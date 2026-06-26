Качински призова Полша да блокира преговорите за членството на Украйна в ЕС

Лидерът на полската консервативна партия „Право и справедливост“ (PiS) Ярослав Качински призова полските власти да блокират преговорния процес за присъединяването на Украйна към Европейски съюз. Това съобщава британският вестник Financial Times (FT), предава News.bg.
Изявлението беше направено в деня, в който в Гданск се откри международна конференция, посветена на възстановяването на Украйна. Форумът е организиран по инициатива на полския министър-председател Доналд Туск и събира представители на държавни институции и международни партньори.
В обръщението си Качински заяви още, че ще върне медала, който по-рано му е бил връчен от Украйна. По думите му това е „в знак на отношението ми не толкова към украинците, колкото към украинския елит“.
Според Financial Times тези изявления показват, че партията „Право и справедливост“ заема все по-твърда позиция спрямо Киев. Изданието отбелязва, че реториката на консервативната формация се е изострила на фона на вътрешнополитическия дебат в Полша.
Според публикацията десните политически сили се стремят да привлекат подкрепата на фермерите, които изразяват недоволство от вноса на украинска селскостопанска продукция, както и на избиратели, които са загрижени за разходите, свързани с приема и подпомагането на украинските бежанци.
Отношенията между Варшава и Киев през последните години преминаха през периоди както на тясно сътрудничество, така и на напрежение, особено по въпросите, свързани със земеделския внос и историческите спорове. Въпреки различията Полша остава един от основните политически и логистични партньори на Украйна след началото на войната с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #19
07:29 26.06.2026
2 Хм...
И сега в задачата се пита щом за четири години от населението на 4о4 са останали 50%, кого точно ще приемат в ЕсеС след да речем още четири години?
Коментиран от #38
07:31 26.06.2026
3 Хихихи
07:33 26.06.2026
4 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #11
07:34 26.06.2026
5 Баце,
А довечера бяха първи дружки...
Коментиран от #30
07:34 26.06.2026
6 Стойко
07:35 26.06.2026
7 Без име
07:35 26.06.2026
8 Комбайна
07:36 26.06.2026
9 Бавно,но все пак...
07:36 26.06.2026
10 ПОЛЯЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ
07:37 26.06.2026
11 Полски Тръмбеш
До коментар #4 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":Кой се интересува от поляци, през лятото има полякини.
07:38 26.06.2026
12 Хитричко пропуснахте да споменете
А и само десните ли са бесни на Зеленски както внушавате? Страх ли ви е за хляба?
Копаете дъното!
Хайде сега и един доклад на ISW, та съвсем да е пълна картинката:):)
Коментиран от #25
07:38 26.06.2026
13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #16
07:38 26.06.2026
14 Хе хе...
07:39 26.06.2026
15 ЕС ВЪЗРАЖДА ФАШИЗМА
Коментиран от #45
07:40 26.06.2026
16 Без име
До коментар #13 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Не ли видя?
07:41 26.06.2026
17 Атина Палада
Коментиран от #33
07:42 26.06.2026
18 ПОЛЯЦИТЕ СА СТРАХЛИВИ
07:42 26.06.2026
19 Всъщност
До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":" Президент " ?Мандатът ти отдавна изтече ! Сега си само Началник - хунта !
07:43 26.06.2026
20 МАХНАХА ЛИ ВЕЧЕ ЗНАМЕТО НА ЗЕЛЕНСКИ
07:44 26.06.2026
21 Българин
Коментиран от #24, #28, #46
07:44 26.06.2026
22 НА Е МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ.
07:45 26.06.2026
23 ТАГАРЕВ БИЛ ШОКИРАН
07:46 26.06.2026
24 Мунчо
До коментар #21 от "Българин":Дърта копейка с отпаднала необходимост.Къв да е?
07:47 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тагаенко
07:50 26.06.2026
27 Полските власти
Малко му беше на тоя явно, че руснаците взривиха самолета на брат му!
Ако не е Украйна, Полша щеше да граничи с Русия вече!
Коментиран от #34, #36
07:51 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гого Мого
Коментиран от #37
07:54 26.06.2026
30 Механик
До коментар #5 от "Баце,":Поляците мразят укрите. Мразят ги на генетично ниво.
Поляците са (уж) с урките, защото последните мразят руснаците точно така както ги мразят и поляците. Казано просто- укрите са им изгодни (за момента).
