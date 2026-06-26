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Качински призова Полша да блокира преговорите за членството на Украйна в ЕС
  Тема: Украйна

Качински призова Полша да блокира преговорите за членството на Украйна в ЕС

26 Юни, 2026 07:26, обновена 26 Юни, 2026 07:25 2 308 58

  • качински-
  • полша-
  • присъединяване-
  • ес-
  • украйна

Лидерът на „Право и справедливост“ настоя Варшава да спре процеса на европейска интеграция на Украйна на фона на нарастващото напрежение между двете страни.

Качински призова Полша да блокира преговорите за членството на Украйна в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на полската консервативна партия „Право и справедливост“ (PiS) Ярослав Качински призова полските власти да блокират преговорния процес за присъединяването на Украйна към Европейски съюз. Това съобщава британският вестник Financial Times (FT), предава News.bg.

Изявлението беше направено в деня, в който в Гданск се откри международна конференция, посветена на възстановяването на Украйна. Форумът е организиран по инициатива на полския министър-председател Доналд Туск и събира представители на държавни институции и международни партньори.

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В обръщението си Качински заяви още, че ще върне медала, който по-рано му е бил връчен от Украйна. По думите му това е „в знак на отношението ми не толкова към украинците, колкото към украинския елит“.

Според Financial Times тези изявления показват, че партията „Право и справедливост“ заема все по-твърда позиция спрямо Киев. Изданието отбелязва, че реториката на консервативната формация се е изострила на фона на вътрешнополитическия дебат в Полша.

Според публикацията десните политически сили се стремят да привлекат подкрепата на фермерите, които изразяват недоволство от вноса на украинска селскостопанска продукция, както и на избиратели, които са загрижени за разходите, свързани с приема и подпомагането на украинските бежанци.

Отношенията между Варшава и Киев през последните години преминаха през периоди както на тясно сътрудничество, така и на напрежение, особено по въпросите, свързани със земеделския внос и историческите спорове. Въпреки различията Полша остава един от основните политически и логистични партньори на Украйна след началото на войната с Русия.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    8 29 Отговор
    А дрон у зелката искаш ли ? 😄

    Коментиран от #19

    07:29 26.06.2026

  • 2 Хм...

    31 5 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са 22млн, включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5млн човека.
    И сега в задачата се пита щом за четири години от населението на 4о4 са останали 50%, кого точно ще приемат в ЕсеС след да речем още четири години?

    Коментиран от #38

    07:31 26.06.2026

  • 3 Хихихи

    27 3 Отговор
    Мед ми капе от сърцето 😂

    07:33 26.06.2026

  • 4 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    25 3 Отговор
    Че поляците ще се окажат копейки.

    Коментиран от #11

    07:34 26.06.2026

  • 5 Баце,

    38 3 Отговор
    Между другото, пАляците в прав текст са отрязали зеле и не са го допуснали да участва. Същата работа и с жена му.
    А довечера бяха първи дружки...

    Коментиран от #30

    07:34 26.06.2026

  • 6 Стойко

    31 3 Отговор
    От всякъде ги подритват, а тъпия укро хоххъл продължава да търпи киефските фашисти и евро лицемврите!

    07:35 26.06.2026

  • 7 Без име

    29 9 Отговор
    Поляците се усетиха, че е глупаво да се воюва срещу противник, който може във всеки момент да превърне територията ти в стъкловидна маса, вместо да си му съюзник и да чопнеш някое парче земя.

    07:35 26.06.2026

  • 8 Комбайна

    33 4 Отговор
    Всички гранични страни би трябвало да гласуват против, с изключение на Прибалтика. Там пуделите и пинчерите са много настървени.

    07:36 26.06.2026

  • 9 Бавно,но все пак...

    38 5 Отговор
    взехте да стопляте,че Украинският елит,начело със Зеленски е нацистки и фашистки...!

    07:36 26.06.2026

  • 10 ПОЛЯЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ

    26 3 Отговор
    Защо Русия води война с бандерфашизма в защита на руснаците от Крим и Донбас и Одеса.

    07:37 26.06.2026

  • 11 Полски Тръмбеш

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Кой се интересува от поляци, през лятото има полякини.

    07:38 26.06.2026

  • 12 Хитричко пропуснахте да споменете

    29 4 Отговор
    защо е ядосан Качински на елита в Украйна? А увъртатате с протестите на фермерите?
    А и само десните ли са бесни на Зеленски както внушавате? Страх ли ви е за хляба?
    Копаете дъното!
    Хайде сега и един доклад на ISW, та съвсем да е пълна картинката:):)

    Коментиран от #25

    07:38 26.06.2026

  • 13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    21 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #16

    07:38 26.06.2026

  • 14 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Тия се хванаха за косите...

