Европейската комисия предлага удължаване на временната закрила за украинските бежанци до 2028 г.

Европейската комисия предложи временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде удължена с още една година - до 4 март 2028 г. Ако Съвет на Европейския съюз не възрази, милиони украински граждани ще продължат да се ползват от правото на достъп до пазара на труда, здравеопазването и образованието в държавите членки, предава БТА.

По данни на Европейската комисия близо 4,4 милиона украинци, напуснали страната си заради войната, в момента са под временна закрила в ЕС, като броят им леко нараства от 2024 г.

Комисията уточнява, че временната закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украински граждани, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната поради военните си задължения.

Успоредно с предложението ЕК ще разработи програма за доброволно завръщане на украинските граждани в родината им. Предвижда се желаещите да се върнат да получат подкрепа при намиране на работа, жилище и достъп до образование в Украйна.

В съобщението се посочва още, че ако обстановката в Украйна се подобри и позволи безопасното и постепенно завръщане на разселените хора, Европейската комисия може да предложи прекратяване на режима на временна закрила преди 4 март 2028 г.

При представянето на предложението еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че промените, свързани с украинските граждани, подлежащи на военна служба, са предложени по искане на Киев. Той подчерта, че за украинците, които вече пребивават в ЕС и се ползват с временна закрила, няма да настъпят промени.

Брунер допълни, че държавите членки трябва своевременно да започнат обсъждане какъв ще бъде статутът на украинските бежанци след март 2028 г. Той припомни, че украинските граждани могат да кандидатстват и за международна закрила по общия ред, който се прилага за всички чужденци.

Съгласно действащото европейско законодателство лицата, търсещи убежище в ЕС, трябва да отговарят на определени условия, сред които липса на сигурно място в държавата им на произход или преследване поради раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група.

България подкрепя общата европейска политика за оказване на временна закрила на украинските граждани, избягали от войната. Като държава член на Европейския съюз страната прилага механизма за временна закрила, който осигурява достъп до трудовия пазар, здравни услуги и образование.