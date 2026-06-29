Израел се доближи до признаването на Арменския геноцид

Израелското правителство единодушно одобри предложение за признаване на насилието срещу арменците от Османската империя по време на Първата световна война като геноцид, предаде Асошиейтед прес.

Ходът, който предстои да бъде одобрен от парламента, отразява влошаващите се отношения между Израел и Турция, отбелязва АП. Анкара от години активно лобира срещу международното признаване на масовите убийства на арменци около 1915 г. като геноцид, въпреки настояванията на арменската страна.

Историците смятат, че до 1,5 милиона арменци са били убити от османските турци около Първата световна война - събитие, което в научните среди широко се определя като първия геноцид на 20 век.

Турция отхвърля определението “геноцид“, като твърди, че броят на жертвите е преувеличен и че загиналите са жертви на гражданска война и размирици.

В продължение на години Израел избягваше официално да повдига темата, за да не влоши отношенията си с Анкара, но те се обтегнаха през последните две десетилетия, особено в последните години, на фона на войните в Газа, Ливан и Иран.

„Въпреки обширната и недвусмислена историческа документация, арменският геноцид и до днес остава обект на институционализирана кампания за отричане и омаловажаване, включително чрез манипулативно пренаписване на историята, основно от турското правителство“, заяви израелският външен министър Гидеон Саар, който внесе предложението в правителството.

Той отбеляза, че израелски лидери, включително премиерът Бенямин Нетаняху, в миналото са определяли насилието срещу арменците като геноцид, но досега не е било провеждано официално гласуване в израелския Кнесет.

„Никога не е твърде късно да направиш правилното нещо“, написа Саар в социалната мрежа Екс, определяйки решението като „морално и историческо задължение“.

Той добави, че 32 държави, включително САЩ, Сирия и Ливан, вече са признали събитията за геноцид.

Все още не е ясно кога решението, одобрено единодушно от израелското правителство, ще бъде внесено за гласуване в парламента.

Турция тази вечер остро осъди решението на Израел, определяйки го като "политическо“ решение за прикриване на собствените си престъпления.

"Израелското правителство, което системно преследва палестинския народ пред очите на целия свят и е съдено от Международния съд по обвинения в геноцид срещу народа на Газа, се опитва да прикрие собствените си престъпления чрез политическо решение, прието относно събитията през 1915 г.", се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

Израел и Турция в миналото поддържаха близки съюзнически отношения, но те се влошиха след идването на власт на президента Реджеп Ердоган, което доведе до промяна в израелската позиция.

Израелските власти са изправени пред обвинения, включително от ООН и Турция, че са извършили геноцид с офанзивата си в ивицата Газа. Израел отрича тези обвинения.

Румънските евреи изиграха съществена роля за основаването и развитието на Държавата Израел и продължават да служат като жив мост между Румъния и еврейския народ, заяви израелският президент Ицхак Херцог днес в североизточния румънски град Яш, предаде Аджерпрес.



Той каза това на възпоменателна церемония за отбелязване на 85 години от Яшкия погром, когато хиляди румънски евреи са избити по време на Холокоста през 1941 г.



Херцог е на държавно посещение в Румъния заедно с първата дама на Израел Михал Херцог днес и утре.



Херцог, който взе участие в 12-ото издание на „Похода на живота“ в Яш, проведен в памет на жертвите на погрома през юни 1941 г., благодари на румънските власти „за ангажимента им в борбата с антисемитизма и запазването на паметта за Холокоста“.



„Румънските евреи изиграха съществена роля за основаването и развитието на Държавата Израел и продължават да служат като жив мост между Румъния и еврейския народ. Във време на възраждащ се антисемитизъм ние споделяме отговорността да защитаваме истината, паметта и човешкото достойнство. Благодаря на кмета на Яш Михай Кирика, както и на президента (на Румъния Никушор Дан), парламента и правителството на Румъния за техния ангажимент в борбата с антисемитизма и запазването на паметта за Холокоста (...) Днес поглеждам към миналото, скърбя за загиналите и рецитирам молитвата Кадиш в тяхна памет, в името на нашето минало и за нашето бъдеще“, каза Ицхак Херцог.



Церемонията, на която присъстваха румънски официални лица, представители на еврейската общност и израелски делегации, отбеляза 85 години от Яшкия погром, един от най-мрачните епизоди в историята на Румъния, отбелязва агенцията.



„Днес дойдох от Йерусалим, с благословията на народа на Израел, с дълбоко смирение и емоция, за да изпълня, като президент на Държавата Израел, този тържествен дълг за възпоменание. Това отдаване на почит към хилядите еврейски жени, мъже, деца и възрастни хора, убити на тази земя – в Яш и околностите му – между 28 юни и 6 юли 1941 г., не може да заличи страданията на жертвите. Не намалява моралната вина на извършителите. Не може да отмени престъпленията, униженията, побоите или влаковете на смъртта, дирижирани от най-високи нива, но извършени от хора от всички слоеве на обществото през онези ужасни летни дни преди 85 години. Нито пък ни помага да отговорим на този прост, но изгарящ въпрос: как? Как може подобна жестокост, разпространена в цялото общество, да бъде разбрана? Как е възможно в един велик европейски град, който векове наред е бил процъфтяващ център на еврейския живот, образът на Бог в човечеството да бъде заличен? Единственият отговор на този тревожен въпрос е оглушителна тишина“, каза израелският президент.



Той също така припомни, че първата версия на националния химн на Израел, „Атиква“ („Надеждата“), е написана в Яш от поета Нафтали Херц Имбер.



Очаква се в рамките на посещението на Херцог в Румъния той да се срещне с румънския президент Никушор Дан в президентския дворец Котрочени утре, след което да направи обръщение пред румънския парламент.