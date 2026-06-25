Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз

Украйна получи първия транш в размер на 3,2 милиарда евро по програмата на Европейския съюз „Ukraine Support Loan“. Това съобщи премиерът на страната Юлия Свириденко в публикация в Telegram, предава Фокус.

По думите ѝ средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към ключови нужди на страната в условията на продължаващата война.

„Украйна получи първия транш от заема на ЕС „Ukraine Support Loan“ в размер на 3,2 млрд. евро. Средствата вече са постъпили в държавния бюджет и ще бъдат насочени към укрепване на нашата отбранителна способност и социална устойчивост“, написа Свириденко.

Информацията беше потвърдена и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която съобщи, че Европейският съюз е превел първата част от заема в рамките на програмата на обща стойност 90 милиарда евро.

„Днес превеждаме първия транш в рамките на кредита за подкрепа на Украйна в размер на 90 млрд. евро. Това е европейската солидарност в действие“, заяви фон дер Лайен.

Според председателя на Европейската комисия финансовата помощ е част от по-широките усилия на ЕС за стабилизиране на украинската икономика и подкрепа на реформите, необходими за бъдещата европейска интеграция на страната.

Фон дер Лайен подчерта, че през последната година европейските партньори са работили за укрепване на икономическите основи на Украйна и за ускоряване на нейното сближаване с Европейския съюз.

„Създадохме нови възможности за растеж. Сега е точното време да се инвестира в Украйна - бъдещ участник в единния пазар на стойност 20 трилиона евро“, отбеляза тя.

Финансовата подкрепа идва в момент, когато Киев продължава да разчита на международна помощ за поддържане на държавните финанси, функционирането на публичните услуги и способността си да посреща предизвикателствата, свързани с войната и възстановяването на икономиката.