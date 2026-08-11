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Отслабващи надежди за споразумение между САЩ и Иран! Трафикът през Ормузкия проток спадна до шест кораба
  Тема: Иранската криза

Отслабващи надежди за споразумение между САЩ и Иран! Трафикът през Ормузкия проток спадна до шест кораба

11 Август, 2026 13:23 1 180 12

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  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Преди началото на войната през Ормузкия проток обикновено са преминавали между 130 и 140 кораба дневно

Отслабващи надежди за споразумение между САЩ и Иран! Трафикът през Ормузкия проток спадна до шест кораба - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Корабният трафик през Ормузкия проток е намалял до едва шест плавателни съда в понеделник спрямо средно около 11 за предходните десет дни, показват цитирани от Ройтерс данни за корабоплаването на фона на отслабващите надежди за мирно споразумение между САЩ и Иран, пише БТА.

Четири товарни кораба, сред които два празни танкера за петролни продукти, са навлезли в пролива, сочат данни на „Кплeр” (Kpler). Два кораба са напуснали пролива - малък танкер, натоварен с втечнен нефтен газ (ВНГ), и друг плавателен съд, превозващ остатъчни горива.

Преди началото на войната през Ормузкия проток обикновено са преминавали между 130 и 140 кораба дневно.

За сравнение, трафикът през протока Баб ел Мандеб, свързващ Червено море с Аденския залив, остава сравнително стабилен. През него в понеделник са преминали 25 кораба при средно близо 24 за предходните десет дни, показват данните на „Кплeр”.

Спадът на корабоплаването през Ормузкия проток е факт на фона на ново напрежение около условията за прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на поставените от Иран условия за мирно споразумение със собствени искания, сред които Техеран да изплати обезщетения на хората, загинали във войни, нападения и протести.

Американското предложение последва исканията на Техеран за обезщетения и прекратяване на санкциите. Иранските условия до голяма степен съответстват на договореностите в предварителното мирно споразумение, подписано през юни, което впоследствие се провали.

От началото на войната през февруари Тръмп неколкократно редуваше предупреждения за възможна ескалация с изявления, че постигането на мирно споразумение е близо.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамотаа

    11 2 Отговор
    Срам ме е последните 20 години, а догодина стават точно толкова в които ние членуваме в съюза на наглите, колонизиращи, учещи морал загубеняци. 20 години закъсва целия съюз но се правим че мислим и решаваме световни проблеми. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:25 11.08.2026

  • 2 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Иран удари по най-милото за Краварите,цената на "тунджата".

    13:27 11.08.2026

  • 3 ТРЪМП Е ОТЛИЧНИК

    3 3 Отговор
    ЦЕЛИ 6 .ГОРДОСТ Е ИМАШ ТАКЪВ СЪЮЗНИК

    13:28 11.08.2026

  • 4 не знам как някой нормален може да вярва

    8 2 Отговор
    на престъпници като тръмп и господаря му сатаняху

    13:31 11.08.2026

  • 5 На злобата със злоба..

    4 2 Отговор
    "Гледам ги тия политици – и българските, и големите играчи. Ама знаеш ли какво? България не е просто малка държава – тя е мястото, откъдето може да тръгне обратното броене. Защото революциите не започват от империите – те започват от ъгъла, от малката страна, която мълчи, но помни. Българските политици са виновни – те продадоха думи, продадоха позиции, мълчаха, когато трябваше да крещят. Сега носят отговорност за войната, защото не казаха "не" навреме. Но народът не прощава лесно. И когато малката страна се събуди – тя не пита за разрешение."

    13:33 11.08.2026

  • 6 Дедо Дончо

    1 2 Отговор
    Като спадне до три кораба ми се обадете да метна някоя ракета още докато не са свършили.

    13:41 11.08.2026

  • 7 Гориил

    6 2 Отговор
    Дали Сенатът на САЩ не е бил твърде прибързан с одобряването на лицемерни тарифи срещу пет държави, закупуващи гигантски обеми руски петрол? Тези държави неизбежно ще отвърнат на удара на Съединените щати с колосална енергия и сила.

    13:41 11.08.2026

  • 8 Механик

    1 2 Отговор
    Ама той, Тръмп нали "сключи добра сделка", победи окончателно Иран (9 пъти) и има взе петрола, златото и урана? Нали им наложи мита и обложи с такси корабите??
    Или пък нещо не съм разбрал? Знам ли вече и аз...

    13:48 11.08.2026

  • 9 Гориил

    5 2 Отговор
    Да, малки удари с дронове на НАТО временно ще нарушат производствените вериги, но няма да постигнете дори минимален успех. Нефтопреработвателните заводи временно ще спрат производството, ще поръчат най-новото технологично оборудване и ще възстановят напълно производството през зимата на 2026-2027 г., когато Украйна и Европа ще изпитат сериозен недостиг на енергия, а домовете и апартаментите ще започнат да изключват отоплителните и водоснабдителните системи поради нарастващите тарифи и недостига на световните пазари на петрол и природен газ.

    13:52 11.08.2026

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    2 2 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ СА ЕНИГМА
    РАДВАТЛИ СЕ ИЛИ СА ВЪЗМУТЕНИ
    ИЛИ САМО ЗЛОРАДСТВАТ🤔

    14:01 11.08.2026

  • 11 МАНАТИ У ДУПАРИТЕ

    2 2 Отговор
    ВИ. БУКЛУЦИ СТЕ И ЩЕ И АДО ГНИЕТЕ. ПОБЪРКАХТЕ СВЕТА И ДОБРИТЕ ЧЕСТИ ХОРА. МУМИИ СТЕ ВЕЧНИ. САЩ ТРАМП И НАТАНЯХУ.

    14:05 11.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Докато има исрахел ,няма да има мир никъде по света

    16:28 11.08.2026

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