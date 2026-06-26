Качински призова Полша да блокира преговорите за членството на Украйна в ЕС

Лидерът на полската консервативна партия „Право и справедливост“ (PiS) Ярослав Качински призова полските власти да блокират преговорния процес за присъединяването на Украйна към Европейски съюз. Това съобщава британският вестник Financial Times (FT), предава News.bg.

Изявлението беше направено в деня, в който в Гданск се откри международна конференция, посветена на възстановяването на Украйна. Форумът е организиран по инициатива на полския министър-председател Доналд Туск и събира представители на държавни институции и международни партньори.

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В обръщението си Качински заяви още, че ще върне медала, който по-рано му е бил връчен от Украйна. По думите му това е „в знак на отношението ми не толкова към украинците, колкото към украинския елит“.

Според Financial Times тези изявления показват, че партията „Право и справедливост“ заема все по-твърда позиция спрямо Киев. Изданието отбелязва, че реториката на консервативната формация се е изострила на фона на вътрешнополитическия дебат в Полша.

Според публикацията десните политически сили се стремят да привлекат подкрепата на фермерите, които изразяват недоволство от вноса на украинска селскостопанска продукция, както и на избиратели, които са загрижени за разходите, свързани с приема и подпомагането на украинските бежанци.

Отношенията между Варшава и Киев през последните години преминаха през периоди както на тясно сътрудничество, така и на напрежение, особено по въпросите, свързани със земеделския внос и историческите спорове. Въпреки различията Полша остава един от основните политически и логистични партньори на Украйна след началото на войната с Русия.