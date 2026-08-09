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Убити и ранени в Белгород, мъж остана без крайници в Курск
  Тема: Украйна

Убити и ранени в Белгород, мъж остана без крайници в Курск

9 Август, 2026 19:49, обновена 9 Август, 2026 19:56 1 907 102

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  • разрушения-
  • жертви-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Вълна от арести в Москва: Задържаха шефове на производител на дронове

Убити и ранени в Белгород, мъж остана без крайници в Курск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните 24 часа атаките с дронове срещу руски региони достигнаха нов пик, белязани от сериозни разрушения в пограничните зони и неочаквани вътрешни сътресения за Москва.

Ситуацията остава изключително напрегната, докато и двете страни засилват въздушния си натиск.

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Ето най-важното от ключовите събития към този час:

Мащабна атака с дронове срещу Белгород днес

През изминалата нощ и днешния ден руският пограничен град Белгород бе подложен на масиран удар с безпилотни самолети. По информация на местните извънредни служби и временно изпълняващия длъжността губернатор Александър Шуваев, броят на загиналите цивилни вече е нараснал до петима души, а други 25 са ранени, сред които има и две деца.

Атаката е предизвикала големи пожари в две многоетажни жилищни сгради в централната част на града, като са нанесени материални щети на общо 29 жилищни блока, пет частни къщи и десетки автомобили. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е свалила над 150 украински дрона над европейската част на страната, Крим и Черно море.

Тежък инцидент в Курска област: Мъж изгуби крайниците си

Паралелно с атаките, пограничните райони остават осеяни с опасни боеприпаси. В Курска област бе регистриран трагичен инцидент, при който местен жител е пострадал тежко, след като е вдигнал от земята минирана кутия. В резултат на последвалата експлозия мъжът е изгубил и двата си крака и едната си ръка. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително бдителни и в никакъв случай да не докосват подозрителни предмети на улицата, а веднага да сигнализират спасителните служби.

Вълна от арести в Москва: Задържаха шефове на производител на дронове

В същия момент, в който се водят тежки въздушни боеве, руските правоприлагащи органи нанесоха удар по вътрешната структура на военното производство. В Москва Кузминският районен съд разпореди постоянен арест за бившия и настоящия ръководител на голямата компания за производство на дронове "Drone Solutions" – Иракли Хазалия и Вячеслав Барбаров.

Двамата висши мениджъри са обвинени в измама в особено големи размери, свързана с присвояване на държавни средства. Компанията е ключов разработчик на безпилотни системи с изкуствен интелект и компютърно зрение за правоохранителните органи и държавните структури в Русия. Това е вторият голям корупционен скандал в сектора в рамките на две седмици, след като наскоро бяха арестувани и ръководители на друга ключова компания – "Ефко".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак без крак...

    26 22 Отговор
    Вече сме двама 😊

    Коментиран от #74

    19:59 09.08.2026

  • 2 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    19 23 Отговор
    Пускат на плоските бандери подобни "новини" да се порадват малко.

    19:59 09.08.2026

  • 3 путин се лигави

    9 13 Отговор
    според мен е зависим от еврейската мафия

    Коментиран от #65

    20:00 09.08.2026

  • 4 Друсано русначе

    19 16 Отговор
    Израза Бит като руснак придобива ново значение 😁

    Коментиран от #16, #24

    20:00 09.08.2026

  • 5 руzнаг без крак

    18 15 Отговор
    урааааа

    Коментиран от #86

    20:01 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 баба Гюлшан

    16 6 Отговор
    Може да е за добро

    20:02 09.08.2026

  • 8 Украински дрон

    16 11 Отговор
    Търся си уш.анки...

    20:02 09.08.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    20 10 Отговор
    Три Дня таваришчи, три дня .....😊

    20:02 09.08.2026

  • 10 Робот

    14 21 Отговор
    Русия може да понесе много удари но за Украйна това вече е почти невъзможно..! Ако така наречените европейски лидери не отстъпят през зимата в Украйна ще загинат много хора от глад и студ..! Няма ли ток няма производство няма нищо дори и водата ще спре..!

    Коментиран от #40

    20:03 09.08.2026

  • 11 Бг гражданин

    14 10 Отговор
    Какъв страхливец трябва да си,да имаш най доброто оръжие в света и най много и да ти трепят насерението насред Русия !!! За библиотекар става но не за главнокомандващ армия във война!!!

