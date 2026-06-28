Новини
Свят »
САЩ »
Във Вашингтон са разочаровани от опитите на Мария Корина Мачадо да се върне във Венецуела

Във Вашингтон са разочаровани от опитите на Мария Корина Мачадо да се върне във Венецуела

28 Юни, 2026 16:24 1 099 9

  • мария корина мачадо-
  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • делси родригес

Мачадо напусна Венецуела през декември, пренебрегвайки десетгодишната забрана за пътуване, за да получи Нобеловата награда за мир, след като живееше предимно в укриване

Във Вашингтон са разочаровани от опитите на Мария Корина Мачадо да се върне във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Подновеният натиск на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо за помощ от САЩ за завръщането ѝ у дома след опустошителните земетресения в южноамериканската страна разочарова висши служители във Вашингтон, заяви заяви служител от Белия дом в събота, цитиран от "Ройтерс".

През последните дни Мачадо се е свързала с няколко служители на американската администрация, включително в Белия дом, Държавния департамент и няколко членове на Конгреса, с молба за помощ за улесняване на завръщането ѝ във Венецуела.

Две земетресения удариха Венецуела тази седмица, убивайки над 900 души. Мачадо напусна Венецуела през декември, пренебрегвайки десетгодишната забрана за пътуване, за да получи Нобеловата награда за мир, след като живееше предимно в укриване повече от година след оспорваните избори през 2024 г.

"Подкрепяме завръщането ѝ във Венецуела, но трябва ли това да е 24 часа след мащабна хуманитарна катастрофа, при която броят на жертвите продължава да расте?", каза служителят от Белия дом.

Говорител на Мачадо не отговори веднага на искане за коментар.

През януари САЩ заловиха бившия президент Николас Мадуро, което породи надежди сред някои от опонентите му, че Мачадо ще играе централна роля в управлението на страната.

Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Делси Родригес, заявявайки, че Мачадо няма необходимата подкрепа, за да управлява страната в краткосрочен план.

Мачадо призовава за свободни и честни избори и преди земетресенията тази седмица заяви, че очаква да се върне в родината си до края на тази година.

Съединените щати предприеха усилия за възстановяване на Венецуела след земетресенията.

Говорител на Държавния департамент заяви, че САЩ са мобилизирали екипи за търсене и спасяване, координират доставките на медицински консумативи и са отпуснали хуманитарна помощ на стойност 150 милиона долара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Тръмп

    11 0 Отговор
    Тази дърта чанта е пробит аспух !!пуши като БМВ без катализатор !!

    Коментиран от #3, #9

    16:28 28.06.2026

  • 2 тази

    8 0 Отговор
    Да ходи в някой крайпътен мотел да заработва. За друго не става.

    16:32 28.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "До Тръмп":

    Бе незнам...
    Бих предпочел стегнат БМВ ауспух, пред разхлопания ауспух на 50-годишна жигула и 50-годишната Машка Захарчето.

    Коментиран от #6, #7, #8

    16:45 28.06.2026

  • 4 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    "Държавен преврат - практическо ръководство", Едуард Литва

    тоа път ианките сбъркаха рецептата и заложиха на недфелен кон, сорррри на нефелна кобила .. .....

    Коментиран от #5

    17:11 28.06.2026

  • 5 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Едуард Лутвак

    17:14 28.06.2026

  • 6 Кая калас

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Пак ли, пишеш от София Прайд за стегнати аспуси! Жалка имитация.

    17:21 28.06.2026

  • 7 Димитров

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Ами вземи се ожени за Румито Бъчи ,боко не държи вече толкова на нея и ще сте лика прилика.

    17:24 28.06.2026

  • 8 Бе незнам?!??

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    ох горкото, пак ли си мечтаеш да си президент?

    17:35 28.06.2026

  • 9 Важния извод

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "До Тръмп":

    Дядо Д е много развълнуван от събитията във Венецуела... ще поиска пак награда за мир..

    17:38 28.06.2026