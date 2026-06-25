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Венецуелското правителство обяви първи официални данни за десетки жертви и стотици ранени, Каракас се подготвя за хуманитарна криза

Венецуелското правителство обяви първи официални данни за десетки жертви и стотици ранени, Каракас се подготвя за хуманитарна криза

25 Юни, 2026 03:23, обновена 25 Юни, 2026 05:07 1 733 3

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  • щети

Министерството на вътрешните работи потвърди за най-малко 42-ма загинали в първите часове, докато спасителните екипи се борят с времето за изваждане на стотици затрупани

Венецуелското правителство обяви първи официални данни за десетки жертви и стотици ранени, Каракас се подготвя за хуманитарна криза - 1
Снимка: Фейсбук/Ayman Mat
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелските власти излязоха с първото си официално изявление, обобщаващо последиците от двете катастрофални земетресения от 7,2 и 7,5 по Рихтер, предадоха CNN и Sky News.

Епицентърът е бил на 60 километра северозападно от град Валенсия. Издадено е предупреждение за цунами. BBC показа кадри, показващи руините на няколко сгради. Международното летище беше затворено поради щетите.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение в страната.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело обяви в извънредно телевизионно обръщение към нацията, че към този момент е потвърдена смъртта на най-малко 42-ма души, а над 350 граждани са приети в болници с тежки наранявания.

Властите изрично подчертаха, че това са силно предварителни данни, обхващащи единствено първите разчистени локации в столицата Каракас и близкия град Сан Фелипе. Очаква се черната статистика да нарасне драстично през следващите часове.

Според Геологическата служба на САЩ (USGS) има 30% вероятност земетресението да причини над 100 000 жертви.

Президентът на Салвадор Найиб Букеле обяви, че ще изпрати екип от 300 спасители и лекари, заедно с 50 тона оборудване и лекарства, във Венецуела, за да окажат помощ.

Тежка нощ за спасителите: Борба за всеки живот под руините

Основните акценти от текущата ситуация на терен включват:

  • Стотици затрупани: По оценки на Столичната пожарна служба на Каракас, между 500 и 800 души остават в капан под отломките на десетките напълно срутени многоетажни жилищни блокове.
  • Нощна операция на тъмно: Спасителните операции се провеждат при изключително тежки условия. Голяма част от столицата е без електрозахранване, което принуждава екипите да използват преносими генератори, прожектори и термокамери, за да локализират оцелели.
  • Пострадали болници: Препълнените болници изпитват сериозни затруднения. Медицинският комплекс „Хоспитал де Клинакас“ премести част от спешните си приемни отделения на открито (в двора на болницата) поради пукнатини в конструкцията на основната сграда и опасения от нови силни вторични трусове (афтършокове).

Международна мобилизация и прогнози

Въпреки че първоначалните потвърдени жертви са десетки, международните наблюдатели остават в най-висока степен на тревога. Геоложката служба на САЩ (USGS) не променя компютърния си модел PAGER, според който конструктивните дефекти на сградите във Венецуела и гъстотата на населението крият огромен риск крайната статистика да достигне десетки хиляди загинали.


Венецуела
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