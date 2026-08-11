Отслабващи надежди за споразумение между САЩ и Иран! Трафикът през Ормузкия проток спадна до шест кораба

Корабният трафик през Ормузкия проток е намалял до едва шест плавателни съда в понеделник спрямо средно около 11 за предходните десет дни, показват цитирани от Ройтерс данни за корабоплаването на фона на отслабващите надежди за мирно споразумение между САЩ и Иран, пише БТА.

Четири товарни кораба, сред които два празни танкера за петролни продукти, са навлезли в пролива, сочат данни на „Кплeр” (Kpler). Два кораба са напуснали пролива - малък танкер, натоварен с втечнен нефтен газ (ВНГ), и друг плавателен съд, превозващ остатъчни горива.

Преди началото на войната през Ормузкия проток обикновено са преминавали между 130 и 140 кораба дневно.

За сравнение, трафикът през протока Баб ел Мандеб, свързващ Червено море с Аденския залив, остава сравнително стабилен. През него в понеделник са преминали 25 кораба при средно близо 24 за предходните десет дни, показват данните на „Кплeр”.

Спадът на корабоплаването през Ормузкия проток е факт на фона на ново напрежение около условията за прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на поставените от Иран условия за мирно споразумение със собствени искания, сред които Техеран да изплати обезщетения на хората, загинали във войни, нападения и протести.

Американското предложение последва исканията на Техеран за обезщетения и прекратяване на санкциите. Иранските условия до голяма степен съответстват на договореностите в предварителното мирно споразумение, подписано през юни, което впоследствие се провали.

От началото на войната през февруари Тръмп неколкократно редуваше предупреждения за възможна ескалация с изявления, че постигането на мирно споразумение е близо.