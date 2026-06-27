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Тръмп се отказва от договореното с Путин в Аляска
  Тема: Украйна

Тръмп се отказва от договореното с Путин в Аляска

27 Юни, 2026 20:41, обновена 27 Юни, 2026 20:44 2 840 102

  • анкъридж-
  • русия-
  • тръмп-
  • сащ-
  • украйна

САЩ променят курса и втвърдяват позицията си спрямо Москва, стана ясно след срещата на Г-7

Тръмп се отказва от договореното с Путин в Аляска - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон е готов да се откаже изцяло от неофициалните договорености с Москва, постигнати през август 2025 г., като президентът Доналд Тръмп сигнализира пред лидерите на Г-7, че САЩ вече се позиционират като открит съюзник на Украйна.

Това съобщи днес американското издание Axios, позовавайки се на свои източници от дипломатическите кръгове. По информация на Financial Times, Тръмп е останал дълбоко впечатлен от успешната вълна от украински удари в тила на Русия, което е довело до радикалния обрат в позицията му.

Още новини от Украйна

Напрежението ескалира през последните 48 часа, след като държавният секретар Марко Рубио категорично опроверга твърденията на Кремъл за тайна сделка за предаване на Донбас. „Ако имаше споразумение, войната вече щеше да е приключила“, заяви Рубио по време на посещението си в Бахрейн, уточнявайки, че в Аляска са обсъждани единствено хипотетични опции, но нищо не е било финализирано.

В отговор руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон в предателство към „духа от Анкоръдж“ и заяви, че Белият дом е използвал разговорите само като трик за печелене на време. С днешните коментари от срещата на Г-7 обаче САЩ окончателно затварят вратата за досегашния формат на преговори и затягат санкциите срещу руския енергиен сектор.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 60 Отговор
    ами като ги видя къв бой ядат , пък и Фламинго почнаха да мигрират в РФ

    Коментиран от #8, #28

    20:46 27.06.2026

  • 2 китайски балон

    77 17 Отговор
    БайДончо, щот "спечели" една война и реши да се довърши с още една?

    Коментиран от #20

    20:46 27.06.2026

  • 3 Хаха

    35 38 Отговор
    Украйна са по-силна армия и от САЩ.

    Коментиран от #12

    20:47 27.06.2026

  • 4 Гинкобилоба

    59 20 Отговор
    И кво втърдяват сащ като зимат руския петрол и газ и ни го дават със надценка,айде у факти да земете да се изметете у блатата

    20:47 27.06.2026

  • 5 Яшар

    57 19 Отговор
    Тръмп и сащ са п../.ки ..пфу ..така си и знаех и Путин го знаеше и беше резервиран и Лукашенко също ..трета световна няма да се разминем за жалост заради Тръмп ,Урсула, и Нато !

    Коментиран от #27, #65

    20:48 27.06.2026

  • 6 Доналд Тръмп, президент

    24 54 Отговор
    Путин...
    Кой по дяволите е Путин ? 😆

    20:48 27.06.2026

  • 7 Аз съм веган

    21 42 Отговор
    Хаяско отново с пръст в уста. Орките тоже.

    Коментиран от #31, #53, #81

    20:48 27.06.2026

  • 8 Ооо мачока

    34 19 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цела заран фламингите ти мигрират под патурете у розавия дирник

    Коментиран от #29

    20:48 27.06.2026

  • 9 сащисаните приключеха с

    56 16 Отговор
    хегемонията и не знаят къде се намират...Иранците им разказаха играта а те на русия тръгнали да се репчат...Луузъри

    Коментиран от #16, #46

    20:48 27.06.2026

  • 10 И кой твърди това

    34 12 Отговор
    Вие сте вътре в главата на батко Тръмп ли...
    Те си имат икономическата договорка и ако Тръмп се отказал от политическата това означава че им дава карта бланш да му унищожат окрайнката. А ние от Европейския съюз ще му плащаме оръжията и той ще печели. Много му дреме за европейския съюз без да пълни портфейла.

