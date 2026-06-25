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Още пари! Доналд Тръмп поиска от Конгреса $88 милиарда за войната с Иран

Още пари! Доналд Тръмп поиска от Конгреса $88 милиарда за войната с Иран

25 Юни, 2026 16:54 648 8

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Демократите, много от които се противопоставят на войната и твърдят, че тя е незаконна, вероятно ще се противопоставят на допълнителните разходи

Още пари! Доналд Тръмп поиска от Конгреса $88 милиарда за войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Президентът Доналд Тръмп поиска от Конгреса близо 88 милиарда долара в сряда, за да покрие разходите от войната в Иран, да подпомогне фермери и да финансира мерки срещу вируса Ебола, съобщи "Политико".

Искането идва след четиримесечен конфликт в Близкия изток и в момент, когато Белият дом настоява за рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара - увеличение с около 50% спрямо предходната година.

Предложението включва 67,1 милиарда долара за Пентагона, сред които 21 милиарда за боеприпаси за възстановяване на изчерпани ракетни запаси, 17,3 милиарда за операции, 1,7 милиарда за бойна готовност и 1,5 милиарда за гориво. Допълнително 2,4 милиарда са за дронове, 5,1 милиарда за киберсигурност и автономни системи, а 12,1 милиарда остават за класифицирани програми.

Пакетът включва и 11,1 милиарда долара за земеделие под формата на директна помощ за фермери, засегнати от тарифите, по-високите разходи и климатични бедствия, включително във Флорида. В същото време републиканци в Сената, представляващи аграрни щати, настояват за 17,2 милиарда долара и планират да увеличат финансирането спрямо предложението на Белия дом.

Демократите, много от които се противопоставят на войната и твърдят, че тя е незаконна, вероятно ще се противопоставят на допълнителните разходи. Те вече определят разширяването на военния бюджет като разточително, особено на фона на планове за съкращаване на вътрешни програми.

Допълнителният пакет е по-малък от обсъжданите по-рано около 200 милиарда долара и включва още 1,4 милиарда за справяне с епидемията от Ебола в Централна Африка, 500 милиона за инфраструктурни проекти във Вашингтон и 1 милиард за модернизация на гара Пенсилвания в Ню Йорк.

Пакетът изисква и законодателни промени за целогодишни продажби на гориво E15, подкрепяни от републиканци от аграрни щати, но спорни в Сената заради разделение между петролните и земеделските интереси. Камарата на представителите прие мярката през май, а Тръмп вече призова за нейното одобрение по-рано тази година.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Дончо е бая нахален! Те му гласуват да не води военни действия, той им иска 88 млрд!

    Коментиран от #2

    16:56 25.06.2026

  • 2 Същия прошляк

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    като наркомана. Просяци.

    16:58 25.06.2026

  • 3 А ПАРА ЗА ЗЕЛЕНСКИ

    6 0 Отговор
    Кога???

    17:00 25.06.2026

  • 4 зелките пък 90 милиарда от ес мишоците

    9 0 Отговор
    Доналд Тръмп поиска от Конгреса $88 милиарда

    така е докато има заблудени данъкоплатци

    17:01 25.06.2026

  • 5 Механик

    6 1 Отговор
    Много интересна работа!!
    Дони баре 10 пъти победи "окончателно" Иран и му "взе урана и петрола". Освен това "сключи великолепна сделка" и "аятоласите му паднаха на колене".. Сега се чудя тия пари за каква война ги иска? Нали победи с "епична ярост"?

    17:11 25.06.2026

  • 6 Доналд Тръмп, президент

    1 0 Отговор
    Не е за Иран !!! ☝️

    17:17 25.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Коя война е законна ,да нападаш разрушаваш грабиш избиваш и рвзселваш ,само и само за да могат да си живуркат добре ,и то с напечатана хартия без покритие

    Коментиран от #8

    17:19 25.06.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    "...Коя война е законна..."

    😁☝️

    17:23 25.06.2026