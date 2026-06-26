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Европейската комисия предлага удължаване на временната закрила за украинските бежанци до 2028 г.
  Тема: Украйна

Европейската комисия предлага удължаване на временната закрила за украинските бежанци до 2028 г.

26 Юни, 2026 11:58, обновена 26 Юни, 2026 11:59 838 46

  • украйна-
  • европейска комисия-
  • бежанци

Предложението предвижда още една година защита за разселените от войната украинци, както и мерки за подпомагане на доброволното им завръщане в родината.

Европейската комисия предлага удължаване на временната закрила за украинските бежанци до 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде удължена с още една година - до 4 март 2028 г. Ако Съвет на Европейския съюз не възрази, милиони украински граждани ще продължат да се ползват от правото на достъп до пазара на труда, здравеопазването и образованието в държавите членки, предава БТА.

По данни на Европейската комисия близо 4,4 милиона украинци, напуснали страната си заради войната, в момента са под временна закрила в ЕС, като броят им леко нараства от 2024 г.

Комисията уточнява, че временната закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украински граждани, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната поради военните си задължения.

Успоредно с предложението ЕК ще разработи програма за доброволно завръщане на украинските граждани в родината им. Предвижда се желаещите да се върнат да получат подкрепа при намиране на работа, жилище и достъп до образование в Украйна.

В съобщението се посочва още, че ако обстановката в Украйна се подобри и позволи безопасното и постепенно завръщане на разселените хора, Европейската комисия може да предложи прекратяване на режима на временна закрила преди 4 март 2028 г.

При представянето на предложението еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че промените, свързани с украинските граждани, подлежащи на военна служба, са предложени по искане на Киев. Той подчерта, че за украинците, които вече пребивават в ЕС и се ползват с временна закрила, няма да настъпят промени.

Брунер допълни, че държавите членки трябва своевременно да започнат обсъждане какъв ще бъде статутът на украинските бежанци след март 2028 г. Той припомни, че украинските граждани могат да кандидатстват и за международна закрила по общия ред, който се прилага за всички чужденци.

Съгласно действащото европейско законодателство лицата, търсещи убежище в ЕС, трябва да отговарят на определени условия, сред които липса на сигурно място в държавата им на произход или преследване поради раса, религия, националност, политически убеждения или принадлежност към определена социална група.

България подкрепя общата европейска политика за оказване на временна закрила на украинските граждани, избягали от войната. Като държава член на Европейския съюз страната прилага механизма за временна закрила, който осигурява достъп до трудовия пазар, здравни услуги и образование.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    41 1 Отговор
    Па да направят един европейски референдум тогава.

    Коментиран от #18

    12:03 26.06.2026

  • 2 едните даянят на фронта

    36 0 Отговор
    другите се скатават

    12:04 26.06.2026

  • 3 Факт

    17 0 Отговор
    5+22-40=-18 къде са!?

    12:04 26.06.2026

  • 4 Ама

    44 1 Отговор
    разбира се, дори докарайте колкото може повече, ние ще ги издържаме, а те ще си строят нови градове, ще ни грабят. Докато ние се изнесем от собствената ни държава.

    12:05 26.06.2026

  • 5 ЕК да си котка

    38 1 Отговор
    Тук повече паразити няма да търпим!
    Да се връщат.
    Не ни пука, натовския генерал какви ще ги обещава!

    12:06 26.06.2026

  • 6 ,,Закрила за бежанци"

    26 0 Отговор
    А у нас още много ,, баба али(но)

    12:07 26.06.2026

  • 7 хаджи Генчо

    38 0 Отговор
    Да ги храним още година и половина! Те си живеят живота по морето, а ние ги храним. Наглостта и безочието им са отделно. Голяма част от тях са от райони далеч от войната и преминават границата с лъскави коли и телефони, а от банкоматите се теглят солидни суми. Защо да не се възползват от авантата като е безплатна?

    12:07 26.06.2026

  • 8 Теслатъ

    33 1 Отговор
    Кви "бежанци" са тези, бе, туй са баш п :::: аразити на наш гръб, и за наша сметка!!!

    12:08 26.06.2026

  • 9 Въпросът е

    32 0 Отговор
    нас българите, кой ще ни закриля?

