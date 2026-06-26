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Далеч от иранските ракети и дронове! Пенатагонът обмисля преместване на военни бази след ударите на Техеран

Далеч от иранските ракети и дронове! Пенатагонът обмисля преместване на военни бази след ударите на Техеран

26 Юни, 2026 19:35 940 18

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  • дронове-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Министърът на отбраната Пийт Хегсет търси допълнително финансиране от около 80 млрд. долара за възстановяване на военните запаси след примирието от 8 април

Далеч от иранските ракети и дронове! Пенатагонът обмисля преместване на военни бази след ударите на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Съединените щати обмислят преместване на част от военните си съоръжения в Близкия изток по̀ на запад, включително към Израел, за да намалят риска от бъдещи атаки с ирански ракети и дронове, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието ответните удари на Иран след началото на американско-израелската бомбардировъчна кампания на 28 февруари са нанесли щети за около 400 млн. долара на базата за военноморска поддръжка в Бахрейн (NSA Bahrain) - единствената база на американския флот в региона.

Вестникът твърди, че пораженията са по-големи, отколкото Пентагонът публично е признал.

По данни на Wall Street Journal при атаките са загинали 13 американски военнослужещи, а стотици са били ранени при удари по американски военни обекти в региона. В самата база в Бахрейн няма загинали, според американските военни. Сред засегнатите обекти са щабът на Пети флот, казарма, няколко склада и резервоар за питейна вода, сочи анализ на сателитни снимки и публикации в социалните мрежи.

Изданието посочва, че оценката от 400 млн. долара се основава само на строителните разходи. Анализатор от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) предупреждава, че реалната стойност на щетите може да е значително по-висока, тъй като не включва унищожено оборудване, включително сателитни комуникационни терминали на стойност около 20 млн. долара всеки.

Според американски представители Вашингтон обсъжда модернизация на базата в Бахрейн, включително изграждане на подземни командни центрове и отказ от възстановяване на част от разрушените сгради. Разглежда се и ограничаване на американското присъствие в Кувейт и Саудитска Арабия, като една от възможните дестинации за прехвърляне на сили е Израел.

Междувременно президентът Доналд Тръмп е подложен на критики заради растящите разходи за войната с Иран и поскъпването на енергийните суровини след блокирането на Ормузкия проток. Министърът на отбраната Пийт Хегсет търси допълнително финансиране от около 80 млрд. долара за възстановяване на военните запаси след примирието от 8 април.

Миналата седмица САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, поставил началото на 60-дневни преговори за прекратяване на военните действия. Израел не участва в преговорите и критикува споразумението, тъй като то предвижда спиране на операциите срещу "Хизбула", без да съдържа конкретни ирански отстъпки по ядрената програма.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    3 9 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    19:36 26.06.2026

  • 2 ОТНОВО В ДЕЙСТВИЕ

    22 2 Отговор
    Ха ха. САЩ се изнасят като бити п....ли.

    19:41 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДАЛЕЧ ДАЛЕЧ

    21 0 Отговор
    Ще ги преместят в Аризона.

    19:46 26.06.2026

  • 5 точка

    16 1 Отговор
    Елегантно подвиване на опашка и омитане от региона. Май са по— големи артисти от зеленият потник.

    19:48 26.06.2026

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    19 1 Отговор
    Иран постигна всичките си цели с упорство, ясна стратегия, непримирим дух и мощна дипломация. Неща, които аматьорите от администрацията на Тръмп не притежават, там цари хаос спорадичност, показаха с действията си на целия свят, че следват събитията, не ги диктуват. Величието на САЩ е вече история в многополюсния свят, в който живеем.

    19:49 26.06.2026

  • 7 Някой

    14 0 Отговор
    Не знам остана ли нещо за местене! Тъй че, нормално е да бягат американците. Но ако в Израел ще ги стигнат иранските ракети.

    19:49 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пасито съм

    6 0 Отговор
    Няма страшно,ние и румънците ще ги вземем.Дето се вика,и в родилните отделения и детските градини може натовци да сложим.Като през първата световна война...голи,боси,гладни и потънали в борчове,но фронтоваци за за кефа на Германци и Австроунгарци.

    Коментиран от #13

    20:02 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пасито съм":

    Поправка!
    Не за кефа на некви германци, а за кефа на едни глобаляги, които периодично се нуждаят от световна война, вируси и др подобни "иновации", за да запазят милиардите и трилионите си!

    20:16 26.06.2026

  • 14 кравария

    4 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    20:19 26.06.2026

  • 15 оня с х.я

    5 0 Отговор
    Краварите бягат като наритани помми.Ярри !

    20:25 26.06.2026

  • 16 ?????

    4 0 Отговор
    Мда.
    Аятоласите не са ми от най-симпатичните, но наистина показаха че имат топки.
    Путин може да се учи много от тях.

    20:46 26.06.2026

  • 17 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    3 0 Отговор
    🤩 Ако преместят базите в Израел, ще са точно в мишената. Антарктида е най- подходящото място за американските бази.🤡

    Коментиран от #18

    20:49 26.06.2026

  • 18 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    МашшАллах Ефенди ,aшколсунн Аби !

    20:56 26.06.2026