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Венецуела под руините на двойния трус, в ход е тежка спасителна операция ВИДЕО

Венецуела под руините на двойния трус, в ход е тежка спасителна операция ВИДЕО

25 Юни, 2026 03:23, обновена 25 Юни, 2026 06:34 4 620 27

  • венецуела-
  • земетресение-
  • щети

Столицата Каракас е в пълен мрак и комуникационен колапс, болниците са препълнени, а USGS предупреждава за риск от хиляди жертви след сеизмичния дублет от 7.5 по Рихтер

Венецуела под руините на двойния трус, в ход е тежка спасителна операция ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук/Ayman Mat
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела е в състояние на пълна хуманитарна и инфраструктурна криза след двата последователни опустошителни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер, които удариха северното крайбрежие на страната в рамките на секунди, предават местните власти, цитирани от Reuters и Associated Press.

Епицентърът е бил в района на Морон / Сан Фелипе (Северно крайбрежие) .Най-засегнати зони са Каракас, Миранда, Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон

Към 06:30 часа българско време официалните власти умишлено се въздържат от съобщаване на конкретен брой на загиналите, докато спасителните операции в най-тежко засегнатите градски райони продължават в условия на пълен мрак.

Геоложката служба на САЩ (USGS) актуализира прогнозата си през системата PAGER, оценявайки на 41% до 44% вероятността общият брой на жертвите да достигне между 10 000 и 100 000 души поради изключително плиткия характер на трусовете и уязвимото местно строителство. Тъй като бедствието удари по време на официален национален празник, огромна част от населението е била по домовете си в момента на срутванията.

Какво знаем за пострадалите и спасените към момента:

  • Локализиран епицентър на щетите: Вътрешният министър Диосдадо Кабело потвърди, че столичните квартали Алтамира и Лос Палос Грандес са най-тежко засегнати, като там има най-много срутени жилищни структури.
  • Първи масови спасявания: Кметът на столичната община Чакао, Густаво Дуке, обяви, че най-малко 18 оцелели са били извадени изпод отломките на единична срутена сграда. Броят на ранените в целия град обаче нараства лавинообразно.
  • Болниците на предела: Персоналът на голямата болница Hospital de Clínicas в Каракас е мобилизиран на двойни нощни смени. Лекарите оказват спешна помощ в полутъмни коридори и при полеви условия поради частично паднали тавани и прекъснато електрозахранване.
  • Тежки разрушения в предградията: Официално се съобщава за масивни структурни щети и срутвания на високи сгради в югоизточен Каракас, както и по северното крайбрежие в Катия Ла Мар, където сериозно е пострадала Военната академия на Боливарския флот.

Ситуацията с инфраструктурата в страната

  • Пълни комуникационни затъмнения: Мониторинговата група NetBlocks потвърди драстичен спад в интернет свързаността и пълно прекъсване на комуникациите и тока в щатите Миранда, Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Това блокира достъпа до навременна информация от hot-spot зоните.
  • Транспортен блокаж: Международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия остава напълно затворено за полети поради срутени тавани в терминалите. Движението на метрото и влаковете в столицата е прекратено, а учебните занятия в цялата страна са официално отменени до края на седмицата.
  • Над 20 вторични труса: Президентската канцелария съобщи за серия от над 20 силни афтършока. Властите призоваха хората да останат по улиците и площадите, тъй като следващите трусове ще атакуват вече компрометираните конструкции на сградите.

Международна помощ

Временният президент на страната Делси Родригес благодари за бързата вълна от международна солидарност. Президентът на Ел Салвадор, Найиб Букеле, обяви, че първият контингент от 300 спасители, кучета-търсачи и медици е готов да излети за Каракас. САЩ също потвърдиха, че поддържат контакт и мобилизират хуманитарни и медицински екипи в подкрепа на венецуелския народ.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    9 48 Отговор
    Русо-кьопеците веднага ще кажат, че това са американците с техния СААРС. Мен обаче ми е чудно, защо ако имат СААРС американците не ударят, Москва, Пекин или Пхенян?

    Коментиран от #6, #7, #9, #12, #15, #23

    03:55 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хайде

    30 8 Отговор
    Рижевия нали е много ербап да отива да помага БЕЗВАЗМЕЗНО , не само да граби

    Коментиран от #17, #26

    05:04 25.06.2026

  • 4 Хер Флик от Гестапо

    25 4 Отговор
    Ужас... Горките хора. Дано няма много загинали

    05:21 25.06.2026

  • 5 слаби адвокати

    5 10 Отговор
    Защо не са обжалвали разрушенията?

    05:37 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 редник

    9 2 Отговор
    Пази ни, Боже, че с това ново строителство...

    Коментиран от #19

    06:13 25.06.2026

  • 9 Трябва

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    да си много "умен" щом се гавриш с трагедията на хората...

    06:15 25.06.2026

  • 10 Ужасе ужас!

    8 1 Отговор
    Да не дава Господ никому такова бедствие!
    Тези кадри трябва бъдат пускани при започването на всяко заседание на тия лами от НС, че да разберат, че никой нтщо не е отнесъл на ония свят, освен душата си

    Коментиран от #13

    06:24 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ужасе ужас!":

    Не е вярно!Ковчезите на наше лами имат джобове.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    06:27 25.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    ХААРП!

    06:29 25.06.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    Презерватив Козма,вие сте велик като Ивайло Мирчев!💋🌈🛴🥳🤣👍

    06:29 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 айде

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде":

    маати малко безплатно?

    06:30 25.06.2026

  • 18 палафник

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "грУЙО":

    пак си гледал мааси в действие 🤡

    06:31 25.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 и осети

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "А защо не се помолиш":

    ряска болка отzaд

    06:32 25.06.2026

  • 21 Анонимен

    0 2 Отговор
    Дано няма толкова! Нека цял Свят да помага!

    06:38 25.06.2026

  • 22 милен к@неф

    1 0 Отговор
    несправедливо!и ас искам DAP!

    06:38 25.06.2026

  • 23 И това е един начин за

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    срив на цените на имотния пазар..

    06:39 25.06.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Който се е фанал с Русия все така е снършил !!!
    Руското Проклятие, пазете се ☝️

    06:41 25.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде":

    ".. Рижевия нали е много ербап да отива да помага БЕЗВАЗМЕЗНО..."

    Тази година С.А.Щ. дадоха 3 млрд $ в ООН програмите за хуманитарна помощ. Държа отбележа, че за 80-года в ООН, СеСеСеРе и Русия са внесли 0$ (нула) помощ за бедните. Затова толкоз ни "любят" по Света ☝️

    06:47 25.06.2026

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Милен Ганев е оцелял, за съжаление. 😪🖕😪

    06:49 25.06.2026