    12:08 26.06.2026

  • 10 Рублевка

    20 0 Отговор
    Не ми е ясно, защо Европа подкрепя бандеровщината. Руските олигарси изнасяха за Европа руските полезни изкопаеми, нефт, природен газ, алуминий, обогатен уран... А след това ИЗНАСЯХА В ЕВРОПА СПЕЧЕЛЕНИТЕ ОТ ИЗНОСА ПАРИ И ЕВРОПА процъфтяваше! Защо урсулите прекратиха тая прекрасна за Европа и европейците схема?

    12:10 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 копейка с чалма

    2 17 Отговор
    Ще се оплача на Възраждане
    Нас само в Сев. Кореа ни приемат

    12:11 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 До факт

    7 0 Отговор
    Другите по гробищата и РФ .

    12:13 26.06.2026

  • 15 Жбръц

    19 0 Отговор
    Джелязку еднолично, защото тичаше пред вятъра,без да има дори подобно " предложение" от ЕК ,им удължи хрантутенето до края на 2027 г.Урсулката им дава още една година безметежно живуркане.А ние- богатите българи,ще хрантутим още цели две години, 57 хиляди души.

    12:13 26.06.2026

  • 16 Безобразие

    22 1 Отговор
    Хиляди българи и еропейци си загубиха живота по един или друг начин но за сметка на това има явна украинизация в Европа и в България.

    12:13 26.06.2026

  • 17 нане геле

    2 7 Отговор
    Аз съм за, като начало бих закрилял няколко украинки.

    12:14 26.06.2026

  • 18 оня с коня

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Е па нали укрити печелят войната,защо имат бежанци?

    12:15 26.06.2026

  • 19 Роко

    13 1 Отговор
    Много от тези украинци са прикрити руснаци! Не цяла Украйна е засегната от войната да си ходят в Украйна! Докога ще ги издържаме, а те купуват имоти у нас!

    12:15 26.06.2026

  • 20 Гого

    15 0 Отговор
    До кога ще ги храним!

    12:15 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обгрижване

    17 0 Отговор
    без край на наглите навлеци-подарък от ЕК.Колко от тях в България работят и се осигуряват?А иначе достъп до мед.грижи,образование,без винетни такси,прегледи и т.н.И България подкрепяла.Не,подкрепят нашите безродни лузъри,за които чужденеца е по-важен от местния.Няма край това управленско навеждане!

    12:16 26.06.2026

  • 23 Рублевка

    11 0 Отговор
    Освен че даваха на Европа своите ресурси на практика без пари, руснаците съкратиха своята армия и закриха стотици военни училища. Сега се налага да ги създават отново.
    Такава изгодна за Европа схема! Изнасят ресурси от Русия в Европа, а след това внасят спечелените пари в европейските банки!
    Защо урсулите прекъснаха схемата и подкрепиха голтаците от Украйна?

    Коментиран от #46

    12:17 26.06.2026

  • 24 пешо

    13 0 Отговор
    тия дето предлагат да си ги приберат у тях

    12:17 26.06.2026

  • 25 лими

    19 0 Отговор
    Отворете ТикТок, да видите за какво става въпрос. Единствените клипове, които качват така наречените бягащи украинци от войната, е: на нас ни не харесва в тази държава, отиваме в друга. В Испания ни е горещо, отиваме в Германия. В Германия ни е студено, най-добре е в Норвегия. И другия разговор е в кой хотел е най-добре да отседат. Качват се купони, песни, пляски и всичко друго, но не и това къде да започнат работа и какво да правят.

    12:18 26.06.2026

  • 26 ....

    15 0 Отговор
    Ще дойде време и ще бъдат гонени като евреите тази паплач

    Коментиран от #33

    12:18 26.06.2026

  • 27 последни/първи

    6 0 Отговор
    Приех бисквитките но пак страдам. Тази игра е не лице приятна от ваша страна.

    Коментиран от #29

    12:21 26.06.2026

  • 28 павела митова

    12 0 Отговор
    убий укроп - спаси детски живот

    Коментиран от #30

    12:22 26.06.2026

  • 29 Също така имам много мнения и

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "последни/първи":

    Привличам читатели. Защо непрекъснато ме мачкате както им падне на мogepamopume. Редакцията.