    20:49 27.06.2026

  • 11 пешо

    37 3 Отговор
    до обяд казва едно следобед аз такова нещо не съм казал

    Коментиран от #67

    20:49 27.06.2026

  • 12 Николова , София

    13 21 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Мислиш ли че ще завладеят цяла Европа и и ще станем украинско нацистка уния ..може с Урсула може

    Коментиран от #36

    20:49 27.06.2026

  • 13 Трябваше

    16 39 Отговор
    известно време на Тръмп за да разбере, че с това ръководство Русия е империя на злото

    Коментиран от #22

    20:50 27.06.2026

  • 14 хаспелге

    11 2 Отговор
    Едва ли някой е осребрявал илюзии от Виндоусите му

    20:50 27.06.2026

  • 15 е нищо ново

    32 4 Отговор
    трябва да се понаправи на мъж пред евро пуделите да дигне егото щот и персийци и израелци доста му го смачкаха последните месеци
    септември друга песен ще запее пак

    20:50 27.06.2026

  • 16 Руснак без крак...

    10 24 Отговор

    До коментар #9 от "сащисаните приключеха с":

    Разказаха играта само и единствено на Русия !!!
    И на крака ми 😢😆

    Коментиран от #78

    20:51 27.06.2026

  • 17 А50

    32 9 Отговор
    Иранците да си правят изводите. Всичко е печелене на време, както за укро режима, така и сега за диктатора Нетаняху.

    20:52 27.06.2026

  • 18 ТРЪМП

    15 22 Отговор
    ТРЯБВА да се ПРИЗНАЕ, че е СМЕЛ, разполага със СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ, но има и СТРАХОТНИ ХОРА, има БОЙЦИ.

    ЗЕЛЕНСКИ се СПРАВЯ ДОСТА ДОБРЕ.

    ТРЪМП накрая разбра
    Че ПУТИН се опитва да го мотка.

    И СЕГА ДАДЕ

    разрешение на ЗЕЛЕНСКИ

    да БОМБИ ПУТКЕР НА ПОРАЗЗЗИЯ.

    20:52 27.06.2026

  • 19 безпристрастен

    10 7 Отговор
    опитите за смачкване на опортюнистическа просия продължават,ще видим!

    20:52 27.06.2026

  • 20 Абе

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Тоя не му сече брадвата на едно място.

    20:53 27.06.2026

  • 21 Николова , София

    19 14 Отговор
    Тоя смешник Тръмп да изчезва че Вова ште го заличи

    Коментиран от #38, #43

    20:53 27.06.2026

  • 22 Дарт Вейдър, зъл сит

    11 21 Отговор

    До коментар #13 от "Трябваше":

     "..Русия е империя на злото..."

    Категорично не !!!
    Русия не е зла, само нечовешки НЕКАДЪРНА ☝️

    Коментиран от #32, #44

    20:53 27.06.2026

  • 23 Дзак

    14 1 Отговор
    Едва ли са му повярвали!

    20:54 27.06.2026

  • 24 Хайо

    21 16 Отговор
    Е ,от Украйна няма да остане държава .Сащ подписаха присъдата на Украйна и на Европа .Не можа да вземе и Иран ,няма как да спре Китай , единствената цел им остана да вкарат Европа във война ,да просъществуват още малко като хегемония .

    20:54 27.06.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 7 Отговор
    ЗНАЧИ СКОРО ЩЕ ВИДЯТ ДУХА НА КУЗЬКИНА МАТЮШКА :)

    20:54 27.06.2026

  • 26 Айляк

    17 12 Отговор
    Е, сега вече може и да започне войната.
    Украйна не и нито Сирия, нито Венецуела, на които Русия да им бере дерта докрай.
    Украйна вече е враг пред портата.
    И на някои хора ще им се иска да не са живи, но те няма да са руснаци.

    Коментиран от #47

    20:54 27.06.2026

  • 27 сач

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    и без това пътуваш към сапунената фабрика

    Коментиран от #39

    20:56 27.06.2026

  • 28 Това е добре

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Дядката винаги лъже

    20:57 27.06.2026

  • 29 от хаспуха

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ооо мачока":

    на маати?

    20:57 27.06.2026

  • 30 дядо поп

    21 12 Отговор
    Изглежда , че Москва и Пекин трябва да втвърдят тона със САЩ и Европа.

    Коментиран от #35, #50, #60

    20:57 27.06.2026

  • 31 МОТИКАТА

    7 12 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    "...Хаяско отново с пръст в уста. Орките тоже..."

    Но в никакъв случай руснаците няма да останат без най-новите американски бомби и ракети, сипещи се като Божия "благодат" връз клетите им глави.

