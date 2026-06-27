Тръмп се отказва от договореното с Путин в Аляска

Вашингтон е готов да се откаже изцяло от неофициалните договорености с Москва, постигнати през август 2025 г., като президентът Доналд Тръмп сигнализира пред лидерите на Г-7, че САЩ вече се позиционират като открит съюзник на Украйна.
Това съобщи днес американското издание Axios, позовавайки се на свои източници от дипломатическите кръгове. По информация на Financial Times, Тръмп е останал дълбоко впечатлен от успешната вълна от украински удари в тила на Русия, което е довело до радикалния обрат в позицията му.
Напрежението ескалира през последните 48 часа, след като държавният секретар Марко Рубио категорично опроверга твърденията на Кремъл за тайна сделка за предаване на Донбас. „Ако имаше споразумение, войната вече щеше да е приключила“, заяви Рубио по време на посещението си в Бахрейн, уточнявайки, че в Аляска са обсъждани единствено хипотетични опции, но нищо не е било финализирано.
В отговор руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон в предателство към „духа от Анкоръдж“ и заяви, че Белият дом е използвал разговорите само като трик за печелене на време. С днешните коментари от срещата на Г-7 обаче САЩ окончателно затварят вратата за досегашния формат на преговори и затягат санкциите срещу руския енергиен сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #28
20:46 27.06.2026
2 китайски балон
Коментиран от #20
20:46 27.06.2026
3 Хаха
Коментиран от #12
20:47 27.06.2026
4 Гинкобилоба
20:47 27.06.2026
5 Яшар
Коментиран от #27, #65
20:48 27.06.2026
6 Доналд Тръмп, президент
Кой по дяволите е Путин ? 😆
20:48 27.06.2026
7 Аз съм веган
Коментиран от #31, #53, #81
20:48 27.06.2026
8 Ооо мачока
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Цела заран фламингите ти мигрират под патурете у розавия дирник
Коментиран от #29
20:48 27.06.2026
9 сащисаните приключеха с
Коментиран от #16, #46
20:48 27.06.2026
10 И кой твърди това
Те си имат икономическата договорка и ако Тръмп се отказал от политическата това означава че им дава карта бланш да му унищожат окрайнката. А ние от Европейския съюз ще му плащаме оръжията и той ще печели. Много му дреме за европейския съюз без да пълни портфейла.
20:49 27.06.2026
11 пешо
Коментиран от #67
20:49 27.06.2026
12 Николова , София
До коментар #3 от "Хаха":Мислиш ли че ще завладеят цяла Европа и и ще станем украинско нацистка уния ..може с Урсула може
Коментиран от #36
20:49 27.06.2026
13 Трябваше
Коментиран от #22
20:50 27.06.2026
14 хаспелге
20:50 27.06.2026
15 е нищо ново
септември друга песен ще запее пак
20:50 27.06.2026
16 Руснак без крак...
До коментар #9 от "сащисаните приключеха с":Разказаха играта само и единствено на Русия !!!
И на крака ми 😢😆
Коментиран от #78
20:51 27.06.2026
17 А50
20:52 27.06.2026
18 ТРЪМП
ЗЕЛЕНСКИ се СПРАВЯ ДОСТА ДОБРЕ.
ТРЪМП накрая разбра
Че ПУТИН се опитва да го мотка.
И СЕГА ДАДЕ
разрешение на ЗЕЛЕНСКИ
да БОМБИ ПУТКЕР НА ПОРАЗЗЗИЯ.
20:52 27.06.2026
19 безпристрастен
20:52 27.06.2026
20 Абе
До коментар #2 от "китайски балон":Тоя не му сече брадвата на едно място.
20:53 27.06.2026
21 Николова , София
Коментиран от #38, #43
20:53 27.06.2026
22 Дарт Вейдър, зъл сит
До коментар #13 от "Трябваше":"..Русия е империя на злото..."
Категорично не !!!
Русия не е зла, само нечовешки НЕКАДЪРНА ☝️
Коментиран от #32, #44
20:53 27.06.2026
23 Дзак
20:54 27.06.2026
24 Хайо
20:54 27.06.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
20:54 27.06.2026
26 Айляк
Украйна не и нито Сирия, нито Венецуела, на които Русия да им бере дерта докрай.
Украйна вече е враг пред портата.
И на някои хора ще им се иска да не са живи, но те няма да са руснаци.
Коментиран от #47
20:54 27.06.2026
27 сач
До коментар #5 от "Яшар":и без това пътуваш към сапунената фабрика
Коментиран от #39
20:56 27.06.2026
28 Това е добре
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Дядката винаги лъже
20:57 27.06.2026
29 от хаспуха
До коментар #8 от "Ооо мачока":на маати?
