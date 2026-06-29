4.6 по Рихтер! Ново земетресение разлюля Венецуела

Ново земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер удари северно от венецуелската столица Каракас, съобщава "Ройтерс".

По данни на Геоложката служба на САЩ (USGS) то е регистрирано рано тази сутрин и е било с епицентър на дълбочина 10 км.

Няма информация за непосредствени щети след труса, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес в социалните мрежи.

Жителите на Каракас са се събудили от умерено силния трус, който е разтърсил домовете им, докато четвърти ден спасителните екипи са продължавали денонощната си работа в районите, засегнати от мощните земетресения във Венецуела миналата седмица.

Спасителните операции са съсредоточени особено в щата Ла Гуайра — най-силно засегнатия район на страната, която отдавна е в дълбока политическа и икономическа криза.

Двойните земетресения, разлюляли Венецуела миналата сряда, причиниха близо 1 500 потвърдени жертви.