Още пари! Доналд Тръмп поиска от Конгреса $88 милиарда за войната с Иран

Президентът Доналд Тръмп поиска от Конгреса близо 88 милиарда долара в сряда, за да покрие разходите от войната в Иран, да подпомогне фермери и да финансира мерки срещу вируса Ебола, съобщи "Политико".

Искането идва след четиримесечен конфликт в Близкия изток и в момент, когато Белият дом настоява за рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара - увеличение с около 50% спрямо предходната година.

Предложението включва 67,1 милиарда долара за Пентагона, сред които 21 милиарда за боеприпаси за възстановяване на изчерпани ракетни запаси, 17,3 милиарда за операции, 1,7 милиарда за бойна готовност и 1,5 милиарда за гориво. Допълнително 2,4 милиарда са за дронове, 5,1 милиарда за киберсигурност и автономни системи, а 12,1 милиарда остават за класифицирани програми.

Пакетът включва и 11,1 милиарда долара за земеделие под формата на директна помощ за фермери, засегнати от тарифите, по-високите разходи и климатични бедствия, включително във Флорида. В същото време републиканци в Сената, представляващи аграрни щати, настояват за 17,2 милиарда долара и планират да увеличат финансирането спрямо предложението на Белия дом.

Демократите, много от които се противопоставят на войната и твърдят, че тя е незаконна, вероятно ще се противопоставят на допълнителните разходи. Те вече определят разширяването на военния бюджет като разточително, особено на фона на планове за съкращаване на вътрешни програми.

Допълнителният пакет е по-малък от обсъжданите по-рано около 200 милиарда долара и включва още 1,4 милиарда за справяне с епидемията от Ебола в Централна Африка, 500 милиона за инфраструктурни проекти във Вашингтон и 1 милиард за модернизация на гара Пенсилвания в Ню Йорк.

Пакетът изисква и законодателни промени за целогодишни продажби на гориво E15, подкрепяни от републиканци от аграрни щати, но спорни в Сената заради разделение между петролните и земеделските интереси. Камарата на представителите прие мярката през май, а Тръмп вече призова за нейното одобрение по-рано тази година.