Фицо: Словакия няма да плаща военния заем на НАТО

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви официално, че страната му няма да участва в новия военен заем на НАТО за Украйна.

В ефира на обществената радиотелевизия STVR премиерът подчерта, че мандатът на националната делегация за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара изрично изключва поемането на подобни финансови ангажименти. По думите му предоставянето на милиарди за оръжия единствено удължава конфликта, а решението трябва да бъде дипломатическо.

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Повод за острата реакция на Фицо станаха подготвяните за срещата на върха (7–8 юли 2026 г.) планове на Алианса за нов мащабен пакет за военна помощ на обща стойност 70 милиарда евро ($79,5 милиарда). Инициативата, базирана на германско предложение от май, цели да гарантира дългосрочно и устойчиво финансиране на Киев, като разпредели тежестта по-ясно между съюзниците. Фицо обаче категорично заяви пред STVR, че Братислава няма да отдели нито евро от държавния си бюджет за оръжия по тази схема, определяйки я като „подкрепа за войната“. Той допълни, че Словакия ще помага на съседната страна единствено с хуманитарни средства и възстановяване на разрушената енергийна инфраструктура.

Решението на премиера предизвика незабавни критични реакции от страна на словашката проевропейска опозиция, оглавявана от коалицията „Прогресивна Словакия“. Опозиционните лидери обвиниха правителството, че с подобни изолационистки ходове подкопава доверието в страната и я превръща в „ненадежден партньор“ на Източния фланг. Според техните позиции, блокирането на съюзническата солидарност застрашава дългосрочната сигурност на самата Словакия в рамките на колективната отбрана. Въпреки критиките, Фицо остава непреклонен и обяви, че ще настоява за специален механизъм, който да позволява на Братислава изрично да се изключва от бъдещи военни пакети на ЕС и НАТО, без това да блокира консенсуса между останалите държави членки.