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Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз
  Тема: Украйна

Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз

25 Юни, 2026 15:52, обновена 25 Юни, 2026 16:03 649 57

  • украйна-
  • ес-
  • заем-
  • европейски съюз

Средствата са част от кредитна програма на ЕС на обща стойност 90 млрд. евро и ще бъдат използвани за укрепване на отбраната и социалната устойчивост на страната.

Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро по програмата на Европейския съюз „Ukraine Support Loan“. Това съобщи премиерът на страната Юлия Свириденко в публикация в Telegram, предава Фокус.

По думите ѝ средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към ключови нужди на страната в условията на продължаващата война.

„Украйна получи първия транш от заема на ЕС „Ukraine Support Loan“ в размер на 3,2 млрд. евро. Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост“, написа Свириденко.

Информацията беше потвърдена и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която съобщи, че Европейският съюз е превел първата част от заема в рамките на програмата на обща стойност 90 милиарда евро.

„Днес превеждаме първия транш в рамките на кредита за подкрепа на Украйна в размер на 90 млрд. евро. Това е европейската солидарност в действие“, заяви фон дер Лайен.

Според председателя на Европейската комисия финансовата помощ е част от по-широките усилия на ЕС за стабилизиране на украинската икономика и подкрепа на реформите, необходими за бъдещата европейска интеграция на страната.

Фон дер Лайен подчерта, че през последната година европейските партньори са работили за укрепване на икономическите основи на Украйна и за ускоряване на нейното сближаване с Европейския съюз.

„Създадохме нови възможности за растеж. Сега е точното време да се инвестира в Украйна - бъдещ участник в единния пазар на стойност 20 трилиона евро“, отбеляза тя.

Финансовата подкрепа идва в момент, когато Киев продължава да разчита на международна помощ за поддържане на държавните финанси, функционирането на публичните услуги и способността си да посреща предизвикателствата, свързани с войната и възстановяването на икономиката.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    23 4 Отговор
    НАТО и ЕС воюват за демокрация,
    Русия се бори за справедливост

    Коментиран от #24, #31, #55

    16:04 25.06.2026

  • 2 Сталин

    27 5 Отговор
    Бандерите са чумата на Европа както чфутите са чумата на света

    Коментиран от #7, #34

    16:05 25.06.2026

  • 3 В Киев за три дни

    5 22 Отговор
    Досега Украйна пер дашеше Русия без пари, след този трансфер ще стане дебело капейките!!!

    16:09 25.06.2026

  • 4 Цеко

    5 20 Отговор
    Още руска смрадт ще измре.

    16:10 25.06.2026

  • 5 Трол

    3 18 Отговор
    Когато Украйна победи Русия, тези пари ще си ги върнем многократно.

    Коментиран от #12, #17

    16:11 25.06.2026

  • 6 аz СВО Победа 81

    5 21 Отговор
    Франция арестува руски танкер.Поредният!
    🤣🤣🤣

    16:12 25.06.2026

  • 7 Чиба суек!

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Чиба!

    16:13 25.06.2026

  • 8 Стига сте Мълчали

    6 13 Отговор
    Франция задържа
    Танкерът Deliver.

    САНКЦИИТЕ срещу

    Сенчестия Флот
    Продължават.

    16:13 25.06.2026

  • 9 Заем-Ха, Ха Ха!

    17 5 Отговор
    ,, От умрел писмо" Ще има още ала ,, баба алиНо"

    Коментиран от #39

    16:14 25.06.2026

  • 10 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 17 Отговор
    Украйна изпълни своята част от сделката - Крим стана остров !!! Сега България и Европа изпълняват своята част. Добре свършена работа хорошо се плаща ☝️

    16:14 25.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    15 7 Отговор
    Честито :Загубите на украинските въоръжени сили нарастват драстично. До август 2025 г. вражеските жертви възлизат на 1,7 милиона, до декември цифрата надхвърля 2 милиона, а през първите шест месеца на 2026 г. вражеските загуби възлизат на приблизително 400 000. Същите са загубите на Киев през цялата 2023 г.

    „Най-тежките загуби са в посоките Покровск, Константиновск, Лиманск, Запорожка и Купянска. Най-голям брой жертви са в 72-ра и 110-та отделни механизирани бригади, въздушно-щурмовите бригади и силите за териториална отбрана

    Коментиран от #15, #21, #36, #52

    16:15 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 11 Отговор
    ДВИЖУХАТА В УФА
    КАК Е?

