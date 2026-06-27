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Гласът на народа! 75% от израелците се боят, че атаката на "Хамас" от октомври 2023 г. може да се повтори

Гласът на народа! 75% от израелците се боят, че атаката на "Хамас" от октомври 2023 г. може да се повтори

27 Юни, 2026 16:44 444 6

  • израел-
  • хамас-
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  • цахал-
  • бенямин нетаняху-
  • иран

66% процента искат да има разследване от държавна комисия за това защо се е стигнало до смъртоносната атака

Гласът на народа! 75% от израелците се боят, че атаката на "Хамас" от октомври 2023 г. може да се повтори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Трима от четирима израелци се страхуват от потенциална бъдеща атака, подобна по мащаб на тази на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. Това сочат данните от анкета на Channel 12, цитирани от "The times of Israel".

По време на нападението бойци на палестинската групировка щурмуваха Южен Израел. Те убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Израел отговори с опустошителна офанзива в ивицата Газа.

На въпроса дали се страхуват, че в бъдеще може да се случи още една атака като тази на 07.10.2023 г., 74% от запитаните отговарят с "да". 20% от респондентите са на противоположното мнение, а останалите 6 процента не могат да преценят.

33% смятат, че ситуацията със сигурността в Израел се е променила към по-лошо след атаката на "Хамас". Също толкова от анкетираните споделят противоположното мнение. 27 процента смятат, че ситуацията не се е променила изобщо, а останалите не могат да преценят.

66% процента искат да има разследване от държавна комисия за това защо се е стигнало до смъртоносната атака.

Такива анкетни комисии са най-висшият разследващ орган в Израел, с правомощия да призовават свидетели и да препоръчват системни промени. Съгласно закона на Израел за анкетните комисии от 1968 г., правителството решава дали да сформира комисия, а председателят на Върховния съд избира членовете на комисията.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хехе

    3 0 Отговор
    Научете какво е казал евреина Хенри Кисинджър за съществуването на еврейската държава, не звучи никак добре за мошетата.

    16:53 27.06.2026

  • 2 100 % Е ПО ДОБРЕ

    6 0 Отговор
    НА ТЯХ ИМ СЕ ПОЛАГА ДА ЖИВЕЯТ В ПЕРМАНЕНТЕН СТРАХ И ПАРАНОЯ.

    16:55 27.06.2026

  • 3 Даааа

    0 0 Отговор
    Нормално е да се страхуват. Само, че защо израелците не искат разследване на Нетаняху и кликата му за нападенията над Газа и Иран? Там хората дали се страхуват? Със сигурност. Всеки ден, всяка нощ! Израел постъпва ли почтено? Риторичен въпрос...

    Коментиран от #5

    17:04 27.06.2026

  • 4 Удри , Биби

    0 2 Отговор
    Удрииии ..

    17:06 27.06.2026

  • 5 Риторичен опрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даааа":

    Що им трябваше на чалмарите да се пробват ? Сигурно са взаимствали от СВО-то ?

    17:09 27.06.2026

  • 6 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Разбира се, че ще се повтори. То беше вътршло дело на Мосад,за да имат повод да почнат операцията си срещу палестинците.

    17:14 27.06.2026