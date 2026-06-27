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Десет ранени при атака с дронове във Волгоград
  Тема: Украйна

Десет ранени при атака с дронове във Волгоград

27 Юни, 2026 06:18, обновена 27 Юни, 2026 06:23 1 401 31

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  • удари

Киев нанесе удар по руски завод, местните власти съобщават за поражения по производствени обекти и хоспитализирани граждани

Десет ранени при атака с дронове във Волгоград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 27 юни руският град Волгоград бе подложен на масирана атака с украински безпилотни летателни апарати.

Областният управител Андрей Бочаров официално потвърди в изявление, разпространено от руската информационна агенция Интерфакс, че при нападението са ранени най-малко 10 души. Всички пострадали са транспортирани по спешност в болница за оказване на първа помощ, като според предварителните заключения на медиците няма непосредствена заплаха за живота им.

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По думите на губернатора, при ударите са сериозно повредени производствени съоръжения в Краснооктябрьския район на града. Независими медийни източници уточняват, че основна мишена на среднощната операция е бил стратегическият отбранителен завод „Барикади“, който произвежда тежки артилерийски системи за руските въоръжени сили. Локалните пожари на територията на обекта вече са напълно овладени и няма регистрирани щети по околните жилищни сгради.

Регионът се превръща в постоянна цел на атаки, след като в края на май 2026 г. при подобен удар с дронове срещу завод за синтетични влакна загина един човек, а друг по-късно почина в болница от тежките си наранявания. През последните седмици въздушната отбрана на Волгоградска област бе задействана многократно, но настоящият инцидент е един от най-сериозните по брой на пострадалите цивилни граждани на територията на града.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаирлия са е!

    11 6 Отговор
    като венесуела

    Коментиран от #9

    06:25 27.06.2026

  • 2 АУУУУУ

    16 10 Отговор
    КИЕВ ЗА 3 ДНИ 🚀🔥🔥🔥🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    06:27 27.06.2026

  • 3 Джуджи

    20 9 Отговор
    ще посети ли сега Волгоград ?

    Коментиран от #22

    06:29 27.06.2026

  • 4 Соломон

    17 8 Отговор
    Тази сутрин работниците на военния производствен завод на АД „Титан-Барикади“ във Волгоград, Русия бяха пуснати в отпуск

    Коментиран от #18

    06:34 27.06.2026

  • 5 Ние

    13 5 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #10

    06:35 27.06.2026

  • 6 Стига

    13 9 Отговор
    това лигавене с дронове, пердашете укрите с Орешник !

    Коментиран от #7, #11

    06:35 27.06.2026

  • 7 пердашат ли

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Стига":

    ситна мазилка в хаспуха ти?

    Коментиран от #23

    06:41 27.06.2026

  • 8 Батююто

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "АУУУУУ":

    В 5 клас емотикончета ли ви учат да пишите само, що не сложи още няколко?

    06:50 27.06.2026

  • 9 няма да е

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хаирлия са е!":

    с омраза нищо не се постига..

    06:53 27.06.2026

  • 10 Ами Води Путин

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ние":

    КОЧИНАТА КЪМ РАЗПАД.

    ДОБЪР ВОДАЧ Е

    ДЪРТИЯ ПОЛУРЪСТ.

    07:03 27.06.2026

  • 11 АЛОО ИЗДУХАНЯК

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Стига":

    ИЗЛЯЗОХА ДАННИ

    ЧЕ Е ОСТАНАЛ САМО ЕДИН
    ОРЕШНИК ...

    ХАХА хахаха хахаха

    ПУТИН БИЛ ДАЛ ЗАПОВЕД
    ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ Бързо
    ОЩЕ 4 .
    Ама Имало СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

    При производството на ОРЕШНИК.

    УРАААААА

    Коментиран от #16, #21

    07:06 27.06.2026

  • 12 Избий

    9 4 Отговор
    руския изрод!Само така ще се научат къде им е мястото и как се живее с други хора.

    07:06 27.06.2026

  • 13 ОНЯ с ДРОНЯ

    6 3 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО

    КРАСИВИ КЛИПОВЕ ОТ

    ГРАД ЧИТА ...

    НА НЯКАКВИ 6000 КМ

    ОТ МАСКВА.

    И ТАМ ОГРОМНИ ОПАШКИ

    ЗА БЕНЗИН .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕ НАДО ПАНИКИ
    НЕ ДАНО .

    ЕТО ДВИЖУХА

    07:12 27.06.2026

  • 14 Русофил

    3 3 Отговор
    Нас русофилите руските жертви не ни вълнуват. Кажете колко зле са европейците как умират от студ, това ни грее.

