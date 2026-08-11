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Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия в Орск
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия в Орск

11 Август, 2026 12:42, обновена 11 Август, 2026 12:43 1 288 41

  • украйна-
  • орск-
  • рафинерия-
  • русия-
  • петрол-
  • удар

Атаката е предизвикала голям пожар в „Орскнафтооргсинтез“, а Русия съобщи за свалени 98 дрона

Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия в Орск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подразделения на Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по руския нефтопреработвателен завод „Орскнафтооргсинтез“ в град Орск, Оренбургска област, предизвиквайки голям пожар, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

Заводът е сред най-големите нефтопреработвателни предприятия в Оренбургска област и има важно значение за руския енергиен сектор. По данни на Укринформ той преработва около 6 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.

Кметът на Орск Артьом Воробьов потвърди информацията за атаката. Заради ситуацията бяха въведени временни ограничения на въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.

Губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи, че в резултат на паднали отломки от дронове е избухнал пожар и в друго промишлено предприятие в региона. По предварителни данни няма пострадали.

„Днес нашият регион бе подложен на атаки от вражески дронове. Противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи вече свалиха осем от тях“, написа Солнцев в канала си в приложението „Макс“, цитиран от ТАСС.

По думите му атаките срещу промишлени обекти в Оренбургска област продължават, докато аварийните служби работят на място.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта руските сили са атакували Украйна със 120 дрона. Украинската противовъздушна отбрана твърди, че е свалила или неутрализирала 98 от тях.

Атаката срещу „Орскнафтооргсинтез“ е поредният удар по руска нефтена инфраструктура, която Украйна системно атакува в опит да ограничи способността на Москва да произвежда горива и да финансира военните си действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    13 20 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #21

    12:45 11.08.2026

  • 2 Млад русораст

    23 11 Отговор
    Другари русорасти подпалиха ни здниците!

    12:49 11.08.2026

  • 3 ОРСК

    20 9 Отговор
    трябва да се преименува на ОРКС и стане столица на Мордор!

    12:49 11.08.2026

  • 4 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    14 27 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #14, #28

    12:49 11.08.2026

  • 5 Е как

    27 12 Отговор
    Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурността на Русия.
    А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.

    12:51 11.08.2026

  • 6 РАФИНЕРИЯТА РАБОТИ

    16 15 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.

    Коментиран от #12, #15

    12:51 11.08.2026

  • 7 Край

    20 11 Отговор
    Братушки сменете си войводата с по-решителен - с Вова хем смешни ставате хем ще патите

    Коментиран от #8

    12:59 11.08.2026

  • 8 Антирашист 2416

    20 9 Отговор

    До коментар #7 от "Край":

    Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    13:05 11.08.2026

  • 9 нанесли ууукрите

    8 20 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:07 11.08.2026

  • 10 без име

    4 4 Отговор
    кога ще спре този нелеп театър с разрушения и убийства
    и кой и защо по този начин ще спечели

    Коментиран от #22

    13:07 11.08.2026

  • 11 Механик

    21 6 Отговор
    Московия приключи!
    Още 2 склада на Уайлдберис оше горят ! Общо...19 бр по милиард и кусур

    Коментиран от #19

    13:10 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Швейк

    13 6 Отговор
    Братски привет за орките в Оркск

    13:14 11.08.2026

  • 14 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    22 7 Отговор

    До коментар #4 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Писането само с големи букви е избиване на комплекси заради проблем с определен размер.

    13:16 11.08.2026

  • 15 2554

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "РАФИНЕРИЯТА РАБОТИ":

    Ти къде прочете, че рафинерията не работи? Никой не е писал такова нещо.

    Просто това е поредната избомбена рафинерия в Клета Русия.

    Работата продължава с пълна сила - гасят се пожари, разчистват се отломки.

    13:16 11.08.2026

  • 16 ЩЕ ГО БРОИМ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ

    10 5 Отговор
    ДАЛИ СЛУЧАЙНО НЯМА ДА ГРЪМНАТ И НАШИЯ ЛУКОЙЛ?

    Коментиран от #20

    13:16 11.08.2026

  • 17 Абе

    12 6 Отговор
    На мен обаче искрено ми липсват приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави.Ехх

    13:17 11.08.2026

  • 18 БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ

    4 19 Отговор
    Някаква рафинерия в Русия.

    Коментиран от #34, #35

    13:17 11.08.2026

  • 19 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    19 7 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Натам отиват нещата. Един руснак обаче открива и споделя в медиите една строго пазена тайна - какво е станало с бензина:

    Я понял, что произошло с бензином!
    Сначала они подумали, что дроны летают используя интернет.
    Интернет отключили, а дроны как летали, так летать и продолжили....
    И тут их осенило - они летают на БЕНЗИНЕ.

