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Русия атакува град Суми с дронове, ВСУ удържа позициите в Донбас на фона на засилен натиск
  Тема: Украйна

Русия атакува град Суми с дронове, ВСУ удържа позициите в Донбас на фона на засилен натиск

25 Юни, 2026 04:28, обновена 25 Юни, 2026 04:57 941 14

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Нощният обстрел рани дете и нанесе сериозни материални щети на жилищни сгради; Русия обяви, че е прехванала масирана вълна от украински безпилотни апарати

Русия атакува град Суми с дронове, ВСУ удържа позициите в Донбас на фона на засилен натиск - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ пограничните региони на Украйна останаха под постоянен натиск от руски безпилотни летателни апарати, а по фронтовата линия в Донбас се водят тежки боеве при над 200 бойни сблъсъка на денонощие.

Ситуацията в Украйна: Нощни удари и пострадали

Още новини от Украйна

В ранните часове на сутринта руски военни дронове атакуваха гражданска инфраструктура и жилищни квартали в град Суми. По първоначални данни от местните власти има ранен цивилен гражданин – дете, като са нанесени значителни материални щети по околните къщи и сгради. Спасителните екипи продължават работа на място.

Въздушна тревога в пограничните райони

Военновъздушните сили на Украйна издадоха предупреждения за движение на вражески БПЛА (тип „Шахед“) над Източна и Южна Украйна, насочени по направленията Днепропетровска, Запорожка и Херсонска област.

Боеве в ДНР

Руското министерство на отбраната докладва за интензивни настъпателни действия и използване на авиационни бомби ФАБ-250 и ФАБ-1500 с модули за планиране в районите на Беленкое и Високоивановка, насочени срещу украински командни пунктове.

Ситуацията в Русия: Продължаваща отбрана в тила

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че през изминалото денонощие руските сили са прехванали и унищожили общо 245 украински дрона от самолетен тип над различни руски региони. Основната цел на тези атаки остава насочена срещу тиловата логистика и обекти от енергийния сектор.

Натискът съвпада с официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че е дал инструкции на разузнаването и армията да действат изпреварващо срещу руски военни и енергийни активи, с цел да принудят Москва да седне на масата за преговори.

На заден план се засилва напрежението по северната граница на Украйна. Разузнавателните служби в Киев предупреждават за сериозен политически натиск от страна на Кремъл върху Минск за отваряне на втори фронт от територията на Беларус, което принуди украинските власти да наредят задължителна евакуация на 12 погранични села в Черниговска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    19 7 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:57 25.06.2026

  • 2 оня с коня

    5 18 Отговор
    5 години падишаха путя се бие за 15 села в Донбас. Падишаха изби над 2 милиона клети раши а Укрите започнаха да ни млатят навсякъде в блатата. Ей това е император😂🤣😅😆 Само в ковчезите е спасението на рашите от ада😂🤣😅

    Коментиран от #4

    05:06 25.06.2026

  • 3 Мхм, Константиновка и Лиман

    16 3 Отговор
    абсолютно губят каквото и да е било стратегическо значение.

    Коментиран от #7

    05:29 25.06.2026

  • 4 Викаш, Бахмут, Часов Яр,

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Мариупол, Торецк, Покровск,....все села бяха.😂🤣😂🤣

    05:30 25.06.2026

  • 5 оня с коня

    8 4 Отговор
    Чей будет Суми и Сумская област ?

    05:31 25.06.2026

  • 6 Механик

    10 4 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    05:32 25.06.2026

  • 7 Хмхмм

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мхм, Константиновка и Лиман":

    Крим от полуостров стана остров.И загуби всякакво стратегическо значение!!!

    Коментиран от #9

    06:00 25.06.2026

  • 8 грУЙО

    8 0 Отговор
    Бой до nasirane mamicata им фашистка. Тази година Руснаците ще им запалят огромните житни и радиоактивни култури, които и ние ядем в момента , а нашето жито отива на запад.

    06:22 25.06.2026

  • 9 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмхмм":

    Колкото в Курско успяха бандерите и в сегашната авантюра толкова ще успеят ,с терористични актове не се печели:)На какво се надяваме като бандерите искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници,за да спасят 15 процента от Донбас:)))Само,че Бисмарк отдавна е предупредил как се играе с руснаците и кои техни предложения са най изгодни:)))

    06:22 25.06.2026

  • 10 оня с коня

    3 0 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    06:25 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Готов за бой

    4 0 Отговор
    само да дойде войната тука колко предатели жълтопаветни ще изчистя само

    06:28 25.06.2026

  • 13 Готов за бой

    3 0 Отговор
    Аз само ги чакам октанскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    06:29 25.06.2026

  • 14 Ники

    1 0 Отговор
    Интересно как нито дума за Константинова , смятай каква пропаганда и какво манипулиране на празни глави.

    06:41 25.06.2026

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