    07:14 27.06.2026

  • 15 Путин

    4 3 Отговор
    Нам стало скучно.
    Хочется движуха.
    Пули свистят.
    Русофили пищят.

    07:15 27.06.2026

  • 16 Ботаник

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "АЛОО ИЗДУХАНЯК":

    Ами укронацистите удариха завода за орешници. Сега руснаците събират шикалки за зимата.

    07:16 27.06.2026

  • 17 хихи

    4 2 Отговор
    А в същото време ВСУ с подкрепата на руските ВКС бавно но сигурно настъпваха към Киев

    Коментиран от #27

    07:16 27.06.2026

  • 18 ВоенКомат

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Пуснали в отпуска - означава - изпратили на фронта. Терминът е "бусификация".

    07:17 27.06.2026

  • 19 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    4 1 Отговор
    Са доста ПРИТЕСНЕНИ....

    УДАРИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    ПОВРЕДИХА ДОСЕГА

    24 РАФИНЕРИИ И НПЗта.

    КРИЗАТА ЗА ГОРИВА
    СЕ УСЕЩА ВЪВ ЦЯЛА РУСИЯ

    НО ИМАМЕ ДАННИ
    ЧЕ СЛЕД УДАРИТЕ ПО
    ПЕТРОЛНАТА ИНДУСТРИЯ

    УКРАЙНА ЩЕ ПОЧНАТ
    ДА НАНАСЯТ МАСОВИ
    УДАРИ ПО НАШЕТО
    ВОЕННО ПРОИЗВОДСТВО.

    СТОТИЦИТЕ ДРОНОВЕ
    НАШЕТО ПВО
    ТРУДНО ЩЕ УСПЕЕ ДА ГИ СПРЕ.

    07:20 27.06.2026

  • 20 Наcрандамус

    4 1 Отговор
    Накрая Путин ще обяви руската държава на търг, който ще бъде спечелен от Китай! На Путин китайското име е Пут Ин (Put In), каквото и да означава това!

    07:21 27.06.2026

  • 21 А бре,

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "АЛОО ИЗДУХАНЯК":

    дървеняк къде ги четеш тия работи, бре ? В Бесарабская правда и Дойче зеле ли, бре ?

    07:22 27.06.2026

  • 22 Първо да Облече

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Джуджи":

    Камуфлажката.

    Да не се виждат Високите Токчета.

    07:23 27.06.2026

  • 23 Верно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "пердашат ли":

    ли Толупе ?

    07:23 27.06.2026

  • 24 ИСТИНАТА

    5 2 Отговор
    ВСИЧКИ МРАЗИМ РУСИЯ

    И русофоби и русофили.

    Русофоците мразят руската мизерия, подлост и цинизъм.

    Русофилите желаят на Русия вечна война, диктатура и геройски страдания.

    Никой непй желае мир и просперитет - значи ВСИЧКИ ДРУЖНО МРАЗИМ РУСИЯ и русофоби и най-вече русофили.

    07:28 27.06.2026

  • 25 Механик

    4 2 Отговор
    Ууудриии!

    07:33 27.06.2026

  • 26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 1 Отговор
    АТАКАТА С ДРОНОВЕ

    ПО ЗАВОДЪТ ТИТАН - БАРИКАДИ

    Е БИЛА САМО ЗА ПРИМАМКА НА
    РУСКОТО ПВО.

    УДАРИТЕ СА БИЛИ НАПРАВЕНИ

    ОТ 4 БРОЯ РАКЕТИ ФЛАМИНГО ФП 5..


    ВЪВ ТИТАН - БАРИКАДИ
    СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
    КОМПОНЕНТИ ЗА
    РАКЕТИТЕ

    ИСКАНДЕР ,ЯРС
    ТОПОЛ М.

    А Също и Компоненти

    За РАКЕТИТЕ

    ОРЕШНИК...

    07:41 27.06.2026

  • 27 ТОЧНО ТАКА...!

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "хихи":

    ВСУ,настъпват към Киев-бавно и сигурно,с...ковчезите си...

    07:47 27.06.2026

  • 28 Антируснак

    3 2 Отговор
    Удри московския боклук!

    07:55 27.06.2026

  • 29 , УКРА

    1 1 Отговор
    С манипулация не се печели война Скоро ще спрете

    07:56 27.06.2026

  • 30 Удри копейката с лопатЕто!

    1 2 Отговор
    До нассиране! После повтори!

    07:59 27.06.2026

  • 31 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?
    А?

    08:01 27.06.2026

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