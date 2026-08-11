Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия в Орск

Подразделения на Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по руския нефтопреработвателен завод „Орскнафтооргсинтез“ в град Орск, Оренбургска област, предизвиквайки голям пожар, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.
Заводът е сред най-големите нефтопреработвателни предприятия в Оренбургска област и има важно значение за руския енергиен сектор. По данни на Укринформ той преработва около 6 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.
Кметът на Орск Артьом Воробьов потвърди информацията за атаката. Заради ситуацията бяха въведени временни ограничения на въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.
Губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи, че в резултат на паднали отломки от дронове е избухнал пожар и в друго промишлено предприятие в региона. По предварителни данни няма пострадали.
„Днес нашият регион бе подложен на атаки от вражески дронове. Противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи вече свалиха осем от тях“, написа Солнцев в канала си в приложението „Макс“, цитиран от ТАСС.
По думите му атаките срещу промишлени обекти в Оренбургска област продължават, докато аварийните служби работят на място.
Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта руските сили са атакували Украйна със 120 дрона. Украинската противовъздушна отбрана твърди, че е свалила или неутрализирала 98 от тях.
Атаката срещу „Орскнафтооргсинтез“ е поредният удар по руска нефтена инфраструктура, която Украйна системно атакува в опит да ограничи способността на Москва да произвежда горива и да финансира военните си действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейка
Коментиран от #21
12:45 11.08.2026
2 Млад русораст
12:49 11.08.2026
3 ОРСК
12:49 11.08.2026
4 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #14, #28
12:49 11.08.2026
5 Е как
А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.
12:51 11.08.2026
6 РАФИНЕРИЯТА РАБОТИ
17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
Коментиран от #12, #15
12:51 11.08.2026
7 Край
Коментиран от #8
12:59 11.08.2026
8 Антирашист 2416
До коментар #7 от "Край":Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
13:05 11.08.2026
9 нанесли ууукрите
13:07 11.08.2026
10 без име
и кой и защо по този начин ще спечели
Коментиран от #22
13:07 11.08.2026
11 Механик
Още 2 склада на Уайлдберис оше горят ! Общо...19 бр по милиард и кусур
Коментиран от #19
13:10 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Швейк
13:14 11.08.2026
14 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #4 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Писането само с големи букви е избиване на комплекси заради проблем с определен размер.
13:16 11.08.2026
15 2554
До коментар #6 от "РАФИНЕРИЯТА РАБОТИ":Ти къде прочете, че рафинерията не работи? Никой не е писал такова нещо.
Просто това е поредната избомбена рафинерия в Клета Русия.
Работата продължава с пълна сила - гасят се пожари, разчистват се отломки.
13:16 11.08.2026
16 ЩЕ ГО БРОИМ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ
Коментиран от #20
13:16 11.08.2026
17 Абе
13:17 11.08.2026
18 БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ
Коментиран от #34, #35
13:17 11.08.2026
19 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Механик":Натам отиват нещата. Един руснак обаче открива и споделя в медиите една строго пазена тайна - какво е станало с бензина:
Я понял, что произошло с бензином!
Сначала они подумали, что дроны летают используя интернет.
Интернет отключили, а дроны как летали, так летать и продолжили....
И тут их осенило - они летают на БЕНЗИНЕ.
13:19 11.08.2026
20 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #16 от "ЩЕ ГО БРОИМ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ":БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ
13:19 11.08.2026
21 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Копейка":ЕТЕ ТОВА Е КЯРА .....
БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ
13:20 11.08.2026
22 2554
До коментар #10 от "без име":Този театър ще спре, когато бъде унищожен фашизма. Първо руснаците сами ще обесят Путлер на площада - като един от учителите му - Мусолини. След което Русия ще се разпадне.
Коментиран от #26
13:22 11.08.2026
23 Срамотата
Коментиран от #32
13:26 11.08.2026
24 Иван 1
13:26 11.08.2026
25 ОБЕКТИВНИЯ
въглища и животинска тяга!
13:27 11.08.2026
26 Точно на там върви работата
До коментар #22 от "2554":Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин
13:28 11.08.2026
27 Май послъгват ВСУ
Коментиран от #31, #36
13:29 11.08.2026
28 Хахахаха
До коментар #4 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Така ли ви казаха по руската теуевизия?
13:36 11.08.2026
29 Нахуйбаев Курган
13:37 11.08.2026
30 Да се чудиш и маеш
Коментиран от #41
13:38 11.08.2026
31 Важното
До коментар #27 от "Май послъгват ВСУ":е друго и то се случва Русия ще се разпадне и 20 поробени народа ще имат своята свобода и независими държави. Предходния разпад на СССР не освободи всички, асамо някои, но сега вече ще е окончателен и пълен за радост на всички хора по земята. Тумура тровещ света ще бъде елемининиран завинаги
13:38 11.08.2026
32 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #23 от "Срамотата":Не се срамувай и измъчвай повече. Напусни пропадналия ЕС и загниващия капитализъм в западния свят. Даването на гражданство в РФ през последните години е много лесно. Отиваш при истинската демокрация, свобода на печата, където морала и човешките достойнства са издигнати в култ, а главата на православната църква публикува книга «Войната: отвъд видимите причини и следствия», в която твърди, че изходът от войните е „определен от Бога“ и че победителят е „този, който е на страната на светлината“.
13:44 11.08.2026
33 Фйклгж
13:45 11.08.2026
34 стоян
До коментар #18 от "БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ":До 18 ком - другар не ме интересува кой ги бомби рузките рафинерии - важното е в мордор да гори гори всеки ден до разпада на мюслюманската федерация
13:48 11.08.2026
35 Може
До коментар #18 от "БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ":Не се вайкай тук, а ги осъди. Само така ще дадеш своя принос в борбата с тях.
13:51 11.08.2026
36 стоян
До коментар #27 от "Май послъгват ВСУ":До 27 ком - какво си се загрижел за Украйна бе другар -мен не ме интересува - важното е федерацията да гори и се разпадне
13:52 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Само
До коментар #37 от "Васил":Бункера на Путлер за сега
13:59 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ха ха
14:22 11.08.2026
41 Баба Пуся
До коментар #30 от "Да се чудиш и маеш":Барон Мюнхаузен казваш. Но зеленски си остана в Киев когато цялата професионална РФармия ги нападна. А оня милиционер с чемоданите само като чу за Пригожин с 5000 човека и забегна отатък Урал. Сега пак се крие из Сибир да не го удари по каската някой дрон.
14:28 11.08.2026