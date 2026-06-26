Масиран въздушен удар над Украйна: Експлозии в редица градове, балистични ракети и дронове атакуват страната

В нощта срещу 26 юни Русия предприе поредна масирана и комбинирана въздушна атака срещу Украйна, съобщиха от ВВС на ВСУ и ръководители на регионалните военни администрации.
Към 03:40 часа сутринта в над 10 области на страната е обявена въздушна тревога, а военновъздушните сили на Украйна съобщават за едновременно изстрелване на балистични ракети и прелитането на няколко вълни от ударни дронове камикадзе „Shahed“.
Взривове и ракетни удари в централните и североизточните региони
Най-сериозна е динамиката в Полтавска област, където серия от силни експлозии разтърсиха градовете Полтава и Кременчук. Според официалните съобщения на украинските ВВС, към Кременчук са изстреляни балистични ракети от североизточно направление.
Едновременно с това под тежък обстрел се намира и град Суми. Местни източници съобщават за поредица от детонации, като ударите са насочени предимно срещу инфраструктурни и логистични обекти. Властите в Харков също докладваха за взривове в рамките на града в резултат на комбинираната атака.
Пострадали цивилни и щети в Запорожие и Киев
Към този час вече има данни за пострадали и материални щети:
- Запорожие: Местната администрация съобщи, че при среднощен руски обстрел е поразена жилищна сграда, като има най-малко един ранен гражданин и сериозни разрушения.
- Киев: В столицата и Киевска област сирените за въздушна тревога се задействаха отново поради непосредствена заплаха от балистичен удар. Това се случва само няколко часа след атаката в края на предходния ден, при която отломки от ракети паднаха в Дарницкия район и раниха двама души.
Текуща ситуация на въздушния фронт
Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) работи активно по прехващането на безпилотни летателни апарати, които навлизат от север, юг и изток. Според текущите данни на радарите, към 03:40 часа се проследяват следните основни курсове на дроновете:
- В Житомирска област със засилен курс към град Коростень.
- В Черниговска област в направление към Нежин и Киевска област.
- В Харковска област към Лозовая и Чугуев.
Ръководителите на военните администрации в Житомирска, Виницка, Черниговска, Черкаска, Кировоградска и Днепропетровска области призоваха населението да не игнорира сигналите за опасност и да остане в укритията до пълната отмяна на тревогата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евала
Коментиран от #7
03:57 26.06.2026
2 Гориил
03:57 26.06.2026
3 Aлфа Bълкът
Коментиран от #6
04:05 26.06.2026
4 Заслужена атака
Само се чудя на двойственната игра на наш Радев. Развален аетропоказател!
04:30 26.06.2026
5 зИленски
ЩЕ ПИБЕДИМ
МЛСКВА ЩЕ Е НАША
А...НАПИКАЛ СЪМ СЕ
04:32 26.06.2026
6 Ами по- добре не се напъвай
До коментар #3 от "Aлфа Bълкът":Мисленето е сложнн процес, а при теб такива явления не се наблюдават.
04:33 26.06.2026
7 Атаките продължават
До коментар #1 от "Евала":И в момента!
Не ми се мисли, като се разведели, каква гледка ще се отвори!
04:50 26.06.2026