    САМО 1400 километра
    Няма кой да спре
    ОТЛОМКИТЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #18

    16:18 25.06.2026

  • 14 Цената на златото пак се вдигнала

    16 4 Отговор
    Украинските политици масово купуват злато за новите си тоалетни чинии.

    16:18 25.06.2026

  • 15 Руснак без крак...

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Като си гледам крака и колата без бензин ми е през йухххха за укро загубите !!! Русия утече, само това има значение за мен като вече бивш руски гражданин ☝️

    16:18 25.06.2026

  • 16 Атина Палада

    4 10 Отговор
    Лукашенко се извини на Зеленски!

    Коментиран от #20

    16:18 25.06.2026

  • 17 Ама след като първо

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    си приберем 3млрд от Ирак! И 20 млрд от Германия- Т. Е .,, На кукуво лято" И загубите от Югоембаргото.... след това!

    16:19 25.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 До го сложим дружно на Блогъра от Москва

    5 9 Отговор
    Подсигурил съм 2 рома предварително да го разработят!

    16:20 25.06.2026

  • 20 Майор Деянов, на всеки километър

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Страх лозе пази ☝️

    16:21 25.06.2026

  • 21 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    КОНЦЕРТ НА КАБЗОН

    ПРОДЪЛЖАВА Ю

    ТИ СИ ВЯРВАЙ НА
    НЯКАКВИ ЦИФРИ
    ОТ КРЕМЛЯ

    ЗИГАНУТ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    16:21 25.06.2026

  • 22 Мандо

    11 4 Отговор
    И кво това трябва да ме радва ли... че се пилеят кинти , които европейците демек ние ще трябва да ги връщаме. Украйна трябва да се финансира от доброволци чрез смс и ...така ще бъде демократично и политкоректно

    16:21 25.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 МАКРОН

    5 8 Отговор
    Пак сгащил
    Някакъв Руски Танкер.

    На ПУЧЯ ВЪШКИН
    Всеки взе да му бие Шамари.

    РААА РААА РААА

    Коментиран от #56

    16:22 25.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Няма смисъл да се призовават западните лидери да правят каквото и да било. Западът е на път към фалит. Освен ако не започне война и не се освободи от населението си, няма да има пари да го изхрани. Тогава Западът е изправен пред хранителни бунтове, които ще унищожат висшето ръководство. Следователно, само войната с Русия ще спаси ръководството (както явно, така и тайно) на ЕС, Англия и САЩ от сваляне от власт

    16:23 25.06.2026

  • 28 Крико

    3 2 Отговор
    Усещаш ли миризмата на горящи кибуци в северен израел ?

    16:24 25.06.2026

  • 29 БЛАГОДАРИ

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    НА УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ .

    ДВЕ НПЗта В УФА горят

    Бре РУБЛО ИДИОТ.

    ЗАЩО НЕ СПРЯХА ОТЛОМКИТЕ

    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ?

    ХАХАХА

    АНАЛИЗ ИЗОБЩО НЕ Е НУЖЕН

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #33

    16:25 25.06.2026

  • 30 8888

    7 2 Отговор
    еиии, зеления вече ги е разделил, обещава войната да не спира ако и парите не спират

    16:27 25.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БГ-ПенЦионерин!

    6 3 Отговор
    Паак ли давате,за теА Укри,ве...?!
    А на нас...кога?!?!

    16:28 25.06.2026

  • 33 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "БЛАГОДАРИ":

    Знаеш ли таблицата за умножение или си още на събиране и изваждане на едноцифрени числа?

    Коментиран от #43

    16:29 25.06.2026

  • 34 Антирашист774

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    По голяма чума от сталин е хитлер ,а рашистите копират хитлер !

    16:30 25.06.2026

  • 35 Удри копейката с лопатЕто!

    4 3 Отговор
    До нассиране!После повтори!

    Коментиран от #45

    16:35 25.06.2026

  • 36 Ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:37 25.06.2026

  • 37 хахаха

    4 3 Отговор
    браво вселенски ще има джобни до края на месеца

    16:38 25.06.2026

  • 38 Русия-иска

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "Антирашист 768":

    А Урсула назначава! Румъния, Унгария, България!

    Коментиран от #40

    16:39 25.06.2026

  • 39 Поредното доказателство

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Заем-Ха, Ха Ха!":

    че всички руски агенти като Невзоров, трябва да се депортират от България с черен печат.

