5 малко известни морски градчета в Европа за бюджетна почивка

Лятната почивка край морето в Европа все по-често се превръща в сериозно изпитание за бюджета. Цените в популярни места като Капри, Санторини, Дубровник и Амалфийското крайбрежие продължават да растат, а към високите сметки се добавят тълпи от туристи и необходимостта всичко да бъде резервирано месеци предварително.
Добрата новина е, че на европейската карта все още има крайбрежни градчета, които предлагат море, красива архитектура и добра кухня, без непременно да изискват огромен бюджет. Актуални туристически селекции за 2026 г. насочват вниманието именно към подобни по-малко известни места.
Ето пет живописни крайбрежни дестинации, които си струва да бъдат разгледани като алтернатива на най-скъпите европейски курорти.
1. Сесимбра, Португалия – Атлантика без цените на Алгарве
Само на около 40 минути от Лисабон се намира Сесимбра – старо рибарско градче, разположено между Атлантическия океан и зелените хълмове на природния парк „Арабида“.
Мястото остава в сянката на значително по-популярния Алгарве, а именно това е едно от основните му предимства. Посетителите откриват тук златисти плажове, спокойни заливи, крайбрежни ресторанти и силно изразена местна атмосфера.
Според туристическата платформа Fly4free Сесимбра предлага по-ниски цени и по-автентично преживяване в сравнение с много от най-посещаваните португалски морски курорти.
Сесимбра е особено подходяща за хора, които искат да съчетаят почивка на море с няколко дни в Лисабон.
2. Химара, Албания – една от все още достъпните перли на Ривиерата
Албанското крайбрежие отдавна не е добре пазена тайна и цените в най-популярните курорти постепенно вървят нагоре. Въпреки това страната продължава да предлага добро съотношение между цена и качество в сравнение с редица други средиземноморски дестинации. Time Out отбелязва, че през 2026 г. Албания все още остава сравнително достъпна за туристите, макар най-популярните морски места да поскъпват.
Една от най-живописните спирки е Химара. Градчето е обградено от планини, прозрачни води и малки заливи, а около него се намират някои от най-красивите плажове по Албанската ривиера.
Туристическите гидове посочват Химара като една от бързо развиващите се крайбрежни дестинации на Балканите, където все още могат да се намерят семейни къщи за гости и традиционни ресторанти вместо единствено големи хотелски комплекси.
Това е дестинация, която вероятно няма да остане евтина завинаги. Туристическият интерес към Албанската ривиера расте бързо.
3. Херцег Нови, Черна гора – заливът на Котор на по-разумна цена
Котор и Будва са сред най-познатите имена по черногорското крайбрежие, но в северната част на Которския залив има друга възможност – Херцег Нови.
Градът е разположен амфитеатрално по склоновете над Адриатическо море и е известен със старите си крепости, каменните улици, стълбищата и дългата крайбрежна алея.
Голямото му предимство е, че позволява на туристите да се насладят на пейзажите на Которския залив, без непременно да плащат цените на най-разпознаваемите курорти в региона. Fly4free го определя като алтернатива, предлагаща сходни гледки и атмосфера на значително по-достъпна цена.
От Херцег Нови лесно могат да бъдат организирани разходки с лодка до Пераст, Котор и по-малките селища в залива.
Добър избор за почивка с автомобил от България и за туристи, които искат да комбинират море, история и кратки екскурзии.
4. Шибеник, Хърватия – средновековен Адриатик без славата на Дубровник
Цените в най-популярните хърватски курорти вече могат да съперничат на тези в Италия и Западна Европа. Шибеник обаче остава малко по-встрани от основния туристически поток към Сплит и Дубровник.
Историческият център е лабиринт от каменни улици, стълбища и площади, а катедралата „Свети Яков“ е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Градът е удобна отправна точка и към островите по далматинското крайбрежие, както и към Националния парк „Крка“.
Актуални туристически селекции определят Шибеник като една от подценяваните дестинации на Адриатика именно заради по-малкия брой туристи и по-доброто съотношение между цена и преживяване спрямо по-известните хърватски градове.
Шибеник дава възможност да се усети атмосферата на старите далматински градове, без непременно да се влиза в най-натоварените зони на Дубровник.
5. Прочида, Италия – цветната алтернатива на скъпия Капри
Само на кратко пътуване с ферибот от Неапол се намира малкият остров Прочида. Той е известен с пастелните си къщи, тесните улици и рибарското пристанище Marina di Corricella.
Докато съседният Капри е символ на луксозния туризъм и високите цени, Прочида все още запазва по-местен и непретенциозен характер.
Euronews го посочва през 2026 г. като по-достъпна алтернатива на Капри, която предлага чисти води, впечатляващи гледки и класическа южноиталианска кухня, но привлича значително по-малко международни туристи.
Особено живописна е Marina di Corricella – старото рибарско селище с разноцветни фасади, което се е превърнало в една от емблематичните гледки на острова.
Прочида е известна и на киноманите – части от филма „Талантливият мистър Рипли“ от 1999 г. са заснети именно тук.
Прочида е вариант за туристите, които мечтаят за Италия и Неаполитанския залив, но не искат да плащат премията за името „Капри“.
Как почивката да излезе още по-евтино?