    20:58 27.06.2026

  • 32 По приятелите

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дарт Вейдър, зъл сит":

    и по делата ще ги познаете

    20:58 27.06.2026

  • 33 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    7 10 Отговор
    КАКВО СТАНА
    КАТЪР ЯЛОВ,

    НАЛИ СТЕ ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА .

    СЕГА ЗАЩО СЕ МОЛИТЕ НА ТРЪМП.
    ДА ВИ СПАСИ ОТ
    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
    КОГАТО НАПАДАХТЕ
    УКРАЙНА

    Питахте ли САЩ?

    20:59 27.06.2026

  • 34 Шо станА бе бе копейки мало//умни?

    10 9 Отговор
    Договореностите в Аляска колкото и договореностите в Истанбул.Цункайте го сополив

    21:00 27.06.2026

  • 35 ръкава ти

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "дядо поп":

    втърдява ли се от ходжата?

    21:00 27.06.2026

  • 36 Майор Деянов, на всеки километър

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Николова , София":

    Госпожо Николова, мястото на жените е в кухнята, в банята с легена !!! Оставете Русия на нас мъжете, ние знаем как да я направим счастлива 😄☝️

    Коментиран от #77

    21:01 27.06.2026

  • 37 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    8 9 Отговор
    КРЕМЪЛ

    ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    21:01 27.06.2026

  • 38 Оня с парчето

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Николова , София":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    21:02 27.06.2026

  • 39 Яшар

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "сач":

    имам ядна кожана рокета за теб

    21:02 27.06.2026

  • 40 4567

    6 8 Отговор
    Ами да, след като ти се о..ра в Иран искаш да не си сам. Спокойноо, Путин отдавна напълни памперса.

    21:02 27.06.2026

  • 41 Ко казва тръмп

    12 5 Отговор
    никой не интересува! САЩ са главният виновник за тази война и ще я поддържат до последният украинец, защото сладко им идват парите на Европа и продажните урсули!

    21:03 27.06.2026

  • 42 На американците

    17 5 Отговор
    Вяра да нямаш. Също както ги баламосваха, че НАТО няма да се разширява на изток, а за 30 години им стигна до задния двор. Сега кой знае в Аляска какво са ги лъгали.

    Коментиран от #58, #89

    21:04 27.06.2026

  • 43 Веселяшко

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Николова , София":

    звучи това

    21:04 27.06.2026

  • 44 Роко

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дарт Вейдър, зъл сит":

    Не е опасен сериозен враг, най опасен е некадърникът, особенно ,когато ти е приятел! Никога не знаеш кога ще изгърмиш от некадърността му!

    21:04 27.06.2026

  • 45 Последния Софиянец

    9 10 Отговор
    Никой вече не брои за живо бункерното с токчетата, само копейките още му се кланят!

    21:05 27.06.2026

  • 46 Хахахаха

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "сащисаните приключеха с":

    ВСУ се справя с рашата, без чужда помощ.

    21:06 27.06.2026

  • 47 Не мечтай

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Айляк":

    за дивотии

    21:06 27.06.2026

  • 48 Хайо

    7 6 Отговор
    Бункерния бакшиш ще виси от башнята това лято!

    21:07 27.06.2026

  • 49 ПУТИН

    9 6 Отговор
    ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

    НАГЪЛ И НАДЪХАН ДА УБИВА

    ГОРДО ЗАЯВИ:

    ЕДНОЛИЧНО ВЗЕХ РЕШЕНИЕ ЗА
    ПРОВЕЖДАНЕТО
    НА
    СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ .

    ПУТИН ПРЕЗ 2026

    ЖАЛЪК И ОТЧАЯН

    РЕВЕ :

    ПРИНУДИХА МЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ВОЙНАТА

    ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:07 27.06.2026

  • 50 Дядо попе

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "дядо поп":

    китайче ли си или сибирче

    21:07 27.06.2026

  • 51 Българин

    9 6 Отговор
    Утре Тръмп ще говори друго.Навиха го западняците на срещата на Г-7,сложиха му вилата на врата.Но скоро ще разбере къде е истината и ще смени мнението си.

    21:07 27.06.2026

  • 52 Мдаа

    7 1 Отговор
    Сичката рабитеана рижия клоун е такава.Едвам докара до някакво сполазумение с Иран, за да ги бомби два дни след това. А Русия уважава само силата.

    21:08 27.06.2026

  • 53 Яшар

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Задунайските крепостници тоже, пак средния ще дъвчат.

