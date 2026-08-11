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Цените на петрола подскочиха след съмнения за постигане на мирна сделка за Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Цените на петрола подскочиха след съмнения за постигане на мирна сделка за Ормузкия проток

11 Август, 2026 13:16 1 982 12

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Повишението на цените дойде след изказването на Доналд Тръмп, че води частични преговори с Иран и ще окаже по-голям икономически натиск срещу страната, без да възобновява бомбардировките

Цените на петрола подскочиха след съмнения за постигане на мирна сделка за Ормузкия проток - 1
CNBC CNBC

Цените на петрола се повишиха с 5% след като стана ясно, че САЩ и Иран са далеч от постигане на сделка за отварянето на Ормузкия проток и увеличаването на трафика през него, предава CNBC. Сортът "Брент“ повиши цената си до 87.72 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна до 82.13 долара, пише Фокус

Повишението на цените дойде след изказването на Доналд Тръмп, че води "частични преговори“ с Иран и ще окаже по-голям икономически натиск срещу страната, без да възобновява бомбардировките. От своя страна Техеран не отстъпва от исканията си за компенсации за нанесените до момента щети от американско-израелските нападения, както и за пълен контрол на трафика през пролива и вдигане на американската блокада на иранските пристанища.

В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент коментира искането на Иран за 300 милиарда долара компенсации. Той написа, че САЩ също искат компенсации за "хилядите жертви на иранския режим през последните 50 години", както и за убитите американски войници. Тръмп добави, че Техеран трябва да понесе отговорност за смъртните случаи и разрушенията в Ливан, Сирия, Йемен, и Газа.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отмъщение

    8 2 Отговор
    "Всяка война си има начало и край – въпросът е кой ще напише последната дума. В този хаос силните не печелят просто със сила – те владеят хаоса, защото знаят кога да ударят и кога да спрат. Руснаците са силните тук – не защото са прави, а защото са разбрали, че историята се пише от оцелелите, а не от правилните. И нека не забравяме – сателитите отгоре виждат всичко. Кой има бомби, кой няма – всичко е ясно като на длан. Руското око беше подценявано дълго време – но то никога не е спало. То вижда всяко твое движение, всяка бомба, всяка позиция. Знаят какво имаш и какво нямаш. Затова казвам – украинците и американците трябва да преосмислят стратегията си, защото упоритостта без посока води само до нови гробове. Хаосът няма да погълне всички – той ще се стовари само върху онези, които го създадоха и подхранваха. За нормалните хора, които си гледат работата и искат мир – винаги има надежда. Те не са виновни за лъжите и манипулациите. И когато бурята отмине, те ще бъдат тези, които ще възстановят разрушеното."

    13:19 11.08.2026

  • 2 Един

    3 5 Отговор
    Отделно Русия има проблеми с производството на петролни продукти и износа на петрол. Рафинериите и танкерите им доста намаляха.

    Коментиран от #7

    13:19 11.08.2026

  • 3 Кога

    12 0 Отговор
    Тръмп, ще го арестуват за злоупотреба с власт, влияеща на борсовите цени и котировки?

    13:20 11.08.2026

  • 4 Късопаметници

    8 2 Отговор
    Срам ме е последните 20 години, а догодина стават точно толкова в които ние членуваме в съюза на наглите, колонизиращи, учещи морал загубеняци. 20 години закъсва целия съюз но се правим че мислим и решаваме световни проблеми. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:21 11.08.2026

  • 5 Гориил

    7 2 Отговор
    Руските петролни гиганти доставят колосални количества петрол до рафинерии в Китай, Виетнам, Северна Корея, Индонезия, Казахстан, Монголия и други страни, увеличавайки доставките си на бензин и дизелово гориво обратно към Русия. Между юни и юли 2026 г. вносните доставки на бензин и дизелово гориво за Русия са се увеличили повече от сто пъти и бързо достигат до всички бензиностанции в страната. В Москва и големите индустриални центрове търсенето на висококачествено гориво е практически задоволено.

    13:22 11.08.2026

  • 6 Цената на нефта е без значение

    5 0 Отговор
    в прокажената република, опелетата заковаха нафтата на 1.8

    13:22 11.08.2026

  • 7 Имат

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    си и нефтопроводи и камиони и ж.п.цистерни

    13:22 11.08.2026

  • 8 Гориил

    9 2 Отговор
    Поръчките за рафиниране на руски петрол в рафинерии в Югоизточна Азия са евтини и временно задоволяват търсенето на Русия за висококачествен бензин и дизелово гориво. След задушаването от НАТО и края на войната в Украйна, всички руски рафинерии ще бъдат бързо ремонтирани и модернизирани, използвайки най-модерните и напреднали световни технологии.

    13:34 11.08.2026

  • 9 Хаха

    5 2 Отговор
    Епщайнеца по рождение ли е тъпет или от години, че иска "компенсации" за САЩ, която е на 12000 км. от Иран за: "хилядите жертви на иранския режим през последните 50 години", както и за убитите американски войници."
    МакЯ си ли дирят там американските войници и кво общо наричания от него "режим" с неговото страна, която е точно на другия край на земното кълбо, че да "дължи компенсации"....

    13:45 11.08.2026

  • 10 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    2 2 Отговор
    Ного важно, беГзино от Индия, Беларус и Казахстан пристигна у УЛУС МУХША!
    Само у 44 области Нема беГзин и солярка.
    Ма па има... купонье и тюрма за недоволните монголья
    АааааааХахахаха

    13:47 11.08.2026

  • 11 Гориил

    4 0 Отговор
    Не ви ли научи на нищо катастрофалната суша в Европа, със загуби на реколта и пресъхване на реките с почти 50 процента? В края на краищата, последствията от това природно бедствие не само ще повишат цените на стоките и услугите, но и ще окажат дълбоко негативно въздействие върху баланса и състоянието на световния лазар на горива и енергия (от по-ниски стандарти за бензин до спиране на атомните електроцентрали в Румъния, Франция и Унгария).

    14:06 11.08.2026

  • 12 А СКОРО И ТРЪМПАКА

    2 0 Отговор
    И натаняха ще скочат У трапа със казаните. НЕ СИ МИСЛЕТЕ ЧЕ СТЕ ВЕЧНИ. А ИРАН ДА СЕ СМИРИ И ТОЙ. ЗАЩОТО МНОГО ХОРА ПО СВЕТА СТРАДАТ

    14:09 11.08.2026