    07:39 26.06.2026

  • 15 ЕС ВЪЗРАЖДА ФАШИЗМА

    19 6 Отговор
    Да не вземат да изключат Полша.

    Коментиран от #45

    07:40 26.06.2026

  • 16 Без име

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Не ли видя?

    07:41 26.06.2026

  • 17 Атина Палада

    5 18 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #33

    07:42 26.06.2026

  • 18 ПОЛЯЦИТЕ СА СТРАХЛИВИ

    3 14 Отговор
    Вече не искат да участват във войната на Зеленски.

    07:42 26.06.2026

  • 19 Всъщност

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    " Президент " ?Мандатът ти отдавна изтече ! Сега си само Началник - хунта !

    07:43 26.06.2026

  • 20 МАХНАХА ЛИ ВЕЧЕ ЗНАМЕТО НА ЗЕЛЕНСКИ

    13 3 Отговор
    От фейса.

    07:44 26.06.2026

  • 21 Българин

    1 11 Отговор
    Къв е тоя некролог?

    Коментиран от #24, #28, #46

    07:44 26.06.2026

  • 22 НА Е МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯТ.

    2 9 Отговор
    НЕ РАЗБРАХ ЛИ БЕНЗИН В пРОСИЯ?

    07:45 26.06.2026

  • 23 ТАГАРЕВ БИЛ ШОКИРАН

    12 3 Отговор
    От позицията на Качински относно реабилитирането на нацизма на Зеленски.

    07:46 26.06.2026

  • 24 Мунчо

    3 11 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Дърта копейка с отпаднала необходимост.Къв да е?

    07:47 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тагаенко

    4 8 Отговор
    Необходимо е и СПЕШНО да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    07:50 26.06.2026

  • 27 Полските власти

    4 20 Отговор
    отговориха на Качински да си гледа работата! Мухахаха!

    Малко му беше на тоя явно, че руснаците взривиха самолета на брат му!

    Ако не е Украйна, Полша щеше да граничи с Русия вече!

    Коментиран от #34, #36

    07:51 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гого Мого

    21 2 Отговор
    България и Румъния трябваше години наред да изпълняват какви ли не критерии, а тия искат да влязат без да са изпълнили и един от тези критерии. България също трябва да блокира присъединяването им, да не говорим, че са във война.

    Коментиран от #37

    07:54 26.06.2026

  • 30 Механик

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Баце,":

    Поляците мразят укрите. Мразят ги на генетично ниво.
    Поляците са (уж) с урките, защото последните мразят руснаците точно така както ги мразят и поляците. Казано просто- укрите са им изгодни (за момента).
    Ноооооо.... Но само малко да се променят нещата и поляците ще отхапят няколко украински области, които по право са си полски. А укрите които остана да живеят там ще бъдат третирани като "рускоговорящи в Киев".

    Коментиран от #43

    07:54 26.06.2026

  • 31 фАНТОМасс

    14 1 Отговор
    В миналото украинците са извършвали масов геноцид срещу поляци , живеещи в пограничните зони ! Вижте историческите факти и сами ще разберете какво са вършили !

    07:55 26.06.2026

  • 32 Перо

    13 1 Отговор
    Измислените държави РСМ и Украйна не стават за ЕС и ще бъдат тежко финансово бреме за всички страни-членки! Провокираната война сега се издържа от ЕС, а след евентуалния мирен процес отново ЕС ще плаща за възстановяването, а ционисткия клоун-наркос в Киев ще си има яхти и имоти по света със златни тоалетни!

    07:56 26.06.2026

  • 33 Незнам

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Но аз ще ти върне презерватива, да си го изпереш за друг път!

    07:56 26.06.2026

  • 34 Гого Мого

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Полските власти":

    Ми Полша граничеше с СССР, когато Украйна беше част от СССР. Сега Полша граничи с отцепническа част от Русия. Защото ако прочетеш историята украиницте се присъединяват към Русия, даже молят руския цар да ги присъедини, много преди да се пръкне СССР, някаде към 18 век.

    07:58 26.06.2026

  • 35 Дzверцов

    17 1 Отговор
    А, още един "Орбан"!? Какво става, започна събуждането, може би!?

    07:58 26.06.2026

  • 36 Нищо подобно

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Полските власти":

    Президента на Полша а дори урсулеца-премиер Доналд Туск заявиха същото.
    Като лъжеш нагло, вярваш ли си?

