминалите. Движението на метрото и влаковете в столицата е прекратено, а учебните занятия в цялата страна са официално отменени до края на седмицата.

Международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия остава напълно затворено за полети поради срутени тавани в терминалите. Движението на метрото и влаковете в столицата е прекратено, а учебните занятия в цялата страна са официално отменени до края на седмицата. Над 20 вторични труса: Президентската канцелария съобщи за серия от над 20 силни афтършока. Властите призоваха хората да останат по улиците и площадите, тъй като следващите трусове ще атакуват вече компрометираните конструкции на сградите.

Международна помощ

Временният президент на страната Делси Родригес благодари за бързата вълна от международна солидарност. Президентът на Ел Салвадор, Найиб Букеле, обяви, че първият контингент от 300 спасители, кучета-търсачи и медици е готов да излети за Каракас. САЩ също потвърдиха, че поддържат контакт и мобилизират хуманитарни и медицински екипи в подкрепа на венецуелския народ.