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Фицо: Словакия няма да плаща военния заем на НАТО
  Тема: Украйна

Фицо: Словакия няма да плаща военния заем на НАТО

27 Юни, 2026 19:15, обновена 27 Юни, 2026 19:18 1 036 34

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • оръжие-
  • украйна-
  • заем

Премиерът ограничи мандата на делегацията за срещата в Анкара, като изключи държавно участие във финансирането на оръжия за Киев

Фицо: Словакия няма да плаща военния заем на НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви официално, че страната му няма да участва в новия военен заем на НАТО за Украйна.

В ефира на обществената радиотелевизия STVR премиерът подчерта, че мандатът на националната делегация за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара изрично изключва поемането на подобни финансови ангажименти. По думите му предоставянето на милиарди за оръжия единствено удължава конфликта, а решението трябва да бъде дипломатическо.

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Повод за острата реакция на Фицо станаха подготвяните за срещата на върха (7–8 юли 2026 г.) планове на Алианса за нов мащабен пакет за военна помощ на обща стойност 70 милиарда евро ($79,5 милиарда). Инициативата, базирана на германско предложение от май, цели да гарантира дългосрочно и устойчиво финансиране на Киев, като разпредели тежестта по-ясно между съюзниците. Фицо обаче категорично заяви пред STVR, че Братислава няма да отдели нито евро от държавния си бюджет за оръжия по тази схема, определяйки я като „подкрепа за войната“. Той допълни, че Словакия ще помага на съседната страна единствено с хуманитарни средства и възстановяване на разрушената енергийна инфраструктура.

Решението на премиера предизвика незабавни критични реакции от страна на словашката проевропейска опозиция, оглавявана от коалицията „Прогресивна Словакия“. Опозиционните лидери обвиниха правителството, че с подобни изолационистки ходове подкопава доверието в страната и я превръща в „ненадежден партньор“ на Източния фланг. Според техните позиции, блокирането на съюзническата солидарност застрашава дългосрочната сигурност на самата Словакия в рамките на колективната отбрана. Въпреки критиките, Фицо остава непреклонен и обяви, че ще настоява за специален механизъм, който да позволява на Братислава изрично да се изключва от бъдещи военни пакети на ЕС и НАТО, без това да блокира консенсуса между останалите държави членки.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3680-РР

    24 2 Отговор
    Може ли ние да платим неговия дял?

    Коментиран от #8

    19:21 27.06.2026

  • 2 Тома

    22 2 Отговор
    Фицо ние ще дадем защото няма да се излагаме пред нато я

    19:21 27.06.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    7 42 Отговор
    Като няма плащаш вън от НАТО, вън от ЕС баклук про3д, тапа русофилска грозна ☝️

    Коментиран от #5

    19:22 27.06.2026

  • 4 оня с коня

    6 23 Отговор
    Ще платят не ами и "пасти"ще ядат

    Коментиран от #6

    19:22 27.06.2026

  • 5 3680-РР

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ако знаеш какви неща бих ти казал!

    Коментиран от #20

    19:23 27.06.2026

  • 6 3680-РР

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Врабчо, как си?

    19:24 27.06.2026

  • 7 дядо ванго

    4 22 Отговор
    фицо си мисли,че недавайки оръжие на украйна,просия ще спечели войната и европа ще търгува по старому с путин)! то и орбан радев си мислят същото,но няма да стане така!

    Коментиран от #10, #15, #18, #34

    19:24 27.06.2026

  • 8 Европеец

    22 11 Отговор

    До коментар #1 от "3680-РР":

    Умно решение на словаците..... Интересно нашата Нова месия лётчика какво мисли по въпроса..... Или пак ще вземе ли заеми да поддържаме и да плащаме на украинската фашистка хунта....

    Коментиран от #13

    19:24 27.06.2026

  • 9 Ссс

    31 2 Отговор
    Точно така Мерц, Урсула, Макарончо и Кая да финансират от джобовете си или да воюват на фронта.

    19:24 27.06.2026

  • 10 3680-РР

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядо ванго":

    Размислите ти са като от стар лампов телевизор с една програма!

    19:25 27.06.2026

  • 11 БРАВО ФИЦО

    19 1 Отговор
    Сега еврофашистите ще ти спретнат нов атентат и Майдан.

    19:25 27.06.2026

  • 12 Дориана

    21 1 Отговор
    Точно така все повече Европейски държави осъзнават , че ЕС ги води в грешна посока на икономическа криза и перманентни конфронтации без никакъв ефект и смисъл.

    19:27 27.06.2026

  • 13 Ветропоказател,

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Що бе? Ти прасето и тиква ли предпочиташ пред летеца?

    19:27 27.06.2026

  • 14 Глупаците

    18 0 Отговор
    От паветата след като настояват да се дават пари на Украйна, колко точно от своите пари изпратиха на Зелю?!
    Слушам ви, кретени!