20:57 27.06.2026
30 дядо поп
Коментиран от #35, #50, #60
20:57 27.06.2026
31 МОТИКАТА
До коментар #7 от "Аз съм веган":"...Хаяско отново с пръст в уста. Орките тоже..."
Но в никакъв случай руснаците няма да останат без най-новите американски бомби и ракети, сипещи се като Божия "благодат" връз клетите им глави.
20:58 27.06.2026
32 По приятелите
До коментар #22 от "Дарт Вейдър, зъл сит":и по делата ще ги познаете
20:58 27.06.2026
33 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
КАТЪР ЯЛОВ,
НАЛИ СТЕ ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА .
СЕГА ЗАЩО СЕ МОЛИТЕ НА ТРЪМП.
ДА ВИ СПАСИ ОТ
ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
КОГАТО НАПАДАХТЕ
УКРАЙНА
Питахте ли САЩ?
20:59 27.06.2026
34 Шо станА бе бе копейки мало//умни?
21:00 27.06.2026
35 ръкава ти
До коментар #30 от "дядо поп":втърдява ли се от ходжата?
21:00 27.06.2026
36 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "Николова , София":Госпожо Николова, мястото на жените е в кухнята, в банята с легена !!! Оставете Русия на нас мъжете, ние знаем как да я направим счастлива 😄☝️
Коментиран от #77
21:01 27.06.2026
37 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
21:01 27.06.2026
38 Оня с парчето
До коментар #21 от "Николова , София":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
21:02 27.06.2026
39 Яшар
До коментар #27 от "сач":имам ядна кожана рокета за теб
21:02 27.06.2026
40 4567
21:02 27.06.2026
41 Ко казва тръмп
21:03 27.06.2026
42 На американците
Коментиран от #58, #89
21:04 27.06.2026
43 Веселяшко
До коментар #21 от "Николова , София":звучи това
21:04 27.06.2026
44 Роко
До коментар #22 от "Дарт Вейдър, зъл сит":Не е опасен сериозен враг, най опасен е некадърникът, особенно ,когато ти е приятел! Никога не знаеш кога ще изгърмиш от некадърността му!
21:04 27.06.2026
45 Последния Софиянец
21:05 27.06.2026
46 Хахахаха
До коментар #9 от "сащисаните приключеха с":ВСУ се справя с рашата, без чужда помощ.
21:06 27.06.2026
47 Не мечтай
До коментар #26 от "Айляк":за дивотии
21:06 27.06.2026
48 Хайо
21:07 27.06.2026
49 ПУТИН
НАГЪЛ И НАДЪХАН ДА УБИВА
ГОРДО ЗАЯВИ:
ЕДНОЛИЧНО ВЗЕХ РЕШЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО
НА
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ .
ПУТИН ПРЕЗ 2026
ЖАЛЪК И ОТЧАЯН
РЕВЕ :
ПРИНУДИХА МЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ВОЙНАТА
ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:07 27.06.2026
50 Дядо попе
До коментар #30 от "дядо поп":китайче ли си или сибирче
21:07 27.06.2026
51 Българин
21:07 27.06.2026
52 Мдаа
21:08 27.06.2026
53 Яшар
До коментар #7 от "Аз съм веган":Задунайските крепостници тоже, пак средния ще дъвчат.
21:09 27.06.2026
54 Отец Дионисий, светец
Амин !!!
Коментиран от #61
21:10 27.06.2026
55 Българин
21:10 27.06.2026
56 Тръмпет
21:11 27.06.2026
57 Бг гражданин
Коментиран от #63, #68
21:12 27.06.2026
58 Ако не искате
До коментар #42 от "На американците":НАТО, може да опитате с Куба, Беларус и Северна Корея
21:12 27.06.2026
59 До майорчето
21:14 27.06.2026
60 ПЕКИН
До коментар #30 от "дядо поп":Чака удобния момент
Да приключи БУНКЕРНИЯ ПОЛУРЪСТ.
СИ ДЗИН ПИН
ОЩЕ В НАЧАЛОТО
НА ВОЙНАТА
ПИТАШЕ ПУТИН:
ИМАШ ЛИ СРЕДСТВА ДА ПОБЕДИШ УКРАЙНА?
И СЕ СМЕЕШЕ....
ВОЙНИТЕ НЕ СА ТАКИВА
КАТО ПРЕДИ.
21:15 27.06.2026
61 ДУХЪТ НА ФЛАМИНГО
До коментар #54 от "Отец Дионисий, светец":Днеска Посети ВОЛГОГРАД.
Така ще бъде в Цялата Блатна Територия.
