Рекорден брой нови милионери в света

Световното богатство на домакинствата е нараснало значително през 2025 г., а броят на новите милионери е достигнал рекордно равнище, показва доклад на швейцарската банка Ю Би Ес (UBS), цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Според оценките на банката през миналата година близо един милион души по света, или средно около 2600 души дневно, са достигнали нетно богатство от поне 1 милион долара. В тази стойност се включват както финансови активи, така и недвижимо имущество след приспадане на задълженията.

САЩ формират почти половината от всички нови милионери, като в страната са се появили над 440 000 души с нетно богатство над 1 милион долара. Следват континентален Китай, Япония, Германия, Великобритания и Франция.

Годишният „Доклад за глобалното богатство“ (Global Wealth Report) на Ю Би Ес проследява развитието на богатството на домакинствата в 56 държави. За целите на международното сравнение всички стойности са изчислени в американски долари.

От банката уточняват, че да бъдеш милионер в долари не означава непременно да разполагаш с 1 милион долара в банка или инвестиционен портфейл, тъй като основното жилище често е най-големият актив на домакинствата.

Според доклада личното богатство във всички сегменти е нараснало с 10,8 на сто през 2025 г., което е най-бързият темп от 2017 година. Ръстът се дължи на силното представяне на финансовите пазари и поскъпването на нефинансовите активи, включително недвижимите имоти.

Ю Би Ес отбелязва обаче, че увеличението на богатството е неравномерно разпределено между регионите и отделните групи според размера на активите.

Най-бързо е нараснало богатството на хората с активи над 5 милиона долара.

По средно богатство на възрастен човек Швейцария заема първо място с 910 382 долара, следвана от САЩ с 696 277 долара и Люксембург с 654 732 долара. Франция е на 15-о място с 341 359 долара, след Германия с 346 613 долара и пред Тайван с 332 533 долара.