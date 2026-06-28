Във Вашингтон са разочаровани от опитите на Мария Корина Мачадо да се върне във Венецуела

Подновеният натиск на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо за помощ от САЩ за завръщането ѝ у дома след опустошителните земетресения в южноамериканската страна разочарова висши служители във Вашингтон, заяви заяви служител от Белия дом в събота, цитиран от "Ройтерс".

През последните дни Мачадо се е свързала с няколко служители на американската администрация, включително в Белия дом, Държавния департамент и няколко членове на Конгреса, с молба за помощ за улесняване на завръщането ѝ във Венецуела.

Две земетресения удариха Венецуела тази седмица, убивайки над 900 души. Мачадо напусна Венецуела през декември, пренебрегвайки десетгодишната забрана за пътуване, за да получи Нобеловата награда за мир, след като живееше предимно в укриване повече от година след оспорваните избори през 2024 г.

"Подкрепяме завръщането ѝ във Венецуела, но трябва ли това да е 24 часа след мащабна хуманитарна катастрофа, при която броят на жертвите продължава да расте?", каза служителят от Белия дом.

Говорител на Мачадо не отговори веднага на искане за коментар.

През януари САЩ заловиха бившия президент Николас Мадуро, което породи надежди сред някои от опонентите му, че Мачадо ще играе централна роля в управлението на страната.

Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Делси Родригес, заявявайки, че Мачадо няма необходимата подкрепа, за да управлява страната в краткосрочен план.

Мачадо призовава за свободни и честни избори и преди земетресенията тази седмица заяви, че очаква да се върне в родината си до края на тази година.

Съединените щати предприеха усилия за възстановяване на Венецуела след земетресенията.

Говорител на Държавния департамент заяви, че САЩ са мобилизирали екипи за търсене и спасяване, координират доставките на медицински консумативи и са отпуснали хуманитарна помощ на стойност 150 милиона долара.