    21:09 27.06.2026

  • 54 Отец Дионисий, светец

    4 7 Отговор
    Кoмай измисления от ру3ката пропаганда Анкоридж дух, скоропостижно предаде Богу дух.
    Амин !!!

    Коментиран от #61

    21:10 27.06.2026

  • 55 Българин

    6 7 Отговор
    Само от млагене разбира блатара и копейката му продажна.

    21:10 27.06.2026

  • 56 Тръмпет

    9 4 Отговор
    Тотален дърт сбърканяк.А искаше награда за мир краварят изкукуригал.На янки никога вяра да нямаш . Утре ще се извърти и нож ще ти забие

    21:11 27.06.2026

  • 57 Бг гражданин

    6 4 Отговор
    Русия я прекарват по един и същи начин от 50 години! Обещания,мирни договори и накрая нож в гърба и войни. Интересното е че такива рибоци няма кото тях,винаги се хващат на въдицата!

    Коментиран от #63, #68

    21:12 27.06.2026

  • 58 Ако не искате

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "На американците":

    НАТО, може да опитате с Куба, Беларус и Северна Корея

    21:12 27.06.2026

  • 59 До майорчето

    5 5 Отговор
    Миличко ниско интелигентно същество ставаш само да слушаш лъжливите окра канали и да копаеш тоалетни в Киев

    21:14 27.06.2026

  • 60 ПЕКИН

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "дядо поп":

    Чака удобния момент

    Да приключи БУНКЕРНИЯ ПОЛУРЪСТ.

    СИ ДЗИН ПИН

    ОЩЕ В НАЧАЛОТО
    НА ВОЙНАТА
    ПИТАШЕ ПУТИН:

    ИМАШ ЛИ СРЕДСТВА ДА ПОБЕДИШ УКРАЙНА?

    И СЕ СМЕЕШЕ....

    ВОЙНИТЕ НЕ СА ТАКИВА
    КАТО ПРЕДИ.

    21:15 27.06.2026

  • 61 ДУХЪТ НА ФЛАМИНГО

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Отец Дионисий, светец":

    Днеска Посети ВОЛГОГРАД.

    Така ще бъде в Цялата Блатна Територия.

    21:17 27.06.2026

  • 62 оня с коня

    5 5 Отговор
    те краварските договори! не струват и хартията на която са написани

    Коментиран от #72

    21:18 27.06.2026

  • 63 Майор Деянов, на всеки километър

    3 7 Отговор

    До коментар #57 от "Бг гражданин":

    Бе кой нормален политик и държава ще разговаря, договаря със шепата неуки, про3ди, елементарни милиционери, гопници, селяци ?
    Кои са Путин, Песков, Абрамович ? Елементарни прости селяндури от руските деревни. Ти му говориш за Моцарт и Джокондата, оно те гледа като теле и мисли за Маша млекарката с големите.....😆😆😆

    Коментиран от #69, #99

    21:18 27.06.2026

  • 64 Ами

    6 0 Отговор
    Поне Тръмп е праволинеен.
    Два пъти едно и също не казва :)

    21:19 27.06.2026

  • 65 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    айде дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    21:19 27.06.2026

  • 66 БЯГАЩИТЕ РУСКИ

    7 2 Отговор
    МУСОРИ от КРИМ

    СЕ ОПЛАКВАТ :

    ЧЕ БИЛИ ПРИНУДЕНИ
    ДА ПЛАЩАТ
    НА СПЕКУЛАНТИ,

    РУСКИ ВОЕННИ ,

    ПО 400 РУБЛИ
    ЗА ЛИТЪР БЕНЗИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДАВАЙ ДАВАЙ

    ИСКАХТЕ ДВИЖУХА

    Коментиран от #71

    21:19 27.06.2026

  • 67 Тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Лъже повече и от ББ

    21:20 27.06.2026

  • 68 РЕАЛИСТ

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Бг гражданин":

    Ами щото руснаците си мислят, че другите са , като тях- като дадеш дума , държиш на нея. Мъжко. Само , че англосаксонците са женски полови органи. Излъгаха Горбачов, че НАТО няма се разширява, излъгаха Путин, че Янукович, ще си остане на поста до нови избори, излъгаха пак Путин с Минските споразумения, за да въоръжат Украйна, излъгаха Путин, да изтегли танковете от Киев по време на преговорите в Истанбул. Сега Тръмп излъга Путин и той му даде Венецуела и Иран на тепсия, уж ще махне ръце от Украйна, ама ядец. Този Путин е като Горбачов, или голям глупак или предател. Време е за смяна.

