Хуманитарна катастрофа във Венецуела: 920 загинали

Ситуацията във Венецуела остава критична, след като официалният брой на жертвите нарасна до 920 души, а ранените надхвърлиха 3360.

Според изявление на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), бедствието застрашава пряко близо 7 милиона граждани. Материалните щети вече се оценяват на зашеметяващите 6,7 милиарда долара, превръщайки земетресението в едно от най-разрушителните в историята на региона.

Ситуацията се усложни допълнително след нов силен вторичен трус с магнитуд 4,9, който разтърси северното крайбрежие на страната и предизвика масова паника в столицата Каракас и град Маракай. Местните спасителни екипи, подкрепени от над 1600 чуждестранни експерти от ЕС, САЩ и Турция, се състезават с времето в търсене на оцелели.

По данни на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), в неизвестност остават между 45 000 и 50 000 души, като най-малко 172-ма са официално локализирани под руините. Сред изчезналите е и капитанът на националния отбор по волейбол Вилнер Ривас. Най-тежко е положението в щат Ла Гуайра, където е обявено извънредно положение, а достъпът на граждани е забранен, за да се осигури коридор за тежката спасителна техника.

Инфраструктурен колапс и затворени летища

Транспортната система в засегнатите региони е напълно парализирана. Както се посочва в официалното съобщение на МВнР, международното летище „Симон Боливар“ в Майкетия край Каракас е преустановило работа за неопределено време поради сериозни структурни повреди и частично срутване на тавани в терминалите.

Метрото в столицата Каракас е извън строя, а в редица градове близо до епицентъра има пълно прекъсване на електрозахранването, водоснабдяването и мобилните комуникации. Местните власти предупреждават за постоянна опасност от нови свличания на земни маси.

Препоръки на МВнР за българските граждани

Българското външно министерство потвърди, че по данни от Посолството на България в Бразилия (което отговаря и за Венецуела), към момента няма информация за пострадали или загинали български сънародници. На територията на страната живеят по-малко от 10 български граждани, с които дипломатите ни вече са установили контакт.

Индексът на риск за пътуване до Венецуела е повишен до Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. На намиращите се в страната българи се препоръчва да следват стриктно инструкциите на местните власти, да избягват засегнатите райони и да поддържат връзка с дипломатическото ни представителство.