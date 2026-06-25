САЩ към ЕС: Облекчете правилата за метана, или втечненият газ ще замине за Азия

Нова сериозна криза застрашава енергийната сигурност на Европа, след като Вашингтон открито предупреди, че американското синьо гориво може да бъде пренасочено към други пазари.

Какъв е поводът за сблъсъка?

Ябълката на раздора е новият Регламент на ЕС за метана, чието прилагане за вносните горива започва поетапно.

Изискванията: От 2027 г. чуждестранните доставчици на петрол и газ трябва да докажат, че прилагат строг мониторинг, докладване и верификация (MRV) на метановите течове, еквивалентни на тези в ЕС. От 2030 г. се въвеждат и задължителни тавани за интензивност на емисиите.

От 2027 г. чуждестранните доставчици на петрол и газ трябва да докажат, че прилагат строг мониторинг, докладване и верификация (MRV) на метановите течове, еквивалентни на тези в ЕС. От 2030 г. се въвеждат и задължителни тавани за интензивност на емисиите. Проблемът за САЩ: Американската газова индустрия е силно фрагментирана — газът се добива от стотици независими оператори в различни басейни, след което се смесва в обща тръбопроводна мрежа по източното крайбрежие. Според Вашингтон проследяването на точния въглероден отпечатък на всяка молекула газ е технически неприложимо и икономически заробващо.

Коалиция от износители срещу Брюксел

Натискът върху ЕС не идва единствено от Вашингтон. САЩ, съвместно с други ключови износители като Катар, Нигерия и Алжир, изпратиха официално отворено писмо до европейските лидери с настояване за „прагматичен подход“ и спешни промени в закона.

Четирите държави формират огромното мнозинство от портфолиото за внос на LNG в Европа. Те предупреждават, че в момента компаниите вече купуват и складират обеми газ, предназначени за доставка през 2027 г., но няма ясен правен механизъм, по който тези количества да получат сертификат за съответствие с европейските еконорми. Според проучване на Wood Mackenzie, близо половината от настоящия внос на газ в ЕС е застрашен от блокиране поради несъответствие с правилата.

Колко зависима е Европа?

След началото на войната в Украйна през 2022 г. и постепенното спиране на руските тръбопроводни доставки, ЕС стана критично зависим от презокеанския втечнен газ. Делът на САЩ в общия внос на LNG в ЕС достигна средно близо 60%.

"Без смислена реформа на това правило, то ще причини сериозна и напълно излишна болка на Европа", заяви американският енергиен министър Крис Райт пред Bloomberg в кулоарите на конференция в Ню Йорк. "Не става въпрос за ескалация на напрежението. Нашата енергия ще тече. Тя просто ще потече другаде.".

Крис Райт отбеляза, че ако правилата не се пренапишат, европейските страни са изправени пред реален риск от режим на тока (blackouts) или проблеми с отоплението през следващите зими.

Реакцията на Европейския съюз

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен вече заяви, че Брюксел ще устои на натиска от страна на САЩ и останалите износители. Метанът е вторият най-голям причинител на глобалното затопляне след CO₂, като улавянето на течовете му е крайъгълен камък в Зелената сделка на ЕС.

Макар Европейската комисия да обмисля компромисен вариант за временно замразяване или отлагане на финансовите глоби за компаниите при нарушения, доставчиците категорично отхвърлят това полурешение. Според тях проблемът е в самото юридическо задължение, което пречи на сключването на дългосрочни търговски договори.

Темата ще бъде подложена на горещи дебати на предстоящата среща на енергийните министри на ЕС в Люксембург.