    21:20 27.06.2026

  • 69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱9874

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    господине ПУТИН е КРАЛЯ на иператорите на света! ако не знаете значи сте многоПРОСТ ЧОВЕК

    21:20 27.06.2026

  • 70 Баце

    9 5 Отговор
    Демек признават си, че Русия освен с цялотот натю, пряко воюва и с Обора, и че както е всеизвестно са големи б@клуци.

    21:21 27.06.2026

  • 71 Руснак без крак...

    5 5 Отговор

    До коментар #66 от "БЯГАЩИТЕ РУСКИ":

    "...ИСКАХТЕ ДВИЖУХА.."

    Ми не...
    Исках си клатя Маша, Наташа и си пия водката.
    Откъде ни изпадна тоя лумпен Путин не панимаю...

    Коментиран от #74

    21:23 27.06.2026

  • 72 Оня с Мотиката

    2 6 Отговор

    До коментар #62 от "оня с коня":

    "..краварските договори не струват и хартията на която са написани..."

    Не си струва хартията цялата мизерна руска история от Рюрик насам ☝️

    Коментиран от #75

    21:27 27.06.2026

  • 73 Ама чакай ся...?!

    4 2 Отговор
    Нали до вчера твърдяхте,че Тръмп,бил... ,,Агент-Краснов" на Путин...?!
    Ся на кое да вЕрвам...се чудя?!

    Коментиран от #76

    21:30 27.06.2026

  • 74 ПРИГОЖИН

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Руснак без крак...":

    Как ОТКЪДЕ?

    БЕРЕЗОВСКИ

    ГО ИЗМЪКНА ОТ
    ПОДЗЕМНИТЕ ПОМЕШЕНИЯ
    НА КГБ.

    ПОСЛЕ ПУТИН
    ПРАТИ ГЛАВОРЕЗИ
    ДА МУ БУТНАТ СТОЛА
    ЗА БЛАГОДАРНОСТ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #86

    21:30 27.06.2026

  • 75 Хмм

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Оня с Мотиката":

    сещам се пак за Бисмарк - руснаците винаги идват за своето, на вашите планове те отговарят с неочакваност, Русия не може да бъде победена

    Коментиран от #80, #96

    21:32 27.06.2026

  • 76 АГЕНТ КРАСНОВ

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Ама чакай ся...?!":

    Вече не му пука

    За КОМПРОМАТИТЕ НА ПУТИН

    КРЕМЪЛСКИЯ ШАНТАЖ
    ВЕЧЕ НЕ ВЪРВИ .

    АГЕНТ КРАСНОВ СЕ ОКАЗА
    МНОГО ПО ЛУД ОТКОЛКОТО
    ГО МИСЛИХА В КРЕМЪЛ

    21:32 27.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Нищо,че си без крак!

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    Вашето Украинско ТЦК,ще те...Бусофицира за фронта,дори и без глава...😝!

    21:32 27.06.2026

  • 79 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Предупредих копейките, които му се радваха - непредвидим е!

    21:33 27.06.2026

  • 80 НЕ МОЖЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Хмм":

    Да бъде ПОБЕДЕНА .


    НО ЩЕ БЪДЕ УНИШОЖЕНА.

    Коментиран от #94

    21:33 27.06.2026

  • 81 Не те разбирам

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Предполагам не знаеш какво са си говорили в Аляска! Обяснявам бавно!
    Предложението бе, украинската армия да се изтегли от остатъка на Донецк, а Русия да се съгласи на граници на Зпорожие и Херсон по тогавашната фронтова линия а не целите както са вписани в Конституцията и, като върне на Украйна териториите от Днипро, Херсон и Суми.
    Но след като Русия си върна сама Покровск, Мирноград, Сиверск, Константинивка, почти целия Лиман, Хуляйполе и вече е в предградията на Славянск и Крематорск, разбира се че Русия си оттегля предложението и освен това няма да връща нищо.
    А Тръмп просто си измива ръцете, защото Зеленски и партньорите му не го послушаха. И сега ще им гледа сеира как от много акъл останаха с пръст в ...

    Коментиран от #91

    21:34 27.06.2026

  • 82 Цончо Кънчев

    3 3 Отговор
    Путин отиде само, за да му се подиграе. А дончо е толкова тъп, че не можа да се сети. Разигра един театър с червен килим и прелитане с бомбардировачи, все едно посреща африкански президент.