    20:03 09.08.2026

  • 12 Отец Дионисий

    18 12 Отговор
    Господ да благослови американските бомби и ракети връз главите ру3ки клети !!! Амин...

    Коментиран от #30

    20:04 09.08.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    18 7 Отговор
    Не барайте путен!

    Коментиран от #44

    20:05 09.08.2026

  • 14 Отец Нафарфорий

    17 13 Отговор
    Удрий Зеленски, удрий да се пукат душите черни руски душмански !!!

    20:05 09.08.2026

  • 15 Тити на Кака

    12 12 Отговор
    Използване на замаскирани лепестоци срещу цивилни?
    Колко украинска форма на героизъм!
    Още в началото на войната засипаха парковете на Донецк с тия благини и няколко деца, барабар с майки и баби отлетяха....

    Коментиран от #20, #26

    20:06 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Поредните руски

    15 8 Отговор
    жертви на Путин.

    20:06 09.08.2026

  • 18 млад еврас

    10 15 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    20:06 09.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 титинакакана

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Тити на Кака":

    поемай

    20:07 09.08.2026

  • 21 Отец Дионисий

    19 9 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    20:07 09.08.2026

  • 22 последната укра

    9 15 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    20:08 09.08.2026

  • 23 Всичко руско е китайско

    17 6 Отговор
    Какъв изкуствен интелект, кви дронове, кви 5 лева?
    Те един пирон не могат да направят без чужди технологии, каза Матвиенко!

    Коментиран от #46, #49

    20:08 09.08.2026

  • 24 бит

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Друсано русначе":

    и тиририрам

    20:08 09.08.2026

  • 25 хахахаха

    8 12 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    20:08 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 млад русорас

    12 3 Отговор
    Хаяско ни излъга, че ще сменим световния ред

    20:08 09.08.2026

  • 28 последната укра

    7 14 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    20:09 09.08.2026

  • 29 удри евраста с лопатЕто

    6 9 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    20:09 09.08.2026

  • 30 Луцифер

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Отец Дионисий":

    айде идвай, че котела откога загря.. Дяволетата няма с кого да си играят.

    20:09 09.08.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    15 6 Отговор
    Всяка новина за загинали руснаци буди див възторг, смях и подигравки 😊

    20:10 09.08.2026

  • 32 Ъъъъ

    13 7 Отговор
    Ако тупин беше приел мир, щяха да са живи.

    Коментиран от #36

    20:11 09.08.2026

  • 33 ВСИЧКИ КЕНЕФБАНДЕРИ

    5 11 Отговор
    Са поканени в кииф тази вечер.

    20:12 09.08.2026

  • 34 млад еврас

    7 12 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    20:12 09.08.2026

  • 35 Бит русораст

    10 2 Отговор
    Рак хванах.

    20:13 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руснак без крак

    13 5 Отговор
    Тоз без два.

    20:14 09.08.2026

  • 38 Млад русораст

    4 9 Отговор
    Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля.

    Коментиран от #41

    20:16 09.08.2026

  • 39 Чарлз Дарвин, антрополог

    16 3 Отговор
    Русняка е произлязъл от маймyнaта !!!
    Това е научен Факт 👈😊

    20:17 09.08.2026

  • 40 Соломон

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Робот":

    Роботче. Знаеш ли кой да двете най големи грешки на Русия. Първата е че мислеше че Украйна ще се предаде . А втората че продължава да вярва в това. И докато това не се промени. Руските освободители ще продължават да горят земята на Украйна. А онези които имат късмет да се отърват със липсващи ръце и крака ще се превърнат в самовари

    Коментиран от #42

    20:18 09.08.2026

  • 41 Хомосексуалисти за Путин

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Млад русораст":

    Уррррааааа!

    Коментиран от #47

    20:18 09.08.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    13 2 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Русняците сме какашки 😊

    20:19 09.08.2026

  • 43 Герги

    4 5 Отговор
    Прах в очите на бараните...тя цялата държава корумпирана,ама да се изпънат като глист на буца..

    20:20 09.08.2026

  • 44 ...

