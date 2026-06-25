Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз

Украйна получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро по програмата на Европейския съюз „Ukraine Support Loan“. Това съобщи премиерът на страната Юлия Свириденко в публикация в Telegram, предава Фокус.
По думите ѝ средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към ключови нужди на страната в условията на продължаващата война.
„Украйна получи първия транш от заема на ЕС „Ukraine Support Loan“ в размер на 3,2 млрд. евро. Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост“, написа Свириденко.
Информацията беше потвърдена и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която съобщи, че Европейският съюз е превел първата част от заема в рамките на програмата на обща стойност 90 милиарда евро.
„Днес превеждаме първия транш в рамките на кредита за подкрепа на Украйна в размер на 90 млрд. евро. Това е европейската солидарност в действие“, заяви фон дер Лайен.
Според председателя на Европейската комисия финансовата помощ е част от по-широките усилия на ЕС за стабилизиране на украинската икономика и подкрепа на реформите, необходими за бъдещата европейска интеграция на страната.
Фон дер Лайен подчерта, че през последната година европейските партньори са работили за укрепване на икономическите основи на Украйна и за ускоряване на нейното сближаване с Европейския съюз.
„Създадохме нови възможности за растеж. Сега е точното време да се инвестира в Украйна - бъдещ участник в единния пазар на стойност 20 трилиона евро“, отбеляза тя.
Финансовата подкрепа идва в момент, когато Киев продължава да разчита на международна помощ за поддържане на държавните финанси, функционирането на публичните услуги и способността си да посреща предизвикателствата, свързани с войната и възстановяването на икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Русия се бори за справедливост
Коментиран от #24, #31, #55
16:04 25.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #7, #34
16:05 25.06.2026
3 В Киев за три дни
16:09 25.06.2026
4 Цеко
16:10 25.06.2026
5 Трол
Коментиран от #12, #17
16:11 25.06.2026
6 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
16:12 25.06.2026
7 Чиба суек!
До коментар #2 от "Сталин":Чиба!
16:13 25.06.2026
8 Стига сте Мълчали
Танкерът Deliver.
САНКЦИИТЕ срещу
Сенчестия Флот
Продължават.
16:13 25.06.2026
9 Заем-Ха, Ха Ха!
Коментиран от #39
16:14 25.06.2026
10 Урсула фон дер Лайен, председател
16:14 25.06.2026
11 И Киев е Руски
„Най-тежките загуби са в посоките Покровск, Константиновск, Лиманск, Запорожка и Купянска. Най-голям брой жертви са в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмовите бригади и силите за териториална отбрана
Коментиран от #15, #21, #36, #52
16:15 25.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КАК Е?
САМО 1400 километра
Няма кой да спре
ОТЛОМКИТЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #18
16:18 25.06.2026
14 Цената на златото пак се вдигнала
16:18 25.06.2026
15 Руснак без крак...
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Като си гледам крака и колата без бензин ми е през йухххха за укро загубите !!! Русия утече, само това има значение за мен като вече бивш руски гражданин ☝️
16:18 25.06.2026
16 Атина Палада
Коментиран от #20
16:18 25.06.2026
17 Ама след като първо
До коментар #5 от "Трол":си приберем 3млрд от Ирак! И 20 млрд от Германия- Т. Е .,, На кукуво лято" И загубите от Югоембаргото.... след това!
16:19 25.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 До го сложим дружно на Блогъра от Москва
16:20 25.06.2026
20 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #16 от "Атина Палада":Страх лозе пази ☝️
16:21 25.06.2026
21 ЕВРЕИНА КАБЗОН
До коментар #11 от "И Киев е Руски":КОНЦЕРТ НА КАБЗОН
ПРОДЪЛЖАВА Ю
ТИ СИ ВЯРВАЙ НА
НЯКАКВИ ЦИФРИ
ОТ КРЕМЛЯ
ЗИГАНУТ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
16:21 25.06.2026
22 Мандо
16:21 25.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 МАКРОН
Някакъв Руски Танкер.
На ПУЧЯ ВЪШКИН
Всеки взе да му бие Шамари.
РААА РААА РААА
Коментиран от #56
16:22 25.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И Киев е Руски
16:23 25.06.2026
28 Крико
16:24 25.06.2026
29 БЛАГОДАРИ
До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":НА УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ .
ДВЕ НПЗта В УФА горят
Бре РУБЛО ИДИОТ.
ЗАЩО НЕ СПРЯХА ОТЛОМКИТЕ
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ?