    19:30 27.06.2026

  • 15 Ами сега

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядо ванго":

    Хайде пък в името на златните гърнета, нови яхния и имоти за украински управляващи да се заробим с още 3,4 или 5 милиарда нов дълг.
    Кой ще ги връща тези дългове ?
    И до кога така ?

    19:31 27.06.2026

  • 16 ЕВРОФАШИСТКАТА КОАЛИЦИЯ

    16 2 Отговор
    Се разпада. Войната на Зеленски е загубена.

    19:33 27.06.2026

  • 17 Гавазов

    17 2 Отговор
    Браво на Фицо! Радев също ще ни защити от тия безумци!

    19:33 27.06.2026

  • 18 Ами сега

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядо ванго":

    Хайде пък в името на златните гърнета, нови яхти и имоти за украински управляващи да се заробим с още 3,4 или 5 милиарда нов дълг.
    Кой ще ги връща тези дългове ?
    И до кога така ?

    19:34 27.06.2026

  • 19 И този ще е като Орбан

    3 17 Отговор
    С камани ще го гонят

    Коментиран от #21

    19:34 27.06.2026

  • 20 Руснак без крак...

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "3680-РР":

    Ще ти кажа едно.
    На България и трябва един като Майора !!!
    Да отвори Белене, сбере тама всички русофили и им направи Малката Русия, дето по цял ден и нощ русофили с голи ръце трошат камънье и се хранят за две копейки, таваришчь 😄
    Долу ръцете от Майора ☝️

    Коментиран от #22, #26, #27

    19:35 27.06.2026

  • 21 Идиот ти ли бе

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "И този ще е като Орбан":

    Български не знаеш льольо

    19:35 27.06.2026

  • 22 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руснак без крак...":

    Който не вие хванал той не виешибал бе гьотверени

    Коментиран от #24

    19:37 27.06.2026

  • 23 ФИЦО КАЗА

    12 1 Отговор
    Смърт на фашизма!

    Коментиран от #25

    19:38 27.06.2026

  • 24 Руснак без крак...

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ХаХа":

    Не се подигравай на сакати хора и руснаци ☝️😆

    19:38 27.06.2026

  • 25 Божидар Искренов, Гибона

    1 12 Отговор

    До коментар #23 от "ФИЦО КАЗА":

    Как пък го не гръмнаха тоя още веднаж, пууу...

    Коментиран от #28, #29

    19:40 27.06.2026

  • 26 Гресиран козяк

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руснак без крак...":

    Нещо пак си се превъзбудил бе Гресирания,да не те е изоставил партньора ти ?Смучи гресирания кафяв горчив палец☝️ ,явно действа успокояващо 😬!

    19:41 27.06.2026

  • 27 3680-РР

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руснак без крак...":

    Отворена, празна консервена кутия край контейнер!!!

    19:41 27.06.2026

  • 28 ПРАВ Е ФИЦО

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Божидар Искренов, Гибона":

    Смърт на фашизма.

    19:42 27.06.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Божидар Искренов, Гибона":

    Козяк ,явно се ....беш в гаzyндера ,а аз съм нато поррчен ,къде да се срещнем за да олаббя жиллата ?Плащам порядъчно ,като арабин ,няма да съжаляваш !

    Коментиран от #31

    19:44 27.06.2026

  • 30 нннн

    12 0 Отговор
    Пишете и дали България ще участва в плащането!
    Абе, как така за Словакия знаем, а за България не знаем???

    Коментиран от #33

    19:44 27.06.2026

  • 31 3680-РР

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Много високо ниво имаш!

    19:46 27.06.2026

  • 32 Стоянчо Пуканката

    7 2 Отговор
    Словакът е пич! Нито цент за тия просяци. Да бачкат (като всички останали нормални хора), и да си воюват колкото си искат (ама те и това не могат, изпидепцали са се в терор над мирни граждани, беззащитни жени и деца!). Иначе е лесно с "чужда пита помен да правиш", тоест, мангизи от просия, с които да наемаш престъпен отпадък от Лат.А.,(и не само от там), с който да тероризират русококи, синеоки, духовно извисени хора...

    19:48 27.06.2026

  • 33 Може би

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "нннн":

    ще го научим от бюджет 2027 г, когато замразят заплатите ( без управляващи, военни, полицаи и администрацията).
    Тези в скобите са важни за България, останалите както винаги ще плащат за чуждия кеф.

    19:53 27.06.2026

  • 34 Много си прав

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядо ванго":

    Когато всичко приключи Русия просто няма да има с кой от западните кърлежи да търгува.......След края на ТСВ на мястото където е имало някакви държави ще има пепелища и пустини негодни за живеене. В крайна сметка до това ще доведе русофобията, връщане в каменната ера и родово-общинния строй на някои места по Земята.

    19:55 27.06.2026

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