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    20:20 09.08.2026

  • 45 млад еврас

    4 9 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    20:20 09.08.2026

  • 46 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Всичко руско е китайско":

    Руснака не може да направи две еднакви копчета за балтон.

    20:20 09.08.2026

  • 47 ЗЕЛЕНСКИ И МАКРОН

    0 8 Отговор

    До коментар #41 от "Хомосексуалисти за Путин":

    Включени ли са в хомосексуалистите?

    Коментиран от #71

    20:21 09.08.2026

  • 48 млад еврас

    0 8 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #52, #66

    20:21 09.08.2026

  • 49 Град Козлодуй

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Всичко руско е китайско":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    20:22 09.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хахахаха

    2 7 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    20:23 09.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ицо

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "удри евраста с лопатЕто":

    Гнясън ли си днеска?

    20:23 09.08.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    8 0 Отговор
    Всичко върви по план, по график таваришчи 😊

    20:23 09.08.2026

  • 55 розовото пони зеля

    5 5 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    Коментиран от #77

    20:23 09.08.2026

  • 56 удри русораста с лопатЕто

    8 0 Отговор
    Ааа вееее русосчета еееее, русиии еееее, Масква ееееее, Белгород ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ Фламингооо еееееееее с подгряваща група FPV2 ееееееее.

    20:24 09.08.2026

  • 57 Мъж без крайници

    9 0 Отговор
    Гледах един руснак, ветеран от СВО без крака. Като разбрал, че има голямо търсене в неговия град, започнал бизнес да прави надгробни венци на Z тематика.

    Нямали загуби руснаците, но погребалния бизнес бумти!

    Коментиран от #63

    20:26 09.08.2026

  • 58 млад русорас

    6 1 Отговор
    Другари русорасти, а ние защо сме на фронта

    20:27 09.08.2026

  • 59 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 1 Отговор
    Хаяско ги лъже и ги праща на фронта да умират за тоя дето духа

    20:27 09.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Али

    9 1 Отговор
    Абе нали Украйна уж не съществува. Тъй, че няма страшно.

    20:29 09.08.2026

  • 62 Миролюб Войнов, историк

    9 0 Отговор
    Ако Хитлер първо беше минал през Украйна, днес нямаше да има руснаци без крака !!! Нямаше да има никви руснаци 😊

    20:29 09.08.2026

  • 63 Соломон

    9 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мъж без крайници":

    Ами те погребалните агенти са единствените които се притесняват какво ще правят ако войната приключи

    20:29 09.08.2026

  • 64 млад русораст

    5 4 Отговор
    Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля.

    Коментиран от #78

    20:30 09.08.2026

  • 65 Професор

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "путин се лигави":

    Путин не е зависим от еврейската мафия защото самия той е евреин като адашът му Зеленски. Еедоган също е евреин. За да защити Израел и Саудитска Арабия от Иран направи ислямско нато" и сега ще вкара Турция във война с Иран. И Турция като член на НАТО ще предизвика цялото НАТО срещу Иран.

    20:31 09.08.2026

  • 66 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "млад еврас":

    Има ама друг път.

    20:32 09.08.2026

  • 67 зеления хаяско

    3 2 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    20:33 09.08.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    10 0 Отговор
    "...Иракли Хазалия.."

    Русия - родината на евреите 😊

    20:34 09.08.2026

  • 69 зелен хаяско

    2 4 Отговор
    А ве, в Давос зелевия хаяско що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    20:34 09.08.2026

  • 70 злевия хаяско

    3 3 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    20:34 09.08.2026

  • 71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "ЗЕЛЕНСКИ И МАКРОН":

    Тези не са от нашата розова групичка. Другаря Путен е наш ръководител😘

    20:35 09.08.2026

  • 72 зелевия хаяско

    3 4 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    20:35 09.08.2026

  • 73 Т Живков

    11 2 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    20:35 09.08.2026

  • 74 Прогноза

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Руснак без крак...":

    Дни на федерацията на Злото и на хунтата в Кремъл са преброени . Масово фалират предприятия от средния и едрия бизнес ,цените навсякъде скачат в пъти .

    20:36 09.08.2026

  • 75 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    нещо смислено ли искаше да напишеш,защото не се получи

    20:36 09.08.2026

  • 76 млад русораст

    2 7 Отговор
    Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля.

