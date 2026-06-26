Новини
Свят »
Украйна »
Украински дронове атакуваха Новомосковск, предполагаема цел е бил химическият завод „Азот“
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха Новомосковск, предполагаема цел е бил химическият завод „Азот“

26 Юни, 2026 08:50 577 24

  • украйна-
  • тула-
  • дронове

Руски власти съобщават за щети по промишлено предприятие и електропровод, но няма официално потвърждение, че заводът „Азот“ е бил пряко поразен.

Украински дронове атакуваха Новомосковск, предполагаема цел е бил химическият завод „Азот“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували през нощта руския град Новомосковск в Тулска област, като според руски и украински канали в „Телеграм“ една от основните цели е бил химическият завод „Азот“. Към момента няма официално потвърждение, че предприятието е било директно поразено, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Жители на Новомосковск съобщават за силни експлозии и дим над града. В социалните мрежи бяха публикувани видеозаписи, на които се виждат и чуват безпилотни летателни апарати. Системата FIRMS на НАСА е регистрирала пожар в района на Новомосковск, където се намират заводът „Азот“ и свързаната с него Новомосковска топлоелектрическа централа.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че в резултат на атаката са нанесени щети по електропровод и по промишлено предприятие в Новомосковск, без да уточнява кое точно е засегнатото съоръжение.

По първоначални данни руската противовъздушна отбрана е свалила 73 украински дрона над региона. По-късно Миляев съобщи за унищожаването на още 84 безпилотни летателни апарата, с което общият им брой достига 157.

Освен материалните щети губернаторът информира, че в населено място в Шчекинския район е бил повреден частен жилищен дом, а една жена е пострадала.

Химическият завод „Азот“ е сред най-големите руски производители на амоняк и азотни торове. Част от произвежданите там химически вещества намират приложение и при производството на взривни вещества и боеприпаси, което превръща предприятието в обект с потенциално стратегическо значение.

Това е вторият случай за по-малко от две седмици, при който заводът се свързва с украинска атака. След удар на 14 юни украинският президент Володимир Зеленски съобщи за операцията, докато губернаторът Миляев тогава заяви, че отломки от свалени украински дронове са паднали върху територията на промишлено предприятие в Новомосковск.

Към момента няма независимо потвърждение, че именно заводът „Азот“ е бил основната цел на последната атака или че е понесъл преки поражения.

България, като член на Европейския съюз и НАТО, следи развитието на войната в Украйна и последиците от нея за европейската сигурност. Продължаващите удари по стратегическа инфраструктура в Русия и Украйна подчертават риска от по-нататъшна ескалация на конфликта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 2 Отговор
    Я прочетете отново сводката !!! Не е бил поразен Азот, а Азов!!!

    Коментиран от #10

    08:54 26.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Украински дронове hergestellt in Deutschland ,та още какво ще ни вдигате и ще строим ли укрински градове в бг ,и за еврейските воини убиващи жени и деца ще има ли хотели да и почиват ,

    08:55 26.06.2026

  • 3 Това е както дроновете по Москва

    8 3 Отговор
    Пълнят дроновете с керосин, та като ги свали руското ПВО да има пожар и дим, за снимки и медиен ПиАр.
    За да спечелят поне медийната война

    Коментиран от #14

    08:56 26.06.2026

  • 4 Завод за компот

    6 1 Отговор
    Още от Чернобил не са добре там. Яко облъчени и деволюирали примати.

    08:56 26.06.2026

  • 5 ОНЯ с ДРОНЯ

    1 6 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    ПРЕВЪРНАХА

    РАЗЗИЯ

    ОТ СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

    ВЪВ

    СВРЪХ АВТОСТОЯНКА.

    хахаха хахаха хахаха

    08:57 26.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    аз такава МАгучая , като бакшишландия не съм виждал

    08:58 26.06.2026

  • 8 Пуслер

    2 3 Отговор
    Пуслер е станал гарант Киев да победи. Ще доведе Украйна до победа с многоходовост.

    08:59 26.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Дания вече отсвири укрите!
    У нас те още безчинстват!
    ДОКОГА ❓❗

    Коментиран от #13

    08:59 26.06.2026

  • 10 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Наблегни на повече грес 😁😁😁

    08:59 26.06.2026

  • 11 Папата

    3 0 Отговор
    БЕЛИЯТ БАЙРАК!

    09:00 26.06.2026

  • 12 Муньо

    2 1 Отговор
    Завода за азотни торове е военна цел! Като им свърши барута, азота мое се ползва за бомби! А руснаците с такъв бяс мятат ракети и бомби, че скоро наистина ще им свърши барута, но бяса им остава!

    09:01 26.06.2026

  • 13 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отсвирила е празната ти тиква.Отк@чалник.

    09:01 26.06.2026

  • 14 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Това е както дроновете по Москва":

    Керосин има в празната ти глава, изсипана копейка.

    09:01 26.06.2026

  • 15 Няма край руският позор

    2 2 Отговор
    Няма!

    09:03 26.06.2026

  • 16 оня с коня

    1 1 Отговор
    Московчани масово напускат Града си за да се спасят от Украинските Удари и са създали нова Москва на друго място,наречен "Новомосковск".Нормално е много скоро и Кремъл да се евакуира,като ще се пръкне респективно "Новокремльовск".

    Коментиран от #20

    09:03 26.06.2026

  • 17 Българин

    2 1 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    09:05 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПАПА ЛЪВ XIV

    2 0 Отговор
    Трепането на руснаци е хуманен акт!

    09:06 26.06.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Ватенките бягат от Крим като палестинци от Газа.

    09:06 26.06.2026

  • 21 Механик

    1 0 Отговор
    Уууудри!

    09:08 26.06.2026

  • 22 ПАПА ЛЪВ XIV

    2 0 Отговор
    За къв е тоя Новомосковск! Стария ша гy напущами ли

    09:09 26.06.2026

  • 23 Смех с копейки

    0 0 Отговор
    Къде отиде "духът на Анкъридж"?🤣😂😅

    09:10 26.06.2026

  • 24 Васил

    0 0 Отговор
    Щом набележат цел Украинците винаги успяват да я довършат.

    09:10 26.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания