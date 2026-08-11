Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия в Орск

Подразделения на Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по руския нефтопреработвателен завод „Орскнафтооргсинтез“ в град Орск, Оренбургска област, предизвиквайки голям пожар, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

Заводът е сред най-големите нефтопреработвателни предприятия в Оренбургска област и има важно значение за руския енергиен сектор. По данни на Укринформ той преработва около 6 млн. тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.

Кметът на Орск Артьом Воробьов потвърди информацията за атаката. Заради ситуацията бяха въведени временни ограничения на въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.

Губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи, че в резултат на паднали отломки от дронове е избухнал пожар и в друго промишлено предприятие в региона. По предварителни данни няма пострадали.

„Днес нашият регион бе подложен на атаки от вражески дронове. Противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи вече свалиха осем от тях“, написа Солнцев в канала си в приложението „Макс“, цитиран от ТАСС.

По думите му атаките срещу промишлени обекти в Оренбургска област продължават, докато аварийните служби работят на място.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта руските сили са атакували Украйна със 120 дрона. Украинската противовъздушна отбрана твърди, че е свалила или неутрализирала 98 от тях.

Атаката срещу „Орскнафтооргсинтез“ е поредният удар по руска нефтена инфраструктура, която Украйна системно атакува в опит да ограничи способността на Москва да произвежда горива и да финансира военните си действия.