    21:35 27.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 реалистъ

    3 2 Отговор
    Тръмп даде година и половина аванта, в които кремълското чучело можеше да направи нещо. Не направи. Сега бой до пълна и безусловна капитулация на Раша.

    21:36 27.06.2026

  • 85 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    До нассиране! После повтори!

    21:36 27.06.2026

  • 86 А Теб... ,,Готвачо"...

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "ПРИГОЖИН":

    ...,просто те...,,сготви"...😆🤣😆!

    21:36 27.06.2026

  • 87 Червен кхмер

    5 4 Отговор
    Слабаците от Рашистан никой вече не ги уважава.Крепостния разбира само от млатене.

    Коментиран от #92

    21:37 27.06.2026

  • 88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 2 Отговор
    КОГАТО СЕДИШ
    НА ВАРЕЛ ПЪЛЕН
    СЪС БЕНЗИН

    НЕ НАПАДАЙ ЧОВЕК
    КОЙТО ИМА КИБРИТ...

    ЗЕЛЕНСКИ ПОДПАЛИ
    ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:37 27.06.2026

  • 89 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "На американците":

    Чакай, Путин не драпа ли на запад, т.е. към НАТО? Хайде изяснете се!

    21:37 27.06.2026

  • 90 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    21:38 27.06.2026

  • 91 Това е сложна материя за разбиране

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Не те разбирам":

    от сериозните медии!
    Затова са им и тези "победни" изцепки:) А рехавия хор на баламите ги припява!

    21:38 27.06.2026

  • 92 Братчетата на Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Червен кхмер":

    И обича да го млатят... млади.

    21:39 27.06.2026

  • 93 Шеломов как е?

    4 2 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    21:39 27.06.2026

  • 94 Има,обаче...

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "НЕ МОЖЕ":

    ...,бая да чакаш...!

    21:41 27.06.2026

  • 95 Алекс

    2 0 Отговор
    Не знам дали Историята познава по-голямо падение на политик от този мистър президент. Другото обяснение е да е луд.

    21:41 27.06.2026

  • 96 Миролюб Войнов, историк

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Хмм":

    "...Русия не може да бъде победена..."

    Русия беше победена 1240г от Златната орда, беше победена от Наполеон, загуби Кримската война от Велика Британия, загуби Първата Световна, загуби в Афганистан от козари и овчари, загуби Студената война 1991г, загуби и в Украйна 2023г

    21:42 27.06.2026

  • 97 Напълно побъркан!

    2 2 Отговор
    Рубио каза, че в Аляска не е постигнато никакво споразумение, а кокошото рижаво дуп е, се отказва от нещо, което не е договорено с Путин.
    Да чуваш гласове си е за психиатър!
    Дали докторите, които подписаха на третия ден след основните прегледи на Доналд Тръмп, че е в отлично здраве само трябва да отслабне с 6 кг ЩЕ понесат оговорност за лъжливи показатели?
    Тръмп е заплаха за световния мир. Този побъркан човек всеки момент може да натисне копчето и……. Край.
    Единственатаинадежда остава Путин.

    Коментиран от #100

    21:43 27.06.2026

  • 98 КРИМЧАНИ

    0 1 Отговор
    БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ.

    СКОРО ПРОБЛЕМЪТ С ГОРИВАТА
    ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН.

    ПРОСТО ЩЕ СЕ ПЛАША В ГРИВНИ .

    След Време в ЕВРО.

    Коментиран от #102

    21:44 27.06.2026

  • 99 Я виж ти,кой пак се обадил...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Дегизираният жужак-Каишков,от ,,На всеки километър"...🤣😆🤣!

    21:46 27.06.2026

  • 100 Владимир Путин, президент

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "Напълно побъркан!":

    "...Единствената надежда остава Путин..."

    Трябва си много болен щом се надяваш на един про3д милиционер таксиджия !!!
    Лекувай се......

    21:46 27.06.2026

  • 101 ?????

    1 0 Отговор
    Ъхъ.
    Опять обманули.
    А да не ви лъжат що не пробвате?
    Имате с кво да ги наплашите.

    21:47 27.06.2026

  • 102 Ха така...!

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "КРИМЧАНИ":

    Няма само ние да сме в...,,Клуба на богатите"...?!
    Нека и други се...,,облажат"...!

    21:48 27.06.2026