Масиран въздушен удар над Украйна: Експлозии в редица градове, балистични ракети и дронове атакуват страната

В нощта срещу 26 юни Русия предприе поредна масирана и комбинирана въздушна атака срещу Украйна, съобщиха от ВВС на ВСУ и ръководители на регионалните военни администрации.

Към 03:40 часа сутринта в над 10 области на страната е обявена въздушна тревога, а военновъздушните сили на Украйна съобщават за едновременно изстрелване на балистични ракети и прелитането на няколко вълни от ударни дронове камикадзе „Shahed“.

Взривове и ракетни удари в централните и североизточните региони

Най-сериозна е динамиката в Полтавска област, където серия от силни експлозии разтърсиха градовете Полтава и Кременчук. Според официалните съобщения на украинските ВВС, към Кременчук са изстреляни балистични ракети от североизточно направление.

Едновременно с това под тежък обстрел се намира и град Суми. Местни източници съобщават за поредица от детонации, като ударите са насочени предимно срещу инфраструктурни и логистични обекти. Властите в Харков също докладваха за взривове в рамките на града в резултат на комбинираната атака.

Пострадали цивилни и щети в Запорожие и Киев

Към този час вече има данни за пострадали и материални щети:

Запорожие: Местната администрация съобщи, че при среднощен руски обстрел е поразена жилищна сграда, като има най-малко един ранен гражданин и сериозни разрушения.

Местната администрация съобщи, че при среднощен руски обстрел е поразена жилищна сграда, като има най-малко един ранен гражданин и сериозни разрушения. Киев: В столицата и Киевска област сирените за въздушна тревога се задействаха отново поради непосредствена заплаха от балистичен удар. Това се случва само няколко часа след атаката в края на предходния ден, при която отломки от ракети паднаха в Дарницкия район и раниха двама души.

Текуща ситуация на въздушния фронт

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) работи активно по прехващането на безпилотни летателни апарати, които навлизат от север, юг и изток. Според текущите данни на радарите, към 03:40 часа се проследяват следните основни курсове на дроновете:

В Житомирска област със засилен курс към град Коростень.

със засилен курс към град Коростень. В Черниговска област в направление към Нежин и Киевска област.

в направление към Нежин и Киевска област. В Харковска област към Лозовая и Чугуев.

Ръководителите на военните администрации в Житомирска, Виницка, Черниговска, Черкаска, Кировоградска и Днепропетровска области призоваха населението да не игнорира сигналите за опасност и да остане в укритията до пълната отмяна на тревогата.