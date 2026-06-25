Новини
Свят »
САЩ »
САЩ към ЕС: Облекчете правилата за метана, или втечненият газ ще замине за Азия

САЩ към ЕС: Облекчете правилата за метана, или втечненият газ ще замине за Азия

25 Юни, 2026 05:32, обновена 25 Юни, 2026 05:39 1 140 14

  • метан-
  • втечнен газ-
  • сащ-
  • европа-
  • заплахи

Вашингтон предупреди, че еврорегулациите заплашват енергийната сигурност на Стария континент и могат да предизвикат режим на тока

САЩ към ЕС: Облекчете правилата за метана, или втечненият газ ще замине за Азия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова сериозна криза застрашава енергийната сигурност на Европа, след като Вашингтон открито предупреди, че американското синьо гориво може да бъде пренасочено към други пазари.

Какъв е поводът за сблъсъка?

Ябълката на раздора е новият Регламент на ЕС за метана, чието прилагане за вносните горива започва поетапно.

  • Изискванията: От 2027 г. чуждестранните доставчици на петрол и газ трябва да докажат, че прилагат строг мониторинг, докладване и верификация (MRV) на метановите течове, еквивалентни на тези в ЕС. От 2030 г. се въвеждат и задължителни тавани за интензивност на емисиите.
  • Проблемът за САЩ: Американската газова индустрия е силно фрагментирана — газът се добива от стотици независими оператори в различни басейни, след което се смесва в обща тръбопроводна мрежа по източното крайбрежие. Според Вашингтон проследяването на точния въглероден отпечатък на всяка молекула газ е технически неприложимо и икономически заробващо.

Коалиция от износители срещу Брюксел

Натискът върху ЕС не идва единствено от Вашингтон. САЩ, съвместно с други ключови износители като Катар, Нигерия и Алжир, изпратиха официално отворено писмо до европейските лидери с настояване за „прагматичен подход“ и спешни промени в закона.

Четирите държави формират огромното мнозинство от портфолиото за внос на LNG в Европа. Те предупреждават, че в момента компаниите вече купуват и складират обеми газ, предназначени за доставка през 2027 г., но няма ясен правен механизъм, по който тези количества да получат сертификат за съответствие с европейските еконорми. Според проучване на Wood Mackenzie, близо половината от настоящия внос на газ в ЕС е застрашен от блокиране поради несъответствие с правилата.

Колко зависима е Европа?

След началото на войната в Украйна през 2022 г. и постепенното спиране на руските тръбопроводни доставки, ЕС стана критично зависим от презокеанския втечнен газ. Делът на САЩ в общия внос на LNG в ЕС достигна средно близо 60%.

"Без смислена реформа на това правило, то ще причини сериозна и напълно излишна болка на Европа", заяви американският енергиен министър Крис Райт пред Bloomberg в кулоарите на конференция в Ню Йорк. "Не става въпрос за ескалация на напрежението. Нашата енергия ще тече. Тя просто ще потече другаде.".

Крис Райт отбеляза, че ако правилата не се пренапишат, европейските страни са изправени пред реален риск от режим на тока (blackouts) или проблеми с отоплението през следващите зими.

Реакцията на Европейския съюз

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен вече заяви, че Брюксел ще устои на натиска от страна на САЩ и останалите износители. Метанът е вторият най-голям причинител на глобалното затопляне след CO₂, като улавянето на течовете му е крайъгълен камък в Зелената сделка на ЕС.

Макар Европейската комисия да обмисля компромисен вариант за временно замразяване или отлагане на финансовите глоби за компаниите при нарушения, доставчиците категорично отхвърлят това полурешение. Според тях проблемът е в самото юридическо задължение, което пречи на сключването на дългосрочни търговски договори.

Темата ще бъде подложена на горещи дебати на предстоящата среща на енергийните министри на ЕС в Люксембург.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много сме хитри

    11 1 Отговор
    България не получава газ от Русия за вътрешно потребление, но продължава да бъде ключова транзитна държава . По газопровода "Турски поток" (минаващ през българска територия) руско синьо гориво се доставя до Сърбия, Унгария и Словакия

    05:43 25.06.2026

  • 2 Мунчо Кухото

    8 8 Отговор
    Мунчо всеки ден плаща на Боташ 1 млн лева джобни.

    05:50 25.06.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    2 14 Отговор
    Украйна на всяка цена трябва да завземе Краснодарска област и Якутия за да осигури на Европа евтина нефт, газ и диаманти ☝️

    Коментиран от #4

    06:05 25.06.2026

  • 4 Миролюб Войнов,аналитик

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Гресирания ,пак преиграваш с кафявия горчив палец ☝️

    Коментиран от #8, #10

    06:10 25.06.2026

  • 5 Ужас

    12 0 Отговор
    Газпром, здравей, здравей

    06:10 25.06.2026

  • 6 УРСУЛА

    9 2 Отговор
    Дреме ми за Европа.
    Важното е Путин да е зле

    06:12 25.06.2026

  • 7 нов пакет сакнций трябват на сащ

    6 1 Отговор
    къде е урсула да наложи санкций на сащ и на аляска?

    06:22 25.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    06:23 25.06.2026

  • 9 Леля Дрол

    7 0 Отговор
    Ако малко перефразирам - две неща са безкрайни - Вселената и малоумието на европейските чиновници, но за първото не съм сигурен.
    Очаквам в близко бъдеще да ни наложат и такса пръдня, защото по този начин и ние като кравите, допринасяме за глобалното затопляне.

    06:24 25.06.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    вие от наще ли сте? че много фалшиви герой се навъдиха

    06:24 25.06.2026

  • 11 Хаха

    2 0 Отговор
    Ойропейското малоумие няма граници. Сега пък метанът им пречи. Цял свят им се смее на глупостите.

    06:26 25.06.2026

  • 12 Европа

    5 0 Отговор
    Започва да се стреля и в тялото

    06:29 25.06.2026

  • 13 Съдията

    3 0 Отговор
    Няма проблем, ЕССР ще внесе маскиран руски газ я като "азербайджански", я като американски. И досега изкупуват цялото количество руски втечнен газ, но разбира се, само демократично. Жалки пудели.😂

    06:37 25.06.2026

  • 14 Нещастници

    0 0 Отговор
    има и трети вариант, пускаме руския. с пирати не се преговаря

    06:43 25.06.2026