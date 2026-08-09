Убити и ранени в Белгород, мъж остана без крайници в Курск

През последните 24 часа атаките с дронове срещу руски региони достигнаха нов пик, белязани от сериозни разрушения в пограничните зони и неочаквани вътрешни сътресения за Москва.
Ситуацията остава изключително напрегната, докато и двете страни засилват въздушния си натиск.
Ето най-важното от ключовите събития към този час:
Мащабна атака с дронове срещу Белгород днес
През изминалата нощ и днешния ден руският пограничен град Белгород бе подложен на масиран удар с безпилотни самолети. По информация на местните извънредни служби и временно изпълняващия длъжността губернатор Александър Шуваев, броят на загиналите цивилни вече е нараснал до петима души, а други 25 са ранени, сред които има и две деца.
Атаката е предизвикала големи пожари в две многоетажни жилищни сгради в централната част на града, като са нанесени материални щети на общо 29 жилищни блока, пет частни къщи и десетки автомобили. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е свалила над 150 украински дрона над европейската част на страната, Крим и Черно море.
Тежък инцидент в Курска област: Мъж изгуби крайниците си
Паралелно с атаките, пограничните райони остават осеяни с опасни боеприпаси. В Курска област бе регистриран трагичен инцидент, при който местен жител е пострадал тежко, след като е вдигнал от земята минирана кутия. В резултат на последвалата експлозия мъжът е изгубил и двата си крака и едната си ръка. Местните власти отново призоваха гражданите да бъдат изключително бдителни и в никакъв случай да не докосват подозрителни предмети на улицата, а веднага да сигнализират спасителните служби.
Вълна от арести в Москва: Задържаха шефове на производител на дронове
В същия момент, в който се водят тежки въздушни боеве, руските правоприлагащи органи нанесоха удар по вътрешната структура на военното производство. В Москва Кузминският районен съд разпореди постоянен арест за бившия и настоящия ръководител на голямата компания за производство на дронове "Drone Solutions" – Иракли Хазалия и Вячеслав Барбаров.
Двамата висши мениджъри са обвинени в измама в особено големи размери, свързана с присвояване на държавни средства. Компанията е ключов разработчик на безпилотни системи с изкуствен интелект и компютърно зрение за правоохранителните органи и държавните структури в Русия. Това е вторият голям корупционен скандал в сектора в рамките на две седмици, след като наскоро бяха арестувани и ръководители на друга ключова компания – "Ефко".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руснак без крак...
Коментиран от #74
19:59 09.08.2026
2 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
19:59 09.08.2026
3 путин се лигави
Коментиран от #65
20:00 09.08.2026
4 Друсано русначе
Коментиран от #16, #24
20:00 09.08.2026
5 руzнаг без крак
Коментиран от #86
20:01 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 баба Гюлшан
20:02 09.08.2026
8 Украински дрон
20:02 09.08.2026
9 Владимир Путин, президент
20:02 09.08.2026
10 Робот
Коментиран от #40
20:03 09.08.2026
11 Бг гражданин
20:03 09.08.2026
12 Отец Дионисий
Коментиран от #30
20:04 09.08.2026
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #44
20:05 09.08.2026
14 Отец Нафарфорий
20:05 09.08.2026
15 Тити на Кака
Колко украинска форма на героизъм!
Още в началото на войната засипаха парковете на Донецк с тия благини и няколко деца, барабар с майки и баби отлетяха....
Коментиран от #20, #26
20:06 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Поредните руски
20:06 09.08.2026
18 млад еврас
20:06 09.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 титинакакана
До коментар #15 от "Тити на Кака":поемай
20:07 09.08.2026
21 Отец Дионисий
20:07 09.08.2026
22 последната укра
20:08 09.08.2026
23 Всичко руско е китайско
Те един пирон не могат да направят без чужди технологии, каза Матвиенко!
Коментиран от #46, #49
20:08 09.08.2026
24 бит
До коментар #4 от "Друсано русначе":и тиририрам
20:08 09.08.2026
25 хахахаха
20:08 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 млад русорас
20:08 09.08.2026
28 последната укра
20:09 09.08.2026
29 удри евраста с лопатЕто
20:09 09.08.2026
30 Луцифер
До коментар #12 от "Отец Дионисий":айде идвай, че котела откога загря.. Дяволетата няма с кого да си играят.
20:09 09.08.2026
31 Владимир Путин, президент
20:10 09.08.2026
32 Ъъъъ
Коментиран от #36
20:11 09.08.2026
33 ВСИЧКИ КЕНЕФБАНДЕРИ
20:12 09.08.2026
34 млад еврас
20:12 09.08.2026
35 Бит русораст
20:13 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Руснак без крак
20:14 09.08.2026
38 Млад русораст
Коментиран от #41
20:16 09.08.2026
39 Чарлз Дарвин, антрополог
Това е научен Факт 👈😊
20:17 09.08.2026
40 Соломон
До коментар #10 от "Робот":Роботче. Знаеш ли кой да двете най големи грешки на Русия. Първата е че мислеше че Украйна ще се предаде . А втората че продължава да вярва в това. И докато това не се промени. Руските освободители ще продължават да горят земята на Украйна. А онези които имат късмет да се отърват със липсващи ръце и крака ще се превърнат в самовари
Коментиран от #42
20:18 09.08.2026
41 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #38 от "Млад русораст":Уррррааааа!
Коментиран от #47
20:18 09.08.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #40 от "Соломон":Русняците сме какашки 😊
20:19 09.08.2026
43 Герги
20:20 09.08.2026
44 ...
