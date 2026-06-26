Разнобой в Белия дом: Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена!

Администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да демонстрира единен подход по отношение на конфликта с Иран, но изявленията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио през последната седмица показаха различия, особено по въпроса за Израел, пише "Ройтерс".

Ванс, говорейки в Белия дом, разкритикува израелски критици на предварителното споразумение между САЩ и Иран и предположи, че израелските удари срещу гражданска инфраструктура в Бейрут, насочени срещу "Хизбула", подкопават водените от САЩ мирни усилия.

Рубио, по време на обиколка в Персийския залив, защити военната кампания на Израел в Ливан като оправдан отговор на атаките на "Хизбула". Попитан за критиките на Ванс, той се отклони от директен коментар и посочи нападение на милиция срещу израелски контролно-пропускателен пункт.

И двамата бяха изпратени на ключови мисии след подписването на предварително споразумение между Вашингтон и Техеран на 17 юни. Ванс участва в разговори в Швейцария и изрази оптимизъм, като дори спомена възможност за бъдещо участие на държави от Залива във възстановяването на Иран и по-тясно сътрудничество, включително идея за връзка между иранското разузнаване и Пентагона в Катар.

Рубио посети ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, за да успокои съюзници, притеснени, че сделката е твърде благоприятна за Техеран. Той заяви, че финансиране за Иран "не е на дневен ред" и е "далеч в бъдещето", и подчерта, че "Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена".

Белият дом отрече да има разногласия. Говорителката Анна Кели заяви: "Има един лагер - лагерът на президента Тръмп - и цялата администрация напълно подкрепя усилията на президента да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие". От Държавния департамент определиха твърденията за разрив като "изтъркан и фалшив" наратив и добавиха: "Цялата администрация е на 100% в крак с президента Тръмп".

Анализатори обаче отбелязват различия. "В основата си те представляват различни течения", каза Майкъл Рубин. Ванс се свързва с по-скептична към военни намеси линия, докато Рубио е смятан за "ястреб".

И двамата се разглеждат като потенциални наследници на Тръмп. Проучване на Ройтерс/Ипсос показва, че 52% от републиканците смятат, че конфликтът е подобрил позицията на САЩ, което подчертава вътрешни разломи.