Фицо: Словакия няма да плаща военния заем на НАТО

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви официално, че страната му няма да участва в новия военен заем на НАТО за Украйна.
В ефира на обществената радиотелевизия STVR премиерът подчерта, че мандатът на националната делегация за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара изрично изключва поемането на подобни финансови ангажименти. По думите му предоставянето на милиарди за оръжия единствено удължава конфликта, а решението трябва да бъде дипломатическо.
Повод за острата реакция на Фицо станаха подготвяните за срещата на върха (7–8 юли 2026 г.) планове на Алианса за нов мащабен пакет за военна помощ на обща стойност 70 милиарда евро ($79,5 милиарда). Инициативата, базирана на германско предложение от май, цели да гарантира дългосрочно и устойчиво финансиране на Киев, като разпредели тежестта по-ясно между съюзниците. Фицо обаче категорично заяви пред STVR, че Братислава няма да отдели нито евро от държавния си бюджет за оръжия по тази схема, определяйки я като „подкрепа за войната“. Той допълни, че Словакия ще помага на съседната страна единствено с хуманитарни средства и възстановяване на разрушената енергийна инфраструктура.
Решението на премиера предизвика незабавни критични реакции от страна на словашката проевропейска опозиция, оглавявана от коалицията „Прогресивна Словакия“. Опозиционните лидери обвиниха правителството, че с подобни изолационистки ходове подкопава доверието в страната и я превръща в „ненадежден партньор“ на Източния фланг. Според техните позиции, блокирането на съюзническата солидарност застрашава дългосрочната сигурност на самата Словакия в рамките на колективната отбрана. Въпреки критиките, Фицо остава непреклонен и обяви, че ще настоява за специален механизъм, който да позволява на Братислава изрично да се изключва от бъдещи военни пакети на ЕС и НАТО, без това да блокира консенсуса между останалите държави членки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3680-РР
Коментиран от #8
19:21 27.06.2026
2 Тома
19:21 27.06.2026
3 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #5
19:22 27.06.2026
4 оня с коня
Коментиран от #6
19:22 27.06.2026
5 3680-РР
До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ако знаеш какви неща бих ти казал!
Коментиран от #20
19:23 27.06.2026
6 3680-РР
До коментар #4 от "оня с коня":Врабчо, как си?
19:24 27.06.2026
7 дядо ванго
Коментиран от #10, #15, #18, #34
19:24 27.06.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "3680-РР":Умно решение на словаците..... Интересно нашата Нова месия лётчика какво мисли по въпроса..... Или пак ще вземе ли заеми да поддържаме и да плащаме на украинската фашистка хунта....
Коментиран от #13
19:24 27.06.2026
9 Ссс
19:24 27.06.2026
10 3680-РР
До коментар #7 от "дядо ванго":Размислите ти са като от стар лампов телевизор с една програма!
19:25 27.06.2026
11 БРАВО ФИЦО
19:25 27.06.2026
12 Дориана
19:27 27.06.2026
13 Ветропоказател,
До коментар #8 от "Европеец":Що бе? Ти прасето и тиква ли предпочиташ пред летеца?
19:27 27.06.2026
14 Глупаците
Слушам ви, кретени!
19:30 27.06.2026
15 Ами сега
До коментар #7 от "дядо ванго":Хайде пък в името на златните гърнета, нови яхния и имоти за украински управляващи да се заробим с още 3,4 или 5 милиарда нов дълг.
Кой ще ги връща тези дългове ?
И до кога така ?
19:31 27.06.2026
16 ЕВРОФАШИСТКАТА КОАЛИЦИЯ
19:33 27.06.2026
17 Гавазов
19:33 27.06.2026
18 Ами сега
До коментар #7 от "дядо ванго":Хайде пък в името на златните гърнета, нови яхти и имоти за украински управляващи да се заробим с още 3,4 или 5 милиарда нов дълг.
Кой ще ги връща тези дългове ?
И до кога така ?
19:34 27.06.2026
19 И този ще е като Орбан
Коментиран от #21
19:34 27.06.2026
20 Руснак без крак...
До коментар #5 от "3680-РР":Ще ти кажа едно.
На България и трябва един като Майора !!!
Да отвори Белене, сбере тама всички русофили и им направи Малката Русия, дето по цял ден и нощ русофили с голи ръце трошат камънье и се хранят за две копейки, таваришчь 😄
Долу ръцете от Майора ☝️
Коментиран от #22, #26, #27
19:35 27.06.2026
21 Идиот ти ли бе
До коментар #19 от "И този ще е като Орбан":Български не знаеш льольо
19:35 27.06.2026
22 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Руснак без крак...":Който не вие хванал той не виешибал бе гьотверени
Коментиран от #24
19:37 27.06.2026
23 ФИЦО КАЗА
Коментиран от #25
19:38 27.06.2026
24 Руснак без крак...
До коментар #22 от "Ха ХаХа":Не се подигравай на сакати хора и руснаци ☝️😆
19:38 27.06.2026
25 Божидар Искренов, Гибона
До коментар #23 от "ФИЦО КАЗА":Как пък го не гръмнаха тоя още веднаж, пууу...
Коментиран от #28, #29
19:40 27.06.2026
26 Гресиран козяк
До коментар #20 от "Руснак без крак...":Нещо пак си се превъзбудил бе Гресирания,да не те е изоставил партньора ти ?Смучи гресирания кафяв горчив палец☝️ ,явно действа успокояващо 😬!
19:41 27.06.2026
27 3680-РР
До коментар #20 от "Руснак без крак...":Отворена, празна консервена кутия край контейнер!!!
19:41 27.06.2026
28 ПРАВ Е ФИЦО
До коментар #25 от "Божидар Искренов, Гибона":Смърт на фашизма.
19:42 27.06.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #25 от "Божидар Искренов, Гибона":Козяк ,явно се ....беш в гаzyндера ,а аз съм нато поррчен ,къде да се срещнем за да олаббя жиллата ?Плащам порядъчно ,като арабин ,няма да съжаляваш !
Коментиран от #31
19:44 27.06.2026
30 нннн
Абе, как така за Словакия знаем, а за България не знаем???
Коментиран от #33
19:44 27.06.2026
31 3680-РР
До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":Много високо ниво имаш!
19:46 27.06.2026
32 Стоянчо Пуканката
19:48 27.06.2026
33 Може би
До коментар #30 от "нннн":ще го научим от бюджет 2027 г, когато замразят заплатите ( без управляващи, военни, полицаи и администрацията).
Тези в скобите са важни за България, останалите както винаги ще плащат за чуждия кеф.
19:53 27.06.2026
34 Много си прав
До коментар #7 от "дядо ванго":Когато всичко приключи Русия просто няма да има с кой от западните кърлежи да търгува.......След края на ТСВ на мястото където е имало някакви държави ще има пепелища и пустини негодни за живеене. В крайна сметка до това ще доведе русофобията, връщане в каменната ера и родово-общинния строй на някои места по Земята.
19:55 27.06.2026