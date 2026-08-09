Убити и ранени в Белгород, мъж остана без крайници в Курск

През последните 24 часа атаките с дронове срещу руски региони достигнаха нов пик, белязани от сериозни разрушения в пограничните зони и неочаквани вътрешни сътресения за Москва.

Ситуацията остава изключително напрегната, докато и двете страни засилват въздушния си натиск.

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Ето най-важното от ключовите събития към този час:

Мащабна атака с дронове срещу Белгород днес

През изминалата нощ и днешния ден руският пограничен град Белгород бе подложен на масиран удар с безпилотни самолети. По информация на местните извънредни служби и временно изпълняващия длъжността губернатор Александър Шуваев, броят на загиналите цивилни вече е нараснал до петима души, а други 25 са ранени, сред които има и две деца.

Атаката е предизвикала големи пожари в две многоетажни жилищни сгради в централната част на града, като са нанесени материални щети на общо 29 жилищни блока, пет частни къщи и десетки автомобили. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е свалила над 150 украински дрона над европейската част на страната, Крим и Черно море.

Тежък инцидент в Курска област: Мъж изгуби крайниците си

Паралелно с атаките, пограничните райони остават осеяни с опасни боеприпаси. В Курска област бе регистриран трагичен инцидент, при който местен жител е пострадал тежко, след като е вдигнал от земята минирана кутия. В резултат на последвалата експлозия мъжът е изгубил и двата си крака и едната си ръка. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително бдителни и в никакъв случай да не докосват подозрителни предмети на улицата, а веднага да сигнализират спасителните служби.

Вълна от арести в Москва: Задържаха шефове на производител на дронове

В същия момент, в който се водят тежки въздушни боеве, руските правоприлагащи органи нанесоха удар по вътрешната структура на военното производство. В Москва Кузминският районен съд разпореди постоянен арест за бившия и настоящия ръководител на голямата компания за производство на дронове "Drone Solutions" – Иракли Хазалия и Вячеслав Барбаров.

Двамата висши мениджъри са обвинени в измама в особено големи размери, свързана с присвояване на държавни средства. Компанията е ключов разработчик на безпилотни системи с изкуствен интелект и компютърно зрение за правоохранителните органи и държавните структури в Русия. Това е вторият голям корупционен скандал в сектора в рамките на две седмици, след като наскоро бяха арестувани и ръководители на друга ключова компания – "Ефко".