21:17 27.06.2026
62 оня с коня
Коментиран от #72
21:18 27.06.2026
63 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #57 от "Бг гражданин":Бе кой нормален политик и държава ще разговаря, договаря със шепата неуки, про3ди, елементарни милиционери, гопници, селяци ?
Кои са Путин, Песков, Абрамович ? Елементарни прости селяндури от руските деревни. Ти му говориш за Моцарт и Джокондата, оно те гледа като теле и мисли за Маша млекарката с големите.....😆😆😆
Коментиран от #69, #99
21:18 27.06.2026
64 Ами
Два пъти едно и също не казва :)
21:19 27.06.2026
65 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Яшар":айде дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн
21:19 27.06.2026
66 БЯГАЩИТЕ РУСКИ
СЕ ОПЛАКВАТ :
ЧЕ БИЛИ ПРИНУДЕНИ
ДА ПЛАЩАТ
НА СПЕКУЛАНТИ,
РУСКИ ВОЕННИ ,
ПО 400 РУБЛИ
ЗА ЛИТЪР БЕНЗИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДАВАЙ ДАВАЙ
ИСКАХТЕ ДВИЖУХА
Коментиран от #71
21:19 27.06.2026
67 Тоя
До коментар #11 от "пешо":Лъже повече и от ББ
21:20 27.06.2026
68 РЕАЛИСТ
До коментар #57 от "Бг гражданин":Ами щото руснаците си мислят, че другите са , като тях- като дадеш дума , държиш на нея. Мъжко. Само , че англосаксонците са женски полови органи. Излъгаха Горбачов, че НАТО няма се разширява, излъгаха Путин, че Янукович, ще си остане на поста до нови избори, излъгаха пак Путин с Минските споразумения, за да въоръжат Украйна, излъгаха Путин, да изтегли танковете от Киев по време на преговорите в Истанбул. Сега Тръмп излъга Путин и той му даде Венецуела и Иран на тепсия, уж ще махне ръце от Украйна, ама ядец. Този Путин е като Горбачов, или голям глупак или предател. Време е за смяна.
21:20 27.06.2026
69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱9874
До коментар #63 от "Майор Деянов, на всеки километър":господине ПУТИН е КРАЛЯ на иператорите на света! ако не знаете значи сте многоПРОСТ ЧОВЕК
21:20 27.06.2026
70 Баце
21:21 27.06.2026
71 Руснак без крак...
До коментар #66 от "БЯГАЩИТЕ РУСКИ":"...ИСКАХТЕ ДВИЖУХА.."
Ми не...
Исках си клатя Маша, Наташа и си пия водката.
Откъде ни изпадна тоя лумпен Путин не панимаю...
Коментиран от #74
21:23 27.06.2026
72 Оня с Мотиката
До коментар #62 от "оня с коня":"..краварските договори не струват и хартията на която са написани..."
Не си струва хартията цялата мизерна руска история от Рюрик насам ☝️
Коментиран от #75
21:27 27.06.2026
73 Ама чакай ся...?!
Ся на кое да вЕрвам...се чудя?!
Коментиран от #76
21:30 27.06.2026
74 ПРИГОЖИН
До коментар #71 от "Руснак без крак...":Как ОТКЪДЕ?
БЕРЕЗОВСКИ
ГО ИЗМЪКНА ОТ
ПОДЗЕМНИТЕ ПОМЕШЕНИЯ
НА КГБ.
ПОСЛЕ ПУТИН
ПРАТИ ГЛАВОРЕЗИ
ДА МУ БУТНАТ СТОЛА
ЗА БЛАГОДАРНОСТ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #86
21:30 27.06.2026
75 Хмм
До коментар #72 от "Оня с Мотиката":сещам се пак за Бисмарк - руснаците винаги идват за своето, на вашите планове те отговарят с неочакваност, Русия не може да бъде победена
Коментиран от #80, #96
21:32 27.06.2026
76 АГЕНТ КРАСНОВ
До коментар #73 от "Ама чакай ся...?!":Вече не му пука
За КОМПРОМАТИТЕ НА ПУТИН
КРЕМЪЛСКИЯ ШАНТАЖ
ВЕЧЕ НЕ ВЪРВИ .
АГЕНТ КРАСНОВ СЕ ОКАЗА
МНОГО ПО ЛУД ОТКОЛКОТО
ГО МИСЛИХА В КРЕМЪЛ
21:32 27.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Нищо,че си без крак!
До коментар #16 от "Руснак без крак...":Вашето Украинско ТЦК,ще те...Бусофицира за фронта,дори и без глава...😝!
