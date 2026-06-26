Европейската комисия предлага удължаване на временната закрила за украинските бежанци до 2028 г.

Европейската комисия предложи временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде удължена с още една година - до 4 март 2028 г. Ако Съвет на Европейския съюз не възрази, милиони украински граждани ще продължат да се ползват от правото на достъп до пазара на труда, здравеопазването и образованието в държавите членки, предава БТА.
По данни на Европейската комисия близо 4,4 милиона украинци, напуснали страната си заради войната, в момента са под временна закрила в ЕС, като броят им леко нараства от 2024 г.
Комисията уточнява, че временната закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украински граждани, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната поради военните си задължения.
Успоредно с предложението ЕК ще разработи програма за доброволно завръщане на украинските граждани в родината им. Предвижда се желаещите да се върнат да получат подкрепа при намиране на работа, жилище и достъп до образование в Украйна.
В съобщението се посочва още, че ако обстановката в Украйна се подобри и позволи безопасното и постепенно завръщане на разселените хора, Европейската комисия може да предложи прекратяване на режима на временна закрила преди 4 март 2028 г.
При представянето на предложението еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че промените, свързани с украинските граждани, подлежащи на военна служба, са предложени по искане на Киев. Той подчерта, че за украинците, които вече пребивават в ЕС и се ползват с временна закрила, няма да настъпят промени.
Брунер допълни, че държавите членки трябва своевременно да започнат обсъждане какъв ще бъде статутът на украинските бежанци след март 2028 г. Той припомни, че украинските граждани могат да кандидатстват и за международна закрила по общия ред, който се прилага за всички чужденци.
Съгласно действащото европейско законодателство лицата, търсещи убежище в ЕС, трябва да отговарят на определени условия, сред които липса на сигурно място в държавата им на произход или преследване поради раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група.
България подкрепя общата европейска политика за оказване на временна закрила на украинските граждани, избягали от войната. Като държава член на Европейския съюз страната прилага механизма за временна закрила, който осигурява достъп до трудовия пазар, здравни услуги и образование.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #18
12:03 26.06.2026
2 едните даянят на фронта
12:04 26.06.2026
3 Факт
12:04 26.06.2026
4 Ама
12:05 26.06.2026
5 ЕК да си котка
Да се връщат.
Не ни пука, натовския генерал какви ще ги обещава!
12:06 26.06.2026
6 ,,Закрила за бежанци"
12:07 26.06.2026
7 хаджи Генчо
12:07 26.06.2026
8 Теслатъ
12:08 26.06.2026
9 Въпросът е
12:08 26.06.2026
10 Рублевка
12:10 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 копейка с чалма
Нас само в Сев. Кореа ни приемат
12:11 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 До факт
12:13 26.06.2026
15 Жбръц
12:13 26.06.2026
16 Безобразие
12:13 26.06.2026
17 нане геле
12:14 26.06.2026
18 оня с коня
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Е па нали укрити печелят войната,защо имат бежанци?
12:15 26.06.2026
19 Роко
12:15 26.06.2026
20 Гого
12:15 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обгрижване
12:16 26.06.2026
23 Рублевка
Такава изгодна за Европа схема! Изнасят ресурси от Русия в Европа, а след това внасят спечелените пари в европейските банки!
Защо урсулите прекъснаха схемата и подкрепиха голтаците от Украйна?
Коментиран от #46
12:17 26.06.2026
24 пешо
12:17 26.06.2026
25 лими
12:18 26.06.2026
26 ....
Коментиран от #33
12:18 26.06.2026
27 последни/първи
Коментиран от #29
12:21 26.06.2026
28 павела митова
Коментиран от #30
12:22 26.06.2026
29 Също така имам много мнения и
До коментар #27 от "последни/първи":Привличам читатели. Защо непрекъснато ме мачкате както им падне на мogepamopume. Редакцията.
12:25 26.06.2026
30 Павел Судоплатов, разведчик:
До коментар #28 от "павела митова":"Който пощади бандеровец е по-лош от врага! Бандеровците са особен вид маниаци. Утре те ще убият нечия майка, жена, деца. Помнете това!"
12:25 26.06.2026
31 Левски
12:26 26.06.2026
32 газо
12:26 26.06.2026
33 Ми той зеленски е еврей
До коментар #26 от "....":Нали за това е войната. Предишния премиер на израел ходи да се моли на Путин да остави жив зеленски за да може този да избива славяни на воля.
12:28 26.06.2026
34 Форума
12:30 26.06.2026
35 123
12:33 26.06.2026
36 Бедните руснаци
12:34 26.06.2026
37 СЛОНА
12:37 26.06.2026
38 хихи
12:37 26.06.2026
39 Мухахаха
Коментиран от #43
12:38 26.06.2026
40 Много интересно
12:41 26.06.2026
41 Юдеите тържествуват от 2019г. до сега
12:42 26.06.2026
42 Браво на ЕК!
Всички сме за Украйна!
12:43 26.06.2026
43 Да но на фронта тече денацификация
До коментар #39 от "Мухахаха":До последния украинец това май урсуза го каза.
12:45 26.06.2026
44 БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ОПЪВАТ КАИША
12:46 26.06.2026
45 Храни 🐺 да те лай!
Тук схемата е още по-заробваща. БИВШИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА закупуваха УЖ за българската армия военна продукция от производителите, а след това по занижени сто пъти цени ги изнасяха в Украйна и се появяваха хотели с водопади и украински анклави в България.
Корупция за милиарди!
12:48 26.06.2026
46 Атина Палада
До коментар #23 от "Рублевка":Защото Русия започна да говори на икономически език! Започна да иска пари за своите ресурси а Европа не обича да плаща .Тя живее само от кражби .Затова подкрепиха бандеровците с идеята ,че щом Русия не им дава ресурсите си без кинти,те ще си ги вземат със сила ..Да,обаче из кулоарите на Брюксел ,може и да са "висш пилотаж по кражби и корупция,но от гледна точка на психологията са пълна нула,щом не познават народопсихологията на руснака .Без да я познават,тръгнали да крадат от руснака:))))
12:52 26.06.2026