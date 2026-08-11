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Аятолахът излезе от сенките! Най-важното послание на върховния лидер на Иран е запазването на националното единство

Аятолахът излезе от сенките! Най-важното послание на върховния лидер на Иран е запазването на националното единство

11 Август, 2026 12:46 2 747 15

  • моджтаба хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Пезешкиан заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата и предаде негово становище, според което противниците на Иран се стремят да разединят иранския народ, а това подчертава още повече нуждата от национално единство

Аятолахът излезе от сенките! Най-важното послание на върховния лидер на Иран е запазването на националното единство - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че запазването на националното единство и сплотеност в условията на враждебност и външен натиск е най-важното послание на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, предаде официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Пезешкиан посочи, че по време на скорошната му среща с върховния лидер, продължила 7 часа, двамата са обсъдили основните предизвикателства пред Иран в областта на вътрешната и външната му политика, в това число стандарта на живот в страната, въпроси, свързани със заетостта и жилищната политика, както и проблеми, породени от наложените санкции.

"Най-важната препоръка на върховния лидер беше да запазим единството и сплотеността", изтъкна иранският президент в кулоарите на среща с партийни лидери и политици, проведена в сградата на Министерството на вътрешните работи на Иран.

Пезешкиан заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата и предаде негово становище, според което противниците на Иран се стремят да разединят иранския народ, а това подчертава още повече нуждата от национално единство.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин гол от кръста надолу без кон

    15 6 Отговор
    И аз понякога излизам от бункера.

    Коментиран от #9

    12:54 11.08.2026

  • 3 саш без ракети

    6 15 Отговор
    Всичко започна да се нормализира .

    12:56 11.08.2026

  • 4 56346632899243

    9 10 Отговор
    ква скорошна среща бе ?!?? нали го погребаха тоз изрод?

    13:09 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    0 4 Отговор
    Нейко беше съседна мансарда. Беше автомобилен състезател. Имаше много връзки. Ако има стандарт за купон - това беше при него. Макар да не съм присъствал. Баща му беше известен партизанин. Майка му художничка график. Не знам какво дискредитиращо имам там, та да го споменава нашият Експерт по нищо!

    13:11 11.08.2026

  • 7 Моджтаба:

    6 8 Отговор
    Ние с Кобзона гледаме на всичко от високо и пет пари не даваме.

    13:12 11.08.2026

  • 8 Кобзоня

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Биби":

    На моджтабата спешно му праят фейс щото 40- те девици го нещат без сурат.

    13:14 11.08.2026

  • 9 Ох, горкото

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    сънуваш ли го така?

    13:28 11.08.2026

  • 10 Фалирала кравария

    5 5 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    13:53 11.08.2026

  • 11 Брадатото с овчия поглед

    2 5 Отговор
    “победи” в ууукрайна, сега почна са побеждава и Иран с тр0лене - сам си “коментира” глюп0стите и сам си ги харесва с плюсплюсчета

    13:58 11.08.2026

  • 12 Анонимен

    7 4 Отговор
    Всички планове на Рижият перчем и съществото с шест пръста и огромни уши като пеленгатори на Гестапо да ги върнат към каменната ера ,за да воюват само с лъкове,стрели и мечове не се осъществи.Мечтите им рухнаха с надеждите това да се случи.За сметка на това цените в целият свят галопират заради арогантното им действие.Войната се очертава да е трудна,но за сметка на това продължителна.Който сее ветрове жъне бури.Нека бурята се развихри...

    14:07 11.08.2026

  • 13 Биби

    4 4 Отговор
    Умрелия айтолах се показа од гроба да поздрави Анадолчо и пак ойде при Капзоня

    14:17 11.08.2026

  • 14 Прям

    6 5 Отговор
    Иранците са хора на място и нищо не може да ги разедини . А ние сме продажен народ, запада успя за 30- 40 години да ни унищожи като нация.

    14:29 11.08.2026

  • 15 Докога ще залъгват храбрите персийци?

    1 4 Отговор
    Докога ще залъгват храбрите персийци с разпечатки от цветен лазерен принтер? Кой ще повярва, че така се упражнява върховна власт?

    14:38 11.08.2026

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