Украински дронове атакуваха Новомосковск, предполагаема цел е бил химическият завод „Азот“

Украински дронове са атакували през нощта руския град Новомосковск в Тулска област, като според руски и украински канали в „Телеграм“ една от основните цели е бил химическият завод „Азот“. Към момента няма официално потвърждение, че предприятието е било директно поразено, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Жители на Новомосковск съобщават за силни експлозии и дим над града. В социалните мрежи бяха публикувани видеозаписи, на които се виждат и чуват безпилотни летателни апарати. Системата FIRMS на НАСА е регистрирала пожар в района на Новомосковск, където се намират заводът „Азот“ и свързаната с него Новомосковска топлоелектрическа централа.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че в резултат на атаката са нанесени щети по електропровод и по промишлено предприятие в Новомосковск, без да уточнява кое точно е засегнатото съоръжение.

По първоначални данни руската противовъздушна отбрана е свалила 73 украински дрона над региона. По-късно Миляев съобщи за унищожаването на още 84 безпилотни летателни апарата, с което общият им брой достига 157.

Освен материалните щети губернаторът информира, че в населено място в Шчекинския район е бил повреден частен жилищен дом, а една жена е пострадала.

Химическият завод „Азот“ е сред най-големите руски производители на амоняк и азотни торове. Част от произвежданите там химически вещества намират приложение и при производството на взривни вещества и боеприпаси, което превръща предприятието в обект с потенциално стратегическо значение.

Това е вторият случай за по-малко от две седмици, при който заводът се свързва с украинска атака. След удар на 14 юни украинският президент Володимир Зеленски съобщи за операцията, докато губернаторът Миляев тогава заяви, че отломки от свалени украински дронове са паднали върху територията на промишлено предприятие в Новомосковск.

Към момента няма независимо потвърждение, че именно заводът „Азот“ е бил основната цел на последната атака или че е понесъл преки поражения.

България, като член на Европейския съюз и НАТО, следи развитието на войната в Украйна и последиците от нея за европейската сигурност. Продължаващите удари по стратегическа инфраструктура в Русия и Украйна подчертават риска от по-нататъшна ескалация на конфликта.