Аятолахът излезе от сенките! Най-важното послание на върховния лидер на Иран е запазването на националното единство

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че запазването на националното единство и сплотеност в условията на враждебност и външен натиск е най-важното послание на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, предаде официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Пезешкиан посочи, че по време на скорошната му среща с върховния лидер, продължила 7 часа, двамата са обсъдили основните предизвикателства пред Иран в областта на вътрешната и външната му политика, в това число стандарта на живот в страната, въпроси, свързани със заетостта и жилищната политика, както и проблеми, породени от наложените санкции.
"Най-важната препоръка на върховния лидер беше да запазим единството и сплотеността", изтъкна иранският президент в кулоарите на среща с партийни лидери и политици, проведена в сградата на Министерството на вътрешните работи на Иран.
Пезешкиан заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата и предаде негово становище, според което противниците на Иран се стремят да разединят иранския народ, а това подчертава още повече нуждата от национално единство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин гол от кръста надолу без кон
Коментиран от #9
12:54 11.08.2026
3 саш без ракети
12:56 11.08.2026
4 56346632899243
13:09 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
13:11 11.08.2026
7 Моджтаба:
13:12 11.08.2026
8 Кобзоня
До коментар #5 от "Биби":На моджтабата спешно му праят фейс щото 40- те девици го нещат без сурат.
13:14 11.08.2026
9 Ох, горкото
До коментар #2 от "Путин гол от кръста надолу без кон":сънуваш ли го така?
13:28 11.08.2026
10 Фалирала кравария
13:53 11.08.2026
11 Брадатото с овчия поглед
13:58 11.08.2026
12 Анонимен
14:07 11.08.2026
13 Биби
14:17 11.08.2026
14 Прям
14:29 11.08.2026
15 Докога ще залъгват храбрите персийци?
14:38 11.08.2026