    Коментиран от #42

    16:44 25.06.2026

  • 40 Антирашист 777

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Русия-иска":

    Това за урсула твърдиш ти и група рашисти ! Просия води войни за да назначи марионетки !

    16:46 25.06.2026

  • 41 ЕВГЕНИ ПОПОВ

    1 1 Отговор
    Или по ТОЧНО СКАБЕЕЕВ.:

    ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЙ ТРУДНИЯ
    ПЕРИОД

    ОТ 80 ГОДИНИ НАСАМ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РОДНИЯ РУБЛО ИДИОТ

    НЕКА СИ ГОВОРИ

    ЧЕ В РУСИЯ ВСИЧКО Е РОЗОВО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #44

    16:47 25.06.2026

  • 42 И задължително

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Поредното доказателство":

    чрез украинското посолство!

    16:48 25.06.2026

  • 43 НЕ МОЕЕМ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Да смятаме.

    Ама Литър Бензин А95

    Вече е

    140 РУБЛИ.

    ИЗОБЩО НЕ МОЕЕМ
    ДА СМЕТНЕМ

    КОЛКО Е.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:49 25.06.2026

  • 44 Еее все пак,, Роден рубло идиот"

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЕВГЕНИ ПОПОВ":

    Щото има и едни Безродни Евро Идиоти- жълтопаветници!

    16:52 25.06.2026

  • 45 Ха така де

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Докато и един не остане !

    16:54 25.06.2026

  • 46 ПОСЛЕ ПИТАЙТЕ ЗАЩО СМЕ БЕДНИ

    3 1 Отговор
    Давайте още пари за британските войни.

    16:56 25.06.2026

  • 47 Зеленото:

    0 0 Отговор
    - 3 милиарда, добре. Ама нещо ми малеят, Зелена Елена нещо много почна да ми харчи.. а и аз с тези купони с желаещите ме - по-добре ми давайте повечко.

    16:57 25.06.2026

  • 48 ВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАМЕ НЕ САМО БЪЛГАРСКИ ЗАЕМИ

    2 0 Отговор
    Давайте му на зеления крадеш още е още.

    16:57 25.06.2026

  • 49 Тома

    2 0 Отговор
    Все едно хвърлиха парите в канала.Честито

    Коментиран от #51

    17:00 25.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тома":

    Дават пари на "малкия мaлоумник" от Кривой рог.

    Коментиран от #53

    17:26 25.06.2026

  • 52 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Приятелю да преписваш руски източници за украинските жертви е меко казано малоумно. Един съвет когато четеш руски източник има няколко правила за разбирането им. Първо правило когато пишат за загубите на противника числото което обявяват го делиш на сто и получаваш относително близка до реалността цифра. Второ правило: За руските загуби числото го умножаваш по сто ако е нула събираш със сто и умножаваш по 50 (това дава близък до реалността резултат). Трето правило: хубаво е да научиш НОВОЯЗ за по - добро разбиране на ситуацията. Ако източника твърди че настъпват по всички направления преведено от новояз това означава търпим невероятни загуби в безмислени месни щурмове.

    17:31 25.06.2026

  • 53 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На рассияните хич не им е смешно

    17:33 25.06.2026

  • 54 Тия 90 милиарда евро са парите на БНБ

    0 0 Отговор
    Спестени последните 30 години при условия на валутен борд
    Авоарите на БНБ отиват за Украйна

    17:33 25.06.2026

  • 55 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Да ги харчат на здраве. Да заповядат, още ще им дадем. Хляб, лук, просипия .. щом е тъй, плюл съм аз на тази орисия... Така пише поета. Но това е било преди 9-ти. Сега сме добре, цъфтим и връзваме, кредити теглим, бюджета кърпим, някой друг милиард все ще скалъпим. Пък след това ще чакаме пак Русия да ни оправи бакиитите, сиреч вересиите.

    17:33 25.06.2026

  • 56 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "МАКРОН":

    кво сгащил Макрон? ... това прилича на началото на нецензурен виц..

    17:34 25.06.2026

  • 57 Другите пари са

    0 0 Отговор
    откарднати предварително и ша строят в друга подлога Баба Алино. Тамън ша стигнат и за нови златни wc-та и дори платинени и по едно две Бугатита,на наркоманската шайка наzzzистка в Киев.

    17:35 25.06.2026

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