    13:19 11.08.2026

  • 20 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 18 Отговор

    До коментар #16 от "ЩЕ ГО БРОИМ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ":

    БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ

    13:19 11.08.2026

  • 21 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    ЕТЕ ТОВА Е КЯРА .....
    БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ

    13:20 11.08.2026

  • 22 2554

    18 7 Отговор

    До коментар #10 от "без име":

    Този театър ще спре, когато бъде унищожен фашизма. Първо руснаците сами ще обесят Путлер на площада - като един от учителите му - Мусолини. След което Русия ще се разпадне.

    Коментиран от #26

    13:22 11.08.2026

  • 23 Срамотата

    6 16 Отговор
    Мен ме е срам, че последните 20 години, а догодина стават точно толкова в които ние членуваме в съюза на наглите, колонизиращи, учещи морал загубеняци. 20 години закъсва целия съюз но се правим че мислим и решаваме световни проблеми. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    Коментиран от #32

    13:26 11.08.2026

  • 24 Иван 1

    4 7 Отговор
    Време е украта да се събуди, защото ще намалява всеки ден и яде всеки ден бой.

    13:26 11.08.2026

  • 25 ОБЕКТИВНИЯ

    17 3 Отговор
    Рушняците със сигурност ще минат
    въглища и животинска тяга!

    13:27 11.08.2026

  • 26 Точно на там върви работата

    18 4 Отговор

    До коментар #22 от "2554":

    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин

    13:28 11.08.2026

  • 27 Май послъгват ВСУ

    4 20 Отговор
    Победите на Зеленски са безчет, нямат начало и край. А Украйна е най-бързо измиращата нация в света, дори пред България, Южна Корея или Япония. На едно новородено се падат четири умрели. Бежанците надхвърлят 20 милиона. Трагедия!

    Коментиран от #31, #36

    13:29 11.08.2026

  • 28 Хахахаха

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Така ли ви казаха по руската теуевизия?

    13:36 11.08.2026

  • 29 Нахуйбаев Курган

    7 3 Отговор
    Където и да дръннеш ректификацилнната колона и завод ушол.

    13:37 11.08.2026

  • 30 Да се чудиш и маеш

    4 18 Отговор
    Всеки ден по десетина статии за Великия херой Зеленски, президент с изтекли пълномощия, това казал, онова казал и така победил лошите московци. Барон Мюнхаузен ряпа да яде.

    Коментиран от #41

    13:38 11.08.2026

  • 31 Важното

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "Май послъгват ВСУ":

    е друго и то се случва Русия ще се разпадне и 20 поробени народа ще имат своята свобода и независими държави. Предходния разпад на СССР не освободи всички, асамо някои, но сега вече ще е окончателен и пълен за радост на всички хора по земята. Тумура тровещ света ще бъде елемининиран завинаги

    13:38 11.08.2026

  • 32 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    21 3 Отговор

    До коментар #23 от "Срамотата":

    Не се срамувай и измъчвай повече. Напусни пропадналия ЕС и загниващия капитализъм в западния свят. Даването на гражданство в РФ през последните години е много лесно. Отиваш при истинската демокрация, свобода на печата, където морала и човешките достойнства са издигнати в култ, а главата на православната църква публикува книга «Войната: отвъд видимите причини и следствия», в която твърди, че изходът от войните е „определен от Бога“ и че победителят е „този, който е на страната на светлината“.

    13:44 11.08.2026

  • 33 Фйклгж

    8 4 Отговор
    Орск гори!!!!

    13:45 11.08.2026

  • 34 стоян

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ":

    До 18 ком - другар не ме интересува кой ги бомби рузките рафинерии - важното е в мордор да гори гори всеки ден до разпада на мюслюманската федерация

    13:48 11.08.2026

  • 35 Може

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "БРИТАНЦИТЕ СА ИЗБОМБИЛИ":

    Не се вайкай тук, а ги осъди. Само така ще дадеш своя принос в борбата с тях.

    13:51 11.08.2026

  • 36 стоян

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Май послъгват ВСУ":

    До 27 ком - какво си се загрижел за Украйна бе другар -мен не ме интересува - важното е федерацията да гори и се разпадне

    13:52 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Васил":

    Бункера на Путлер за сега

    13:59 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Близо 2 милиона крепостни фира,над трилион долара потрошени за нищо. Хаяско трябва да му дадат награда за геостратегия.

    14:22 11.08.2026

  • 41 Баба Пуся

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да се чудиш и маеш":

    Барон Мюнхаузен казваш. Но зеленски си остана в Киев когато цялата професионална РФармия ги нападна. А оня милиционер с чемоданите само като чу за Пригожин с 5000 човека и забегна отатък Урал. Сега пак се крие из Сибир да не го удари по каската някой дрон.

    14:28 11.08.2026

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