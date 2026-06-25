Ливан обсъжда границите на „пилотни зони“ в южните райони на страната с Израел и САЩ

Военни делегации от Съединените щати, Ливан и Израел обсъждат географските граници на „пилотните зони“ в Южен Ливан, които в момента са под израелска окупация, на преговори във Вашингтон, обявиха от канцеларията на президента на републиката през X.

„В рамките на текущия пети кръг от преговори във Вашингтон, в сряда се проведе тристранна среща на военни делегации“, се казва в изявлението. „На срещата беше постигнат напредък по отношение на създаването на „пилотни зони“, които ще бъдат прехвърлени под контрола на ливанската армия след изтеглянето на израелските войски.“

В текста се отбелязва, че преговарящите обсъждат „географските граници на зоните и механизма за прилагане на постигнатите споразумения“.

Проектът за създаване на „пилотни зони“ беше предложен от Съединените щати на четвъртия кръг от преговори във Вашингтон, който се проведе на 2-3 юни. По време на експеримента ливанските военни ще трябва да демонстрират способността си да контролират ситуацията и да противодействат на евентуални атаки от шиитската организация Хизбула, чиито бойци са длъжни да се изтеглят напълно от територията южно от река Литани.

По-рано ливанският президент Джоузеф Аун заяви, че преговарящите във Вашингтон „предприемат стъпки за укрепване на прекратяването на огъня, което ще бъде последвано от изтегляне на израелските войски и разполагане на ливанската армия, което ще позволи да започне процесът на следвоенно възстановяване“.