Тази нощ пограничните региони на Украйна останаха под постоянен натиск от руски безпилотни летателни апарати, а по фронтовата линия в Донбас се водят тежки боеве при над 200 бойни сблъсъка на денонощие.

Ситуацията в Украйна: Нощни удари и пострадали

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В ранните часове на сутринта руски военни дронове атакуваха гражданска инфраструктура и жилищни квартали в град Суми. По първоначални данни от местните власти има ранен цивилен гражданин – дете, като са нанесени значителни материални щети по околните къщи и сгради. Спасителните екипи продължават работа на място.

Въздушна тревога в пограничните райони

Военновъздушните сили на Украйна издадоха предупреждения за движение на вражески БПЛА (тип „Шахед“) над Източна и Южна Украйна, насочени по направленията Днепропетровска, Запорожка и Херсонска област.

Боеве в ДНР

Руското министерство на отбраната докладва за интензивни настъпателни действия и използване на авиационни бомби ФАБ-250 и ФАБ-1500 с модули за планиране в районите на Беленкое и Високоивановка, насочени срещу украински командни пунктове.

Ситуацията в Русия: Продължаваща отбрана в тила

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че през изминалото денонощие руските сили са прехванали и унищожили общо 245 украински дрона от самолетен тип над различни руски региони. Основната цел на тези атаки остава насочена срещу тиловата логистика и обекти от енергийния сектор.

Натискът съвпада с официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че е дал инструкции на разузнаването и армията да действат изпреварващо срещу руски военни и енергийни активи, с цел да принудят Москва да седне на масата за преговори.

На заден план се засилва напрежението по северната граница на Украйна. Разузнавателните служби в Киев предупреждават за сериозен политически натиск от страна на Кремъл върху Минск за отваряне на втори фронт от територията на Беларус, което принуди украинските власти да наредят задължителна евакуация на 12 погранични села в Черниговска област.