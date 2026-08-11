Цените на петрола подскочиха след съмнения за постигане на мирна сделка за Ормузкия проток

Цените на петрола се повишиха с 5% след като стана ясно, че САЩ и Иран са далеч от постигане на сделка за отварянето на Ормузкия проток и увеличаването на трафика през него, предава CNBC. Сортът "Брент“ повиши цената си до 87.72 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна до 82.13 долара, пише Фокус

Повишението на цените дойде след изказването на Доналд Тръмп, че води "частични преговори“ с Иран и ще окаже по-голям икономически натиск срещу страната, без да възобновява бомбардировките. От своя страна Техеран не отстъпва от исканията си за компенсации за нанесените до момента щети от американско-израелските нападения, както и за пълен контрол на трафика през пролива и вдигане на американската блокада на иранските пристанища.

В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент коментира искането на Иран за 300 милиарда долара компенсации. Той написа, че САЩ също искат компенсации за "хилядите жертви на иранския режим през последните 50 години", както и за убитите американски войници. Тръмп добави, че Техеран трябва да понесе отговорност за смъртните случаи и разрушенията в Ливан, Сирия, Йемен, и Газа.