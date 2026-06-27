Десет ранени при атака с дронове във Волгоград

В ранните часове на 27 юни руският град Волгоград бе подложен на масирана атака с украински безпилотни летателни апарати.
Областният управител Андрей Бочаров официално потвърди в изявление, разпространено от руската информационна агенция Интерфакс, че при нападението са ранени най-малко 10 души. Всички пострадали са транспортирани по спешност в болница за оказване на първа помощ, като според предварителните заключения на медиците няма непосредствена заплаха за живота им.
По думите на губернатора, при ударите са сериозно повредени производствени съоръжения в Краснооктябрьския район на града. Независими медийни източници уточняват, че основна мишена на среднощната операция е бил стратегическият отбранителен завод „Барикади“, който произвежда тежки артилерийски системи за руските въоръжени сили. Локалните пожари на територията на обекта вече са напълно овладени и няма регистрирани щети по околните жилищни сгради.
Регионът се превръща в постоянна цел на атаки, след като в края на май 2026 г. при подобен удар с дронове срещу завод за синтетични влакна загина един човек, а друг по-късно почина в болница от тежките си наранявания. През последните седмици въздушната отбрана на Волгоградска област бе задействана многократно, но настоящият инцидент е един от най-сериозните по брой на пострадалите цивилни граждани на територията на града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаирлия са е!
Коментиран от #9
06:25 27.06.2026
2 АУУУУУ
Коментиран от #8
06:27 27.06.2026
3 Джуджи
Коментиран от #22
06:29 27.06.2026
4 Соломон
Коментиран от #18
06:34 27.06.2026
5 Ние
Коментиран от #10
06:35 27.06.2026
6 Стига
Коментиран от #7, #11
06:35 27.06.2026
7 пердашат ли
До коментар #6 от "Стига":ситна мазилка в хаспуха ти?
Коментиран от #23
06:41 27.06.2026
8 Батююто
До коментар #2 от "АУУУУУ":В 5 клас емотикончета ли ви учат да пишите само, що не сложи още няколко?
06:50 27.06.2026
9 няма да е
До коментар #1 от "хаирлия са е!":с омраза нищо не се постига..
06:53 27.06.2026
10 Ами Води Путин
До коментар #5 от "Ние":КОЧИНАТА КЪМ РАЗПАД.
ДОБЪР ВОДАЧ Е
ДЪРТИЯ ПОЛУРЪСТ.
07:03 27.06.2026
11 АЛОО ИЗДУХАНЯК
До коментар #6 от "Стига":ИЗЛЯЗОХА ДАННИ
ЧЕ Е ОСТАНАЛ САМО ЕДИН
ОРЕШНИК ...
ХАХА хахаха хахаха
ПУТИН БИЛ ДАЛ ЗАПОВЕД
ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ Бързо
ОЩЕ 4 .
Ама Имало СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ
При производството на ОРЕШНИК.
УРАААААА
Коментиран от #16, #21
07:06 27.06.2026
12 Избий
07:06 27.06.2026
13 ОНЯ с ДРОНЯ
КРАСИВИ КЛИПОВЕ ОТ
ГРАД ЧИТА ...
НА НЯКАКВИ 6000 КМ
ОТ МАСКВА.
И ТАМ ОГРОМНИ ОПАШКИ
ЗА БЕНЗИН .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЕ НАДО ПАНИКИ
НЕ ДАНО .
ЕТО ДВИЖУХА
07:12 27.06.2026
14 Русофил
07:14 27.06.2026
15 Путин
Хочется движуха.
Пули свистят.
Русофили пищят.
07:15 27.06.2026
16 Ботаник
До коментар #11 от "АЛОО ИЗДУХАНЯК":Ами укронацистите удариха завода за орешници. Сега руснаците събират шикалки за зимата.
07:16 27.06.2026
17 хихи
Коментиран от #27
07:16 27.06.2026
18 ВоенКомат
До коментар #4 от "Соломон":Пуснали в отпуска - означава - изпратили на фронта. Терминът е "бусификация".
07:17 27.06.2026
19 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
УДАРИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
ПОВРЕДИХА ДОСЕГА
24 РАФИНЕРИИ И НПЗта.
КРИЗАТА ЗА ГОРИВА
СЕ УСЕЩА ВЪВ ЦЯЛА РУСИЯ
НО ИМАМЕ ДАННИ
ЧЕ СЛЕД УДАРИТЕ ПО
ПЕТРОЛНАТА ИНДУСТРИЯ
УКРАЙНА ЩЕ ПОЧНАТ
ДА НАНАСЯТ МАСОВИ
УДАРИ ПО НАШЕТО
ВОЕННО ПРОИЗВОДСТВО.
СТОТИЦИТЕ ДРОНОВЕ
НАШЕТО ПВО
ТРУДНО ЩЕ УСПЕЕ ДА ГИ СПРЕ.
07:20 27.06.2026
20 Наcрандамус
07:21 27.06.2026
21 А бре,
До коментар #11 от "АЛОО ИЗДУХАНЯК":дървеняк къде ги четеш тия работи, бре ? В Бесарабская правда и Дойче зеле ли, бре ?
07:22 27.06.2026
22 Първо да Облече
До коментар #3 от "Джуджи":Камуфлажката.
Да не се виждат Високите Токчета.
07:23 27.06.2026
23 Верно
До коментар #7 от "пердашат ли":ли Толупе ?
07:23 27.06.2026
24 ИСТИНАТА
И русофоби и русофили.
Русофоците мразят руската мизерия, подлост и цинизъм.
Русофилите желаят на Русия вечна война, диктатура и геройски страдания.
Никой непй желае мир и просперитет - значи ВСИЧКИ ДРУЖНО МРАЗИМ РУСИЯ и русофоби и най-вече русофили.
07:28 27.06.2026
25 Механик
07:33 27.06.2026
26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПО ЗАВОДЪТ ТИТАН - БАРИКАДИ
Е БИЛА САМО ЗА ПРИМАМКА НА
РУСКОТО ПВО.
УДАРИТЕ СА БИЛИ НАПРАВЕНИ
ОТ 4 БРОЯ РАКЕТИ ФЛАМИНГО ФП 5..
ВЪВ ТИТАН - БАРИКАДИ
СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
КОМПОНЕНТИ ЗА
РАКЕТИТЕ
ИСКАНДЕР ,ЯРС
ТОПОЛ М.
А Също и Компоненти
За РАКЕТИТЕ
ОРЕШНИК...
07:41 27.06.2026
27 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #17 от "хихи":ВСУ,настъпват към Киев-бавно и сигурно,с...ковчезите си...
07:47 27.06.2026
28 Антируснак
07:55 27.06.2026
29 , УКРА
07:56 27.06.2026
30 Удри копейката с лопатЕто!
07:59 27.06.2026
31 А МОЧАТА?
А?
08:01 27.06.2026