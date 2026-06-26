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Разнобой в Белия дом: Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена!

Разнобой в Белия дом: Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена!

26 Юни, 2026 21:35 841 4

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • марко рубио-
  • джей ди ванс-
  • републиканска партия-
  • пентагон-
  • пийт хегсет

Джей Ди Ванс и Марко Рубио поддържат различен тон по отношение на Иран и Израел

Разнобой в Белия дом: Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да демонстрира единен подход по отношение на конфликта с Иран, но изявленията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио през последната седмица показаха различия, особено по въпроса за Израел, пише "Ройтерс".

Ванс, говорейки в Белия дом, разкритикува израелски критици на предварителното споразумение между САЩ и Иран и предположи, че израелските удари срещу гражданска инфраструктура в Бейрут, насочени срещу "Хизбула", подкопават водените от САЩ мирни усилия.

Рубио, по време на обиколка в Персийския залив, защити военната кампания на Израел в Ливан като оправдан отговор на атаките на "Хизбула". Попитан за критиките на Ванс, той се отклони от директен коментар и посочи нападение на милиция срещу израелски контролно-пропускателен пункт.

И двамата бяха изпратени на ключови мисии след подписването на предварително споразумение между Вашингтон и Техеран на 17 юни. Ванс участва в разговори в Швейцария и изрази оптимизъм, като дори спомена възможност за бъдещо участие на държави от Залива във възстановяването на Иран и по-тясно сътрудничество, включително идея за връзка между иранското разузнаване и Пентагона в Катар.

Рубио посети ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, за да успокои съюзници, притеснени, че сделката е твърде благоприятна за Техеран. Той заяви, че финансиране за Иран "не е на дневен ред" и е "далеч в бъдещето", и подчерта, че "Въпреки че искаме сделка, не искаме сделка на всяка цена".

Белият дом отрече да има разногласия. Говорителката Анна Кели заяви: "Има един лагер - лагерът на президента Тръмп - и цялата администрация напълно подкрепя усилията на президента да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие". От Държавния департамент определиха твърденията за разрив като "изтъркан и фалшив" наратив и добавиха: "Цялата администрация е на 100% в крак с президента Тръмп".

Анализатори обаче отбелязват различия. "В основата си те представляват различни течения", каза Майкъл Рубин. Ванс се свързва с по-скептична към военни намеси линия, докато Рубио е смятан за "ястреб".

И двамата се разглеждат като потенциални наследници на Тръмп. Проучване на Ройтерс/Ипсос показва, че 52% от републиканците смятат, че конфликтът е подобрил позицията на САЩ, което подчертава вътрешни разломи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Али Турчина

    7 1 Отговор
    Направете си едни мазни борби и на този, който победи ще му бъде връчена награда от Иран. Така е честно.

    21:42 26.06.2026

  • 2 циркаджии

    7 1 Отговор
    само персите (за сега) ви лекуват правилно

    21:45 26.06.2026

  • 3 Знам, че се повтарям,

    3 0 Отговор
    но Иран има две цели:

    1. Да направи Тръмп за смях. И САЩ покрай него.
    2. Да скара Израел и САЩ.

    И ПО ДВЕТЕ ЦЕЛИ дейстави много умело и стратегически.

    По тази причина Иран няма да отстъпи и нищо не е свършило.

    22:25 26.06.2026

  • 4 бай Даньо

    1 0 Отговор
    За мен няма съмннеие че по голям боклук от двамата с Ванс е малкия Марко , в случая отявлен ционист питай го що не може да ти каже ... но нека не забравяме че и двамата са републикански боклук

    22:39 26.06.2026