ХАХАХА
АНАЛИЗ ИЗОБЩО НЕ Е НУЖЕН
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #33
16:25 25.06.2026
30 8888
16:27 25.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БГ-ПенЦионерин!
А на нас...кога?!?!
16:28 25.06.2026
33 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #29 от "БЛАГОДАРИ":Знаеш ли таблицата за умножение или си още на събиране и изваждане на едноцифрени числа?
Коментиран от #43
16:29 25.06.2026
34 Антирашист774
До коментар #2 от "Сталин":По голяма чума от сталин е хитлер ,а рашистите копират хитлер !
16:30 25.06.2026
35 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #45
16:35 25.06.2026
36 Ха-ха
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:37 25.06.2026
37 хахаха
16:38 25.06.2026
38 Русия-иска
До коментар #31 от "Антирашист 768":А Урсула назначава! Румъния, Унгария, България!
Коментиран от #40
16:39 25.06.2026
39 Поредното доказателство
До коментар #9 от "Заем-Ха, Ха Ха!":че всички руски агенти като Невзоров, трябва да се депортират от България с черен печат.
Коментиран от #42
16:44 25.06.2026
40 Антирашист 777
До коментар #38 от "Русия-иска":Това за урсула твърдиш ти и група рашисти ! Просия води войни за да назначи марионетки !
16:46 25.06.2026
41 ЕВГЕНИ ПОПОВ
ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЙ ТРУДНИЯ
ПЕРИОД
ОТ 80 ГОДИНИ НАСАМ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РОДНИЯ РУБЛО ИДИОТ
НЕКА СИ ГОВОРИ
ЧЕ В РУСИЯ ВСИЧКО Е РОЗОВО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #44
16:47 25.06.2026
42 И задължително
До коментар #39 от "Поредното доказателство":чрез украинското посолство!
16:48 25.06.2026
43 НЕ МОЕЕМ
До коментар #33 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Да смятаме.
Ама Литър Бензин А95
Вече е
140 РУБЛИ.
ИЗОБЩО НЕ МОЕЕМ
ДА СМЕТНЕМ
КОЛКО Е.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:49 25.06.2026
44 Еее все пак,, Роден рубло идиот"
До коментар #41 от "ЕВГЕНИ ПОПОВ":Щото има и едни Безродни Евро Идиоти- жълтопаветници!
16:52 25.06.2026
45 Ха така де
До коментар #35 от "Удри копейката с лопатЕто!":Докато и един не остане !
16:54 25.06.2026
46 ПОСЛЕ ПИТАЙТЕ ЗАЩО СМЕ БЕДНИ
16:56 25.06.2026
47 Зеленото:
16:57 25.06.2026
48 ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАМЕ НЕ САМО БЪЛГАРСКИ ЗАЕМИ
16:57 25.06.2026
49 Тома
Коментиран от #51
17:00 25.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Тома":Дават пари на "малкия мaлоумник" от Кривой рог.
Коментиран от #53
17:26 25.06.2026
52 Роко
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Приятелю да преписваш руски източници за украинските жертви е меко казано малоумно. Един съвет когато четеш руски източник има няколко правила за разбирането им. Първо правило когато пишат за загубите на противника числото което обявяват го делиш на сто и получаваш относително близка до реалността цифра. Второ правило: За руските загуби числото го умножаваш по сто ако е нула събираш със сто и умножаваш по 50 (това дава близък до реалността резултат). Трето правило: хубаво е да научиш НОВОЯЗ за по - добро разбиране на ситуацията. Ако източника твърди че настъпват по всички направления преведено от новояз това означава търпим невероятни загуби в безмислени месни щурмове.
17:31 25.06.2026
53 Роко
До коментар #51 от "Хахаха!🎺🥳😀":На рассияните хич не им е смешно
17:33 25.06.2026
54 Тия 90 милиарда евро са парите на БНБ
Авоарите на БНБ отиват за Украйна
17:33 25.06.2026
55 Нищо
До коментар #1 от "оня с коня":Да ги харчат на здраве. Да заповядат, още ще им дадем. Хляб, лук, просипия .. щом е тъй, плюл съм аз на тази орисия... Така пише поета. Но това е било преди 9-ти. Сега сме добре, цъфтим и връзваме, кредити теглим, бюджета кърпим, някой друг милиард все ще скалъпим. Пък след това ще чакаме пак Русия да ни оправи бакиитите, сиреч вересиите.
17:33 25.06.2026
56 хаха
До коментар #25 от "МАКРОН":кво сгащил Макрон? ... това прилича на началото на нецензурен виц..
17:34 25.06.2026
57 Другите пари са
17:35 25.06.2026