Ноооооо.... Но само малко да се променят нещата и поляците ще отхапят няколко украински области, които по право са си полски. А укрите които остана да живеят там ще бъдат третирани като "рускоговорящи в Киев".
Коментиран от #43
07:54 26.06.2026
31 фАНТОМасс
07:55 26.06.2026
32 Перо
07:56 26.06.2026
33 Незнам
До коментар #17 от "Атина Палада":Но аз ще ти върне презерватива, да си го изпереш за друг път!
07:56 26.06.2026
34 Гого Мого
До коментар #27 от "Полските власти":Ми Полша граничеше с СССР, когато Украйна беше част от СССР. Сега Полша граничи с отцепническа част от Русия. Защото ако прочетеш историята украиницте се присъединяват към Русия, даже молят руския цар да ги присъедини, много преди да се пръкне СССР, някаде към 18 век.
07:58 26.06.2026
35 Дzверцов
07:58 26.06.2026
36 Нищо подобно
До коментар #27 от "Полските власти":Президента на Полша а дори урсулеца-премиер Доналд Туск заявиха същото.
Като лъжеш нагло, вярваш ли си?
07:59 26.06.2026
37 УрСульо
До коментар #29 от "Гого Мого":А ние що ручахме жабетата?
Навремето да бяхме нападнали Русия, щяхме да лапнем 500 милиарда и на бърза ръка да влезем в Европейския съюз....
Не че в ЕУ сме прокопсали де....
08:06 26.06.2026
38 Соломон
До коментар #2 от "Хм...":През 2012г в Русия са се родили 2 милиона деца. През 2025 те са намалели до 1 милион и 55 хиляди. Интересно какво се е случило. Все пак никой не е нападал на Русия
Коментиран от #41, #42
08:08 26.06.2026
39 Крали Марко
Коментиран от #49
08:09 26.06.2026
40 хмммм
08:11 26.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Всъщност
До коментар #38 от "Соломон":То и в България само ромите се множите . А не сме във война ? Само сме в ... евроатлантизъм ?!
Коментиран от #51
08:14 26.06.2026
43 Това е безспорен
До коментар #30 от "Механик":Факт
08:15 26.06.2026
44 Дачев
08:18 26.06.2026
45 Пънчев
До коментар #15 от "ЕС ВЪЗРАЖДА ФАШИЗМА":Има логика, аха, мхм. Все пак демокрацията "бликна" от СССР. Да сложим едно "Е" отпред или използваме 50:50 😀
08:18 26.06.2026
46 Отговор
До коментар #21 от "Българин":Некрологът на Крайна ! Имаше такава сепаратистка област от Русия .
08:18 26.06.2026
47 поСирски
ей,ей..... я по кротко ......
да не вземем пак да ви намаляваме броя на трактористите
08:19 26.06.2026
48 Обективни истини
08:22 26.06.2026
49 оня с коня
До коментар #39 от "Крали Марко":Русофилите казаха че Турция иска да отхапе парче от Ю.България и поради това да учим Турски език.пак русофилите казаха че дядо Иван е вече на Дунава и освен да месим погачи,да учим и Руски език щото ще ни трябва.Сега ти казваш да се готвим за Укр. Робство И ВОЙНА...Ти пак от Русофилите ли си ?Не че се страхуваме да воюваме- правили сме го много пъти през вековете,ама с научаване на тия 3 езика - голям зор ще е !
Коментиран от #58
08:26 26.06.2026
50 А МОЧАТА?
08:26 26.06.2026
51 И кои сте вие бе
До коментар #42 от "Всъщност":Като си чисТ българин не ли ти е ясно, че от тия 12 000, които са доста повече, но поне половината са измрели между раждането и 20-тата си година?!
08:27 26.06.2026
52 Айляк
Проблем на Украйна с Орбан, следователно - и с Мадяр.
Проблем на Украйна с Беларус - бандеринът хер Зеленски си позволява да поставя ултиматуми на Лукашенко.
Проблем на Украйна с Полша - връщат си едни други ордени и медали, заради УПА.
Оттам се започва.
08:28 26.06.2026
53 Хи хи хи
08:28 26.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Щрайхмус
Коментиран от #57
08:41 26.06.2026
56 Истината
09:00 26.06.2026
57 По точно
До коментар #55 от "Щрайхмус":Важното е, че български русофилски фирми няма да бъдат допускани за възстановяването на Украйна.
09:04 26.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.