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Анкара се подготвя да посрещне лидерите на държавите в НАТО

Анкара се подготвя да посрещне лидерите на държавите в НАТО

28 Юни, 2026 14:24 699 8

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Президентът Реджеп Тайип Ердоган открива точно навреме за срещата второ летище в столицата и вижда в него символ на нарастващото влияние на страната си

Анкара се подготвя да посрещне лидерите на държавите в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Турция трескаво се готви да посрещне лидерите на държавите в НАТО на 7 и 8 юли. На този фон ограниченията и репресиите срещу журналисти и опозиция не стихват.

Предстои Турция да е домакин на срещата на върха на НАТО през юли, а столицата Анкара вече се готви за събитието. Пътища се обновяват, а фасадите на сгради се разкрасяват, разказва коресподентът на АРД Бенямин Вебер.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган открива точно навреме за срещата второ летище в столицата и вижда в него символ на нарастващото влияние на страната си. За разлика от летище "Есенбога", новото летище в Анкара се намира много по-близо до центъра на града. Именно то трябва да посреща чуждестранните лидери, които гостуват в Турция, посочва АРД.

Местните обаче не демонстрират ентусиазъм. Един мъж казва в анкета по турската телевизия: "Нямаме нужда от второ летище. Досегашното напълно стига за населението на Анкара." Друг допълва: "Съмнявам се, че градът е имал нужда от нещо подобно. Всички знаем защо е било построено това летище: за срещата на върха на НАТО в началото на юли."

В очакване на Тръмп

Президентският дворец в Анкара, официалната резиденция на Ердоган, ще бъде обграден с обширна зона за сигурност. 70 000 служители на силите за сигурност ще бъдат в готовност, когато пристигнат Еманюел Макрон, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц. Доналд Тръмп също ще бъде там. "Той ми се обади и каза, че САЩ трябва да присъстват. Отивам само от уважение към президента Ердоган", заяви американският президент.

Участието на американския президент, който е много критичен към НАТО, е успех за домакина Ердоган още преди събитието, коментира АРД.

В Анкара европейските държави искат да укрепят отбранителния съюз и да засилят подкрепата за Украйна. Тръмп се оплаква от липсата на подкрепа във войната с Иран и изисква увеличаване на военните разходи. Ще защитят ли САЩ съюзниците си в случай на нападение? Този въпрос се е превърнал в слона в стаята.

Турция се радва на особено внимание. Нейната военна промишленост е необходима за отбранителната мощ на Европа, но също и възможностите ѝ да посредничи в конфликти могат да се окажат ценни за НАТО. Хюсеин Дириоз, бивш турски посланик в НАТО, казва в тази връзка пред АРД: "Големият успех на тази среща на върха би бил преодоляването на напрежението между САЩ и Европа и потвърждаването на солидарността на съюзниците."

Заглушаване на журналисти и на опозицията

Фонът, на който ще се проведе срещата обаче, е проблематичен. В Анкара наскоро бяха арестувани над 200 души по обвинения в тероризъм. Според медийни съобщения сред тях има синдикалисти, адвокати и политически активисти. Правозащитната организация "Хюман Райтс Уоч" критикува турското правителство, че иска по този начин да заглуши критичните гласове.

В четвъртък стана известно, че НАТО е отказала акредитация за срещата на върха на много журналисти от Турция. Ерол Йондероглу от "Репортери без граници" обяснява, че това засяга предимно независими и критични към правителството редакции като T24 и "Сьозджю": "Изключването на толкова голяма част от медийния пейзаж е напълно неприемливо", коментира той.

От неделя в Анкара важи забрана за събирания на цялата територия на града. Тя ще бъде в сила две седмици. Малките опозиционни партии въпреки това възнамеряват да протестират по време на срещата на НАТО срещу действията на правителството.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Атина Палада

    1 5 Отговор
    Обширната зона за сигурност едва ли ще спре украинските дронове;) Укрите ви тряскат с дронове та пушек се вдига :)

    Коментиран от #3

    14:35 28.06.2026

  • 2 666

    3 2 Отговор
    ЕРДОГАН. ВЕЛИК ЛИДЕР НА ВЕЛИКА СТРАНА. ВЕЛИКА ТУРЦИЯ.

    14:39 28.06.2026

  • 3 Гресирана ватенка

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Може някой украински дрон да ти подпали га за 😁

    14:43 28.06.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    3 4 Отговор
    Баните са почистени, пехливаните отпочинали, сложени са нови топли кърпи, да заповядат!

    14:43 28.06.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Путилифона бати Пунди изцирика каде лани Ердо мо бил най твърдия осеменител ма немал нищо општо са сегишнио разорител на кафеви гевреци-Зеленски! Единствено си мязали по старателно и знаеме-ритоално скалпираните йордеци! Внетен ли е?

    Коментиран от #6

    14:56 28.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българските турци

    2 1 Отговор
    Личи си че България е станала модерна европейска държава ?...В коментарите на преден план е интересът и вниманието към "отпочинали пехливани","скалпирани йьордеци"и "кафеви гевреци"!..😊😊😊

    15:24 28.06.2026

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