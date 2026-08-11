Аятолахът излезе от сенките! Най-важното послание на върховния лидер на Иран е запазването на националното единство

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че запазването на националното единство и сплотеност в условията на враждебност и външен натиск е най-важното послание на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, предаде официалната иранска новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Пезешкиан посочи, че по време на скорошната му среща с върховния лидер, продължила 7 часа, двамата са обсъдили основните предизвикателства пред Иран в областта на вътрешната и външната му политика, в това число стандарта на живот в страната, въпроси, свързани със заетостта и жилищната политика, както и проблеми, породени от наложените санкции.

"Най-важната препоръка на върховния лидер беше да запазим единството и сплотеността", изтъкна иранският президент в кулоарите на среща с партийни лидери и политици, проведена в сградата на Министерството на вътрешните работи на Иран.

Пезешкиан заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата и предаде негово становище, според което противниците на Иран се стремят да разединят иранския народ, а това подчертава още повече нуждата от национално единство.