Изборът на самата дестинация е само половината от уравнението. Сериозна разлика в бюджета може да направи и периодът на пътуване.
Май, юни, септември и началото на октомври често предлагат по-ниски цени на настаняването, докато времето в голяма част от Южна Европа все още позволява плаж. Туристическите експерти препоръчват също малки семейни хотели и къщи за гости вместо големи комплекси и ресторанти, посещавани преимуществено от местните жители.
Тенденцията през 2026 г. е ясна – с поскъпването и пренаселването на най-известните европейски курорти все повече туристи започват да търсят „вторите“ дестинации: Прочида вместо Капри, Херцег Нови вместо Котор, Шибеник вместо Дубровник.
А често именно там се намира комбинацията, която в големите курорти постепенно изчезва – красиво море, местна атмосфера, по-малко туристи и сметка, която не разваля спомена от почивката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДемокраД
Коментиран от #2
13:15 11.08.2026
2 мизерия до шия
До коментар #1 от "ДемокраД":19 години в ЕС и все по-видно сме бананова република.
Коментиран от #12
13:19 11.08.2026
3 Да си призная
За 7 нощувки плащам по малко за 5 звезди от колкото в България за 5 нощувки.
Не ми говорете за транспорта защото съм ги калкулирал в цената
Коментиран от #4
13:19 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да си призная
До коментар #4 от "Типичен":Каквото е трябвало съм оставил в България
Данъци осигуровки.
А ти продължавай да пазариш от веригите и стоките които не са български и да пълниш нечий чужд джоб
Коментиран от #10
13:29 11.08.2026
6 Шефчето
До коментар #4 от "Типичен":Хората блъскат цяла година да съберат пари за почивка и според теб трябва да пълнят гушата на нашето мръсно море и да се върнат разочаровани . Иначе всички се пишете големи патриоти ама на думи . Да не говорим ,че и нашите депутати търчат по Гърция защото знаят какво е по нашето черноморие .
Коментиран от #9
13:38 11.08.2026
7 Идете
Коментиран от #17
13:41 11.08.2026
8 редник
Миналата седмшца бях там и повече никога...
13:52 11.08.2026
9 Информираност
До коментар #6 от "Шефчето":Информираност трябва - ако мръсното море сте го научили от новините в 20:00 и фейсбука - ами време е да узреете, че отдавна и двете работят против българския итнерес. С удовобствие ще ви пратят да си оставите парите в "чужбинатА", защото тук не си струвало. А защо плащате данъци, работите и т.н. след като не си "струва" ?
Коментиран от #15
13:52 11.08.2026
10 Гледам
До коментар #5 от "Да си призная":Гледам си грандинка и далеч избягвам немскоговорящите вериги - който едни такива чуждопоклоници издигнаха в култ и ги направиха монополисти затваряйки "пазар след пазар" за рамонто от по 3-4 години - колкого да спрат хората да ходят по пазарите.
Коментиран от #11
13:53 11.08.2026
11 Да си призная
До коментар #10 от "Гледам":Стой си на село и не ръси акъл ние как и къде да си харчим парите.
Коментиран от #13
14:06 11.08.2026
12 Селянина с колелото
До коментар #2 от "мизерия до шия":Ти сега ли разбираш че България е в ЕС като колония а не като равноправна държава. Беше ясно че така ще се случи още по времето на Иван Костов, но всички скачахте по площадите за да не сте "червени". Като видях как ръководния щаб на студентските стачки по онова време събира пари "за каузата" от пенсионери през деня, а вечерта ги изпива в студентското общежитие ми стана ясна цялата картинка.
Коментиран от #16
14:08 11.08.2026
13 ДемоКрад
До коментар #11 от "Да си призная":Господин демократ, нали в демокрацията всеки има право на глас :) За ваша информация в София ми е градинката в самия град, ня съм от село за спарвка. Пожелавам ви и на вас хубава градинка да си имате в центъра на София... хубави домати и крастачки стават, току виж ще спрете да ходите по Гърцийката си )
14:14 11.08.2026
14 само да попитам “умните” мисирки
14:36 11.08.2026
15 Шефчето
До коментар #9 от "Информираност":Във една пазарна икономика не можеш да задължиш даден служител къде да почива .. Навремето ако ги нямаше групировките на червената боржоазия и куфарчетата сега нямаше всеки ден да четеш колко били спаднали туристи и ,че идват най-бедните тук да почиват.Ако евросредствата от еврофондовете влизаха по предназначение България щеше да бъде доста добре развита туризъм и тн, а не да отиват парите по любовници лъскави коли и вили ..
14:43 11.08.2026
16 марин
До коментар #12 от "Селянина с колелото":Не, и аз го разбрах още тогава като видях колко инсценирано е всичко. Не съм стъпил на площада - усетих още тогава колко изкуствено е всичко. И се чудех на оптимизма и опиянението на хората. Дори има и днес такива останали заблудени безмозъчни сдс овци. Но ето, прав съм, за съжаление. 36 години разруха и падение във всяко отношение.
14:55 11.08.2026
17 и цените като в монако
До коментар #7 от "Идете":Да, например в хърватските селца и градчета 100 метра до плажа означава пет стръмни улици, половината със стъпала. Отиваш на плажа, а там чакълена кариера - камънак и във водата. Не е за всеки.
14:58 11.08.2026