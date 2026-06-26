Далеч от иранските ракети и дронове! Пенатагонът обмисля преместване на военни бази след ударите на Техеран

Съединените щати обмислят преместване на част от военните си съоръжения в Близкия изток по̀ на запад, включително към Израел, за да намалят риска от бъдещи атаки с ирански ракети и дронове, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието ответните удари на Иран след началото на американско-израелската бомбардировъчна кампания на 28 февруари са нанесли щети за около 400 млн. долара на базата за военноморска поддръжка в Бахрейн (NSA Bahrain) - единствената база на американския флот в региона.

Вестникът твърди, че пораженията са по-големи, отколкото Пентагонът публично е признал.

По данни на Wall Street Journal при атаките са загинали 13 американски военнослужещи, а стотици са били ранени при удари по американски военни обекти в региона. В самата база в Бахрейн няма загинали, според американските военни. Сред засегнатите обекти са щабът на Пети флот, казарма, няколко склада и резервоар за питейна вода, сочи анализ на сателитни снимки и публикации в социалните мрежи.

Изданието посочва, че оценката от 400 млн. долара се основава само на строителните разходи. Анализатор от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) предупреждава, че реалната стойност на щетите може да е значително по-висока, тъй като не включва унищожено оборудване, включително сателитни комуникационни терминали на стойност около 20 млн. долара всеки.

Според американски представители Вашингтон обсъжда модернизация на базата в Бахрейн, включително изграждане на подземни командни центрове и отказ от възстановяване на част от разрушените сгради. Разглежда се и ограничаване на американското присъствие в Кувейт и Саудитска Арабия, като една от възможните дестинации за прехвърляне на сили е Израел.

Междувременно президентът Доналд Тръмп е подложен на критики заради растящите разходи за войната с Иран и поскъпването на енергийните суровини след блокирането на Ормузкия проток. Министърът на отбраната Пийт Хегсет търси допълнително финансиране от около 80 млрд. долара за възстановяване на военните запаси след примирието от 8 април.

Миналата седмица САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, поставил началото на 60-дневни преговори за прекратяване на военните действия. Израел не участва в преговорите и критикува споразумението, тъй като то предвижда спиране на операциите срещу "Хизбула", без да съдържа конкретни ирански отстъпки по ядрената програма.