    12:25 26.06.2026

  • 30 Павел Судоплатов, разведчик:

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "павела митова":

    "Който пощади бандеровец е по-лош от врага! Бандеровците са особен вид маниаци. Утре те ще убият нечия майка, жена, деца. Помнете това!"

    12:25 26.06.2026

  • 31 Левски

    14 0 Отговор
    Значи до тази година ЕС ще подкрепя бандеровския режим.

    12:26 26.06.2026

  • 32 газо

    8 0 Отговор
    Па тия от ЕК, да си ги земат дома!

    12:26 26.06.2026

  • 33 Ми той зеленски е еврей

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "....":

    Нали за това е войната. Предишния премиер на израел ходи да се моли на Путин да остави жив зеленски за да може този да избива славяни на воля.

    12:28 26.06.2026

  • 34 Форума

    6 4 Отговор
    Защо не подкрепят хората в беда. Правите се че за вас не се отнася ама утре и за вас ще се отнесе. Проклети да сте.

    12:30 26.06.2026

  • 35 123

    9 1 Отговор
    Още колко незаконни градчета на морето ще построят до 2028г. укрягите и то с изпрани пари дадени и от нас.

    12:33 26.06.2026

  • 36 Бедните руснаци

    2 1 Отговор
    Отиват на "вахта" в блатата да добиват при ужасни условия природен газ, нефт, титан... за износ в чистичката Европа, а по трасето наглите украинци крадат и взривяват. Европа вместо да подкрепи бедните руснаци, подкрепя наглите украински крадци!

    12:34 26.06.2026

  • 37 СЛОНА

    6 1 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ...

    12:37 26.06.2026

  • 38 хихи

    4 0 Отговор
    а пушечно месо за фронта от къде?

    12:37 26.06.2026

  • 39 Мухахаха

    4 0 Отговор
    Пратете ги на фронта

    Коментиран от #43

    12:38 26.06.2026

  • 40 Много интересно

    4 0 Отговор
    В същото време няма да приемат хора във военна възраст (23-60 годишни).. И започват програма за доброволно връщане. Нещо пишете половината новина май

    12:41 26.06.2026

  • 41 Юдеите тържествуват от 2019г. до сега

    3 0 Отговор
    Направиха ковид избиха хора с ваксините съсипаха производства окрадаха пари отвориха войни и т.н. завземат места на почетната стълбичка поради отсъствие на хората поради дискриминация и забрана.

    12:42 26.06.2026

  • 42 Браво на ЕК!

    1 3 Отговор
    Ще помагаме на нашите украински братя и сестри колкото е необходимо!

    Всички сме за Украйна!

    12:43 26.06.2026

  • 43 Да но на фронта тече денацификация

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мухахаха":

    До последния украинец това май урсуза го каза.

    12:45 26.06.2026

  • 44 БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ОПЪВАТ КАИША

    2 0 Отговор
    А дългата бандерска почивка на слънчака продължава.

    12:46 26.06.2026

  • 45 Храни 🐺 да те лай!

    0 0 Отговор
    По съветски планове и технологии бяха построени военните заводи в България. България ги получи гратис, без да плаща лицензи. Сега наливаме ерзац оръжие и боеприпаси да се избиват бившите съветски страни.
    Тук схемата е още по-заробваща. БИВШИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА закупуваха УЖ за българската армия военна продукция от производителите, а след това по занижени сто пъти цени ги изнасяха в Украйна и се появяваха хотели с водопади и украински анклави в България.
    Корупция за милиарди!

    12:48 26.06.2026

  • 46 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Защото Русия започна да говори на икономически език! Започна да иска пари за своите ресурси а Европа не обича да плаща .Тя живее само от кражби .Затова подкрепиха бандеровците с идеята ,че щом Русия не им дава ресурсите си без кинти,те ще си ги вземат със сила ..Да,обаче из кулоарите на Брюксел ,може и да са "висш пилотаж по кражби и корупция,но от гледна точка на психологията са пълна нула,щом не познават народопсихологията на руснака .Без да я познават,тръгнали да крадат от руснака:))))

    12:52 26.06.2026

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