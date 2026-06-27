Гласът на народа! 75% от израелците се боят, че атаката на "Хамас" от октомври 2023 г. може да се повтори

Трима от четирима израелци се страхуват от потенциална бъдеща атака, подобна по мащаб на тази на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. Това сочат данните от анкета на Channel 12, цитирани от "The times of Israel".

По време на нападението бойци на палестинската групировка щурмуваха Южен Израел. Те убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Израел отговори с опустошителна офанзива в ивицата Газа.

На въпроса дали се страхуват, че в бъдеще може да се случи още една атака като тази на 07.10.2023 г., 74% от запитаните отговарят с "да". 20% от респондентите са на противоположното мнение, а останалите 6 процента не могат да преценят.

33% смятат, че ситуацията със сигурността в Израел се е променила към по-лошо след атаката на "Хамас". Също толкова от анкетираните споделят противоположното мнение. 27 процента смятат, че ситуацията не се е променила изобщо, а останалите не могат да преценят.

66% процента искат да има разследване от държавна комисия за това защо се е стигнало до смъртоносната атака.

Такива анкетни комисии са най-висшият разследващ орган в Израел, с правомощия да призовават свидетели и да препоръчват системни промени. Съгласно закона на Израел за анкетните комисии от 1968 г., правителството решава дали да сформира комисия, а председателят на Върховния съд избира членовете на комисията.