    07:59 26.06.2026

  • 37 УрСульо

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гого Мого":

    А ние що ручахме жабетата?
    Навремето да бяхме нападнали Русия, щяхме да лапнем 500 милиарда и на бърза ръка да влезем в Европейския съюз....
    Не че в ЕУ сме прокопсали де....

    08:06 26.06.2026

  • 38 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    През 2012г в Русия са се родили 2 милиона деца. През 2025 те са намалели до 1 милион и 55 хиляди. Интересно какво се е случило. Все пак никой не е нападал на Русия

    Коментиран от #41, #42

    08:08 26.06.2026

  • 39 Крали Марко

    8 1 Отговор
    Украинците мразят поляците и в костите си, имат ги за измет. През цялата история се забелязва изтребление и геноцид. Те избират по малкото зло , но рано или късно тази грешна политика ще им изиграе лоша шега ако не се усетят. Запада знае това и ги провокира и заблуждава, но бъдещето ще покаже. Гответе се за украинско робство и война.

    Коментиран от #49

    08:09 26.06.2026

  • 40 хмммм

    2 8 Отговор
    Тоя смотаняк няма ли да пътува до Москва?

    08:11 26.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Всъщност

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    То и в България само ромите се множите . А не сме във война ? Само сме в ... евроатлантизъм ?!

    Коментиран от #51

    08:14 26.06.2026

  • 43 Това е безспорен

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Факт

    08:15 26.06.2026

  • 44 Дачев

    9 0 Отговор
    Щом и най- върлите им подръжници се отвратиха от същноста им каквожда остане за другите? Накараха целия свят да разбере що за порода са и да ги намрази!

    08:18 26.06.2026

  • 45 Пънчев

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЕС ВЪЗРАЖДА ФАШИЗМА":

    Има логика, аха, мхм. Все пак демокрацията "бликна" от СССР. Да сложим едно "Е" отпред или използваме 50:50 😀

    08:18 26.06.2026

  • 46 Отговор

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Некрологът на Крайна ! Имаше такава сепаратистка област от Русия .

    08:18 26.06.2026

  • 47 поСирски

    5 0 Отговор
    Хи хи хи
    ей,ей..... я по кротко ......
    да не вземем пак да ви намаляваме броя на трактористите

    08:19 26.06.2026

  • 48 Обективни истини

    8 0 Отговор
    зеленски на гилотината и цялата му бандеровска паплач също.

    08:22 26.06.2026

  • 49 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Крали Марко":

    Русофилите казаха че Турция иска да отхапе парче от Ю.България и поради това да учим Турски език.пак русофилите казаха че дядо Иван е вече на Дунава и освен да месим погачи,да учим и Руски език щото ще ни трябва.Сега ти казваш да се готвим за Укр. Робство И ВОЙНА...Ти пак от Русофилите ли си ?Не че се страхуваме да воюваме- правили сме го много пъти през вековете,ама с научаване на тия 3 езика - голям зор ще е !

    Коментиран от #58

    08:26 26.06.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:26 26.06.2026

  • 51 И кои сте вие бе

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Всъщност":

    Като си чисТ българин не ли ти е ясно, че от тия 12 000, които са доста повече, но поне половината са измрели между раждането и 20-тата си година?!

    08:27 26.06.2026

  • 52 Айляк

    6 0 Отговор
    Започнаха проблемите на Украйна с комшиите.
    Проблем на Украйна с Орбан, следователно - и с Мадяр.
    Проблем на Украйна с Беларус - бандеринът хер Зеленски си позволява да поставя ултиматуми на Лукашенко.
    Проблем на Украйна с Полша - връщат си едни други ордени и медали, заради УПА.
    Оттам се започва.

    08:28 26.06.2026

  • 53 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    хиените трябва малко да изчакат да се наплюскат лъвовете и тогава ще има мазен кокал с парче мръвка и за тях........

    08:28 26.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Щрайхмус

    2 2 Отговор
    Ситуацията с Украина е патова. Хем територията е прилично голяма, хем много плодородна земя, хем от СССР времената никой една тухла там не е помръднал. Инфраструктурата е под всякаква критика и това ще изисква страшни кинти. Евросъюза скъсания просто ги няма, а на руснаците не им се инвестира в някаква територия с неясен статут и бъдеще. Това че поляците са пияници и мразячи си го знаем. Кажете нещо ново.

    Коментиран от #57

    08:41 26.06.2026

  • 56 Истината

    1 2 Отговор
    Тия руски цигани никой не ги обича, цялата лицемерна подкрепа на Запада и марионетките им е омразата към Русия!

    09:00 26.06.2026

  • 57 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Щрайхмус":

    Важното е, че български русофилски фирми няма да бъдат допускани за възстановяването на Украйна.

    09:04 26.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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