    Коментиран от #82

    20:36 09.08.2026

  • 77 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "розовото пони зеля":

    Не искаме да чуваме за Зеля. Нито е розов, нито е от нашите😘

    20:37 09.08.2026

  • 78 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "млад русораст":

    Точно затова обичаме руски розови тротнетки. Нашия лидер другаря Путин е много рус. Зелето не е от нашите. Тъмен субект.😘

    20:39 09.08.2026

  • 79 Прогноза

    4 7 Отговор
    Дни на ЕС режима на Злото и на хунтата в Брюксел са преброени . Масово фалират предприятия от средния и едрия бизнес, 300 предприятия на ден,цените навсякъде скачат в пъти, за справки БОШ и ФОЛЦВАГЕН.

    20:40 09.08.2026

  • 80 хаяско зеля

    2 4 Отговор
    Яяяяя да не се обиждаме, зеле може да съм тъмен субект ама съм с рус храст доло, всеки русорсаст с рус храст е с розовото пони хаяско зеля.

    20:45 09.08.2026

  • 81 тиквуня

    5 1 Отговор
    Срамът на "демокрацията" даже и бай Тошо го беше направил гавазин, демократите го направиха министърпредседател хахахахаха.

    20:49 09.08.2026

  • 82 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "млад русораст":

    нещо не се получи русорас е путин, той е рус с руси храсти.

    20:51 09.08.2026

  • 83 Млад еврас и зелев русораст с рус храст

    2 3 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    20:54 09.08.2026

  • 84 Бат Вальо

    3 6 Отговор
    Бре-бре-бре, много зор си давате бе, юнаци ... леко да се не уморите ...

    20:54 09.08.2026

  • 85 млад русораст

    3 4 Отговор
    Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля.

    Коментиран от #90

    20:55 09.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 млад русораст

    4 2 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    20:56 09.08.2026

  • 88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    8 1 Отговор
    В РАЙОНА НА ГЕЛЕНДЖИК

    Е УДАРЕНА ПВО СИСТЕМА

    С400 .

    МАЙ е Охранявала

    ДВОРЕЦЪТ НА БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУТКЕР.


    СЕГА ЩЕ ИМА ЛИ

    Кой да Пази

    ПУТЯН САРАЙ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:58 09.08.2026

  • 89 зелев русораст с розов храст хахахахаха

    2 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    20:59 09.08.2026

  • 90 А РУС ХРАСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "млад русораст":

    ОТКЪМ ГЪ..ЗЯ.ГАТА

    ИМАШ ЛИ

    ДА ТЕ АШЛАДИСАМЕ ЛЕКИЧКО?

    21:00 09.08.2026

  • 91 зелев русорас

    2 4 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    21:01 09.08.2026

  • 92 ИРАКЛИ ХАЗАЛИЯ

    4 0 Отговор
    ЕЙ ТОЯ

    Е КАТО ШАЛОМОВИЧ

    ЧИСТ РУШЛЯК

    21:01 09.08.2026

  • 93 млад еврас

    3 1 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    21:02 09.08.2026

  • 94 млад еврас

    2 2 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    21:05 09.08.2026

  • 95 зелев русорас

    3 2 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    21:05 09.08.2026

  • 96 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    5 1 Отговор
    Дори когато бедстват военно и икономически руските мусори не спират да крадът.

    21:12 09.08.2026

  • 97 Жителите на габон

    3 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..
    А нашите купейки
    Остават без акъл
    Кога отворят тв приемнника
    На съветска тв програма🗣

    21:25 09.08.2026

  • 98 Зевзека

    4 0 Отговор
    Бангаранга форевър в Санкт Петербург!!
    Пламъците са до небесата, а черен дъжд вали безкрай.
    Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Сибир. Бензин няма, тоалетни няма, климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
    Хихихи

    21:31 09.08.2026

  • 99 Русофил хардлайнар

    5 0 Отговор
    Спакойна, вaтянки! Путин ще подсигури за всички бaшибозуци евтини дървени крайници! В Сибир живеят много чамови 🌲 дървета! Матpял есть для каждова!!

    21:45 09.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 На миндера

    0 0 Отговор
    Ох допърдями се .дъпърррт пръъътц..ппъъффъъъ а сега дишайте ....

    22:08 09.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

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