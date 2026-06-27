Тръмп се отказва от договореното с Путин в Аляска

Вашингтон е готов да се откаже изцяло от неофициалните договорености с Москва, постигнати през август 2025 г., като президентът Доналд Тръмп сигнализира пред лидерите на Г-7, че САЩ вече се позиционират като открит съюзник на Украйна.

Това съобщи днес американското издание Axios, позовавайки се на свои източници от дипломатическите кръгове. По информация на Financial Times, Тръмп е останал дълбоко впечатлен от успешната вълна от украински удари в тила на Русия, което е довело до радикалния обрат в позицията му.

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Напрежението ескалира през последните 48 часа, след като държавният секретар Марко Рубио категорично опроверга твърденията на Кремъл за тайна сделка за предаване на Донбас. „Ако имаше споразумение, войната вече щеше да е приключила“, заяви Рубио по време на посещението си в Бахрейн, уточнявайки, че в Аляска са обсъждани единствено хипотетични опции, но нищо не е било финализирано.

В отговор руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон в предателство към „духа от Анкоръдж“ и заяви, че Белият дом е използвал разговорите само като трик за печелене на време. С днешните коментари от срещата на Г-7 обаче САЩ окончателно затварят вратата за досегашния формат на преговори и затягат санкциите срещу руския енергиен сектор.