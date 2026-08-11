Отслабващи надежди за споразумение между САЩ и Иран! Трафикът през Ормузкия проток спадна до шест кораба

Корабният трафик през Ормузкия проток е намалял до едва шест плавателни съда в понеделник спрямо средно около 11 за предходните десет дни, показват цитирани от Ройтерс данни за корабоплаването на фона на отслабващите надежди за мирно споразумение между САЩ и Иран, пише БТА.
Четири товарни кораба, сред които два празни танкера за петролни продукти, са навлезли в пролива, сочат данни на „Кплeр” (Kpler). Два кораба са напуснали пролива - малък танкер, натоварен с втечнен нефтен газ (ВНГ), и друг плавателен съд, превозващ остатъчни горива.
Преди началото на войната през Ормузкия проток обикновено са преминавали между 130 и 140 кораба дневно.
За сравнение, трафикът през протока Баб ел Мандеб, свързващ Червено море с Аденския залив, остава сравнително стабилен. През него в понеделник са преминали 25 кораба при средно близо 24 за предходните десет дни, показват данните на „Кплeр”.
Спадът на корабоплаването през Ормузкия проток е факт на фона на ново напрежение около условията за прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран.
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на поставените от Иран условия за мирно споразумение със собствени искания, сред които Техеран да изплати обезщетения на хората, загинали във войни, нападения и протести.
Американското предложение последва исканията на Техеран за обезщетения и прекратяване на санкциите. Иранските условия до голяма степен съответстват на договореностите в предварителното мирно споразумение, подписано през юни, което впоследствие се провали.
От началото на войната през февруари Тръмп неколкократно редуваше предупреждения за възможна ескалация с изявления, че постигането на мирно споразумение е близо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срамотаа
13:25 11.08.2026
2 Сатана Z
13:27 11.08.2026
3 ТРЪМП Е ОТЛИЧНИК
13:28 11.08.2026
4 не знам как някой нормален може да вярва
13:31 11.08.2026
5 На злобата със злоба..
13:33 11.08.2026
6 Дедо Дончо
13:41 11.08.2026
7 Гориил
13:41 11.08.2026
8 Механик
Или пък нещо не съм разбрал? Знам ли вече и аз...
13:48 11.08.2026
9 Гориил
13:52 11.08.2026
10 НИЩО МУ НЯМА
РАДВАТЛИ СЕ ИЛИ СА ВЪЗМУТЕНИ
ИЛИ САМО ЗЛОРАДСТВАТ🤔
14:01 11.08.2026
11 МАНАТИ У ДУПАРИТЕ
14:05 11.08.2026
12 Kaлпазанин
16:28 11.08.2026