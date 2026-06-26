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Масиран въздушен удар над Украйна: Експлозии в редица градове, балистични ракети и дронове атакуват страната
  Тема: Украйна

Масиран въздушен удар над Украйна: Експлозии в редица градове, балистични ракети и дронове атакуват страната

26 Юни, 2026 03:44, обновена 26 Юни, 2026 03:50 837 7

  • украйна-
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  • дронове-
  • ракети

Взривове отекнаха в Полтава, Кременчук, Суми и Харков, в столицата Киев е обявена тревога заради заплаха от балистичен обстрел

Масиран въздушен удар над Украйна: Експлозии в редица градове, балистични ракети и дронове атакуват страната - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 26 юни Русия предприе поредна масирана и комбинирана въздушна атака срещу Украйна, съобщиха от ВВС на ВСУ и ръководители на регионалните военни администрации.

Към 03:40 часа сутринта в над 10 области на страната е обявена въздушна тревога, а военновъздушните сили на Украйна съобщават за едновременно изстрелване на балистични ракети и прелитането на няколко вълни от ударни дронове камикадзе „Shahed“.

Взривове и ракетни удари в централните и североизточните региони

Най-сериозна е динамиката в Полтавска област, където серия от силни експлозии разтърсиха градовете Полтава и Кременчук. Според официалните съобщения на украинските ВВС, към Кременчук са изстреляни балистични ракети от североизточно направление.

Едновременно с това под тежък обстрел се намира и град Суми. Местни източници съобщават за поредица от детонации, като ударите са насочени предимно срещу инфраструктурни и логистични обекти. Властите в Харков също докладваха за взривове в рамките на града в резултат на комбинираната атака.

Пострадали цивилни и щети в Запорожие и Киев

Към този час вече има данни за пострадали и материални щети:

  • Запорожие: Местната администрация съобщи, че при среднощен руски обстрел е поразена жилищна сграда, като има най-малко един ранен гражданин и сериозни разрушения.
  • Киев: В столицата и Киевска област сирените за въздушна тревога се задействаха отново поради непосредствена заплаха от балистичен удар. Това се случва само няколко часа след атаката в края на предходния ден, при която отломки от ракети паднаха в Дарницкия район и раниха двама души.

Текуща ситуация на въздушния фронт

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) работи активно по прехващането на безпилотни летателни апарати, които навлизат от север, юг и изток. Според текущите данни на радарите, към 03:40 часа се проследяват следните основни курсове на дроновете:

  • В Житомирска област със засилен курс към град Коростень.
  • В Черниговска област в направление към Нежин и Киевска област.
  • В Харковска област към Лозовая и Чугуев.

Ръководителите на военните администрации в Житомирска, Виницка, Черниговска, Черкаска, Кировоградска и Днепропетровска области призоваха населението да не игнорира сигналите за опасност и да остане в укритията до пълната отмяна на тревогата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    14 1 Отговор
    Но е малко, трябва бой до спукване.

    Коментиран от #7

    03:57 26.06.2026

  • 2 Гориил

    16 1 Отговор
    Нито най-малък шанс. Бандера няма никакви предимства. Всички победи на Европа са фиктивни и основани на пропаганда, предназначени да спасят нацисткия режим и да заблудят Русия. Войната няма да спре нито за минута и Европа трябва да се подготви за по-нататъшни колосални разходи и безполезна загуба на астрономически ресурси. Москва е направила своя избор и е решена да ви накаже (с неизчерпаемите си ресурси и най-добрите оръжия в света).

    03:57 26.06.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    0 17 Отговор
    Не ми се мисли какъв ще е отговорът на Украйна. А ако НАТО се намеси Урал ще е изравнен със Земята, не за друго, ами ще объркат въздушните течения и ще стане кофти време.

    Коментиран от #6

    04:05 26.06.2026

  • 4 Заслужена атака

    9 0 Отговор
    Зеленски е с изтрит мозък. Явно смята, че Макрон, Мерц, Урсула и англичанина, като го преръщат и потупват по гърбината, са искренни с него. Нтщо подобно! Лицемерието на запада. Всички тия от кучкарника яростно жрапат за сближаване с Москва и ледения отпор на Путин ги вади извън релсите.
    Само се чудя на двойственната игра на наш Радев. Развален аетропоказател!

    04:30 26.06.2026

  • 5 зИленски

    3 1 Отговор
    МАЛКО ОСТАНА

    ЩЕ ПИБЕДИМ

    МЛСКВА ЩЕ Е НАША

    А...НАПИКАЛ СЪМ СЕ

    04:32 26.06.2026

  • 6 Ами по- добре не се напъвай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Aлфа Bълкът":

    Мисленето е сложнн процес, а при теб такива явления не се наблюдават.

    04:33 26.06.2026

  • 7 Атаките продължават

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евала":

    И в момента!
    Не ми се мисли, като се разведели, каква гледка ще се отвори!

    04:50 26.06.2026

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