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
20:20 09.08.2026
45 млад еврас
20:20 09.08.2026
46 Механик
До коментар #23 от "Всичко руско е китайско":Руснака не може да направи две еднакви копчета за балтон.
20:20 09.08.2026
47 ЗЕЛЕНСКИ И МАКРОН
До коментар #41 от "Хомосексуалисти за Путин":Включени ли са в хомосексуалистите?
Коментиран от #71
20:21 09.08.2026
48 млад еврас
Коментиран от #52, #66
20:21 09.08.2026
49 Град Козлодуй
До коментар #23 от "Всичко руско е китайско":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
20:22 09.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хахахаха
20:23 09.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ицо
До коментар #50 от "удри евраста с лопатЕто":Гнясън ли си днеска?
20:23 09.08.2026
54 Владимир Путин, президент
20:23 09.08.2026
55 розовото пони зеля
Коментиран от #77
20:23 09.08.2026
56 удри русораста с лопатЕто
20:24 09.08.2026
57 Мъж без крайници
Нямали загуби руснаците, но погребалния бизнес бумти!
Коментиран от #63
20:26 09.08.2026
58 млад русорас
20:27 09.08.2026
59 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:27 09.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Али
20:29 09.08.2026
62 Миролюб Войнов, историк
20:29 09.08.2026
63 Соломон
До коментар #57 от "Мъж без крайници":Ами те погребалните агенти са единствените които се притесняват какво ще правят ако войната приключи
20:29 09.08.2026
64 млад русораст
Коментиран от #78
20:30 09.08.2026
65 Професор
До коментар #3 от "путин се лигави":Путин не е зависим от еврейската мафия защото самия той е евреин като адашът му Зеленски. Еедоган също е евреин. За да защити Израел и Саудитска Арабия от Иран направи ислямско нато" и сега ще вкара Турция във война с Иран. И Турция като член на НАТО ще предизвика цялото НАТО срещу Иран.
20:31 09.08.2026
66 Абе
До коментар #48 от "млад еврас":Има ама друг път.
20:32 09.08.2026
67 зеления хаяско
20:33 09.08.2026
68 Владимир Путин, президент
Русия - родината на евреите 😊
20:34 09.08.2026
69 зелен хаяско
20:34 09.08.2026
70 злевия хаяско
20:34 09.08.2026
71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #47 от "ЗЕЛЕНСКИ И МАКРОН":Тези не са от нашата розова групичка. Другаря Путен е наш ръководител😘
20:35 09.08.2026
72 зелевия хаяско
20:35 09.08.2026
73 Т Живков
20:35 09.08.2026
74 Прогноза
До коментар #1 от "Руснак без крак...":Дни на федерацията на Злото и на хунтата в Кремъл са преброени . Масово фалират предприятия от средния и едрия бизнес ,цените навсякъде скачат в пъти .
20:36 09.08.2026
75 гост
До коментар #60 от "млад еврас":нещо смислено ли искаше да напишеш,защото не се получи
20:36 09.08.2026
76 млад русораст
Коментиран от #82
20:36 09.08.2026
77 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #55 от "розовото пони зеля":Не искаме да чуваме за Зеля. Нито е розов, нито е от нашите😘
20:37 09.08.2026
78 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #64 от "млад русораст":Точно затова обичаме руски розови тротнетки. Нашия лидер другаря Путин е много рус. Зелето не е от нашите. Тъмен субект.😘
20:39 09.08.2026
79 Прогноза
20:40 09.08.2026
80 хаяско зеля
20:45 09.08.2026
81 тиквуня
20:49 09.08.2026
82 гост
До коментар #76 от "млад русораст":нещо не се получи русорас е путин, той е рус с руси храсти.
20:51 09.08.2026
83 Млад еврас и зелев русораст с рус храст
20:54 09.08.2026
84 Бат Вальо
20:54 09.08.2026
85 млад русораст
Коментиран от #90
20:55 09.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 млад русораст
20:56 09.08.2026
88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Е УДАРЕНА ПВО СИСТЕМА
С400 .
МАЙ е Охранявала
ДВОРЕЦЪТ НА БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУТКЕР.
СЕГА ЩЕ ИМА ЛИ
Кой да Пази
ПУТЯН САРАЙ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:58 09.08.2026
89 зелев русораст с розов храст хахахахаха
20:59 09.08.2026
90 А РУС ХРАСТ
До коментар #85 от "млад русораст":ОТКЪМ ГЪ..ЗЯ.ГАТА
ИМАШ ЛИ
ДА ТЕ АШЛАДИСАМЕ ЛЕКИЧКО?
21:00 09.08.2026
91 зелев русорас
21:01 09.08.2026
92 ИРАКЛИ ХАЗАЛИЯ
Е КАТО ШАЛОМОВИЧ
ЧИСТ РУШЛЯК
21:01 09.08.2026
93 млад еврас
21:02 09.08.2026
94 млад еврас
21:05 09.08.2026
95 зелев русорас
21:05 09.08.2026
96 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
21:12 09.08.2026
97 Жителите на габон
А нашите купейки
Остават без акъл
Кога отворят тв приемнника
На съветска тв програма🗣
21:25 09.08.2026
98 Зевзека
Пламъците са до небесата, а черен дъжд вали безкрай.
Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Сибир. Бензин няма, тоалетни няма, климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
Хихихи
21:31 09.08.2026
99 Русофил хардлайнар
21:45 09.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 На миндера
22:08 09.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.