Далеч от иранските ракети и дронове! Пенатагонът обмисля преместване на военни бази след ударите на Техеран

Съединените щати обмислят преместване на част от военните си съоръжения в Близкия изток по̀ на запад, включително към Израел, за да намалят риска от бъдещи атаки с ирански ракети и дронове, съобщи The Wall Street Journal.
Според изданието ответните удари на Иран след началото на американско-израелската бомбардировъчна кампания на 28 февруари са нанесли щети за около 400 млн. долара на базата за военноморска поддръжка в Бахрейн (NSA Bahrain) - единствената база на американския флот в региона.
Вестникът твърди, че пораженията са по-големи, отколкото Пентагонът публично е признал.
По данни на Wall Street Journal при атаките са загинали 13 американски военнослужещи, а стотици са били ранени при удари по американски военни обекти в региона. В самата база в Бахрейн няма загинали, според американските военни. Сред засегнатите обекти са щабът на Пети флот, казарма, няколко склада и резервоар за питейна вода, сочи анализ на сателитни снимки и публикации в социалните мрежи.
Изданието посочва, че оценката от 400 млн. долара се основава само на строителните разходи. Анализатор от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) предупреждава, че реалната стойност на щетите може да е значително по-висока, тъй като не включва унищожено оборудване, включително сателитни комуникационни терминали на стойност около 20 млн. долара всеки.
Според американски представители Вашингтон обсъжда модернизация на базата в Бахрейн, включително изграждане на подземни командни центрове и отказ от възстановяване на част от разрушените сгради. Разглежда се и ограничаване на американското присъствие в Кувейт и Саудитска Арабия, като една от възможните дестинации за прехвърляне на сили е Израел.
Междувременно президентът Доналд Тръмп е подложен на критики заради растящите разходи за войната с Иран и поскъпването на енергийните суровини след блокирането на Ормузкия проток. Министърът на отбраната Пийт Хегсет търси допълнително финансиране от около 80 млрд. долара за възстановяване на военните запаси след примирието от 8 април.
Миналата седмица САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, поставил началото на 60-дневни преговори за прекратяване на военните действия. Израел не участва в преговорите и критикува споразумението, тъй като то предвижда спиране на операциите срещу "Хизбула", без да съдържа конкретни ирански отстъпки по ядрената програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
19:36 26.06.2026
2 ОТНОВО В ДЕЙСТВИЕ
19:41 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДАЛЕЧ ДАЛЕЧ
19:46 26.06.2026
5 точка
19:48 26.06.2026
6 Оз. Ген.Румянцев
19:49 26.06.2026
7 Някой
19:49 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пасито съм
Коментиран от #13
20:02 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мнение
До коментар #11 от "Пасито съм":Поправка!
Не за кефа на некви германци, а за кефа на едни глобаляги, които периодично се нуждаят от световна война, вируси и др подобни "иновации", за да запазят милиардите и трилионите си!
20:16 26.06.2026
14 кравария
20:19 26.06.2026
15 оня с х.я
20:25 26.06.2026
16 ?????
Аятоласите не са ми от най-симпатичните, но наистина показаха че имат топки.
Путин може да се учи много от тях.
20:46 26.06.2026
17 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #18
20:49 26.06.2026
18 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #17 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":МашшАллах Ефенди ,aшколсунн Аби !
20:56 26.06.2026