21:32 27.06.2026
79 Абсурдистан
21:33 27.06.2026
80 НЕ МОЖЕ
До коментар #75 от "Хмм":Да бъде ПОБЕДЕНА .
НО ЩЕ БЪДЕ УНИШОЖЕНА.
Коментиран от #94
21:33 27.06.2026
81 Не те разбирам
До коментар #7 от "Аз съм веган":Предполагам не знаеш какво са си говорили в Аляска! Обяснявам бавно!
Предложението бе, украинската армия да се изтегли от остатъка на Донецк, а Русия да се съгласи на граници на Зпорожие и Херсон по тогавашната фронтова линия а не целите както са вписани в Конституцията и, като върне на Украйна териториите от Днипро, Херсон и Суми.
Но след като Русия си върна сама Покровск, Мирноград, Сиверск, Константинивка, почти целия Лиман, Хуляйполе и вече е в предградията на Славянск и Крематорск, разбира се че Русия си оттегля предложението и освен това няма да връща нищо.
А Тръмп просто си измива ръцете, защото Зеленски и партньорите му не го послушаха. И сега ще им гледа сеира как от много акъл останаха с пръст в ...
Коментиран от #91
21:34 27.06.2026
82 Цончо Кънчев
21:35 27.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 реалистъ
21:36 27.06.2026
85 Удри копейката с лопатЕто!
21:36 27.06.2026
86 А Теб... ,,Готвачо"...
До коментар #74 от "ПРИГОЖИН":...,просто те...,,сготви"...😆🤣😆!
21:36 27.06.2026
87 Червен кхмер
Коментиран от #92
21:37 27.06.2026
88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НА ВАРЕЛ ПЪЛЕН
СЪС БЕНЗИН
НЕ НАПАДАЙ ЧОВЕК
КОЙТО ИМА КИБРИТ...
ЗЕЛЕНСКИ ПОДПАЛИ
ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:37 27.06.2026
89 4567
До коментар #42 от "На американците":Чакай, Путин не драпа ли на запад, т.е. към НАТО? Хайде изяснете се!
21:37 27.06.2026
90 Дон Корлеоне
21:38 27.06.2026
91 Това е сложна материя за разбиране
До коментар #81 от "Не те разбирам":от сериозните медии!
Затова са им и тези "победни" изцепки:) А рехавия хор на баламите ги припява!
21:38 27.06.2026
92 Братчетата на Бойко
До коментар #87 от "Червен кхмер":И обича да го млатят... млади.
21:39 27.06.2026
93 Шеломов как е?
21:39 27.06.2026
94 Има,обаче...
До коментар #80 от "НЕ МОЖЕ":...,бая да чакаш...!
21:41 27.06.2026
95 Алекс
21:41 27.06.2026
96 Миролюб Войнов, историк
До коментар #75 от "Хмм":"...Русия не може да бъде победена..."
Русия беше победена 1240г от Златната орда, беше победена от Наполеон, загуби Кримската война от Велика Британия, загуби Първата Световна, загуби в Афганистан от козари и овчари, загуби Студената война 1991г, загуби и в Украйна 2023г
21:42 27.06.2026
97 Напълно побъркан!
Да чуваш гласове си е за психиатър!
Дали докторите, които подписаха на третия ден след основните прегледи на Доналд Тръмп, че е в отлично здраве само трябва да отслабне с 6 кг ЩЕ понесат оговорност за лъжливи показатели?
Тръмп е заплаха за световния мир. Този побъркан човек всеки момент може да натисне копчето и……. Край.
Единственатаинадежда остава Путин.
Коментиран от #100
21:43 27.06.2026
98 КРИМЧАНИ
СКОРО ПРОБЛЕМЪТ С ГОРИВАТА
ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН.
ПРОСТО ЩЕ СЕ ПЛАША В ГРИВНИ .
След Време в ЕВРО.
Коментиран от #102
21:44 27.06.2026
99 Я виж ти,кой пак се обадил...?!
До коментар #63 от "Майор Деянов, на всеки километър":Дегизираният жужак-Каишков,от ,,На всеки километър"...🤣😆🤣!
21:46 27.06.2026
100 Владимир Путин, президент
До коментар #97 от "Напълно побъркан!":"...Единствената надежда остава Путин..."
Трябва си много болен щом се надяваш на един про3д милиционер таксиджия !!!
Лекувай се......
21:46 27.06.2026
101 ?????
Опять обманули.
А да не ви лъжат що не пробвате?
Имате с кво да ги наплашите.
21:47 27.06.2026
102 Ха така...!
До коментар #98 от "КРИМЧАНИ":Няма само ние да сме в...,,Клуба на богатите"...?!
Нека и други се...,,облажат"...!
21:48 27.06.2026